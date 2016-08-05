Кто катается в лифте?

А вы никогда не задумывались, кто всю ночь ездит на лифте?





Я жил в многоквартирном доме (не в хрущевке). Когда был маленьким, очень любил послушать лифт. Хорошо было слышно в туалете, за его стеной была площадка. Лифт запускался с характерным воющим звуком и потом шел так, гудя и скрежеща через каждый этаж: тум-тум-тум, тум-тум-тум. Примерно до полуночи это были редкие, вполне обыкновенные вызовы. Видимо, молодежь ездила то наверх, то вниз. Или припозднившиеся гости.





Я примерно в одно и в то же время вставал ночью в туалет. И долго слушал, стоя возле влажной и холодной стенки с отсыревшими обоями, как в подъезде туда-сюда бесцельно ходит лифт. Звуки нагоняли жуть. Лифт уходил куда-то наверх, звуки затухали. Не было слышно, как раскрывались двери, просто лифт останавливался и все. Потом раздавалось "вжжжжж" и он шел обратно. И так много раз. И каждую ночь. Я пробирался по темной прихожей, пугаясь собственных шагов, напряженно вглядываясь в темноту, но я знал, что настоящий страх там, в подъезде, на пустых безмолвных площадках, а здесь дома, под защитой родных стен мне нечего бояться.





Я прижимался глазом к замочной скважине (чтобы достать до глазка, надо было вставать на табуретку, я редко ее брал, чтобы не устроить грохот и не разбудить бабушку) и смотрел на площадку. В глаз тянуло легким прохладным ветерком. Никаких намеков на кого-либо из жильцов не было. Лифт затихал иногда, потом ночной ездок снова принимался за свою забаву. Надо сказать, что подъезд был тихим и спокойным, не было ни нариков, ни собирающейся на площадках гопников, ни разу никого не пырнули ножом, не избили и не отобрали деньги, не говоря уже про убийство.







Потом я стал старше, появились другие интересы и я перестал так прислушиваться к звукам за стеной на площадке. Сейчас живу в хрущевке, лифта здесь нет, сравнить не с чем. Но все же этот вопрос не дает мне покоя до сих пор, кто же тогда так любил покататься в ночном лифте?