Манипуляции в отношениях. Мама, учимся общаться по-взрослому

В деструктивных (токсичных) отношениях манипуляция – это основа основ.





Поэтому, если хочешь такие отношения изменить, важно научиться распознавать манипуляцию и на нее отвечать. Как известно, манипуляция строится на игре чувств и нажимании на «больные» кнопки. По сути, на иллюзорном восприятии действительности обеими сторонами. Но пока что оставим в покое иллюзии, а вернемся к процессу, как это просиходит.





Попробуем разобрать пример по косточкам, чтобы увидеть механизм манипуляции. Как это происходит - игра на чувствах другого. Я пока не буду брать откровенный треш, что-нибудь более рядовое.





Пример.





Пятничный вечер. Звонок.





Мама: «Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»





Дочь: (растерянно) «Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».





Мама: (обиженно) «Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».





Дочь: «Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».





Мама: «Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!» (бросает трубку).





В трубке гудки, а у дочери уже нет никакого настроения, а внутри начался раздрай. Она уже думает: «А можно ли как-то совместить? Метнуться с раннего утра, вымыть сколько успеет? Нет, тогда буду вся вымотана. Не поеду к ней – не смогу просто радоваться с детьми каникулам, мысленно буду «с мамой» - А вдруг она сама начнет мыть и выпадет из окна или упадет со стула? Отменить праздник, дети не поймут!» Настроение испорчено, дочь в ужасе не знает, что делать?





Разберем этот диалог по косточкам:





«Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»





Мама сразу в диалоге занимает домирующую позицию и задает соответствующий тон. Сразу же обозначает довольно конкретно удобное для нее время. Она не выясняет, какие планы у дочери на завтра и как она себя чувствует для такой процедуры? Довольно безапеляционно она посягает на время дочери, не уважая ее время и не учитывая ее возможности, будто та – наемная прислуга.





Первый шаг: сразу вторгнуться в пространство дочери, не видя границ, не постучавшись и не спросив разрешения.





«Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».





Дочь слегка растеряна, не ожидала такой просьбы, но объясняет, будто бы оправдываясь, почему не сможет.





«Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».





Мать демонстрирует недовольство и обиду, облачив их в претензию-обвинение (форму нападения), чтобы вызвать чувство вины и стыда. Манипуляция на чувствах. Даже не спросила ничего про внуков: как закончили, куда пойдут?





Второй шаг: пока дочь слегка дезориентирована, сделать следующую интервенцию, сразу надавить на чувства через демонстративную реакцию.





«Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».





Дочь оправдывается и пытается договориться сразу, чтобы загладить вину.





«Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!»





Демонстрирует высокомерие и пренебрежение, отвергая помощь в другое время. Такой заход подкрепляет чувство вины или стыда (чтоб помучились).





Бросает трубку, не позволяя ответить и адекватно договориться. Такое действие к вине и стыду добавляет еще и страх, а вдруг она и правда начнет мыть и упадет? Почва для буйных дочерних фантазий, переживаний и тревоги создана. Она не сможет спокойно гулять с сыновьями и радоваться обещнию.





Третий шаг: на пике тех самых чувств у дочери оборвать контакт, пустив в ход фальшивую, показную независимость, типа «ну и не нужны вы мне!», тем самым еще дольше укрепив те самые марионеточные чувства «стыд, вина и страх».





Теперь переведем это на «русский язык».





А вернее, на язык потребностей (в который в таких отношениях манипулятор никогда не признается напрямую).





Слова: «Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»





Перевод: «Ты говорила мне, что можешь дать мне своей заботы и внимания. Мне очень нужно завтра!»





Слова: «Мам, я, к сожалению, не смогу завтра. Я обещала с детьми сходит в кино и погулять, они четверть закончили».





Перевод: «Завтра я обещала внимание своим детям и собираюсь провести время с ними».





Слова: «Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».





Перевод: «Мне обидно, что ваши развлечения важнее меня! Мне тут будет еще хуже одной, пока вы развлекаетесь! Мне тоже нужна забота и внимание!» (в сторону: мне его всегда мало!). Здесь поведение похоже на реакцию капризного ребенка.





Слова: «Мам, ты же мне не сказала заранее. Давай договоримся на другой день?».





Перевод: «Мне неловко, конечно, что я завтра не смогу. Но ты не предупредила заранее. Но я готова договориться на другой день.»





Слова: «Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!» (бросает трубку).





Перевод: «Либо вы делаете, как я хочу, либо никак! Иначе пеняйте на себя!» и прерывание контакта. Шантаж. Невозможность адекватно договориться заставляет мучиться чувством вины, а также усиливает страх за жизнь и здоровье мамы.





У вас могут быть свои диалоги и вы можете также разложить их по полочкам.





Что же делать?





Манипуляцию лучше всего пресекать сразу, как только она начинается. На первой или второй фразе.





«Так, ты помнишь о том, что когда-то обещала, мне окна помыть? Завтра как раз мне будет очень удобно!»





«Да, я помню что обещала (утверждение данного обещания), и не отказываюсь от своих слов (подтверждение, что обещание в силе), но на завтра у меня уже другие планы, которые я не могу изменить (установка границ), но мы можем договориться на другой день (готова помыть в другой день), удобный для нас обеих (установка равных по важности прав в договоренности, а не «мамино важнее»).





Главное – не оправдываться, а говорить спокойно и уверенно. Оправдания сразу вводят в позицию жертвы.





«Значит вы там развлекаться будете, а я тут с окнами грязными сидеть одна?».





«Да, все верно, завтра мы планировали развлекаться, я только что обозначила наши планы». И точка! Никаких соплей и уговоров, никаких оправданий и советов. Спокойный и твердый тон. Никого оправдательного.





И дальше. «Но, как я уже сказала, я не отказываюсь от своих слов. Предлагаю договориться на другой день. Мне удобны такие-то дни. Если тебе они неудобны, давай наймем человека, который это сделает вместо меня». Спокойно и твердо.





Но даже, если и это не сработало, не повод все бросать. Такой маневр самый сложный, потому что дочь остается наедине со своим страхами и тревогами.





«Не надо! Как-нибудь сама справлюсь!»





Мама отойдет от диалога и через какое-то время перезвонит и выберет день. Ведь на самом деле, ей не хочется выбрасываться из окна или мыть эти окна самой. Внимание и забота для нее важнее, чем зависание в «обиде».





Этот разбор – не истина в последней инстанции, это мое видение и могут быть варианты.





Манипулирующая мама – не монстр, она такой человек, со своими жирными тараканами, просто по-другому не умеет, не научилась. Так кто ее научит, как не дочь? :)





Итак,





Исходите из того, что сначала мама – это ваш учитель. Она показывает, как она это делает (но как делать не надо). А вы учитесь видеть, как это происходит. Вы видите ее привычные стратегии отношений с вами (с разными людьми она ведет себя по-разному), как ловко она цеплят за страх, стыд и вину.





И в этой связи «Я – Мама» именно вы можете что-то изменить, меняя поведение и чувства в своей точке «Я». И когда вы чувствуете в себе хоть небольшие силы – становитесь ее учителем и учите ее новым стратегиям, другому отношению.





Мы имеем 3 варианта ответа на манипуляцию:





- привычный (т.е. детский) – уже доставший, ибо заставляет страдать

- манипулятивный (манипуляцией на манипуляцию)

- прямой и честный, как здесь (самый эффективный)





Выбор есть всегда.





Автор: Екатерина Соколова. Опубликовано на b17.ru.