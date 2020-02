Little Bit News #520

Добрых уток времени всем! Коротко о том, что было интересного в игропроме за последние сутки.

Разработчики Star Citizen хотят от Crytek $500 тыс. за прекращение судебного разбирательства



Недавно я рассказывал, как студия Crytek хочет приостановить судебное разбирательство с Cloud Imperium Games относительно правомерности использования движка. Причиной тому было то, что сюжетная компания Squadron 42 пока еще до сих пор не вышла и неизвестно, когда еще выйдет. Однако, по словам портала Eurogamer, представители Cloud Imperium Games считают, что причина в том, что Crytek поняли, что их заявление в суд является безосновательным и правда в любом случае на стороне разработчиков Star Citizen. В связи с этим Cloud Imperium Games требуют с Crytek $500 тыс., чтобы прекратить судебный процесс. При этом заявляется, что на судебные издержки уже было потрачено $900 тыс. со стороны CIG.



Распродажа в Uplay

В цифровом магазине Ubisoft Store началась распродажа в честь Китайского Нового года. Игры в Uplay получили скидки вплоть до 75%, плюс к этому стали доступны экспресс-скидки. Например в ближайшие сутки Tom Clancy's The Division 2 получила скидку 85% и цена составляет 299,85 рублей вместо 1999 рублей.



VR-игру Merry Snowballs можно забрать бесплатно в Steam до 31 января



Компания Hatrabbit Entertainment объявила, что VR-экшен Merry Snowballs можно забрать в Steam бесплатно вплоть до 31 января 2020 года (21.00 по МСК). Проект получил очень положительные отзывы (83% из 65 обзоров положительные).



Игры серии Half-Life могут стать бесплатными (слухи)

Пользователи Steam сообщают, что они начали получать оповещение о грядущем ивенте, в рамках которого игры серии Half-Life станут бесплатными в преддверии выхода VR-игры Half-Life: Alyx. Официальных комментариев от компании Valve на момент написания поста не было.



Примерная дата выхода новой игры от авторов Layers of Fear

Студия Bloober Team сообщила, что их новый проект под названием Medium должен выйти в релиз до конца 2020 года для консолей текущего поколения и, возможно, для PC. Игра разрабатывается уже 6 лет, а сюжет посвящен девушке, которая способна видеть духов. При этом игрок будет управлять двумя персонажами одновременно (или одним, но в двух мирах сразу).





Трейлер Panzer Corps 2

Издательство Slitherine и студия Flashback Games показала трейлер стратегической игры Panzer Corps 2 и обозначила дату выхода на PC - 19 марта 2020 года.



The Last of Us: Part 2 может выйти и на PC, на это намекает вакансия (слухи)

Журналисты обнаружили на сайте студии Naughty Dog вакансию программиста с опытом работы с DirectX12 и знанием Nvidia CUDA. Это навело их на мысль, что разработчики намерены в будущем портировать игру The Last of Us: Part 2 на PC. Напомню, что релиз проекта намечен на 29 мая 2020 года для PS4.

Также стало известно, что компания Oddfellows намеревалась выпустить короткометражный анимационный фильм по первой части, но Sony отказалась от этой идеи. И теперь остались лишь кадры и наброски из так и не завершенной картины.



Трейлер Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Компания Bandai Namco представила трейлер аркадного футбола Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Релиз игры намечен на 2020 год для PC, PS4 и Nintendo Switch.



Платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair получит демо-версию

Студия Playtonic Games объявила, что платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair совсем скоро получит бесплатную демо-версию. На PC она появится 23 января, а на PS4 и Nintendo Switch - 30 января. Позже демо доберется и до Xbox One.





Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок

Студия Techland сообщила, что релиз зомби-экшена Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок. Причина стандартная, разработчикам нужно больше времени, чтобы довести игру до желаемого состояния. Напомню, что в течение недели перенос даты релиза получили Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avengers и Marvel's Iron Man VR.





Новый патент от Nintendo

Компания Nintendo подала патент на насадку-стилус для контроллеров Nintendo Switch. Кнопки на контроллере позволят менять настройки/функции стилуса, например толщину кисти или инструмент в графическом редакторе, однако подробностей пока мало.



Rockstar получила налоговые льготы в связи с проектом, продвигающим культуру Британии

Как сообщает портал TaxWatch UK, британское подразделение Rockstar North получило от правительства страны крупные налоговые льготы за 2018-2019 года в рамках разработки проекта, который зарегистрирован как "продвигающий культуру Британии". Большинство СМИ считают, что это связано с разработкой шестой части Grand Theft Auto, а значит игра создается уже два года как минимум.



"Лутбоксы приравниваются к азартным играм" - нац. служба здравоохранения Британии

Национальная служба здравоохранения Великобритании официально приравняла лутбоксы в играх к азартным видам развлечения. В связи с этим представители организации призывают разработчиков игр защитить игроков от потенциального вреда здоровью, как физического, так и психологического, а также позаботится о проведении масштабных исследований и соответствующих мер, которые помогут оградить молодое поколение от игр с рейтингом 18+.

По их статистике 86% родителей считают, что игры для взрослых не несут негативных последствий для их детей, в связи с чем более половины опрошенных позволяют играть своим детям в игры со "взрослым" рейтингом.



Трейлер GodFall утек в сеть раньше времени



Ранее в сети появились новые кадры с игровым процессом кооперативного лут-слэшера GodFall, судя по всему взятые из трейлера, который в скором времени должны были показать разработчики из студии CounterPlay Games и издательства Gearbox. Однако позже появился и сам трейлер, но опять же не от разработчиков. Известно, что игра должна выйти на PC (EGS) и PS5 в 2020 году.



Новый трейлер Snack World: The Dungeon Crawl

Студия Level-5 представила новый трейлер ролевой игры Snack World: The Dungeon Crawl. Релиз проекта на Западе состоится 14 февраля 2020 года для Nintendo Switch.



Новый мерч по Cyberpunk 2077

Не зависимо от переноса даты релиза игры Cyberpunk 2077, разработчики из студии продолжают продвижение проекта по всем фронтам. Так, CD Projekt RED представила реплику руки Джонни Сильверхенда в масштабе 1/4. Цена новинки составляет $59,99, однако на момент написания поста страница с рукой в GameStop недоступна. Также компания Funko показала фигурки из серии Funko POP. По информации СМИ поступить в продажу они должны 17 сентября.



Новый трейлер Guilty Gear Strive, посвященный бойцу Faust

Студия Arc System Works представила новый трейлер файтинга Guilty Gear Strive, посвященный персонажу Faust. Весной этого года должно пройти закрытое бета-тестирование игры, а релиз намечен на конец 2020 года для PS4.





Издательство PlayWay вышло на Kickstarter с Dieselpunk Wars

Издательство PlayWay, знаменитое поддержкой различных симуляторов, вышло на Kickstarter с намерением собрать деньги на разработку песочницы Dieselpunk Wars. Разработчикам нужно собрать $7,658, на что у них еще 29 дней. На момент написания поста в копилке уже $859.



Релиз контентного обновления MMORPG Albion Online

Студия Sandbox Interactive выпустила крупное контентное обновление для условно-бесплатной MMORPG Albion Online. Помимо нового контента и изменения старого разработчики решили обновить и ценовую политику. Теперь стоимость премиум статуса обойдется игрокам на $2 дороже.





Релиз дополнения "Небесный мандат" для Total War: Three Kingdoms

Для стратегии Total War: Three Kingdoms от студии Creative Assembly в релиз вышло дополнение Mandate of Heaven (Небесный мандат). Игроки получили доступ к шести новым фракциям. В Steam DLC получило в основном положительные отзывы (78% из 738 обзоров положительные), а цена составляет 419 рублей.



Релиз дополнения The Kraken Expansion для The Surge 2

Студия Deck13 выпустила в релиз дополнение The Kraken Expansion для экшена The Surge 2. Игроков ждут новые территории и враги. Однако в Steam DLC получило отрицательные отзывы (16% из 18 обзоров положительные), а цена составляет 399 рублей.



Релиз Time Warpers

На PC состоялся релиз игры Time Warpers от студии Proton. Игрокам предлагают кликер в обертке шутера от первого лица с "бесконечной возможностью прокачки и кастомизации оружия" и перманентной смертью. В Steam проект получил очень положительные отзывы (90% из 269 обзоров положительные), а цена составляет 348 рублей с учетом скидки 20%.



Релиз Hot Shot Burn

На PC состоялся релиз аркадного "броулера для вечеринок" Hot Shot Burn от студии Artifex Mundi. В Steam проект получил очень положительные отзывы (98% из 61 обзора положительные), а цена составляет 349 рублей.



Релиз Super Crush KO



В Steam состоялся релиз экшен-платформера Super Crush KO от студии Vertex Pop. Проект получил положительные отзывы (все 13 обзоров положительные), а цена составляет 324 рубля с учетом скидки 10%.

_______________________ РОЗЫГРЫШ КЛЮЧЕЙ