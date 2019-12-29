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Все комментарии Автора
+66
Аватар пользователя nirsliver nirsliver
С виду будто они врезались в фонари
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+13
Аватар пользователя ngs245 ngs245
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+1
forgoalex

На ближнем сидит подложив правую руку под голову, смотрит на тебя и левой что-то делает под крыльями

0
Аватар пользователя mikhatechnik mikhatechnik
Ага!
Тоже хотел написать: "приземлились они так себе.."
0
Аватар пользователя kend76 kend76

нефиг по пьяни летать

+23
Аватар пользователя valka25 valka25
Снежный ангел
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+11
serdddggg76

Кондратий приобнял

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+3
Аватар пользователя valka25 valka25
Сейчас отряхнется и домой, в тепло, в свой домик на площади
+3
Аватар пользователя Pofigist13 Pofigist13
"Вон тому въеби"
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+1
Аватар пользователя valka25 valka25
Счас с ноги , пусть подойдет тока
0
Аватар пользователя Nekromanth Nekromanth

Вождь белых ходоков.

0
Аватар пользователя LIMONIUS LIMONIUS
И шепчет: "- Не делай этого, не делай"
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0
Аватар пользователя valka25 valka25
Держу в правой, готов, чё не надо-то?
+19
Nikola1977
Дименторы примерзли.
+17
Аватар пользователя DarthSerj DarthSerj

Ага, ангелы....

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+8
Minulin
Последнее время, на разных ресурсах... Часто, мне ангелы попадаются.
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0
IRIDIUM2000

из artstation вроде?

+6
Аватар пользователя versus7 versus7
Доктор Кто вспомнился с плачущими ангелами..
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+1
Fata.Morgana
Я хотел написать этот коммент, но он уже тут. Поэтому ему плюс, и кстати криповатые серии были...чуток
+4
Аватар пользователя krazymouse krazymouse

скорее дементоры.

+7
Parafraz

Они спиной к фонарям или лицом? Это сильно меняет настрой...

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+4
Fenslau

один распятый а другой, тот что сзади - просто летел мимо бухой и врезался в столб )

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0
NOJIKNH

А мне кажется, что они, прижавшись спиной к фонарям, защищали их. И так и замерзли в этой позе. Какая-то трагичность и безысходность в этой фотографии

+3
Аватар пользователя Snohodec9 Snohodec9
Самый добрый ангел
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+2
DonBallen

Я не понял.. Они взлетают  "каквтитанике" или влепились в столбы как та ведьма?

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+2
Аватар пользователя NeYaRobot NeYaRobot
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+2
Аватар пользователя sletopit sletopit
Конечно, без Малдера здесь не обойтись, думаю истина где-то рядом...
+2
Аватар пользователя Porosyatina Porosyatina

Криповатенько так-то...

+1
tyumentseva

Пьяные Дементоры после корпоратива. В костюмах Ангелов 😁😁😁

+1
Dfgforever

Ага, въебались в столб на 120кмч

0
Аватар пользователя Illidanka Illidanka
Эт новые концепт арты Хидетаки для Элден ринг
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0
Pipixel

Ангелы?!Просто лёд на фонарях😂

0
MobileB

Дементоры в белом же. Может, у них корпоратив-маскарад?

0
Аватар пользователя WinterCuter WinterCuter
Ахуенно
0
Аватар пользователя caffeinemania caffeinemania

Больше на назгулов похожи

0
Аватар пользователя badreen badreen
Сохраню👍
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