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Little Bit News #520

Добрых уток времени всем!

Коротко о том, что было интересного в игропроме за последние сутки.


Разработчики Star Citizen хотят от Crytek $500 тыс. за прекращение судебного разбирательства

Недавно я рассказывал, как студия Crytek хочет приостановить судебное разбирательство с Cloud Imperium Games относительно правомерности использования движка. Причиной тому было то, что сюжетная компания Squadron 42 пока еще до сих пор не вышла и неизвестно, когда еще выйдет. Однако, по словам портала Eurogamer, представители Cloud Imperium Games считают, что причина в том, что Crytek поняли, что их заявление в суд является безосновательным и правда в любом случае на стороне разработчиков Star Citizen. В связи с этим Cloud Imperium Games требуют с Crytek $500 тыс., чтобы прекратить судебный процесс. При этом заявляется, что на судебные издержки уже было потрачено $900 тыс. со стороны CIG.



Распродажа в Uplay

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

В цифровом магазине Ubisoft Store началась распродажа в честь Китайского Нового года. Игры в Uplay получили скидки вплоть до 75%, плюс к этому стали доступны экспресс-скидки. Например в ближайшие сутки Tom Clancy's The Division 2 получила скидку 85% и цена составляет 299,85 рублей вместо 1999 рублей.



VR-игру Merry Snowballs можно забрать бесплатно в Steam до 31 января

Компания Hatrabbit Entertainment объявила, что VR-экшен Merry Snowballs можно забрать в Steam бесплатно вплоть до 31 января 2020 года (21.00 по МСК). Проект получил очень положительные отзывы (83% из 65 обзоров положительные).



Игры серии Half-Life могут стать бесплатными (слухи)

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Пользователи Steam сообщают, что они начали получать оповещение о грядущем ивенте, в рамках которого игры серии Half-Life станут бесплатными в преддверии выхода VR-игры Half-Life: Alyx. Официальных комментариев от компании Valve на момент написания поста не было.



Примерная дата выхода новой игры от авторов Layers of Fear

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Студия Bloober Team сообщила, что их новый проект под названием Medium должен выйти в релиз до конца 2020 года для консолей текущего поколения и, возможно, для PC. Игра разрабатывается уже 6 лет, а сюжет посвящен девушке, которая способна видеть духов. При этом игрок будет управлять двумя персонажами одновременно (или одним, но в двух мирах сразу).



Трейлер Panzer Corps 2

Издательство Slitherine и студия Flashback Games показала трейлер стратегической игры Panzer Corps 2 и обозначила дату выхода на PC - 19 марта 2020 года.



The Last of Us: Part 2 может выйти и на PC, на это намекает вакансия (слухи)

Журналисты обнаружили на сайте студии Naughty Dog вакансию программиста с опытом работы  с DirectX12 и знанием Nvidia CUDA. Это навело их на мысль, что разработчики намерены в будущем портировать игру The Last of Us: Part 2 на PC. Напомню, что релиз проекта намечен на 29 мая 2020 года для PS4.


Также стало известно, что компания Oddfellows намеревалась выпустить короткометражный анимационный фильм по первой части, но Sony отказалась от этой идеи. И теперь остались лишь кадры и наброски из так и не завершенной картины.



Трейлер Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Компания Bandai Namco представила трейлер аркадного футбола Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Релиз игры намечен на 2020 год для PC, PS4 и Nintendo Switch.



Платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair получит демо-версию

Студия Playtonic Games объявила, что платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair совсем скоро получит бесплатную демо-версию. На PC она появится 23 января, а на PS4 и Nintendo Switch - 30 января. Позже демо доберется и до Xbox One.



Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Студия Techland сообщила, что релиз зомби-экшена Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок. Причина стандартная, разработчикам нужно больше времени, чтобы довести игру до желаемого состояния. Напомню, что в течение недели перенос даты релиза получили Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avengers и Marvel's Iron Man VR.



Новый патент от Nintendo

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Компания Nintendo подала патент на насадку-стилус для контроллеров Nintendo Switch. Кнопки на контроллере позволят менять настройки/функции стилуса, например толщину кисти или инструмент в графическом редакторе, однако подробностей пока мало.



Rockstar получила налоговые льготы в связи с проектом, продвигающим культуру Британии

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Как сообщает портал TaxWatch UK, британское подразделение Rockstar North получило от правительства страны крупные налоговые льготы за 2018-2019 года в рамках разработки проекта, который зарегистрирован как "продвигающий культуру Британии". Большинство СМИ считают, что это связано с разработкой шестой части Grand Theft Auto, а значит игра создается уже два года как минимум.



"Лутбоксы приравниваются к азартным играм" - нац. служба здравоохранения Британии

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Национальная служба здравоохранения Великобритании официально приравняла лутбоксы в играх к азартным видам развлечения. В связи с этим представители организации призывают разработчиков игр защитить игроков от потенциального вреда здоровью, как физического, так и психологического, а также позаботится о проведении масштабных исследований и соответствующих мер, которые помогут оградить молодое поколение от игр с рейтингом 18+. 


По их статистике 86% родителей считают, что игры для взрослых не несут негативных последствий для их детей, в связи с чем более половины опрошенных позволяют играть своим детям в игры со "взрослым" рейтингом.



Трейлер GodFall утек в сеть раньше времени

Ранее в сети появились новые кадры с игровым процессом кооперативного лут-слэшера GodFall, судя по всему взятые из трейлера, который в скором времени должны были показать разработчики из студии CounterPlay Games и издательства Gearbox. Однако позже появился и сам трейлер, но опять же не от разработчиков. Известно, что игра должна выйти на PC (EGS) и PS5 в 2020 году.



Новый трейлер Snack World: The Dungeon Crawl

Студия Level-5 представила новый трейлер ролевой игры Snack World: The Dungeon Crawl. Релиз проекта на Западе состоится 14 февраля 2020 года для Nintendo Switch.



Новый мерч по Cyberpunk 2077

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Не зависимо от переноса даты релиза игры Cyberpunk 2077, разработчики из студии продолжают продвижение проекта по всем фронтам. Так, CD Projekt RED представила реплику руки Джонни Сильверхенда в масштабе 1/4. Цена новинки составляет $59,99, однако на момент написания поста страница с рукой в GameStop недоступна. Также компания Funko показала фигурки из серии Funko POP. По информации СМИ поступить в продажу они должны 17 сентября.



Новый трейлер Guilty Gear Strive, посвященный бойцу Faust

Студия Arc System Works представила новый трейлер файтинга Guilty Gear Strive, посвященный персонажу Faust. Весной этого года должно пройти закрытое бета-тестирование игры, а релиз намечен на конец 2020 года для PS4.



Издательство PlayWay вышло на Kickstarter с Dieselpunk Wars

Издательство PlayWay, знаменитое поддержкой различных симуляторов, вышло на Kickstarter с намерением собрать деньги на разработку песочницы Dieselpunk Wars. Разработчикам нужно собрать $7,658, на что у них еще 29 дней. На момент написания поста в копилке уже $859.



Релиз контентного обновления MMORPG Albion Online

Студия Sandbox Interactive выпустила крупное контентное обновление для условно-бесплатной MMORPG Albion Online. Помимо нового контента и изменения старого разработчики решили обновить и ценовую политику. Теперь стоимость премиум статуса обойдется игрокам на $2 дороже.



Релиз дополнения "Небесный мандат" для Total War: Three Kingdoms

Little Bit News #520 Новости, Игры, Компьютерные игры, Hast, Little Bit, Трейлер, Халява, Розыгрыш, Видео, Длиннопост

Для стратегии Total War: Three Kingdoms от студии Creative Assembly в релиз вышло дополнение Mandate of Heaven (Небесный мандат). Игроки получили доступ к шести новым фракциям. В Steam DLC получило в основном положительные отзывы (78% из 738 обзоров положительные), а цена составляет 419 рублей.



Релиз дополнения The Kraken Expansion для The Surge 2

Студия Deck13 выпустила в релиз дополнение The Kraken Expansion для экшена The Surge 2. Игроков ждут новые территории и враги. Однако в Steam DLC получило отрицательные отзывы (16% из 18 обзоров положительные), а цена составляет 399 рублей.



Релиз Time Warpers

На PC состоялся релиз игры Time Warpers от студии Proton. Игрокам предлагают кликер в обертке шутера от первого лица с "бесконечной возможностью прокачки и кастомизации оружия" и перманентной смертью. В Steam проект получил очень положительные отзывы (90% из  269 обзоров положительные), а цена составляет 348 рублей с учетом скидки 20%.



Релиз Hot Shot Burn

На PC состоялся релиз аркадного "броулера для вечеринок" Hot Shot Burn от студии Artifex Mundi. В Steam проект получил очень положительные отзывы (98% из 61 обзора положительные), а цена составляет 349 рублей.



Релиз Super Crush KO

В Steam состоялся релиз экшен-платформера Super Crush KO от студии Vertex Pop. Проект получил положительные отзывы (все 13 обзоров положительные), а цена составляет 324 рубля с учетом скидки 10%.


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РОЗЫГРЫШ КЛЮЧЕЙ

Напоминаю, что совместно с разработчиками многопользовательской экшен-RPG с элементами выживания Frozen Flame из студии Dreamside провожу розыгрыш трех ключей на закрытый бета-тест. Продлится он до 25 января.


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ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ


Напоминаю, у нас с вами есть общий Дискорд-сервер, где можно найти соигроков, создать свой клан/гильдию/КП и просто болтать в общем чате обо всем. Ссылку на него я не дам, так как "нельзя". Но она есть в ВК. Нас с вами там уже 2400+ человек!


Если возникнут вопросы, связаться со мной или оставить новость о своей или вашей любимой игре можно в "предложке" через паблик в ВК - тут.


Также паблик используется как "вики" из-за удобного поиска всех новостей, опубликованных мною ранее, так как можно производить поиск по названию проектов/студий/игр.


Если захотите пообщаться со мной вживую, посмотреть прохождение какой-либо игры или просто поддержать/сказать спасибо, буду рад увидеть Вас во время стримов:

(づ ◕‿◕ )づ на Twitch.


_________________________________________

С вами был рыжебородый Hast, желаю вам удачного дня и отличного настроения!

Спасибо за поддержку!

[моё] Новости Игры Компьютерные игры Hast Little Bit Трейлер Халява Розыгрыш Видео Длиннопост
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Все комментарии Автора
+29
Аватар пользователя Sv37 Sv37

Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок.

Да твою мать! Когда перенесли Киберпанк, я подумал:"Ну ладно, ничего страшного, вон, Dying Light 2 выйдет".

раскрыть ветку 59
+15
Аватар пользователя Krais13 Krais13

Ещё дум остался...

раскрыть ветку 21
+69
Аватар пользователя Hlupation Hlupation

... перенести

раскрыть ветку 2
+1
Аватар пользователя Sv37 Sv37

Да, хотя бы Дум. Ну, и Below zero ещё.

раскрыть ветку 8
0
Аватар пользователя Robotomozg Robotomozg
Что-то я смотрю на хронику приключений Беседки в 2019 году
.. может не надо Дум? Вдруг там все так же как и в 2019ом?
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Vladossik Vladossik

mab 2 еще есть

-4
Аватар пользователя graystaj graystaj

Варкрафт 3  ? Не ? Не любим стратегии ? Или ремастеры ?

раскрыть ветку 4
+6
Аватар пользователя PerevodPL PerevodPL

В Польше пошла какая-то страшная зараза в геймдеве и начинает расппространяться по миру

раскрыть ветку 7
+2
desimog
Будто перенос это событие из ряда вон. Тем более, что это только первый после анонса даты, ведьмака переносили сколько раз.
+4
Аватар пользователя Xedfor Xedfor

скоро выходят новые консоли - игры переносят. интересно, какая же тут, блядь, причина :)

раскрыть ветку 4
0
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale

Поляки стараются сделать качественные игры, а не штамповать говно. Давайте мы этой заразы EA отправим? Тонны две для начала!

+5
ZAXARv13

Когда "Cyberpunk" перенесли у меня идея возникла, что они конечно радеют за качество, НО хотят поближе к релизу новых консолей выйти, что-бы продаться и там без доп рекламы. С переносом "Dying Light" в этом только убедился.

+3
Аватар пользователя napoli14 napoli14

У меня в хотелках на этот год были Киберпанк, Ватч Догс, Вампиры да Даин Лайт...

И три из них перенесли, а в собак веры не очень много х_Х

раскрыть ветку 5
+1
Аватар пользователя karlkarlsson karlkarlsson

у меня они все предзаказаны кроме дл2 (он в желаемом просто висит, ибо предзаказа не было в стиме) и все были перенесены, я собрал бинго:)))))))

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раскрыть ветку 1
0
ashwind

Вотч Догс тоже перенесли)

P.S. Почему многие эту игру называют вАтч догс? Мне просто реально непонятно.

-5
Аватар пользователя graystaj graystaj

Вера на игру убейсофт  ? Серьзно ?

раскрыть ветку 1
ещё комментарии
+1
Аватар пользователя Chaos1demon Chaos1demon
Чуствую себя челом купившим доллары с баша.
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0
Аватар пользователя KAcidi KAcidi
Год переносов. Будут переносить просто потому, что иначе будут сравнивать с другими типа "вот они игру отложили и у них все збсь, а вы релизнули и у вас херня"
раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя kukishOo kukishOo

А потом кому-то повезло и у них норм релиз получился, а у этих баги. И будут сравнивать уже так. Типа могли бы и не переносить, все равно херня.

0
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale

Лучше так, нежели сырая поделка.

-10
Carburn

Ты все вышедшие игры прошел?

раскрыть ветку 17
+8
Аватар пользователя Sv37 Sv37

Нет, но в этом году из новинок мне интересны Dying Light 2, Cyberpunk, Below zero и Doom.

раскрыть ветку 16
ещё комментарии
+39
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale
Разработчики Star Citizen хотят от Crytek $500 тыс. за прекращение судебного разбирательства

По-моему разработчики SC только тем и занимаются, что хотят от всех денег.


Релиз Super Crush KO

Вау! Никогда не видел настолько пресного и одновременно не имеющего никакой индивидуальности битемапа .

раскрыть ветку 11
+2
Аватар пользователя Rauan96 Rauan96
Вы новость интересно каким местом читали ? Крайтек сами доебались
раскрыть ветку 7
+5
san44ez

Так крайтек за дело доебались

раскрыть ветку 6
0
Ilushka75
И типа потратили уже лям баксов на судебное разбирательство) это прям промышленный насос для бабла.
раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя botka4aet botka4aet

Если бы разработчики были правы, то они бы требовали полного возмещения.

Но они присели на очко и пытаются хоть что-то отжать.

0
Аватар пользователя kukishOo kukishOo

А сколько они на разработку потратили? Больше чем рокстар на гта5?

+12
Аватар пользователя Orktos Orktos
Журналисты обнаружили на сайте студии Naughty Dog вакансию программиста с опытом работы с DirectX12 и знанием Nvidia CUDA. Это навело их на мысль, что разработчики намерены в будущем портировать игру The Last of Us: Part 2 на PC. Напомню, что релиз проекта намечен на 29 мая 2020 года для PS4.

Вероятно они портируют первую часть. т.к был слух о том, что Sony потихоньку портируют прошлые эксклюзивы на ПК, чтобы затем подтолкнуть ПК игроков к покупке консоли т.к сиквелы этих портированных игр будут эксклюзивом. К тому же, кому нафиг сдалась вторая часть на ПК без первой?

раскрыть ветку 6
+8
FoxFurNebulae

Гадание по вакансиям это такое. Студия может иметь другие задачи, разрабатывать внутренний инструментарий, прототипировать даже не следующие, а «через один» проекты, брать на поддержку или портирование сторонние, экспериментировать с платформами и движками.

+3
Аватар пользователя Lokki Lokki
Спросите у рокстар с их РДР 1 и 2.
раскрыть ветку 3
+3
Аватар пользователя Orktos Orktos

Ты прав, но рдр 2, на сколько я знаю, по временному периоду предшествует первой части?  LoU продолжение сюжета первой части.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя WildMan WildMan

Но, кстати, была новость, что то рокстар наехали на парня, который пытался сэмулировать пс3 с рдр на пк, запретив ему это делать, и объяснив тем, что у них есть интересы в отношении пользователей пк, как-то так

-2
Аватар пользователя graystaj graystaj

Прикольно, на ютубе посмотрел. Сюжет отличный и боевка такая - "не плохая."

+10
Аватар пользователя Vitalseo Vitalseo

«Rockstar получила налоговые льготы в связи с проектом, продвигающим культуру Британии»

Я когда писал, что одним из городов может стать Лондон. (Привет от GTA: London 1961 и 1969).

раскрыть ветку 5
+1
Аватар пользователя volpert13 volpert13

Это не так работает. DmC тоже получало подобное послабление. Я где-то читал интервью с NT, что британский флаг на пальто Данте в тч был добавлен из за этого. То есть в игре должно быть энное количество символов неоднозначно связанных с Британией

раскрыть ветку 4
+7
FoxFurNebulae

неоднозначно связанных с Британией

"Неоднозначно" это как? Дождь, овсянка, сомалийцы толкающие наркоту, русские шпионы-олигархи и блюющие ирландцы?

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя Videk Videk
Эти льготы идут, если в компании будет сценарист из Британии
+5
Аватар пользователя DimanV DimanV

@Little.Bit, в Half life можно бесплатно играть 2 месяца, так же предлагается её купить

Сыграть в Half-Life 2: Episode One
Играйте бесплатно! Предложение заканчивается через 2 мес.

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+4
Аватар пользователя ArtKuzminsky ArtKuzminsky

Albion, кто-то играет в это? Есть кто играл в УО и могут сравнить?

раскрыть ветку 8
+2
ZAXARv13

Я пробовал, месяц может поиграл. Дрочильня, про гринд. Закос под хардкор - только закос. В ультиму не играл, но люди в гильде играли, совсем не то. Тут нельзя практически ничего, что-то вроде ультимы есть в черных зонах, но с огромной натяжкой. А так как там быть не обязательно, все сидят на материке и копают камень.

раскрыть ветку 4
+1
Аватар пользователя ArtKuzminsky ArtKuzminsky

Hу тогда понятно, в УО 3 безопасных зоны, это Маркетплэйс, город и Дом,  дом и то это если ты дверь не забыл закрыть и он обнесён забором.  В них нельзя как-то развиваться, только торговля.


Всё остальное ПВП зоны. Гринда тоже хватает, но есть шанс даже на мобах выбить что-то стоящие,  мобы большого уровня валяться в 1 (кроме элитных), можно торговать, можно летать по данжам и убивать гриндеров забирая весь лут, можно копать, рыбачить, рубить деревья тоже шанс выбить что-то редкое. Можно варить зелья, делать бутылочки, еду и тоже это всё продавать.


Короче есть множество решений как намутить себе деньги, дом, броню и т.д.

раскрыть ветку 3
+1
Аватар пользователя Atenus Atenus
Покупал ее еще на стадии тестирования. Сначала довольно интересно, но быстро надоедает. Гринд просто сатанинский. Последней каплей стал перевод ее во f2p, говнокомпенсация, и последовавшие адовые лаги на серверах. Единственное что еще привлекало так это мультиплатформенность, и та через жопу. Клиент для андроид приходилось перекачивать всегда заново после обновления.
0
corund

ПВП за пределами начальных зон без всяких ограничений - теряешь весь надетый шмот, кроме денег. В игре десятки видов оружия и брони, которые дают тебе разные заклинания и способности.

Много гринда. Ты можешь сразу взять любое оружие и оно даст тебе основные заклинания, а буквально через неделю игры и все остальные. Но полная прокачка оружия занимает гораздо дольше времени и добавляет очень неплохо урона. Поэтому новички в этой игре, с одной стороны имеют шансы на победу, ведь схватки очень быстрые и одна ошибка приводит к смерти. Но с другой стороны разница в уроне все-таки у новичка и ветерана слишком значительная. Но новички могут это компенсировать количеством - ничто не мешает бегать по карте толпой и всех валить ))) Конечно пока не встретишь другую такую толпу, но уже из ветеранов.


Все небоевые занятия (рыбалка, охота, сбор ресурсов, фермерство) нужны только тем кто премиум не могут оплатить. Владельцы премиума вполне могут зарабатывать одной войной.

Но вообще игра мне показалась скучноватой и однобокой - кроме ПВП там ничего интересного и нет.

-1
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale

Забудь. ММО больше не делают как раньше, это невыгодно. Да и Гэрриот давно скурвился.

+3
Jook16
Кто то в Дивижн 2 пробовал играть? Стоит брать по скидке?
раскрыть ветку 4
0
RanisRR

Не плохая игра, ну кому как уж

0
Аватар пользователя graystaj graystaj

Лучше в дивайн дивинижн 2 поиграть )

0
Аватар пользователя Galgamet Galgamet

Если нравятся онлайновые лут-шутеры - да. Но сильно на долго в игре не зависнешь (меня хватило на 65 часов), хай энд контент у неё весьма слабый. Дестени 2 в этом плане мне зашла куда больше.

0
Аватар пользователя Dryui Dryui
Я сегодня взял, за 300 рублей то вообще нормально, посмотрел обзоры, вроде даже одному неплохо играть.
+4
Аватар пользователя Rauan96 Rauan96
Звёздный каст у Star Citizen конечно шикарный
https://youtu.be/wJzT6uWSbNo
раскрыть ветку 7
+2
desimog
Каст сам по себе ничего не гарантирует к сожалению, кино это более яркий пример.
0
corund

и зачем это нужно? Вот просто взяли и расписались в своей творческой импотенции. В игре ведь можно любого героя придумать, нафиг деньги на знаменитых актеров тратить. Лучше бы они столько ресурсов на геймплей направляли.

раскрыть ветку 5
-1
desimog
Лолшто? Актеры играют конкретных персонажей. При чем тут создание своего?
раскрыть ветку 4
+1
PlayerOfArmor
О господи, почему все ведут себя так, как будто Cyberpunk 2077 уже вышел и уже хит? Ведь успех ведьмака не исключено, что был основан на том, что CPR были маленькой конторой, движимые идеей. Ни то, ни другое сейчас не правда.
раскрыть ветку 2
+2
Аватар пользователя JohnnyDeepSt JohnnyDeepSt

Да вроде бы никто не ведет себя так, как будто он уже вышел и уже хит. Все ведут себя так, как будто очень ждут игру и очень верят в неё и пиздец как надеются, что она будет как минимум качественной. В общем-то, на это есть ряд причин:

1. Люди истосковались по сеттингу, нормального киберпанка (не считая Deus Ex, последняя часть которого вышла уже почти 4 года назад) нет и не планируется, вещи помельче типа Observer только разжигают аппетит, потому что у них куда скромнее бюджеты и куда проще сама игра.

2. Люди помнят 3 части Ведьмака, и кто бы что ни говорил, все три игры по своему очень хороши и все три сделаны с явной любовью к своему ремеслу.

3. CDPR до сих пор при общении (при общении и вообще любых контактах со своими потенциальными и реальными покупателями) ведут себя по-человечески - они не пытаются накормить восьмиэтажными формулировками, после которых есть только мысль "че блять он вообще сказал?", не пытаются юлить, хитрить и выворачиваться, а стараются быть максимально простыми и понятными. Люди не привыкли к такому со стороны крупной (а на данный момент они уже могут называться таковыми) компании, это очень импонирует и заставляет изначально рассматривать их как более надежных и более близких ребят, которые наверняка сделают что-то хорошее.

4. Несмотря на то, что материалы, которые показывают CDPR по CP2077, местами вызывают вопросы - это всё равно (вероятнее всего) будет очень масштабная, сложная и (надеюсь) интересная игра, а то, как CDPR подходят к созданию квестов, заставляет людей верить в неё ещё сильнее.

5. Неплохая PR-кампания. По крайней мере, уже какое-то время о киберпанке слышно из каждого чайника.


Это навскидку, просто мнение, но, полагаю, оно недалеко от истины. Так что, надеюсь, больше вопроса "почему такой хайп и почему все ведут себя так странно" у тебя не будет. Удачи)

0
desimog
Ага, маленькая студия о 300+ работниках, заделавшая Ведьмака 3. Это было неправдой намного раньше, однако сработало. В случае КП формула та же.
+1
Аватар пользователя dimagladun dimagladun
Спасибо. Просто с удовольствием почитал.
+1
Аватар пользователя Buuria Buuria
Ну вот опять, что не стратегия новая то какая-то пошаговая херота, псевдо экономический симулятор или хуёвый ремастер который никому не всрался.
Почему жанр RTS скатился в говно? Последнее нормальное что я помню это CoH2 и Planetary Annihilation
раскрыть ветку 3
+2
Аватар пользователя DrLetroz DrLetroz

ИМХО, РТС скатились потому что не могут предложить ничего нового кроме сеттинга. Жанр фактически стоит на месте с середины нулевых.

0
Аватар пользователя JackAlkash JackAlkash

В этом году выходят iron harvest, desperados3 и партизаны, правда последние 2 тактические ртс.

-1
Niradin
Почему жанр RTS скатился в говно?
Фанатская база весьма маленькая, а требования от стратегии куда выше, чем от того же шутера или РПГ.
0
Аватар пользователя Angler Angler

Mandate of Heaven...

0
Аватар пользователя Kovriks Kovriks
Total War: Three Kingdoms. Жду ремастер Empire.
раскрыть ветку 7
0
Аватар пользователя Dremlinn85 Dremlinn85
Может чего подскажешь из этой серии максимально близкое к Medievil 2 total war, но чтоб с графонием?
раскрыть ветку 6
0
Аватар пользователя Kovriks Kovriks
Ох. Рим второй вполне нормальный, сёгун 2 тоже не плох. Аттила немного хуже, ибо к середине игры пол карты в руинах и гунны хреновы читеры) но есть кочевые племена и есть длс с эпохой Карла Великого и вроде ближе всех к medieval. А последние игры тотал вар на любителя. Вархамер и троецарствие совсем не зашли. Хотя есть еще сага трон британии, но графона там маловато.
0
Аватар пользователя Lacrizya Lacrizya
Сегун вроде норм был
0
Аватар пользователя DrLetroz DrLetroz

Не знаю как насчёт схожести, но сейчас однозначно лучший тоталвар это тот что про вархаммер, желательно вторая часть.

раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя MacIao MacIao

Джонни Уик по кличке Сильверхенд?

0
Аватар пользователя Nemos Nemos

Альбион как бы непонятным говном, так и остался. Разработчики Альбиона как были жадными  так стали ещё жаднее

0
Аватар пользователя JackAlkash JackAlkash

То весна была жаркой на релизы, теперь эта осень будет из-за пененосов.

0
Аватар пользователя japangay japangay

Yooka-Laylee здоровская игруха! В первую часть месяца четыре играл, растягивая удовольствие. Словно в детство вернулся.

0
Аватар пользователя Bait14 Bait14

Издательство PlayWay, знаменитое поддержкой различных симуляторов
Не ввыходящих симуляторов (да да, я помню про вас bum simulator и contraband Police)

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+1
Arakchy
Хотел возмутиться, что это просто клон бесплатного Robocraft. А это оказывается ещё и клон, который не выйдет)
0
Аватар пользователя kukishOo kukishOo

Сим бомжа так и не вышел? Можно не ждать?) проще тогда самому стать бомжом

0
Аватар пользователя Dantelol Dantelol

The Last of Us: Part 2 может выйти и на PC, на это намекает вакансия (слухи)


угу "эксклюзивно в вашем EGS store"

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+7
Аватар пользователя ScrEagle ScrEagle
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0
Аватар пользователя StrossKahn StrossKahn

Уже модно благодарить консольных холопов за бетатест?)

-1
oleginkin
Не пофиг ли в каком магазине?
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+2
Аватар пользователя oplkill oplkill

не пофиг ли в каких штанах ходить? Вот только одни штаны дешёвые и брендованны(модные нынче), а вторые удобные и комфортные. А также вторые имеют карманы, чего нет у первых

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-5
Аватар пользователя Dantelol Dantelol

мне лично пофиг но видите есть секта свидетелей габена - которые уверенны что на ПК можно установить только один игровой магазин (ну типа был у меня стим - ставлю батлнет а там при установке галочка которую нельзя снять "удалить стим" и т.д.) мне без разницы где игры покупать, и даже круче когда одна и та же игра продается одновременно в 2х магазинах - я могу выбрать где дешевле!

качество у игр одинаковое при том.

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-4
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale

Да и хер с ним. Первая-то часть весьма посредственная. Качественно сделанная конечно, но посредственная.

-5
Carburn

и что?

-6
TheLegendaryWeeb
О ужас, неужели нас снова лишают выбора... А да похуй уже на самом деле. С самого начало похуй было. Самые важные для себя игры, я предзаказываю на дисках.
-9
Аватар пользователя SheihAli SheihAli
Как что-то плохое)
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+3
Аватар пользователя ScrEagle ScrEagle
Уже не раз говорил и буду повторять: "эксклюзивы" - зло. Поэтому да, "что-то плохое"
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-1
Аватар пользователя wasbornforLoki wasbornforLoki

КААИТАН ЦУБАСА КРИЧУ

-2
AAAnarchyRUSSIA
По их статистике 86% родителей считают, что игры для взрослых не несут негативных последствий для их детей

Потому что 86% родителей идиоты, у них нет ни специального педагогического образования, ни зарплаты, чтобы обеспечить своим детям ДОСТОЙНОЕ взросление.

-2
Dairou

Интересно, меня одного бесит этот Нинтендо свитч? Такое чувство, что всеми, блять, способами пытаются "протащить" это дикое, никому не нужное ГОВНИЩЕ! При эом разрабы ведутся на эту чушь и многие проекты просто стоят на месте из-за этого. Взять хотя бы тот Darkwood, который вышел уже давно и все думали что разработчики работают над DLC или продолжением, а оказалась порт на Свитч.

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0
Аватар пользователя kukishOo kukishOo

А я бы хотел потрогать свитч и его эту казуалку с вибрациями на джой конах. Типа перекатывание шариков, но у меня нет друзей с таким девайсом :с


А порты игр обычно сторонние студии делают.

-2
Аватар пользователя levi.juden levi.juden

Когда уже взлом Red Dead 2

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0
DendrariumZ

На Crackwatch каждый день шутки нытиков, что до сих пор не взломали.

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0
Аватар пользователя levi.juden levi.juden

Интересно настанет ли момент когда действительно придут такие защиты, которых не возьмет взлом, уже не мало не взломанных игр

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0
Аватар пользователя SheihAli SheihAli
Не проще купить?
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-4
artemie0604

бля, как же теперь смешно с чудиков, которые говорили о том, что похуй что киберпанк перенесли, лучше пусть его до идеала доведут, у нас же вон и так есть во что весной поиграть.
Ну что же, играйте =)

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+1
Аватар пользователя Galgamet Galgamet

Nioh 2, Wasteland 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, Resident Evil 3 Remake, Doom Eternal, Watch Dogs Legion + дохулиард релизов, которые не успел пройти ранее. Ебать, во что же мне поиграть то весной?

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0
DendrariumZ

Watch Dogs не выйдет весной. Перенесут из-за монетизации и оптимизации.

M&B 2 в раннем доступе, так что не вариант играть сразу.

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0
Аватар пользователя PazlV PazlV

А мне больше смешно с чудиков, которые каждый день только и делают, что изо дня в день ждут выхода желанной игры и "перегорают" от ожидания. У меня наоборот, каждый вечер дилемма - во что поиграть сегодня? И выбор из более чем десятка вариантов. А хочется их все...

0
Аватар пользователя LastNightingale LastNightingale

Всё ещё дохрена игр выходит весной.

-6
Аватар пользователя capka3mo capka3mo

Короче:


У Криса Робертса закончились деньги на пиво. Старые лохи денег больше не заносят. А новые не приходят.


Не успели намки вырыгнуть какарот, как уже в бой рвется капитан Зубастый.


Гилти Гир! Фауст! Будем подождати.


Мерч от поляков. Прикольно, но бессмысленно.


Сурж ожидаемо обосрался с обновой.


В Альбион ещё кто-то играет?


В Англии опять робко намякивают на лутбоксы.


Перенос зомби-паркура. Не так ожидаемо как с суберпунком, но тоже ничего страшного.


Ну и как всегда тонны никому не сдавшейся индюшатины)

-6
Аватар пользователя teolog777 teolog777
Студия Playtonic Games объявила, что платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair совсем скоро получит бесплатную демо-версию. На PC она появится 23 января

после бесплатной раздачи - нахрена ?

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+6
ruplay
Может, кто ЭГС не любит...
0
Аватар пользователя kukishOo kukishOo

Вообще демок очень не хватает, я не сижу и не палю все бесплатные раздачи. Да и то что я хочу поиграть не раздают. И демок нет. Вариант купить - вернуть мне как-то не очень нравится, я бы начал все перебирать и возвращать, а потом меня забанят за злоупотребление)

Торренты в принципе не использую

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