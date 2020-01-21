Little Bit News #520
Добрых уток времени всем!
Коротко о том, что было интересного в игропроме за последние сутки.
Разработчики Star Citizen хотят от Crytek $500 тыс. за прекращение судебного разбирательства
Недавно я рассказывал, как студия Crytek хочет приостановить судебное разбирательство с Cloud Imperium Games относительно правомерности использования движка. Причиной тому было то, что сюжетная компания Squadron 42 пока еще до сих пор не вышла и неизвестно, когда еще выйдет. Однако, по словам портала Eurogamer, представители Cloud Imperium Games считают, что причина в том, что Crytek поняли, что их заявление в суд является безосновательным и правда в любом случае на стороне разработчиков Star Citizen. В связи с этим Cloud Imperium Games требуют с Crytek $500 тыс., чтобы прекратить судебный процесс. При этом заявляется, что на судебные издержки уже было потрачено $900 тыс. со стороны CIG.
Распродажа в Uplay
В цифровом магазине Ubisoft Store началась распродажа в честь Китайского Нового года. Игры в Uplay получили скидки вплоть до 75%, плюс к этому стали доступны экспресс-скидки. Например в ближайшие сутки Tom Clancy's The Division 2 получила скидку 85% и цена составляет 299,85 рублей вместо 1999 рублей.
VR-игру Merry Snowballs можно забрать бесплатно в Steam до 31 января
Компания Hatrabbit Entertainment объявила, что VR-экшен Merry Snowballs можно забрать в Steam бесплатно вплоть до 31 января 2020 года (21.00 по МСК). Проект получил очень положительные отзывы (83% из 65 обзоров положительные).
Игры серии Half-Life могут стать бесплатными (слухи)
Пользователи Steam сообщают, что они начали получать оповещение о грядущем ивенте, в рамках которого игры серии Half-Life станут бесплатными в преддверии выхода VR-игры Half-Life: Alyx. Официальных комментариев от компании Valve на момент написания поста не было.
Примерная дата выхода новой игры от авторов Layers of Fear
Студия Bloober Team сообщила, что их новый проект под названием Medium должен выйти в релиз до конца 2020 года для консолей текущего поколения и, возможно, для PC. Игра разрабатывается уже 6 лет, а сюжет посвящен девушке, которая способна видеть духов. При этом игрок будет управлять двумя персонажами одновременно (или одним, но в двух мирах сразу).
Трейлер Panzer Corps 2
Издательство Slitherine и студия Flashback Games показала трейлер стратегической игры Panzer Corps 2 и обозначила дату выхода на PC - 19 марта 2020 года.
The Last of Us: Part 2 может выйти и на PC, на это намекает вакансия (слухи)
Журналисты обнаружили на сайте студии Naughty Dog вакансию программиста с опытом работы с DirectX12 и знанием Nvidia CUDA. Это навело их на мысль, что разработчики намерены в будущем портировать игру The Last of Us: Part 2 на PC. Напомню, что релиз проекта намечен на 29 мая 2020 года для PS4.
Также стало известно, что компания Oddfellows намеревалась выпустить короткометражный анимационный фильм по первой части, но Sony отказалась от этой идеи. И теперь остались лишь кадры и наброски из так и не завершенной картины.
Трейлер Captain Tsubasa: Rise of New Champions
Компания Bandai Namco представила трейлер аркадного футбола Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Релиз игры намечен на 2020 год для PC, PS4 и Nintendo Switch.
Платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair получит демо-версию
Студия Playtonic Games объявила, что платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair совсем скоро получит бесплатную демо-версию. На PC она появится 23 января, а на PS4 и Nintendo Switch - 30 января. Позже демо доберется и до Xbox One.
Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок
Студия Techland сообщила, что релиз зомби-экшена Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок. Причина стандартная, разработчикам нужно больше времени, чтобы довести игру до желаемого состояния. Напомню, что в течение недели перенос даты релиза получили Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, Marvel's Avengers и Marvel's Iron Man VR.
Новый патент от Nintendo
Компания Nintendo подала патент на насадку-стилус для контроллеров Nintendo Switch. Кнопки на контроллере позволят менять настройки/функции стилуса, например толщину кисти или инструмент в графическом редакторе, однако подробностей пока мало.
Rockstar получила налоговые льготы в связи с проектом, продвигающим культуру Британии
Как сообщает портал TaxWatch UK, британское подразделение Rockstar North получило от правительства страны крупные налоговые льготы за 2018-2019 года в рамках разработки проекта, который зарегистрирован как "продвигающий культуру Британии". Большинство СМИ считают, что это связано с разработкой шестой части Grand Theft Auto, а значит игра создается уже два года как минимум.
"Лутбоксы приравниваются к азартным играм" - нац. служба здравоохранения Британии
Национальная служба здравоохранения Великобритании официально приравняла лутбоксы в играх к азартным видам развлечения. В связи с этим представители организации призывают разработчиков игр защитить игроков от потенциального вреда здоровью, как физического, так и психологического, а также позаботится о проведении масштабных исследований и соответствующих мер, которые помогут оградить молодое поколение от игр с рейтингом 18+.
По их статистике 86% родителей считают, что игры для взрослых не несут негативных последствий для их детей, в связи с чем более половины опрошенных позволяют играть своим детям в игры со "взрослым" рейтингом.
Трейлер GodFall утек в сеть раньше времени
Ранее в сети появились новые кадры с игровым процессом кооперативного лут-слэшера GodFall, судя по всему взятые из трейлера, который в скором времени должны были показать разработчики из студии CounterPlay Games и издательства Gearbox. Однако позже появился и сам трейлер, но опять же не от разработчиков. Известно, что игра должна выйти на PC (EGS) и PS5 в 2020 году.
Новый трейлер Snack World: The Dungeon Crawl
Студия Level-5 представила новый трейлер ролевой игры Snack World: The Dungeon Crawl. Релиз проекта на Западе состоится 14 февраля 2020 года для Nintendo Switch.
Новый мерч по Cyberpunk 2077
Не зависимо от переноса даты релиза игры Cyberpunk 2077, разработчики из студии продолжают продвижение проекта по всем фронтам. Так, CD Projekt RED представила реплику руки Джонни Сильверхенда в масштабе 1/4. Цена новинки составляет $59,99, однако на момент написания поста страница с рукой в GameStop недоступна. Также компания Funko показала фигурки из серии Funko POP. По информации СМИ поступить в продажу они должны 17 сентября.
Новый трейлер Guilty Gear Strive, посвященный бойцу Faust
Студия Arc System Works представила новый трейлер файтинга Guilty Gear Strive, посвященный персонажу Faust. Весной этого года должно пройти закрытое бета-тестирование игры, а релиз намечен на конец 2020 года для PS4.
Издательство PlayWay вышло на Kickstarter с Dieselpunk Wars
Издательство PlayWay, знаменитое поддержкой различных симуляторов, вышло на Kickstarter с намерением собрать деньги на разработку песочницы Dieselpunk Wars. Разработчикам нужно собрать $7,658, на что у них еще 29 дней. На момент написания поста в копилке уже $859.
Релиз контентного обновления MMORPG Albion Online
Студия Sandbox Interactive выпустила крупное контентное обновление для условно-бесплатной MMORPG Albion Online. Помимо нового контента и изменения старого разработчики решили обновить и ценовую политику. Теперь стоимость премиум статуса обойдется игрокам на $2 дороже.
Релиз дополнения "Небесный мандат" для Total War: Three Kingdoms
Для стратегии Total War: Three Kingdoms от студии Creative Assembly в релиз вышло дополнение Mandate of Heaven (Небесный мандат). Игроки получили доступ к шести новым фракциям. В Steam DLC получило в основном положительные отзывы (78% из 738 обзоров положительные), а цена составляет 419 рублей.
Релиз дополнения The Kraken Expansion для The Surge 2
Студия Deck13 выпустила в релиз дополнение The Kraken Expansion для экшена The Surge 2. Игроков ждут новые территории и враги. Однако в Steam DLC получило отрицательные отзывы (16% из 18 обзоров положительные), а цена составляет 399 рублей.
Релиз Time Warpers
На PC состоялся релиз игры Time Warpers от студии Proton. Игрокам предлагают кликер в обертке шутера от первого лица с "бесконечной возможностью прокачки и кастомизации оружия" и перманентной смертью. В Steam проект получил очень положительные отзывы (90% из 269 обзоров положительные), а цена составляет 348 рублей с учетом скидки 20%.
Релиз Hot Shot Burn
На PC состоялся релиз аркадного "броулера для вечеринок" Hot Shot Burn от студии Artifex Mundi. В Steam проект получил очень положительные отзывы (98% из 61 обзора положительные), а цена составляет 349 рублей.
Релиз Super Crush KO
В Steam состоялся релиз экшен-платформера Super Crush KO от студии Vertex Pop. Проект получил положительные отзывы (все 13 обзоров положительные), а цена составляет 324 рубля с учетом скидки 10%.
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РОЗЫГРЫШ КЛЮЧЕЙ
Напоминаю, что совместно с разработчиками многопользовательской экшен-RPG с элементами выживания Frozen Flame из студии Dreamside провожу розыгрыш трех ключей на закрытый бета-тест. Продлится он до 25 января.
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ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТЫ
Напоминаю, у нас с вами есть общий Дискорд-сервер, где можно найти соигроков, создать свой клан/гильдию/КП и просто болтать в общем чате обо всем. Ссылку на него я не дам, так как "нельзя". Но она есть в ВК. Нас с вами там уже 2400+ человек!
Если возникнут вопросы, связаться со мной или оставить новость о своей или вашей любимой игре можно в "предложке" через паблик в ВК - тут.
Также паблик используется как "вики" из-за удобного поиска всех новостей, опубликованных мною ранее, так как можно производить поиск по названию проектов/студий/игр.
Если захотите пообщаться со мной вживую, посмотреть прохождение какой-либо игры или просто поддержать/сказать спасибо, буду рад увидеть Вас во время стримов:
(づ ◕‿◕ )づ на Twitch.
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С вами был рыжебородый Hast, желаю вам удачного дня и отличного настроения!
Спасибо за поддержку!
Релиз Dying Light 2 перенесен на неопределенный срок.
Да твою мать! Когда перенесли Киберпанк, я подумал:"Ну ладно, ничего страшного, вон, Dying Light 2 выйдет".
Ещё дум остался...
... перенести
"Кто ты такой что бы отвергать наши обычаи?"
Его уже переносили, так что хватит)
Да, хотя бы Дум. Ну, и Below zero ещё.
Ну фанантам сабнаутики не привыкать)). Но по думу хоть куча геймплейных роликов есть. Так что держим кулачки)
А ещё mount and blade, я ещё верю.
Сча бетка мультиплеера идет. Как по мне копье менее удобное стало
I want to believe.
Стоп, а Below zero типа должно вот-вот из раннего доступа выйти?
В ноябре 2019 должна была. Перенесли на 2020, но точных сроков не знаю. Тоже жду )
Я просто танцевать буду, если релизнутся в феврале.
.. может не надо Дум? Вдруг там все так же как и в 2019ом?
Всё в порядке, 2019 был проклятым годом для беседки. Дум специально перенесли подальше от 2019 года, что бы его не задело.
Хотелось бы верить, но велика вероятность что эффективные менеджеры захотят покрыть убытки за 2019 год.
mab 2 еще есть
Варкрафт 3 ? Не ? Не любим стратегии ? Или ремастеры ?
Я думал, тут про новинки говорят. Так-то с 2002 и без в3 вышло порядочно игорей.
)
Касательно вара3 рем, меня ток один вопрос интересуют, импортируют ли туда карты с разными ТД-шками, или все токо с 0 лепить будут, помню в начале 20ых с друзьями там годами зависали проходя разные интересные товер дефенс карты, в старкрафте2 не так много хорошего в этом жанре, разве что одна топ уровня, в которую мы с друзьями играем уже несколько лет. Очень хотелось бы на новом движке поиграть в те карты.
Обещали полную совместимость со старыми картами.
В Польше пошла какая-то страшная зараза в геймдеве и начинает расппространяться по миру
скоро выходят новые консоли - игры переносят. интересно, какая же тут, блядь, причина :)
Так ведь самые заработки у игроделов в конце цикла жизни у консоли - тогда потенциальных покупателей больше всего. А если выпустить под новую консоль, то и покупателей игры будет в десять раз меньше.
надо выпускать на всевозможных платформах от утюга до суперкомпьютера НАСА. Тодд Говард не даст соврать.
Консоли на рождественские распродажи 2020 в лучшем случае. Нет никакого смысла откатываться на год, чтобы релизнуться и на новых консолях тоже.
Ну пока что "Sony's PS5 may be launching in the same late 2020 window as the Series X" что тож хз будет или нет еще в 2020 или уже в следующем году.
Я им даже благодарен - я свой проект допилю и выйду на новую работу. Да и новый ХЛ не за горами.
Поляки стараются сделать качественные игры, а не штамповать говно. Давайте мы этой заразы EA отправим? Тонны две для начала!
Когда "Cyberpunk" перенесли у меня идея возникла, что они конечно радеют за качество, НО хотят поближе к релизу новых консолей выйти, что-бы продаться и там без доп рекламы. С переносом "Dying Light" в этом только убедился.
У меня в хотелках на этот год были Киберпанк, Ватч Догс, Вампиры да Даин Лайт...
И три из них перенесли, а в собак веры не очень много х_Х
у меня они все предзаказаны кроме дл2 (он в желаемом просто висит, ибо предзаказа не было в стиме) и все были перенесены, я собрал бинго:)))))))
Сказочный неудачник. X)
Вотч Догс тоже перенесли)
P.S. Почему многие эту игру называют вАтч догс? Мне просто реально непонятно.
Вера на игру убейсофт ? Серьзно ?
он же написал, не очень много
А потом кому-то повезло и у них норм релиз получился, а у этих баги. И будут сравнивать уже так. Типа могли бы и не переносить, все равно херня.
Лучше так, нежели сырая поделка.
Ты все вышедшие игры прошел?
Нет, но в этом году из новинок мне интересны Dying Light 2, Cyberpunk, Below zero и Doom.
А как же маскарад?
Хм, смешанные чувства о нём. По геймплейному видео мне не понравилось, как он выглядит, но то была ранняя версия, может, сейчас уже всё намного лучше. Но не особо жду его, вообще забыл про него, но обязательно посмотрю, когда выйдет.
Я играю, вон, в ту же Субнавтику первую, но нового-то тоже хочется.
Вот это он ваще зажрался, пидор. Небось еще и все квесты в вове не прошел, и арканум какой-то с пленскейпом не задрочил
Да въеби ему. Не хочет он в старые играть
А всякие блядобраузерки и мобильные дрочилки тоже обязательно пройти, прежде чем новую игру скачать?
Ты говоришь чуваку играть в старые игры. Так если они не интересны? я например не люблю dark souls и подобные. Я не прошел их. Мне теперь нельзя играть в новые, пока я эти не пройду?
И? Я люблю рпг. Я не должен играть в новые, пока не пройду старые? Я надеюсь ты уже осознал, что несешь хуйню
Видимо дошло
По-моему разработчики SC только тем и занимаются, что хотят от всех денег.
Вау! Никогда не видел настолько пресного и одновременно не имеющего никакой индивидуальности битемапа .
Так крайтек за дело доебались
Претензии крайтека - брали лицензию на одну игру, собираются выпустить две. Почему крайтек отзывает претензии - а они не верят что хоть что-то выйдет.
Как это не взять денег за сингл? Вы чо!?
Если бы разработчики были правы, то они бы требовали полного возмещения.
Но они присели на очко и пытаются хоть что-то отжать.
А сколько они на разработку потратили? Больше чем рокстар на гта5?
Вероятно они портируют первую часть. т.к был слух о том, что Sony потихоньку портируют прошлые эксклюзивы на ПК, чтобы затем подтолкнуть ПК игроков к покупке консоли т.к сиквелы этих портированных игр будут эксклюзивом. К тому же, кому нафиг сдалась вторая часть на ПК без первой?
Гадание по вакансиям это такое. Студия может иметь другие задачи, разрабатывать внутренний инструментарий, прототипировать даже не следующие, а «через один» проекты, брать на поддержку или портирование сторонние, экспериментировать с платформами и движками.
Ты прав, но рдр 2, на сколько я знаю, по временному периоду предшествует первой части? LoU продолжение сюжета первой части.
Но, кстати, была новость, что то рокстар наехали на парня, который пытался сэмулировать пс3 с рдр на пк, запретив ему это делать, и объяснив тем, что у них есть интересы в отношении пользователей пк, как-то так
Прикольно, на ютубе посмотрел. Сюжет отличный и боевка такая - "не плохая."
«Rockstar получила налоговые льготы в связи с проектом, продвигающим культуру Британии»
Я когда писал, что одним из городов может стать Лондон. (Привет от GTA: London 1961 и 1969).
Это не так работает. DmC тоже получало подобное послабление. Я где-то читал интервью с NT, что британский флаг на пальто Данте в тч был добавлен из за этого. То есть в игре должно быть энное количество символов неоднозначно связанных с Британией
"Неоднозначно" это как? Дождь, овсянка, сомалийцы толкающие наркоту, русские шпионы-олигархи и блюющие ирландцы?
Охуенно! Джва года жду такую игру!
@Little.Bit, в Half life можно бесплатно играть 2 месяца, так же предлагается её купить
нахрен она нужна, игра устарела по всем параметрам, сейчас намного лучше игры есть.
Да я где то год назад вторую халву проходил, приятно играется и сейчас.
Варфейс небось?
Если брать аналоги HL2, то мне понравилась сюжетная компания Титанфолл 2, рекомендую.
Я не графодрочер, как нить Халфой обойдусь.
вообще-то на Халфу многие фапали именно из-за графики, так что ты графодрочер, просто старый. В Титанфолле 2 сюжет хороший и сам геймплей интересный. Графику там неплохая, но ничего супер-выдающегося, хотя конечно в 100 раз лучше чем у Халфы.
Не знаешь, а пиздишь. Я не играл ни в ХЛ, ни в ТФ. Но если бы встал выбор, предпочёл бы первое.
С тобой закончили.
не читал но осуждаю? все ясно с тобой
Окстись, никто тут не осуждает ни одну из игр. Очки протри.
Albion, кто-то играет в это? Есть кто играл в УО и могут сравнить?
Я пробовал, месяц может поиграл. Дрочильня, про гринд. Закос под хардкор - только закос. В ультиму не играл, но люди в гильде играли, совсем не то. Тут нельзя практически ничего, что-то вроде ультимы есть в черных зонах, но с огромной натяжкой. А так как там быть не обязательно, все сидят на материке и копают камень.
Hу тогда понятно, в УО 3 безопасных зоны, это Маркетплэйс, город и Дом, дом и то это если ты дверь не забыл закрыть и он обнесён забором. В них нельзя как-то развиваться, только торговля.
Всё остальное ПВП зоны. Гринда тоже хватает, но есть шанс даже на мобах выбить что-то стоящие, мобы большого уровня валяться в 1 (кроме элитных), можно торговать, можно летать по данжам и убивать гриндеров забирая весь лут, можно копать, рыбачить, рубить деревья тоже шанс выбить что-то редкое. Можно варить зелья, делать бутылочки, еду и тоже это всё продавать.
Короче есть множество решений как намутить себе деньги, дом, броню и т.д.
В УО нет безопасных мест ) даже в гвардзоне можно было убить и чужие дома мы выносили, багами, обманом, убийствами. Прекрасная игра, таких ММОРПГ сейчас не делают. По хардкорности, возможностям и социальным взаимодействиям только что EVE Online на ум приходит, хоть она и про другое, хотя +- из того же поколения - 2003 год выхода
единственная безопасная зона в УО это маркетплейс. Если мы имменно о той уо, что я знаю..
а в городе пока не крикнут "гардс" можно было не мало народу положить.
я всё еще жду и надеюсь, что когда нибудь выпустят таки, нечто подобное...
Я на оффе не играл совсем, только на шардах. От шарда к шарду все зависело от фантазии админов, но на том, на котором в итоге остались c его открытия в 2001 году и на долгое время, была развита система стелса и хайда и классы, класс вора мог убить из под стелса в любом месте в спину, как и вытащить всё из сумки, прямо в городе. Так что в городе все ходили по стеночке и прижимались к ней спиной Destiny Of the Middle-Earth - Привет! )
ПВП за пределами начальных зон без всяких ограничений - теряешь весь надетый шмот, кроме денег. В игре десятки видов оружия и брони, которые дают тебе разные заклинания и способности.
Много гринда. Ты можешь сразу взять любое оружие и оно даст тебе основные заклинания, а буквально через неделю игры и все остальные. Но полная прокачка оружия занимает гораздо дольше времени и добавляет очень неплохо урона. Поэтому новички в этой игре, с одной стороны имеют шансы на победу, ведь схватки очень быстрые и одна ошибка приводит к смерти. Но с другой стороны разница в уроне все-таки у новичка и ветерана слишком значительная. Но новички могут это компенсировать количеством - ничто не мешает бегать по карте толпой и всех валить ))) Конечно пока не встретишь другую такую толпу, но уже из ветеранов.
Все небоевые занятия (рыбалка, охота, сбор ресурсов, фермерство) нужны только тем кто премиум не могут оплатить. Владельцы премиума вполне могут зарабатывать одной войной.
Но вообще игра мне показалась скучноватой и однобокой - кроме ПВП там ничего интересного и нет.
Забудь. ММО больше не делают как раньше, это невыгодно. Да и Гэрриот давно скурвился.
Не плохая игра, ну кому как уж
Лучше в дивайн дивинижн 2 поиграть )
Если нравятся онлайновые лут-шутеры - да. Но сильно на долго в игре не зависнешь (меня хватило на 65 часов), хай энд контент у неё весьма слабый. Дестени 2 в этом плане мне зашла куда больше.
https://youtu.be/wJzT6uWSbNo
и зачем это нужно? Вот просто взяли и расписались в своей творческой импотенции. В игре ведь можно любого героя придумать, нафиг деньги на знаменитых актеров тратить. Лучше бы они столько ресурсов на геймплей направляли.
Ну товарищ может немного непонятно высказался, но зачастую звездный каст актеров нужен лишь для доп. рекламы или что бы, гипотетически, ты увидел Киану в Киберпапке или Марка Хэммила в СтрасТитиДзен и шишка референса привстала. Беда в том, что у многих топовых ребят стоимость работы тоже топовая и значительные бюджеты уходят не кодерам, гейм-дизайнерам, художникам и звуковикам, от работы которых успех проекта зависит в куда большей степени, чем от человека в черном трико с константными точками на лице и теле. С другой стороны Теория Ниндзи не позвали на роль Сенуи Энди Сёркиса, а ограничились внутренней сотрудницей студии и получилось все равно достойно уровня ААА при скромном бюджете.
Возможно, однако все же основная причина это потому что они хорошо отыгрывают. Если найм хорошего актера не гробит бюджет полностью - оно себя оправдывает. Иногда можно сэкономить, но не всегда талантливых актеров можно найти под рукой.
на зарплаты звёздамв НИКУДА.
Да вроде бы никто не ведет себя так, как будто он уже вышел и уже хит. Все ведут себя так, как будто очень ждут игру и очень верят в неё и пиздец как надеются, что она будет как минимум качественной. В общем-то, на это есть ряд причин:
1. Люди истосковались по сеттингу, нормального киберпанка (не считая Deus Ex, последняя часть которого вышла уже почти 4 года назад) нет и не планируется, вещи помельче типа Observer только разжигают аппетит, потому что у них куда скромнее бюджеты и куда проще сама игра.
2. Люди помнят 3 части Ведьмака, и кто бы что ни говорил, все три игры по своему очень хороши и все три сделаны с явной любовью к своему ремеслу.
3. CDPR до сих пор при общении (при общении и вообще любых контактах со своими потенциальными и реальными покупателями) ведут себя по-человечески - они не пытаются накормить восьмиэтажными формулировками, после которых есть только мысль "че блять он вообще сказал?", не пытаются юлить, хитрить и выворачиваться, а стараются быть максимально простыми и понятными. Люди не привыкли к такому со стороны крупной (а на данный момент они уже могут называться таковыми) компании, это очень импонирует и заставляет изначально рассматривать их как более надежных и более близких ребят, которые наверняка сделают что-то хорошее.
4. Несмотря на то, что материалы, которые показывают CDPR по CP2077, местами вызывают вопросы - это всё равно (вероятнее всего) будет очень масштабная, сложная и (надеюсь) интересная игра, а то, как CDPR подходят к созданию квестов, заставляет людей верить в неё ещё сильнее.
5. Неплохая PR-кампания. По крайней мере, уже какое-то время о киберпанке слышно из каждого чайника.
Это навскидку, просто мнение, но, полагаю, оно недалеко от истины. Так что, надеюсь, больше вопроса "почему такой хайп и почему все ведут себя так странно" у тебя не будет. Удачи)
Почему жанр RTS скатился в говно? Последнее нормальное что я помню это CoH2 и Planetary Annihilation
ИМХО, РТС скатились потому что не могут предложить ничего нового кроме сеттинга. Жанр фактически стоит на месте с середины нулевых.
В этом году выходят iron harvest, desperados3 и партизаны, правда последние 2 тактические ртс.
Mandate of Heaven...
Не знаю как насчёт схожести, но сейчас однозначно лучший тоталвар это тот что про вархаммер, желательно вторая часть.
Джонни Уик по кличке Сильверхенд?
Альбион как бы непонятным говном, так и остался. Разработчики Альбиона как были жадными так стали ещё жаднее
То весна была жаркой на релизы, теперь эта осень будет из-за пененосов.
Yooka-Laylee здоровская игруха! В первую часть месяца четыре играл, растягивая удовольствие. Словно в детство вернулся.
Издательство PlayWay, знаменитое поддержкой различных симуляторов
Не ввыходящих симуляторов (да да, я помню про вас bum simulator и contraband Police)
Сим бомжа так и не вышел? Можно не ждать?) проще тогда самому стать бомжом
The Last of Us: Part 2 может выйти и на PC, на это намекает вакансия (слухи)
угу "эксклюзивно в вашем EGS store"
вот это верно) а я уедь только предположил (да это не новость а слух) - а он как люди сраться начали!
смотрю умиляюсь)
Уже модно благодарить консольных холопов за бетатест?)
не пофиг ли в каких штанах ходить? Вот только одни штаны дешёвые и брендованны(модные нынче), а вторые удобные и комфортные. А также вторые имеют карманы, чего нет у первых
Эээ, нет, штаны везде одинаковые, купить в нужном магазине их не всегда удобно. Не путайте игру и стор, играете в конечном итоге вы всё таки в игру.
Не вижу смысла красть хороший продукт, если у меня есть возможность его купить.
хреново, что хороший продукт хорош только на первый взгляд
Я говорю за проекты, в которых ты уверен на 100%. Когда ты уже удостоверился, что игра хороша, и что ты будешь в неё играть.
Я не говорю за всех, я говорю за себя. Ну и те, у кого реально есть лишние средства, но они всё равно продолжают пиратить игры, которые им нравятся - мудилы.
да, но всё больше у всех прививается мода их покупать. Сейчас даже на личном примере заметил, что торренты юзаю как демо версию для дорогих игр, чтобы узнать стоит ли игра того или нет. даже пройденные ранее игры на торрентах, покупаются в стиме.
скачай рдр2 и детройт какой-нибудь.
В отличие от Стима, который постоянно развивается и которому пофигу, хоть ты через свой личный сайт игру продавай, Эпики предпочитают монополию без альтернатив - они выкупают эксклюзивы и продают через кривой-косой магазин, в котором даже элементарную корзину и поиск пилят месяцами, постоянно откладывая
Конкуренция - это когда ты можешь взять Ассассина или в Стиме, или в Юплее, получив с этого разные плюшки от поинтов/карточек/кошелька, в зависимости от площадки
Монополия Эпиков - это когда "или купи Детроит у нас, или иди на**й"
А что делать если я игры покупаю чтобы в них играть, а не чтобы сидеть в лаунчере\магазине?
Это до первой игры, которая откажется работать.
У меня вот пинг до эпиковских серверов внезапно стал 500+ На двух разных провайдерах, использующих две разные магистрали. Что сказал саппорт эпиков? Прааавильно, проблема на моей стороне, идите нахуй пожалуйста.
Ещё есть "лицензия не обнаружена", но там я, вроде, поборол. Сейчас бы в 2020 самостоятельно исправлять косяки лаунчера ))
Под джинсами я понимаю сами игры. Они у обоих есть, но у стима есть КАРМАНЫ(площадка, комьюнити, козина покупок блин(серьёзно, 2020 год уже любой дешманский интернет магазин имеет корзину), облачных сохранений, облачных скриншотов которыми можно делится с друзьями, виш лист и многого другого ...
Да конечно если тебе не нужно всё это, то да для тебя нет разницы через какой лаичер играть
Вот про это я и говорю люди больше не играют в игры они играют в соцсети.
но это и не плохо. Человек социальное существо и социализация в играх это прогресс.
Расскажи мне про социализацию в синглплеерных играх, скриншотики я друзьям не рассылаю, ачивки не надрачиваю, и оцениваю игру самостоятельно не глядя на чужие отзывы.
Для сингплейных игр в стим удобно то, что руководство под рукой: не надо лишний раз искать решение проблемы в игре, русификатор скачать, прохождение глянуть.
Русик можно скачать откуда угодно, остальные проблемы упираются в не желание использовать мозг, а последнее... ну так может и вовсе в игру не играть, а просто смотреть как другие проходят?
Можно скачать где угодно, но можно не искать, а сразу в стиме найти ссылку.
Какое нахрен не желание использовать мозг? Я через руководство себе сделал норм графику в сиберии, через руководство оптимизировал работу резидент эвил. Да и решение многих багов нашел в руководствах/обсуждениях в различных играх.
Ну а на счет прохождение, никто ж не говорит, что нужно тупо по бумажке играть, просто бывают некоторые сложные моменты, на которых можно застрять на долго, если не подглядеть. Как в той же депонии хер бы я догадался, что в одном квесте я тупо должен был ничего не нажимать в течении 5 минут. Также это уже индивидуальное, но бывают такие виды головоломок, которые мне просто не нравятся и я не хочу над ними париться, чтоб продвинуться дальше, хоть за исключение их я всю игру прохожу сам.
Так что не согласен я с твоими аргументами, если их можно так назвать.
ты нет, другие да
Хмм тогда получается я на любые ваши комменты могу отвечать также? Только вот с чего бы вас тогда слушать почему вы решили что ваше мнение внезаптно важнее других? Не нравиться магазин, ну так не пользуйся, твоя любимая игра там выходит? Ну что поделать без облачных скриншотиков в игру не поиграть же... Как по мне хочешь играть в игру покупай игру где она есть, хочешь играть в соцсеточку, а не в игру то сиди в стиме.
с чего ты взял, что играть в игру из Стима удобнее и комфортнее, чем в игру от ЭГС? а карманов нет? ну да и хрен с ними, все равно не пользуюсь.
Играю я в игры, для чего регулярно пользуюсь функционалом стима. Ставить с его помощью моды, экономя тонны времени - дорогого стоит.
(Да и установка модов сейчас состоит из "закинуть файлы в дату/модс/плагинс и эти 3 клика нереально много времени отжырают. Ты в параше больше времени проводишь)
Скриншоты - стандартный функционал винды и если игра не поддерживает оверлей то пользоватся ты будешь функционалом винды.
Музычка - AIMP, юзай не стесняйся.
(тем более проигрыватель стима очень не любит находить треки или работать с онлайн сервисами типа спотифай или яндекс музыка)
Что-то ставить тебе хотя как придется, не сейчас так потом.
Давай расскажи мне как ты поставишь в три клика без стима моды на ЕУ4 или другую гранд-стратегию параходов, лол.
Не забудь их так же обновлять в ручном режиме, потому что разработчики\создатели мода выпустили новую версию. Это же так удобно на фоне стима, где эти же действия делаются в два клика.
Честное слово - спор тупой донельзя. Вам предлагают весь функционал собранный в одном месте, а вы берёте и заменяете его тонной сторонних программ, сайтов и приложений. Зачем?
И да, я заменяю встроенный функционал стима отдельной программой, которая лучше по всем фронтам и адекватно работает.
Кстати в случае конфликта модов, нексус/вортекс говорит какие именно моды конфликтуют и, по возможности, устраняет конфликт, догружает необходимые файлы, и отдельные модификации. А вот лагающая мастерская стима так не умеет, и координально изменяющих игру модов там нет.
Да, мне удобнее слушать музыку через AIMP а не через оверлей, который нифига не нашел, даже когда я прямой сука путь сам туда вбил.
Видимо мододелы чего-то не знают о том, где нужно распространять свои творения.
ага и как ты будешь делиться ими? Заходить на разные сайты? Не, ты тупо забьёшь на это
не знаю мне от "джинсов" надо что бы в них можно было купить игру, установить игру, играть игру - остальным я просто не пользуюсь. Я даже отзывы вроде и писал только пару раз, а о том как пользоваться воркшопом не представляю - моды на горяче либимый фалаут и тес ставлю сам с нексуса, и карты для l4d сам качаю
На торрентах игра дешевле ровно при том же функционале. За достаточно редким исключением из списка "ещё не работающих".
это да) но в разрезе торрентов если размышлять то получается что можно вообще не где не покупать игру в т.ч. и стиме)
а если рассуждать о покупке как о "поддержать разрабов" то тут и того грех возникать если "болеешь за стим" - у егс процент отдачи разрабам больше идет
я опять же напоню свою позицию я не выделяю среди магазинов которыми пользуюсь (стим гог егс батлнет юплей ориджин) какой то в ущерб другому - я их всех в один ряд для себя ставлю одинаковый
В стиме есть сервис. Я плачу за сервис. Платить ровно за то, что мне поставляют бесплатно, смысла не вижу. Эгоистично, зато правда.
честно сказать я вообще разницы не вижу - наверно по тому что я стимом то пользуюсь только как магазином - купил устновил играю
не трансляции не какие то унтрение форумы меня там не привлекают) в этом плане с егс гог я разницы вообще не вижу что то, что другое, а сейчас когда стим сменил дизайн то библиотека и так выглядит как в егс
Стим - Почитал отзывы, посмотрел видео, играю, почитал гайды, играю, поставил моды, играю, игра и моды обновляются, пока я сижу на работе и пишу комментарии на Пикабу.
EGS - запустился с третьего раза, инфы об игре нет, отзывов нет, сообщества нет, нативной поддержки моддинга нет, саппорт от фортнайта вообще в шоке с моих вопросов. Я, блять, крайне удивлён, что у них цифровые версии, а не физические копии на дисках рассылают.
Если Стим - магазин, EGS - ларёк за углом. Ориджин такой был на старте, но они честно допиливали функционал.
ну вы же понимаете что это надуманно)
- отзывы сейчас по сути не нужны на любую игру 100500 уже обзоров в сети подробаня аналитика и пр. ахинея, а отзывы сейчас это просто типа отдельный род мемов - заскринить и на пикабу выложить)
- гайды видео это всё есть в сети на любом языке замечу при том
- моды я не разу не ставил из воркшопа - на фалут, ТЕС всё качаю с нексуса карты для l4d тоже не знаю не могу так что оценить полезность воркшопа
- игры в егс без пробелм обновляются запускаются
так что это всё надуманно) вы даже уверен не сидели на ЕГС а просто сейчас ретранслируете то что я уже слышал от многих)
вот я реально на нем сижу и могу сказать что с ним не так! эт оих сраный easy античит - который постоянно прихзодится переустанавливать по тому что ему время от времени кажутся ваши длл файлы читами и вас просто выкидывает из игр
вот за это реально можно д*аться - по тому что стимовский vac так не делает
а остальное всё туфта - я знаю там можно более нормальные недостатки у ЕГС найти но для этого им надо попользоваться для начала а потом говорить)
Возвращаемся к идее о том, что игру можно взять с торрентов, обновлять вручную, брать моды с нексуса и т.п. Но фишка стима как раз в том, что всё это собрано в одном месте, максимально автоматизировано и удобно. Плачу за сервис, говорю же. И судя по взлёту Стима, не я один такой.
В EGS купил пару сингловых игр по распродаже, MW5 для коопа и чотатам ещё сетевое. В MW5 я поиграть не могу, выше уже писал. Даже ЕА косяки с сетью в Батле исправили к релизу, куда уж пример бракоделов.
в егс все прекрасно обновляется, некотоыре игры типа спелбрейка даже черезчур часто
обновления вообще не особо зависят от самих эпиков - обновления выпускают разрабы а лаунчер их только транслирует
мне лично пофиг но видите есть секта свидетелей габена - которые уверенны что на ПК можно установить только один игровой магазин (ну типа был у меня стим - ставлю батлнет а там при установке галочка которую нельзя снять "удалить стим" и т.д.) мне без разницы где игры покупать, и даже круче когда одна и та же игра продается одновременно в 2х магазинах - я могу выбрать где дешевле!
качество у игр одинаковое при том.
плохое сравнение) магазины могут находиться на разных концах города - а игры из разных магазинов - это разница в сантиметра между двумя ярлыками на рабочем столе)
это можно сравнить с двумя рядом стоящими прилавками - и ты выбираешь где цена дешевле там и покупаешь - в плане сингловых игр разницы ноль
Да и хер с ним. Первая-то часть весьма посредственная. Качественно сделанная конечно, но посредственная.
и что?
эксклюзивы в том плане в котором принято называть игры - тут могут быть только в рамках платформы - когда вам что бы поиграть надо купить консоль, а тут выбор установить бесплатный лаунчер или нет. полная доступность которой могут помешать только надуманные принципы)
Вполне. Это другая платформа, заточенная под определенное управление и оптимизированная под определенное железо
Вообще-то к пк геймпады тоже подключаются
Ну так Сони сами спонсируют создание эксклюзивов под свою консоль, а не выкупают права на эксклюзивную продажу игр у сторонних разработчиков.
То есть разница только в том, что за эксклюзивность кэш поступает на счета разраба не после выполненной работы, а в виде аванса. Ну это в корне меняет дело, ящетаю.
Ты не понимаешь, что без Сони не было бы в принципе эксклюзивов для PS. Они их создают своими силами, внутренними студиями - это их студии (в большинстве своём).
Эпики не спонсируют создание игр, они просто башляют разрабам уже после, что бы игра стала временным (или полным) эксклюзивом их магазина. И да, это полностью меняет дело.
Подытожим, без Сони не было бы в принципе огромного числа охуенных игр, а без Эпиков - а ничего бы и не изменилось без Эпиков.
КААИТАН ЦУБАСА КРИЧУ
Потому что 86% родителей идиоты, у них нет ни специального педагогического образования, ни зарплаты, чтобы обеспечить своим детям ДОСТОЙНОЕ взросление.
Интересно, меня одного бесит этот Нинтендо свитч? Такое чувство, что всеми, блять, способами пытаются "протащить" это дикое, никому не нужное ГОВНИЩЕ! При эом разрабы ведутся на эту чушь и многие проекты просто стоят на месте из-за этого. Взять хотя бы тот Darkwood, который вышел уже давно и все думали что разработчики работают над DLC или продолжением, а оказалась порт на Свитч.
А я бы хотел потрогать свитч и его эту казуалку с вибрациями на джой конах. Типа перекатывание шариков, но у меня нет друзей с таким девайсом :с
А порты игр обычно сторонние студии делают.
Когда уже взлом Red Dead 2
На Crackwatch каждый день шутки нытиков, что до сих пор не взломали.
Интересно настанет ли момент когда действительно придут такие защиты, которых не возьмет взлом, уже не мало не взломанных игр
Постоянный онлайн и усё Вася
Я все потратил на видюху, плюс сейчас нужно брать звуковую roland за 15к, я даже на еде чутка экономлю, только дома питаюсь, чтобы быстрей приобрести
>Не нашел 1350 на топовую игру.
Типичный пк-гейминг.
Это не проблема пк-гейминга, это проблема многих людей в целом. К слову, а где у нас тут RDR 2 продают за 1350? Даже в сторонних магазинах она 2 к стоит.
Ну щас то уже нет такой возможности.
Ну вряд ли он только сейчас задумался о желании поиграть в рдр2)
Тоже взял в егс за 1350, хотя сам на стиме сижу плотно, но слишком они цены загнули на рдр2. Игра огонь.
бля, как же теперь смешно с чудиков, которые говорили о том, что похуй что киберпанк перенесли, лучше пусть его до идеала доведут, у нас же вон и так есть во что весной поиграть.
Ну что же, играйте =)
Nioh 2, Wasteland 3, Mount & Blade 2: Bannerlord, Resident Evil 3 Remake, Doom Eternal, Watch Dogs Legion + дохулиард релизов, которые не успел пройти ранее. Ебать, во что же мне поиграть то весной?
Watch Dogs не выйдет весной. Перенесут из-за монетизации и оптимизации.
M&B 2 в раннем доступе, так что не вариант играть сразу.
А ну да, теперь то точно игр на весну не осталось (а перечислил я только самые крупные проекты)
А мне больше смешно с чудиков, которые каждый день только и делают, что изо дня в день ждут выхода желанной игры и "перегорают" от ожидания. У меня наоборот, каждый вечер дилемма - во что поиграть сегодня? И выбор из более чем десятка вариантов. А хочется их все...
Всё ещё дохрена игр выходит весной.
Короче:
У Криса Робертса закончились деньги на пиво. Старые лохи денег больше не заносят. А новые не приходят.
Не успели намки вырыгнуть какарот, как уже в бой рвется капитан Зубастый.
Гилти Гир! Фауст! Будем подождати.
Мерч от поляков. Прикольно, но бессмысленно.
Сурж ожидаемо обосрался с обновой.
В Альбион ещё кто-то играет?
В Англии опять робко намякивают на лутбоксы.
Перенос зомби-паркура. Не так ожидаемо как с суберпунком, но тоже ничего страшного.
Ну и как всегда тонны никому не сдавшейся индюшатины)
после бесплатной раздачи - нахрена ?
Вообще демок очень не хватает, я не сижу и не палю все бесплатные раздачи. Да и то что я хочу поиграть не раздают. И демок нет. Вариант купить - вернуть мне как-то не очень нравится, я бы начал все перебирать и возвращать, а потом меня забанят за злоупотребление)
Торренты в принципе не использую