Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Компании
550

Манипуляции в отношениях. Мама, учимся общаться по-взрослому

В деструктивных (токсичных) отношениях манипуляция – это основа основ.


Поэтому, если хочешь такие отношения изменить, важно научиться распознавать манипуляцию и на нее отвечать. Как известно, манипуляция строится на игре чувств и нажимании на «больные» кнопки. По сути, на иллюзорном восприятии действительности обеими сторонами. Но пока что оставим в покое иллюзии, а вернемся к процессу, как это просиходит.


Попробуем разобрать пример по косточкам, чтобы увидеть механизм манипуляции. Как это происходит - игра на чувствах другого. Я пока не буду брать откровенный треш, что-нибудь более рядовое.


Пример.


Пятничный вечер. Звонок.


Мама: «Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»


Дочь: (растерянно) «Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».


Мама: (обиженно) «Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».


Дочь: «Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».


Мама: «Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!» (бросает трубку).


В трубке гудки, а у дочери уже нет никакого настроения, а внутри начался раздрай. Она уже думает: «А можно ли как-то совместить? Метнуться с раннего утра, вымыть сколько успеет? Нет, тогда буду вся вымотана. Не поеду к ней – не смогу просто радоваться с детьми каникулам, мысленно буду «с мамой» - А вдруг она сама начнет мыть и выпадет из окна или упадет со стула? Отменить праздник, дети не поймут!» Настроение испорчено, дочь в ужасе не знает, что делать?


Разберем этот диалог по косточкам:


«Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»


Мама сразу в диалоге занимает домирующую позицию и задает соответствующий тон. Сразу же обозначает довольно конкретно удобное для нее время. Она не выясняет, какие планы у дочери на завтра и как она себя чувствует для такой процедуры? Довольно безапеляционно она посягает на время дочери, не уважая ее время и не учитывая ее возможности, будто та – наемная прислуга.


Первый шаг: сразу вторгнуться в пространство дочери, не видя границ, не постучавшись и не спросив разрешения.


«Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».


Дочь слегка растеряна, не ожидала такой просьбы, но объясняет, будто бы оправдываясь, почему не сможет.


«Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».


Мать демонстрирует недовольство и обиду, облачив их в претензию-обвинение (форму нападения), чтобы вызвать чувство вины и стыда. Манипуляция на чувствах. Даже не спросила ничего про внуков: как закончили, куда пойдут?


Второй шаг: пока дочь слегка дезориентирована, сделать следующую интервенцию, сразу надавить на чувства через демонстративную реакцию.


«Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».


Дочь оправдывается и пытается договориться сразу, чтобы загладить вину.


«Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!»


Демонстрирует высокомерие и пренебрежение, отвергая помощь в другое время. Такой заход подкрепляет чувство вины или стыда (чтоб помучились).


Бросает трубку, не позволяя ответить и адекватно договориться. Такое действие к вине и стыду добавляет еще и страх, а вдруг она и правда начнет мыть и упадет? Почва для буйных дочерних фантазий, переживаний и тревоги создана. Она не сможет спокойно гулять с сыновьями и радоваться обещнию.


Третий шаг: на пике тех самых чувств у дочери оборвать контакт, пустив в ход фальшивую, показную независимость, типа «ну и не нужны вы мне!», тем самым еще дольше укрепив те самые марионеточные чувства «стыд, вина и страх».


Теперь переведем это на «русский язык».


А вернее, на язык потребностей (в который в таких отношениях манипулятор никогда не признается напрямую).


Слова: «Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»


Перевод: «Ты говорила мне, что можешь дать мне своей заботы и внимания. Мне очень нужно завтра!»


Слова: «Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».


Перевод: «Завтра я обещала внимание своим детям и собираюсь провести время с ними».


Слова: «Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».


Перевод: «Мне обидно, что ваши развлечения важнее меня! Мне тут будет еще хуже одной, пока вы развлекаетесь! Мне тоже нужна забота и внимание!» (в сторону: мне его всегда мало!). Здесь поведение похоже на реакцию капризного ребенка.


Слова: «Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».


Перевод: «Мне неловко, конечно, что я завтра не смогу. Но ты не предупредила заранее. Но я готова договориться на другой день.»


Слова: «Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!» (бросает трубку).


Перевод: «Либо вы делаете, как я хочу, либо никак! Иначе пеняйте на себя!» и прерывание контакта. Шантаж. Невозможность адекватно договориться заставляет мучиться чувством вины, а также усиливает страх за жизнь и здоровье мамы.


У вас могут быть свои диалоги и вы можете также разложить их по полочкам.


Что же делать?


Манипуляцию лучше всего пресекать сразу, как только она начинается. На первой или второй фразе.


«Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»


«Да, я помню что обещала (утверждение данного обещания), и не отказываюсь от своих слов (подтверждение, что обещание в силе), но на завтра у меня уже другие планы, которые я не могу изменить (установка границ), но мы можем договориться на другой день (готова помыть в другой день), удобный для нас обеих (установка равных по важности прав в договоренности, а не «мамино важнее»).


Главное – не оправдываться, а говорить спокойно и уверенно. Оправдания сразу вводят в позицию жертвы.


«Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».


«Да, все верно, завтра мы планировали развлекаться, я только что обозначила наши планы». И точка! Никаких соплей и уговоров, никаких оправданий и советов. Спокойный и твердый тон. Никого оправдательного.


И дальше. «Но, как я уже сказала, я не отказываюсь от своих слов. Предлагаю договориться на другой день. Мне удобны такие-то дни. Если тебе они неудобны, давай наймем человека, который это сделает вместо меня». Спокойно и твердо.


Но даже, если и это не сработало, не повод все бросать. Такой маневр самый сложный, потому что дочь остается наедине со своим страхами и тревогами.


«Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!»


Мама отойдет от диалога и через какое-то время перезвонит и выберет день. Ведь на самом деле, ей не хочется выбрасываться из окна или мыть эти окна самой. Внимание и забота для нее важнее, чем зависание в «обиде».


Этот разбор – не истина в последней инстанции, это мое видение и могут быть варианты.


Манипулирующая мама – не монстр, она такой человек, со своими жирными тараканами, просто по-другому не умеет, не научилась. Так кто ее научит, как не дочь? :)


Итак,


Исходите из того, что сначала мама – это ваш учитель. Она показывает, как она это делает (но как делать не надо). А вы учитесь видеть, как это происходит. Вы видите ее привычные стратегии отношений с вами (с разными людьми она ведет себя по-разному), как ловко она цеплят за страх, стыд и вину.


И в этой связи «Я – Мама» именно вы можете что-то изменить, меняя поведение и чувства в своей точке «Я». И когда вы чувствуете в себе хоть небольшие силы – становитесь ее учителем и учите ее новым стратегиям, другому отношению.


Мы имеем 3 варианта ответа на манипуляцию:


- привычный (т.е. детский) – уже доставший, ибо заставляет страдать

- манипулятивный (манипуляцией на манипуляцию)

- прямой и честный, как здесь (самый эффективный)


Выбор есть всегда.


Автор: Екатерина Соколова. Опубликовано на b17.ru.

Психология Манипуляция Длиннопост Текст
170
621 / 71

Психология | Psychology

9.7K постов47.9K подписчиков

Добавить пост

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

- прямую рекламу;

- спам;

- непроверенную и/или антинаучную информацию;

- информацию без доказательств.

Подробнее
Все комментарии Автора
Лучшие посты за сегодня
12668

Менеджер, которого все не любили

Продвигали интернет-магазин экипировки и снаряжения, клиент как-то пожаловался - ушел племянник из бизнеса, которого все коллеги недолюбливали как "родственничка директора"

А я вспоминаю, как мы первый год работы по продвижению сайта мы выходили на обороты и что это был не просто родственничек (парню лет 20):

1. Через пару дней после устройства на работу, согласился отвечать в онлайн-консультанте. Мы много раз предлагали его установить, но у пятерых других менеджеров все время "больше отвлекают, чем заказывают". В первый же рабочий день в онлайн-консультанте смог просто отвечая на вопросы продать на 130 тыс руб.

Через 2 недели другие менеджеры, глядя на него, потребовали себе тоже консультанта, потому что "теряют в зарплате".

2. Сообщил нам, что клиенты чаще всего говорят "дорого" и уходят в другие магазины. Попросил совета как поступать с такими - мы предложили включить ради теста стоимость доставки в цену товара и везде написать "доставка бесплатно". В этот же день количество заказов увеличилось на четверть.

3. Написал для нас ТЗ на CRM систему, чтобы обеспечивать перезвон клиенту в течение 2-х минут после заказа, пробил оплату у руководства и лично принимал работы, тем самым заказы в оплату стали переходить практически в 100% вместо 60 раньше.

4. Каждые пару недель мы созванивались и обсуждали ситуацию, предлагали новые варианты доработок и новые технологии, которых нет у конкурентов. Менеджер жаловался, что коллеги на него смотрят и крутят пальцем у виска "тебе больше всех надо чтоли?"

5. Организовал в торговом зале небольшой уголок, где на свой телефон фотографировал товары, писал видео с обзорами, выкладывая на сайте. Ни один коллега так не интересовался работой и странно смотрели, играя в телефон при пустом зале.

6. Смог убедить дядю (учредителя) выдать 40 тысяч рублей как призовой фонд для детского турнира. После турнира подписал достаточно крупный договор поставки в спортивный центр, где мероприятие проходило.

За год посещаемость ресурса увеличивалсь в 8 раз, а продажи в 15-20 раз, а все благодаря очень заинтересованному сотруднику, который неожиданно уволился.

Постепенно сотрудничество с клиентом скатилось до "что-то я ничего не понимаю в этом, не вижу перспектив как с вами работать, нет больше столько денег".

А через пару недель в телеграм мне позвонил тот родственничек, который перебрался в другой город и стал заниматься торговлей оборудованием для строителей.
Как рассказал - зарплату дядя урезал, оставив только оклад. Сказал, что проценты неприлично выросли и другие сотрудники "ревнуют" и жалуются на родственные связи. Дядя сказал "Тебе в твои годы и 30 тысяч за счастье".
А позвонил не просто так, а уже с ТЗ на сайт и запрос КП по продвижению, говорит теперь работает на себя и сможем поработать в свое удовольствие, больше якорей в виде коллег и дяди нет.

Желаю всем таких сотрудников и не быть таким дядей =)

Показать полностью
[моё] Бизнес Малый бизнес Клиенты IT Торговля Маркетинг Текст
429
Эмоции
10495

Таксист

Еду сегодня в такси. За рулем восточный парень. Приехал на заказ вовремя, едем без проблем. Останавливаемся на светофоре. Когда зеленый загорелся, мой водитель замешкался, и тут же сзади грузовичок начал изо всех сил сигналить. Мой до этого всю дорогу молчал, а тут его бомбануло, и он выдал заковыристую матерную тираду. Потом  говорит мне:

- Извините, задолбали. Понаехали тут с аулов.

Потом подумал и добавил:

- Ну, как и я.

[моё] Такси Понаехали Текст Самоирония
265
Эмоции
8466

Чё делать?

Чё делать? Юмор, Скриншот, Отношения, Проблемы в отношениях, Мат, Яплакал
Чё делать? Юмор, Скриншот, Отношения, Проблемы в отношениях, Мат, Яплакал
Юмор Скриншот Отношения Проблемы в отношениях Мат Яплакал
766
Эмоции
7810

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров

Сколько раз Вам приходилось слышать или читать о том, что США сфальсифицировали свой полет на Луну? Думаю не одну тысячу раз и до сих пор выходят статьи и передачи расследующие "ляпы" в кадрах лунной экспедиции.

Американцы конечно сами лажанулись: часть съёмок на Луне оказались с неважным качеством, чтобы красиво преподнести зрителям, было решено переснять их в павильоне. Когда о подмене узнали простые граждане, то под сомненье попала не только вся Лунная съёмка, но и сам факт полета на Луну.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Советская история освоения Луны началась с запуска спутника 2 января 1959 года. Из-за неучтенных факторов, спутник "Луна-1" пролетел на расстоянии 6000 километров от Луны.

При запуске второго спутника, 12 сентября 1959 года, уже все факторы были учтены и "Луна-2" успешно и жестко приземлился на Луну.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Как СССР смог доказать этот факт? Ведь диаметр спутника всего 0,85 метра! Его ни в какой телескоп не разглядишь... Военные предлагали просто разместить в спутнике ядерную бомбу, мол ядерный гриб от взрыва на Луне будет виден в мощный телескоп. Хорошо хоть ученные доказали, что в Лунных условиях "гриба" от ядерного взрыва не будет.

Доказательство было придумано просто и гениально: когда спутник был на расстоянии 120 тысяч километров от Земли автоматика распылила 1 килограмм натрия создав искусственный хвост кометы. Эту "советскую комету" сфотографировали многие обсерватории. Для измерения параметров полета и передачи информации на борту были установлены радиопередатчики. Этот сигнал ловили и зарубежные станции слежения. Когда в расчетное время передатчики разом замолчали, всем стало ясно: советский спутник "Луна-2" успешно врезался в поверхность Луны.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Уже через 20 дней к Луне стартовал третий спутник "Луна-3". На него возлагалась задача сфотографировать обратную (невидимую с Земли) сторону Луны. Спутнику предстояло пролететь обогнув "восьмёркой" сначала Луну, а потом и Землю. Двигателя для этого у спутника не было, использовалась только гравитация Луны. Задача была успешно решена благодаря точным математическим расчетам.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Вторая проблема: как спутнику "замереть" на время съемок, чтобы кадры получились четкими. С этой задачей успешно справилась автоматика, созданная КБ Бориса Раушенбаха. Спутник не только точно развернулся фотокамерой к Луне, но и удерживал это положение в течении 40 минут, пока шло фотографирование обратной стороны Луны.

Ну и самая главная проблема: как передать изображение на расстояние 470 тысяч километров? Комплекс "Енисей" не только сфотографировал, проявил пленку, но и передал фотографии обратной стороны Луны на Землю.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

С всеми этими задачами наши ученые столкнулись впервые в мире и успешно справились.

Ну а как доказать, что фотография обратной стороны Луны подлинная, а не нарисованная студентом художественного училища?

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Чтобы ни у кого не возникло сомнений пришлось пожертвовать треть фотопленки: Спутник начал фотографировать Луну с края, видного с Земли и закончил фотографирование уже с другого края, так же видного с Земли. Поэтому никто и никогда не оспаривал подлинность фотографий, сделанных советским спутником "Луна 3".

На основании полученных снимков был составлен атлас обратной стороны Луны. СССР, на правах первооткрывателя, присвоил названия объектам на Лунной поверхности.

3 февраля 1966 года советский спутник "Луна-9" совершил мягкую посадку на Луне и передал панорамные снимки с места посадки. СССР заранее предупредил зарубежных коллег о времени передачи снимков с Луны и британцы успешно приняли сигнал от советского спутника. Никто даже и не думал оспаривать их подлинность.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Есть еще несколько очень любопытных фактов.

В середине 50х годов вся Франция узнала, что винодел Henri Maire (Анри Мэр) обещал 1000 бутылок шампанского тому, кто сделает фото обратной стороны Луны. Фирме нужна была громкая реклама, вот и придумали фантастическую задачу. Разговоры о неслыханной щедрости уже начали стихать и тут СССР 1957 году запускает первый спутник земли. Думаю уже тогда у винодела сердце ёкнуло и кошелек сжался в ожидании. Через два года весь мир облетела фотография обратной стороны Луны, сделанная советской станцией «Луна-3». Пришлось виноделу сдержать слово и отправить вагон с шампанским в адрес Академии Наук СССР с запиской «создателям станции «Луна-3»». По воспоминаниям Б.Е. Чертока по паре бутылок создателям спутника досталась, несмотря на обилие невесть откуда взявшихся «причастных». Единственная сохранившаяся бутылка этого шампанского сейчас хранится в музее Космонавтики.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Когда создавали фотоаппаратуру "Енисей" испробовали все имеющиеся образцы фотопленок. Под требования Заказчика лучше всего подошла американская фотопленка с аэростатов фоторазведчиков. Эти аэростаты наши пограничники сбивали постоянно и пленки накопилось много. На пленке набили перфорацию и присвоили марку "АШ" (американский шарик). Начальство не стали информировать о происхождении пленки.

История с шампанским получила продолжение: ограниченным тиражом было выпущено вино в честь полета Юрия Гагарина. Вся партия, несмотря на высокую цену, мгновенно была раскуплена. Виноделы обратились в посольство СССР с просьбой разрешить выпустить дополнительную партию вина, но получили отказ.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

Принимаемые со спутника "Луна-3" фотографии, для надежности, сохраняли 4 способами: на кинопленку, на термобумагу, на магнитную ленту и фотографировали экран монитора. Самой качественной оказалась кинопленка-кадры с неё и использовали для создания атласа.

Почему подлинность лунных фотографий СССР никто не оспаривал. Хитрость советских инженеров Луна, Полёт на Луну, США, Фотография, Яндекс Дзен, Космос, NASA, Астрофото, Длиннопост, СССР

источник

Показать полностью 10
Луна Полёт на Луну США Фотография Яндекс Дзен Космос NASA Астрофото Длиннопост СССР
575
Эмоции
7543

Ответ e8428631 в «Да ну на х**»

Дружил с девочкой, крашеная блондинка, стройная, 178 ростом, но далеко не тупая. Ездила на папиной машине. Какой то редкий экземпляр ВАЗ 2107 с дизельным пихлом.
Каждая заправка была как цирк. Стоит очередь за бензином, девочка спокойно подъезжает к колонке с ДТ. Из соседних машин кричат, что ей не туда. Улыбается, идёт в кассу. Очередь ржёт, улюлюкает, обсуждает курицу крашеную. Крашеная курица спокойно заливает топливо, улыбается, машет ручкой очереди и уезжает в закат.

Из сети Машина Двигатель Страшно Женщины Вертикальное видео Ответ на пост Текст Мат
393
Эмоции
7107

Вот это я понимаю ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Вот это я понимаю ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ Фотография, Ремонт, Перфекционизм, Идеально, Красота, Детали, Плитка, Плиточные работы, Внимание к деталям, Заморочки
Показать полностью 1
Фотография Ремонт Перфекционизм Идеально Красота Детали Плитка Плиточные работы Внимание к деталям Заморочки
147
Эмоции
6669

Стань спортивным с Alex Fitness

Решил я к лету заняться спортом.И тут на мою удачу звонят из клуба Алекс Фитнес с выгодным предложением -абонемент на 14 месяцев по супер выгодной цене .Как всегда акция скоро заканчивается и думать нужно вот прямо сейчас.Ну ,думаю поймал удачу за хвост ,приехал в клуб,оформил абонемент,деньги забрали хитрые менеджеры.Как оказалось потом (у них был план по продажам и на людей им просто плевать ).Приезжаю в клуб через неделю на тренировку -Висит объявление "клуб закрыт".Эти горе менеджеры даже не удосужились сообщить по телефону или рассылку сделать .В клубе все вывезли ,ни шкафчиков, ни вещей.На вопрос ,где мои вещи -Вы их уже не найдете ,мы и сами не знаем ,куда их увезли  .С просьбой вернуть деньги -стандартная отписка "Ждите 90 дней,такие правила клуба ".Тоесть на закон о защите прав потребителей им просто плевать .Про срок 10 дней на возврат денежных средств они просто не слышали .В итоге я через суд и разного рода претензии вынужден добиваться возврата ,а тренировок то нет ,деньги на клуб потрачены ,спустя 90 дней уже осень наступит.

Пытался разместить в ВК их официальной группы свою претензию -забанили .На мое сообщение перезвонила девушка со словами :"Жалуйтесь на здоровье,это Ваше право".

Вот такой вот сервис :)

Ссылка на разговор с их представителем,который в итоге повесил трубку ,сервис на 5+


https://soundcloud.app.goo.gl/P7cNp


Просьба поднять в горячее ,как видите за рейтингом не гонюсь,просто за себя обидно и людей ,как оказалось много кого так кинули .Сеть фитнес клубов именитая и много кто ещё сможет пострадать :(

Клуб в городе Санкт-Петербург  Алекс фитнес Фиолент

Стань спортивным с Alex Fitness Негатив, Мошенничество, Лига юристов, Развод на деньги, Обман, Судебные приставы, Жалоба, Защита прав потребителей, Текст, Alex fitness, Без рейтинга, Длиннопост
Показать полностью 1
[моё] Негатив Мошенничество Лига юристов Развод на деньги Обман Судебные приставы Жалоба Защита прав потребителей Текст Alex fitness Без рейтинга Длиннопост
269
Эмоции
6320

Как мы с отцом террасу рукожопили

Давно хотели сделать террасу на даче для уютного поглощения шашлыков и различных напитков. Закупили нестроганный лес, электрорубанок и понеслась. Сначала фундамент:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Потом, пока бетон набирает прочность, подготовка досок, каждую надо облизать, снять фаску, чтобы все было гладко и красиво. Досок перелопачено немало:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Начали собирать:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

По закону подлости, всегда, когда надо лазить по крыше - дует сильный ветер, но мы справились:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Дальше занимаемся полом. Крепким лаги, примеряем доски, покрываем маслом для террас:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Прикручиваем это дело:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Батя занимается выпиливанием узора на карниз, а я ставлю насос и делаю стол:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Куда же без большого обеденного стола. Тоже делаем) К этому моменту силы и мотивация уже стремятся к нулю

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Покрываем маслом уже для садовой мебели. Получилось очень красиво, как по мне

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Ну и готовый вариант. Осталось только провести пару розеток и повесить пару светильников:

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Да, ещё решили сделать нормальное крыльцо вместо временного, которое простояло 5 лет =) Долго думали как сделать нижний столбик, чтобы не шатался. Ничего лучше, чем забетонировать трубу и потом обшить досками не придумали. Стоит мертво.

Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост
Как мы с отцом террасу рукожопили Терраса, Навес, Дача, Своими руками, Длиннопост

Пост пилил на коленке, пинайте если что)

Показать полностью 18
[моё] Терраса Навес Дача Своими руками Длиннопост
365
Эмоции
5981

Ecce homo

Ecce homo
Юмор Картинка с текстом Тонкий юмор Бог Люцифер Мемы Комиксы Религия Христианство
180
Эмоции
5867

Идея для стартапа

Идея для стартапа Twitter, Скриншот, Школа, Бизнес-идея

Отсюда: https://twitter.com/ericnakagawa/status/1335833653738258434

Twitter Скриншот Школа Бизнес-идея
753
Эмоции
5767

Упаковка

Сканирование товара для создания подходящей упаковки

Свинка Пеппа Упаковка Картон Видео
227
Эмоции
5733

Золотой киллограмовый кирпич, или женщина, которая поет

Привет! Это пятничное развлекательное чтиво и история ювелирная забавная.


Была такая женщина - Алла. Да и сейчас есть, храни ее Аллах. И все у неё по жизни плюс-минус срасталось, карьера перла, желания выполнялись и как часто бывает в таких ситуациях, подсунула ей Вселенная испытание страстью и деньгами.

Золотой киллограмовый кирпич, или женщина, которая поет Истории из жизни, Авторский рассказ, Рассказ, Воспоминания, Приключения, Личный опыт, Ювелир, Ювелирные изделия, Золото, Богатство, Власть, Казино, 2000-е, Длиннопост

Алла очень любила играть в казино и подвисала там часами. И как мы дружно догадываемся, не без определенного профита для последнего. А казино в свою очередь делало вид, что очень любит Аллу, и всячески благодарило ее мелкими подгончиками. То на лимузине домой отвезёт, то цацку у ювелиров закажет.


Заказали значит они нам кирпич. Ничего особенного - просто небольшой такой кирпичик на килограмм или два золота - сейчас уже не помню. Я вообще не пойму на кой хрен он ей сдался.. Ноты что ли придавливать при сквозняке?


Процесс изготовления описывать не буду - там все просто, килограммчик золота, имя белыми, нотки чёрными бриллиантиками выложил, за неделю сделал, сдал, выдохнул и поехал домой спать.


Вечерний звонок Николаича (в прошлом рассказе про гирю я знакомил аудиторию с этим персонажем) мне поведал, что они (казинисты, или как их там) кирпич поцарапали прям накануне вручения. Алла уже едет, и у меня есть час, чтобы это исправить. И вообще сейчас суббота, его все достали, Женя, сделай все сам бл..


А надо заметить, до этого я только полировал кирпич дня два или три. Большие зеркальные поверхности сложны на полировку.


Руки в ноги, и я на Пушкинской. У роскошного главного входа казино ХО меня встретил импозантный распорядитель в черном фраке, проводил во внутренние помещения, по ходу следования посетовав на проблемку. Мне быстро вручили кирпич, попросили быть через час, и видимо оценив не парадность моего вида сказали прийти к чёрному входу. Читай - больше не светиться на красной входной дорожке.


Не буду описывать процессы шлифовки и полировки, но ехать на завод полировать кирпич времени не было. Быстро оценив уровень пиз..еца я принял решение тут на месте отполировать поверхность золота тряпочкой, которой протирают очки. Которой у меня не было. Через 15 минут я натирал кирпич прямо на стойке роскошного оптико-очкового салона в каком-то рядом там стоящем пассаже. Работница салона, не понимая к какому классу клиентов я отношусь - в серой куртке и золотым кирпичом, тихонько меня побаивалась и опасливо ждала завершения процедуры.


Черный вход в казино ХО. Звоню. По внутренней связи спросили, кто я такой. Я отвечаю - я принес кирпич. Они говорят мне - иди на хер, парень. Я звоню снова. Они еще грубее. Звоню Николаичу - трубка отключена. Время идет. Минут через пять Алла расстроится. Я позвонил еще раз, дверь открылась. Квадратный чувак спокойно и вежливо, не обращая внимания на мой монолог, взывающий к стремительно проваливающейся ситуации, взял меня, перевернул из вертикального в горизонтальное состояние, отнес на руках метров на 20 от здания,  развернул опять в вертикальное, аккуратно поставил и убедительно оповестил, что в следующий раз он меня прибьет.

Золотой киллограмовый кирпич, или женщина, которая поет Истории из жизни, Авторский рассказ, Рассказ, Воспоминания, Приключения, Личный опыт, Ювелир, Ювелирные изделия, Золото, Богатство, Власть, Казино, 2000-е, Длиннопост

Ситуация идиотская (что, впрочем, было типично для всех наших историй) - я стою на тротуаре у казино, маленький, скукоженный от забот и ответственности, на фоне блистающего парадными огнями подъезда и пижонов в лоснящихся норковых шубах. В своей серой куртке я похож скорее на сызранского наркомана, нежели на поставщика лакшери подарков.


Нервничаю. В кармане золотой кирпич, меня не пускают внутрь, мне нельзя отойти от здания и я боюсь к нему подойти. А, думаю, козлы, пропадать так с музыкой! Обошел здание, миновал парковку антрацитовых Майбахов и с ощещениями террориста-смертника быстро ринулся в горящий огнями роскоши и праздника холл казино.


Там меня и успел выхватить из рук квадратной охраны уже сильно опечаленный распорядитель праздника. Я показал ему обновленный и готовый радовать золотой кирпич, он обнял меня, мы спустились в бар и треснули по стакану мартини. Я поехал домой спать и еще долгое время тряпочка для очков всегда была при мне. Случаи бывают разные.


***

На связи был Евгений Зыскинд, ювелир с 25-летним стажем, предприниматель и основатель двух брендов — Thing Jewelry и Obruchalki.com. Если нажмешь стрелочку наверх, я пойму что история зашла и напишу что-то еще. А в моем блоге на Пикабу уже сейчас найдется еще парочка историй с движем подобной насыщенности.

Показать полностью 2
[моё] Истории из жизни Авторский рассказ Рассказ Воспоминания Приключения Личный опыт Ювелир Ювелирные изделия Золото Богатство Власть Казино 2000-е Длиннопост
164
Эмоции
5552

Про птичье молоко

Преподавал как-то одной девушке из Испании русский. Она очень хотела в России учиться, но не получилось в виду некоторых событий.

А девочка язык знала на приличном уровне, и мы могли с ней даже шутить, обсуждать какие-то темы.

И вот, присылаю я ей картинку с птичьим молоком. Говорю, мои любимые конфеты. Там еще птица изображена. Конечно, посыпались вопросы, и про вкус, и про состав. И тут я вспоминаю анекдот, и говорю, что шоколад очень дорогой, потому что для начинки добывают молоко из птиц, а его очень мало, и процесс сложный. Мол, пока поймаешь, потом подоишь. И скидываю фото птички, которую доят:

Про птичье молоко Забавное, Юмор, Обучение, Истории из жизни, Пост, Студенты, Учеба, Иностранные студенты, Русский язык, Учитель, Урок

Девушка из Испании была в восторге и к причинам побывать в России прибавилась ещё одна. Она даже успела рассказать подруге. Но та усомнилась, и мне пришлось сознаться. Так в лексике ученицы появилось слово: "засранец". А мы ещё долго ржали с ней над этой историей.

[моё] Забавное Юмор Обучение Истории из жизни Пост Студенты Учеба Иностранные студенты Русский язык Учитель Урок
213
Эмоции
5533

На злобу дня

— То есть вы просто забираете у меня накопительную часть пенсии за все эти годы, ничего не предоставляя взамен?

— Да, такие условия. Надеемся на понимание.

Пенсия Заморозка Накопительная часть пенсии Юмор Текст Короткопост
655
Эмоции
5498

Удачный кадр

Удачный кадр Леопард, Большие кошки, Семейство кошачьих, Хвост, Фотография, Животные, Дикие животные, Хищные животные
Показать полностью 1
Леопард Большие кошки Семейство кошачьих Хвост Фотография Животные Дикие животные Хищные животные
42
Эмоции
5327

Взгляд с другой стороны

Взгляд с другой стороны
Работа Отдел кадров Работа HR Эффективный менеджер Поиск работы Усы Скриншот
145
Эмоции
5247

Боже, я сегодня ужасно выгляжу!

Медведи Зеркало Видео Без звука Вертикальное видео Хищные животные Дикие животные
320
Эмоции
5229

Двач образовательный

Двач образовательный Двач, Юмор, Физика, Наука, Исследования, Скриншот
Двач образовательный Двач, Юмор, Физика, Наука, Исследования, Скриншот
Показать полностью 2
Двач Юмор Физика Наука Исследования Скриншот
300
Эмоции
4842

Нелепое собеседование

Было это в недалеком 2020 году в период пандемии. Я тогда искал работу системным администратором. Заинтересовалась мной одна компания. Договорились об онлайн встрече, связались. Пошел ряд вопросов о навыках, опыте. В какой - то момент HR говорит, что в компании есть англоязычные пользователи и интересуется какой уровень моего английского языка и решает его проверить.
Я: ну давайте смоделируем ситуацию
HR: Ну хорошо. Допустим, у англоязычного юзера что- то сломалось. Вы приходите к нему. Ваши действия?
Я: Ок, приходу к юзеру и говорю “Good day, my name is Magniphicus, i’m IT specialist. What’s your problem?” И жду ответа, соответственно на английском(вы же хотите проверить меня на знание английского)
HR: Он вам ответил.
Ловлю 3-х секундный брейнлаг(че ответил, то хоть?)
И выдаю
Я: Ну ок, я починил.
Как можно догадаться, меня не взяли)

[моё] Собеседование Работа Текст Отдел кадров IT
236
Эмоции
4749

Дизайнеры постарались

Забавное Азиаты Мебель трансформер Из сети Вертикальное видео Видео Со звуком
421
Эмоции
Похожие посты закончились. Возможно, вас заинтересуют другие посты по тегам:
Психология Манипуляция Длиннопост Текст