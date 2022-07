Манипуляции в отношениях. Мама, учимся общаться по-взрослому

Было это в недалеком 2020 году в период пандемии. Я тогда искал работу системным администратором. Заинтересовалась мной одна компания. Договорились об онлайн встрече, связались. Пошел ряд вопросов о навыках, опыте. В какой - то момент HR говорит, что в компании есть англоязычные пользователи и интересуется какой уровень моего английского языка и решает его проверить.

Я: ну давайте смоделируем ситуацию

HR: Ну хорошо. Допустим, у англоязычного юзера что- то сломалось. Вы приходите к нему. Ваши действия?

Я: Ок, приходу к юзеру и говорю “Good day, my name is Magniphicus, i’m IT specialist. What’s your problem?” И жду ответа, соответственно на английском(вы же хотите проверить меня на знание английского)

HR: Он вам ответил.

Ловлю 3-х секундный брейнлаг(че ответил, то хоть?)

И выдаю

Я: Ну ок, я починил.

Как можно догадаться, меня не взяли)