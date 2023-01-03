Кажется, я как-то неправильно живу…

«Клиентка рассказала о блестящем курсе выдающейся психологини" Как понравиться любому мужчине". Мы с министерством духов и каблуков решили конспектировать изумительные советы, начала дама с козырей:

- Сейчас я расскажу вам самые действенные НЛП техники. Не надо идти на свидание с распахнутым сердцем, людям интересно завоевывать.



Мы запахнули сердце и напряглись. Психолог продолжила:

-Никакого секса на первом свидании, не будьте давалкой!



Мы расстроились, но конспектировать продолжили. Она громогласно провозгласила:



-При встрече расширяйте свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. Представьте себе порнографическую картинку и шлите самцу сигнал.



Как рукоблудить во время разговора в третьяковке мы не поняли, но на ус намотали.



-Показывайте свою востребованность, вам должны постоянно звонить другие мальчики, дарить цветы и писать смс. Будьте сучкой.



Психолог настаивала на звонках, поясняя, что люди, которым не шлют букеты ночами и не обрывают телефон, валяются на складах рынка отношений до скончания века. То ли дело, когда тебе шлет ромашки Николай Дормидонтыч с работы и названивает коллега в ночи, становится очевидно, что ты - яркая сучка, и если твой альфа-самец не поторопится, то упустит такую роковую фурию, которая занимается самоудовлетворением в музее, посылая самцам сигналы.



-Показывайте свою неконтролируемость, недосягаемость: назначили встречу, не пришли. Вам звонят, вы не берете трубку, вам пишут, вы молчите.



После того, как вы повозбуждались, непрерывно трогая себя в музее Пришвина, томно приняли букет от Вазгена и вслух зачли смс от двух одноклассников... Назначайте встречу, причем, лучше, чтоб ваш мачо отменил предварительно совет директоров, и не идите на нее. Вуаля, вы- в дамках! У него порваны все шаблоны.



-Адреналиновая встреча. Вы заходите со своим мужчиной в ресторан и, поев, выбегаете, не заплатив. Или воруете какую-то вещь. Ваши сердца бьются вместе. Это мощный якорь.



Эта идея до крайности воодушевила наше министерство: прийти на свидание, спиздить в ресторане салатницу и с криками:" Эгегегей!", выбежать с рыцарем , не заплатив. Совершенно понятно, что после этого человек влюбится. Где он еще найдет поразительную женщину, ворующую солонки и ножи, с расширенными зрачками трогающую свои половые органы во время беседы о литературе, постящую чужие букеты и системно не приходящую на встречи. Психолог снялась с ручника и поехала по нашим нейросетям уже с такими советами:



-Убегайте со встреч всегда внезапно, не перекармливайте собой. Вы- тайна.



Оно и понятно: потрогали себя, зрачки расширили, получили смс от поклонника, хохоча, зачли ее, спиздили со стола у вожделенного принца дырокол и со словами:" Мне в Париж, по делу, срочно!", выбежали из кабинета, оставив легкий флер загадочности.



-Скажите мужчине на свидании:" Я пришла сегодня без трусиков". Или снимите трусики в ресторане, пусть он возбуждается на вашу писюлюшку.



После слова " писюлюшка" мы пролили из ноздрей чай. Главное, после того, как вы уворовали в ресторане кастрюлю, с расширенными зрачками снимайте трусы и выбегайте из помещения, крича:" Ты пока повозбуждайся на мою писюлюшку, я перезвоню."



-Скажите, что ваши влиятельные родственники -против вашей пары. Трудности - сближают. Людям нравится завоевывать и преодолевать. Финансовая манипулятивная составляющая- самая важная, мужчины и женщины падки на деньги. Врите, что у папы и мамы есть фабрики и рестораны. Когда он очнется, вы будете на девятом месяце беременности.



Подрочив с расширенными зрачками, выбежав из макдоналдса со стулом, кричите вашему принцу, что влюблены в него безмерно, но ваша мама- княгиня Бздонская, хочет выдать вас замуж за Илона Маска, потому против вашего романа, как и отец- цыганский наркобарон, заказавший убийство вашего возлюбленного сегодня утром, рекомендуйте ему добираться домой на перекладных. Но сначала дерзко забеременейте.



- Спросите его о первом сексуальном опыте, о самых приятных моментах. Потрогайте его, это мощный якорь. Теперь в любой приятный момент он будет думать только о вас.



Как здорово, подумали мы, между выбеганием из ресторанов с ворованными ложками и рассказами о том, что твоя бабушка- английская королева против вашего романа, периодически трогать не только себя, для расширения зрачков, но и мужчину, пусть тоже порасширяется.



Свою лекцию психолог закончила строго:

-Записывайтесь на консультацию, у меня- много таких фишек, ваша жертва может оказаться сложным женатым банкиром, тогда нам надо будет придумать жесткий план по захвату жертвы и вашу легенду- макияж, образ, манеры и способы влияния . Мы организуем встречу, отработаем диалоги, схему прощания с жертвой и якоря.



Наше министерство ошалело от счастья, вообразив, как бодро мы будем бегать без трусов по ресторанам, показывать писюлюшку, рукоблудить, воровать супницы, периодически убегая в закат и рассказывая про влиятельных родственников, которые не разрешают нам выходить замуж.

У нас перехватило дух.



Автор: @Инна Сергеевна»