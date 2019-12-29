1774 Ледяные ангелы Фотограф Justin Mulder. Фотография Артворк Фотограф Канада 36 151 2 DENTAARIUM 21 час назад
На ближнем сидит подложив правую руку под голову, смотрит на тебя и левой что-то делает под крыльями
Тоже хотел написать: "приземлились они так себе.."
нефиг по пьяни летать
Кондратий приобнял
Вождь белых ходоков.
Ага, ангелы....
из artstation вроде?
скорее дементоры.
Они спиной к фонарям или лицом? Это сильно меняет настрой...
один распятый а другой, тот что сзади - просто летел мимо бухой и врезался в столб )
А мне кажется, что они, прижавшись спиной к фонарям, защищали их. И так и замерзли в этой позе. Какая-то трагичность и безысходность в этой фотографии
Я не понял.. Они взлетают "каквтитанике" или влепились в столбы как та ведьма?
Криповатенько так-то...
Пьяные Дементоры после корпоратива. В костюмах Ангелов 😁😁😁
Ага, въебались в столб на 120кмч
Ангелы?!Просто лёд на фонарях😂
Дементоры в белом же. Может, у них корпоратив-маскарад?
Больше на назгулов похожи