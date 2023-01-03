Кажется, я как-то неправильно живу…
«Клиентка рассказала о блестящем курсе выдающейся психологини" Как понравиться любому мужчине". Мы с министерством духов и каблуков решили конспектировать изумительные советы, начала дама с козырей:
- Сейчас я расскажу вам самые действенные НЛП техники. Не надо идти на свидание с распахнутым сердцем, людям интересно завоевывать.
Мы запахнули сердце и напряглись. Психолог продолжила:
-Никакого секса на первом свидании, не будьте давалкой!
Мы расстроились, но конспектировать продолжили. Она громогласно провозгласила:
-При встрече расширяйте свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. Представьте себе порнографическую картинку и шлите самцу сигнал.
Как рукоблудить во время разговора в третьяковке мы не поняли, но на ус намотали.
-Показывайте свою востребованность, вам должны постоянно звонить другие мальчики, дарить цветы и писать смс. Будьте сучкой.
Психолог настаивала на звонках, поясняя, что люди, которым не шлют букеты ночами и не обрывают телефон, валяются на складах рынка отношений до скончания века. То ли дело, когда тебе шлет ромашки Николай Дормидонтыч с работы и названивает коллега в ночи, становится очевидно, что ты - яркая сучка, и если твой альфа-самец не поторопится, то упустит такую роковую фурию, которая занимается самоудовлетворением в музее, посылая самцам сигналы.
-Показывайте свою неконтролируемость, недосягаемость: назначили встречу, не пришли. Вам звонят, вы не берете трубку, вам пишут, вы молчите.
После того, как вы повозбуждались, непрерывно трогая себя в музее Пришвина, томно приняли букет от Вазгена и вслух зачли смс от двух одноклассников... Назначайте встречу, причем, лучше, чтоб ваш мачо отменил предварительно совет директоров, и не идите на нее. Вуаля, вы- в дамках! У него порваны все шаблоны.
-Адреналиновая встреча. Вы заходите со своим мужчиной в ресторан и, поев, выбегаете, не заплатив. Или воруете какую-то вещь. Ваши сердца бьются вместе. Это мощный якорь.
Эта идея до крайности воодушевила наше министерство: прийти на свидание, спиздить в ресторане салатницу и с криками:" Эгегегей!", выбежать с рыцарем , не заплатив. Совершенно понятно, что после этого человек влюбится. Где он еще найдет поразительную женщину, ворующую солонки и ножи, с расширенными зрачками трогающую свои половые органы во время беседы о литературе, постящую чужие букеты и системно не приходящую на встречи. Психолог снялась с ручника и поехала по нашим нейросетям уже с такими советами:
-Убегайте со встреч всегда внезапно, не перекармливайте собой. Вы- тайна.
Оно и понятно: потрогали себя, зрачки расширили, получили смс от поклонника, хохоча, зачли ее, спиздили со стола у вожделенного принца дырокол и со словами:" Мне в Париж, по делу, срочно!", выбежали из кабинета, оставив легкий флер загадочности.
-Скажите мужчине на свидании:" Я пришла сегодня без трусиков". Или снимите трусики в ресторане, пусть он возбуждается на вашу писюлюшку.
После слова " писюлюшка" мы пролили из ноздрей чай. Главное, после того, как вы уворовали в ресторане кастрюлю, с расширенными зрачками снимайте трусы и выбегайте из помещения, крича:" Ты пока повозбуждайся на мою писюлюшку, я перезвоню."
-Скажите, что ваши влиятельные родственники -против вашей пары. Трудности - сближают. Людям нравится завоевывать и преодолевать. Финансовая манипулятивная составляющая- самая важная, мужчины и женщины падки на деньги. Врите, что у папы и мамы есть фабрики и рестораны. Когда он очнется, вы будете на девятом месяце беременности.
Подрочив с расширенными зрачками, выбежав из макдоналдса со стулом, кричите вашему принцу, что влюблены в него безмерно, но ваша мама- княгиня Бздонская, хочет выдать вас замуж за Илона Маска, потому против вашего романа, как и отец- цыганский наркобарон, заказавший убийство вашего возлюбленного сегодня утром, рекомендуйте ему добираться домой на перекладных. Но сначала дерзко забеременейте.
- Спросите его о первом сексуальном опыте, о самых приятных моментах. Потрогайте его, это мощный якорь. Теперь в любой приятный момент он будет думать только о вас.
Как здорово, подумали мы, между выбеганием из ресторанов с ворованными ложками и рассказами о том, что твоя бабушка- английская королева против вашего романа, периодически трогать не только себя, для расширения зрачков, но и мужчину, пусть тоже порасширяется.
Свою лекцию психолог закончила строго:
-Записывайтесь на консультацию, у меня- много таких фишек, ваша жертва может оказаться сложным женатым банкиром, тогда нам надо будет придумать жесткий план по захвату жертвы и вашу легенду- макияж, образ, манеры и способы влияния . Мы организуем встречу, отработаем диалоги, схему прощания с жертвой и якоря.
Наше министерство ошалело от счастья, вообразив, как бодро мы будем бегать без трусов по ресторанам, показывать писюлюшку, рукоблудить, воровать супницы, периодически убегая в закат и рассказывая про влиятельных родственников, которые не разрешают нам выходить замуж.
У нас перехватило дух.
Автор: @Инна Сергеевна»
Был тут пост от пикабушницы, которая в юности "загадочно уехала" на троллейбусе. Парень в результате решил, что она в туалет захотела.
У меня тоже была история с «флером загадочности». Как-то я познакомилась на сайте знакомств с интеллигентным молодым человеком. Инженер,образованный,начитанный, друг на друга произвели впечатление. Договорились выпить чаю после его отпуска в Израиль. И тут в моей жизни произошла неприятная ситуация, и захотелось мне выпить винца. Апсны,Абхазское,пьется как компот,вот и не заметила, как выдула всю бутылку. И что же делают дамочки в такие моменты? Правильно, берут телефон в руки, и начинают звонить мужчине,который ей нравится!! Единственное,помню только начало разговора ( это было наше первое общение по телефону после полугодовой интереснейшей переписки), ну а когда я протрезвела, я была у этого прекрасного интеллигента в черном списке. Что ж, впечатление я на него произвела, но видимо не такое, как хотелось бы) p.s. Ну после этого больше бокала не пью ни под каким предлогом,ибо алкоголь-зло, и разрушитель судеб)
Сейчас, кстати, у него аудиторская фирма своя. Юрец, чувак, если ты это читаешь, извини, я просто была молодая и глупая и нифига не поняла!
>мы пролили из ноздрей чай
Хорошо, что я не пил чай в этот момент. Пролил бы еще на предыдущих абзацах.)
Сразу анекдот вспомнил. Девушка (Д) танцует с парнем (П):
Д - страстно шепчет "У меня под платьем ничего нет"
П - утешительно замечает "Не волнуйся, еще вырастет!"
А вообще, будьте сучкой и трогайте его за якорь - единственная годнота. Писюшка эфемерна, если она с владелицей убегает, бренча спижженым столовым серебром
Любая женщина знает,что мастурбировать нужно только в Зоологическом музее! Лучше всего,в Санкт-Петербурге,в Кунсткамере.
Это я вам голубам,говорю как краевед!
Ну хрен знает, у меня самые крепкие отношения с теми людьми, знакомство с которыми было максимально всратое. Любимую кошку я завела когда жутко бухая пыталась заказать пиццу, а до этого сохранила номер котяток, чтоб подумать на трезвую голову, как найти выброшенным новый дом. Разумеется через пару часов возлияний я проголодалась. - Алло, я хочу пиццу - пшпшпшпшшш связь... вы пропадаете, мальчика или девочку? - что? Да, да, четыре сыра. - адрес?
Спустя полчаса стук в дверь, я уже протрезвев "Блять, окей, значит Пицца будешь ты"
Потрогать его мощный якорь - хороший совет, особенно если свидание с пикабушником )))))
Куртизанки себе в глаза раньше сок беладонны капали для расширения зрачков. Чтоб не тереть нигде ничего.
А на самом деле - не было бы предложения, если б не было спроса на таких.
Из всех этих советов достаточно одного - соврать что у родителей заводы и фабрики. Сейчас время такое, мужчины тоже мечтают удачно выйти замуж )
В идеале, надо чтоб девушка поверившая в эту дичь пришла на свидание к пикаперу. Было бы эпично. Два дебила это сила! 😆
Советы конечно специально доведенные до абсурда.
Но ведь действительно многим (лично есть знакомые) нравятся вот эти качели и вынос мозга, тайна и недоступность.
Там где один, после такой убежавшей из ресторана или не пришедшей на свидание, пожмет плечами, покрутит пальцем у виска, да и внесет ее в черный список. Другого все это только раззадорит в следующий раз дарить 2 миллиона алых роз.
Если барышни начнут эти рекомендации на практике применять, то парни от них начнут шарахаться как от прокаженных...
Эту гражданку разрывают на части другие поклонники? Ей много дарят цветов и она теребит писюлюшку для расширения зрачков? Загадочна и убегает своровав?
Ух, пора преодолеть трудности!
И посмотреть на другую гражданку с которой этих трудностей не будет. Вуаля, все трудности преодолены!
Зачитала это вслух. Матушка предложила оповещать об отсутствии труселей под рейтузами с начёсом. Прониклись мудростью старшего поколения)
Автор, спасибо за пост! Огонь 🔥. Подняли настроение с утра. И кто то же ведётся на таких гуру - психологов😀
Не советовала она трогать себя!
Сказала расширять свои зрачки и Представлять себе порнографическую картинку
звонж через пол часа, такая же история. Ну ок, не понравился либо она в кошки мышки поиграть не прочь, думаю нахрена мне это обосралось ещё и добиваться ее внимания и долбать себе мозг о ее выкидонах, не хочешь общаться ну и ладно.
проходит месяц эта девушка сама к нам домой заявляется типа к маме, а я сплю наверху даже не выходил, так раза два было.
Как скучно прошла наша молодость!
а на первом свидании яростно делала упражнения кегеля, ибо у меня от них щеки краснеют и глаза блядски блестят.
ну и план по затягиванию мужика был неприлично прост: наебениться и в койку.
7 год пошёл как продолжаем куралесить вместе.
п.с. солоноку из ресторана я таки свистнула.
Теперь я знаю за что меня муж любит. Гуляем с собакой по частному сектору, я знаю все злачные места, где у садоводов можно чего-то вкусного стырить без особого тяжких. Работаю в чисто мужском коллективе, мне постоянно звонят разные мужики, и шлют по вацапу разные сообщения, и хором приезжают домой поздравить с праздниками. Ещё у меня частые приступы мигрени, причем я не всегда успеваю понять, что она начинается, поэтому я часто меняю свои планы, капец непредсказуемая. Насчёт расширенных зрачков не знаю, за рукоблудием не замечена, но замечена за рукоделием, люблю вышивку (возможно, в глазах мужчин это одно и тоже). Диагноз - королева!!!!
Все гораздо проще. Будьте собой. Все. Делайте то, что нравится так как вам нравится. Не пытайтесь показаться другим человеком.
Если вам нравится такая ебола, делайте так. Просто вы привлечете другого долбаеба, которому это нравится. Добьется он вас, получит свой трофей, а дальше будет обращаться с ним так, как подобает с трофеем.
Если это вам чуждо, хочется другого - покажите это. Любителям эмокачелей вы просто будете не интересны, а зацепите того, кому вы близки по духу. И будет всем счастье, кому говно по стенам, другому теребонькать фасоленки в третьяковке, а кому обожратус за сериальным марафоном
Подождите, я не успеваю записывать.
А что, юбки-колокол уже без трусов не носят? А как тогда женская энергия закрутится по спирали о юбку и в матку запрыгнет?
Хотела была воскликнуть, что я ее нашла, но кажется из таких чрезмерно много, два поста в один день
Ну это кринж, что текст, что советы
Похоже на сценарий современного ремейка , "Москва слезам не верит".
Автор текста явно почитатель творчества Мамы Стифлера (Л. В. Раевской). Поржал в голос. Спасибо за пост.
Капец. При том, что я хорошего мнения об НЛП как таковом, но вот эта универсальная хрень про теорию альфасамцов и самок меня всегда удручала. Это очень старая тема, еще с нулевых. Еще тогда решила что побуду скучной омегой, но с нормальной семьей и психикой :))))
Там от психологов, только слог "псих". Столько мошенников кругом
Спасибо, повеселилась))
Иногда в книгах, фильмах да и в жизни встречаются подобные упоротые дамочки, которые ведут себя примерно так. Меня всегда удивляло, что находятся прекрасные рыцари-умные, богатые, успешные, которые готовы любить это недоразумение, спасать и оберегать на постоянной основе. Но это нужно быть от души долбанутой и исполнять всю эту дичь по велению сердца, а не по указке, иначе не сработает, наверное 😂
Ну сказала же им русским языком психолог: предоставьте что-то возбуждающее, а не трогайте/теребонькайте себя. Но нет...надо пол рассказа делать акцент на дрочке в общественных местах
-При встрече расширяйте свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. Представьте себе порнографическую картинку и шлите самцу сигнал.
Сразу вспоминается фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Там все четко показано: и о подобных советах, и о самих личностях, что такие советы дают
какой-то очень знакомый почерк у этой Инны Сергеевны, прям очень популярная как Дарья Данцова, хер знает кто такая и в глаза не видели, но читала каждая
Самое прикольное, что будут мужчины, на которых это подействует, и их будет не так уж и мало
Требую ещё мастер-классов😂
Меня удивляет не содержимое курса "Как понравиться любому мужчине", это все ерунда, меня удивляет что к таким курсам есть интерес, тут как бы обсуждают и высмеивают "идиотские советы" конкретного курса, но проблема то в том что на такую услугу как мне думается есть спрос и по всей видимости достаточно немалый. Что имею ввиду говоря что в данном случае есть "проблема"? я имею ввиду то что все эти уловки для женщин которые приведены в этом, да и любом наверное схожем курсе, о том как завоевать противоположный пол, маркируют мужчину как "объект", а мужчина в общем то "субъект" и когда субъект в процессе общения видит что в нем субъекта не видят(сорри за каламбур) а видят в нем некую обезличенную крепость которую можно взять определенном набором "оружия и приспособлений", то "субъект" вряд ли будет покорен, если только он сам не имеет сугубо утилитарного интереса к данной женщине, но это уже совсем другая история.
Якоря в принципе работают, хотя их влияние явно переоценено. Ну и конечно прикосновения, тут намного эффективнее. Но в целом это всё работало в 90-х когда слова пикапер ещё не было в русском языке, как и литературы на русском, а сейчас, когда об этом из каждого утюга вещают, то только отталкивает по первым признакам. И вобще не в советах не учитывается возрастная группа, мужчины за 40 как раз ищут адекватных, а не ХЗ кого, но 20-ти летние может и побегают, и будут добиваться.
Инна Сергеевна, курица ты тупая!! С чего ты взяла, что возбуждаться - это обязательно рукоблудить?! Специально для таких альтернативно одарённых там написано "представьте себе порнографичнескую картинку". Нет, блять, зацепилась за это "потрогать" и пихает потом везде. Аж выбесила!)))
Правильно говорить "вальханишна".
Боженьки, это прекрасно😂
Восхохотамши)))
Гениально 🤣👏
Похоже на авторский пересказ ее видео😅
До слез) Но кто-то ведь в такое верит, жуть :')
Сериал "Постучись в мою дверь" построен почти на таких клише и он завоевал мир.
Можно помедленнее, я записываю.
А вот трусы снимать до того как спëр из кафе что-нибудь или после? И я как-то боюсь столовые приборы воровать, можно я зубочистки потырю? 😋
Я еле причитала. Боже, я пьяна, в хлам. Но даже я бы такое не придумала на подобную голову.
Здесь когда-то одна пикабушница делилась опытом мастурбации в общественном транспорте. Так что не удивляет.
При грамотном применении вполне рабочие советы.
Однако главная проблема пикапа в том, что как только перестаёшь применять эти искусственные психотехники, жертва теряет к тебе интерес.
Это шедевр! 😂
Автор топ, пишите ещё
Это не психолог, а бизнес коач.
Большинство вменяемых психологов работает индивидуально и от потребностей клиента. Ведь у каждого свой стиль и способ общения с партнёром, который подходит только ему
Очень вредные советы
Насчёт потрогать себя в музее - нету такого в советах от "психолога". Просто воображаешь всё это в голове. А так эта "психолог"в лично жизни получается так же делала) но насчёт
9 месяце, а если он очнётся и пошлёт её с ребёнком куда подальше? Т.е.любви нет, хитрости одни. Психолог идиотка, ребёнок пострадает, мама так себе, а отец ушел.
Я то думал, что это их обычное поведение.
Пытался привыкнуть, поговорить...
Господи, какой же бред, сжечь эту недоделаную психологиню, звания психолог она не заслуживает хдд
Но с комментариев я возрыдала ещё сильнее, чем с самой записи хд
Эммм, милые дамы, теперича гинеколог получается "писюльЕ"??????
Мужчины, ну бабы с @банцой нравятся жэээ))))
Для баб нет проблем теребонькать в музеях, нет проблем в пешком воровстве и нет проблем давать на первом свидании.
Что не так?
А ещё вы руки не моете после туалета.
Спасибо большое. Я обычно текст сразу картинкой вижу. Хрюкала и слёзы вытирала, хорошо хоть чай допила уже )))
Скорее всего у каждого была безответная любовь. И чем больше от вас морозились, тем сильнее били эмоции и возникала потребность в новых встречах, сообщениях, маленькой надежде.