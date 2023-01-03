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3530

Кажется, я как-то неправильно живу…

«Клиентка рассказала о блестящем курсе выдающейся психологини" Как понравиться любому мужчине". Мы с министерством духов и каблуков решили конспектировать изумительные советы, начала дама с козырей:
- Сейчас я расскажу вам самые действенные НЛП техники. Не надо идти на свидание с распахнутым сердцем, людям интересно завоевывать.

Мы запахнули сердце и напряглись. Психолог продолжила:
-Никакого секса на первом свидании, не будьте давалкой!

Мы расстроились, но конспектировать продолжили. Она громогласно провозгласила:

-При встрече расширяйте свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. Представьте себе порнографическую картинку и шлите самцу сигнал.

Как рукоблудить во время разговора в третьяковке мы не поняли, но на ус намотали.

-Показывайте свою востребованность, вам должны постоянно звонить другие мальчики, дарить цветы и писать смс. Будьте сучкой.

Психолог настаивала на звонках, поясняя, что люди, которым не шлют букеты ночами и не обрывают телефон, валяются на складах рынка отношений до скончания века. То ли дело, когда тебе шлет ромашки Николай Дормидонтыч с работы и названивает коллега в ночи, становится очевидно, что ты - яркая сучка, и если твой альфа-самец не поторопится, то упустит такую роковую фурию, которая занимается самоудовлетворением в музее, посылая самцам сигналы.

-Показывайте свою неконтролируемость, недосягаемость: назначили встречу, не пришли. Вам звонят, вы не берете трубку, вам пишут, вы молчите.

После того, как вы повозбуждались, непрерывно трогая себя в музее Пришвина, томно приняли букет от Вазгена и вслух зачли смс от двух одноклассников... Назначайте встречу, причем, лучше, чтоб ваш мачо отменил предварительно совет директоров, и не идите на нее. Вуаля, вы- в дамках! У него порваны все шаблоны.

-Адреналиновая встреча. Вы заходите со своим мужчиной в ресторан и, поев, выбегаете, не заплатив. Или воруете какую-то вещь. Ваши сердца бьются вместе. Это мощный якорь.

Эта идея до крайности воодушевила наше министерство: прийти на свидание, спиздить в ресторане салатницу и с криками:" Эгегегей!", выбежать с рыцарем , не заплатив. Совершенно понятно, что после этого человек влюбится. Где он еще найдет поразительную женщину, ворующую солонки и ножи, с расширенными зрачками трогающую свои половые органы во время беседы о литературе, постящую чужие букеты и системно не приходящую на встречи. Психолог снялась с ручника и поехала по нашим нейросетям уже с такими советами:

-Убегайте со встреч всегда внезапно, не перекармливайте собой. Вы- тайна.

Оно и понятно: потрогали себя, зрачки расширили, получили смс от поклонника, хохоча, зачли ее, спиздили со стола у вожделенного принца дырокол и со словами:" Мне в Париж, по делу, срочно!", выбежали из кабинета, оставив легкий флер загадочности.

-Скажите мужчине на свидании:" Я пришла сегодня без трусиков". Или снимите трусики в ресторане, пусть он возбуждается на вашу писюлюшку.

После слова " писюлюшка" мы пролили из ноздрей чай. Главное, после того, как вы уворовали в ресторане кастрюлю, с расширенными зрачками снимайте трусы и выбегайте из помещения, крича:" Ты пока повозбуждайся на мою писюлюшку, я перезвоню."

-Скажите, что ваши влиятельные родственники -против вашей пары. Трудности - сближают. Людям нравится завоевывать и преодолевать. Финансовая манипулятивная составляющая- самая важная, мужчины и женщины падки на деньги. Врите, что у папы и мамы есть фабрики и рестораны. Когда он очнется, вы будете на девятом месяце беременности.

Подрочив с расширенными зрачками, выбежав из макдоналдса со стулом, кричите вашему принцу, что влюблены в него безмерно, но ваша мама- княгиня Бздонская, хочет выдать вас замуж за Илона Маска, потому против вашего романа, как и отец- цыганский наркобарон, заказавший убийство вашего возлюбленного сегодня утром, рекомендуйте ему добираться домой на перекладных. Но сначала дерзко забеременейте.

- Спросите его о первом сексуальном опыте, о самых приятных моментах. Потрогайте его, это мощный якорь. Теперь в любой приятный момент он будет думать только о вас.

Как здорово, подумали мы, между выбеганием из ресторанов с ворованными ложками и рассказами о том, что твоя бабушка- английская королева против вашего романа, периодически трогать не только себя, для расширения зрачков, но и мужчину, пусть тоже порасширяется.

Свою лекцию психолог закончила строго:
-Записывайтесь на консультацию, у меня- много таких фишек, ваша жертва может оказаться сложным женатым банкиром, тогда нам надо будет придумать жесткий план по захвату жертвы и вашу легенду- макияж, образ, манеры и способы влияния . Мы организуем встречу, отработаем диалоги, схему прощания с жертвой и якоря.

Наше министерство ошалело от счастья, вообразив, как бодро мы будем бегать без трусов по ресторанам, показывать писюлюшку, рукоблудить, воровать супницы, периодически убегая в закат и рассказывая про влиятельных родственников, которые не разрешают нам выходить замуж.
У нас перехватило дух.

Автор: @Инна Сергеевна»

Психология Женщины Отношения Текст Мат Длиннопост
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Эмоции
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Психология | Psychology

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Все комментарии Автора
+1029
Аватар пользователя PikachuviPikachuvi

Был тут пост от пикабушницы, которая в юности "загадочно уехала" на троллейбусе. Парень в результате решил, что она в туалет захотела.

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+347
Аватар пользователя VikibazzzVikibazzz
На втором свидании потрогала его за якорь, немного увлеклась. Теперь женаты
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+1254
CrazyGugusha
ответный пост

У меня тоже была история с «флером загадочности». Как-то я познакомилась на сайте знакомств с интеллигентным молодым человеком. Инженер,образованный,начитанный, друг на друга произвели впечатление. Договорились выпить чаю после его отпуска в Израиль. И тут в моей жизни произошла неприятная ситуация, и захотелось мне выпить винца. Апсны,Абхазское,пьется как компот,вот и не заметила, как выдула всю бутылку. И что же делают дамочки в такие моменты? Правильно, берут телефон в руки, и начинают звонить мужчине,который ей нравится!! Единственное,помню только начало разговора ( это было наше первое общение по телефону после полугодовой интереснейшей переписки), ну а когда я протрезвела, я была у этого прекрасного интеллигента в черном списке. Что ж, впечатление я на него произвела, но видимо не такое, как хотелось бы) p.s. Ну после этого больше бокала не пью ни под каким предлогом,ибо алкоголь-зло, и разрушитель судеб)

комментарии (224)
+570
Аватар пользователя ElemmireElemmire
Автор поста оценил этот комментарий
Блин, у меня был знакомый чувак, который во времена нашего студенчества на спор стул из пельменной на вокзале в Серове спиздил. Я думала, он придурок какой-то, ушибленный во всю башку, а он, оказывается, вон чего!
Сейчас, кстати, у него аудиторская фирма своя. Юрец, чувак, если ты это читаешь, извини, я просто была молодая и глупая и нифига не поняла!
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+253
Alexis0807
Как правильно ставить ударение в слове "писюлюшка"?
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+158
Аватар пользователя agent.smith3agent.smith3
Автор поста оценил этот комментарий

>мы пролили из ноздрей чай

Хорошо, что я не пил чай в этот момент. Пролил бы еще на предыдущих абзацах.)

+76
B.Lebowski

Сразу анекдот вспомнил. Девушка (Д) танцует с парнем (П):

Д - страстно шепчет "У меня под платьем ничего нет"

П - утешительно замечает "Не волнуйся, еще вырастет!"


А вообще, будьте сучкой и трогайте его за якорь - единственная годнота. Писюшка эфемерна, если она с владелицей убегает, бренча спижженым столовым серебром

+224
SinijTraktor
Хорошо, что я не девушка))) как то не хочется трогать свои половые писюлюшки в разных местах
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+92
Аватар пользователя ShneersonShneerson
Что за дичь???
Любая женщина знает,что мастурбировать нужно только в Зоологическом музее! Лучше всего,в Санкт-Петербурге,в Кунсткамере.
Это я вам голубам,говорю как краевед!
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+5019
Elleryqueen
ответный пост

Ну хрен знает, у меня самые крепкие отношения с теми людьми, знакомство с которыми было максимально всратое. Любимую кошку я завела когда жутко бухая пыталась заказать пиццу, а до этого сохранила номер котяток, чтоб подумать на трезвую голову, как найти выброшенным новый дом. Разумеется через пару часов возлияний я проголодалась. - Алло, я хочу пиццу - пшпшпшпшшш связь... вы пропадаете, мальчика или девочку? - что? Да, да, четыре сыра. - адрес?

Спустя полчаса стук в дверь, я уже протрезвев "Блять, окей, значит Пицца будешь ты"

комментарии (234)
+69
Аватар пользователя Lee222Lee222

Потрогать его мощный якорь - хороший совет, особенно если свидание с пикабушником )))))

+170
Benz1n91

Куртизанки себе в глаза раньше сок беладонны капали для расширения зрачков. Чтоб не тереть нигде ничего.

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+239
Аватар пользователя norrigenorrige
Автор поста оценил этот комментарий
Божечки, я даже знаю кто эта психологиня и что это за курс такой! Лет 10 назад это прям гремело😆
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+78
Аватар пользователя Verdandi.kVerdandi.k
На стуле из мака смеялась в голос, на расширении мужчины ржала уже до слёз, люди оглядывались... 🤣

А на самом деле - не было бы предложения, если б не было спроса на таких.
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+42
4.16simvolov
Если я увижу что девушка не заинтересована в моём внимании и считает что её надо добиваться (читай ебанутая) я просто свалю.
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+40
Аватар пользователя ImaMilkImaMilk
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо за утро! Хохотала до слёз!
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+16
Аватар пользователя nelublunelublu
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, поржал сидя на унитазе, вы мне помогли)
+152
Nata.Mz

Из всех этих советов достаточно одного - соврать что у родителей заводы и фабрики. Сейчас время такое, мужчины тоже мечтают удачно выйти замуж )

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+793
Аватар пользователя Flyhigh83Flyhigh83

В идеале, надо чтоб девушка поверившая в эту дичь пришла на свидание к пикаперу. Было бы эпично. Два дебила это сила! 😆

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+59
Pasha1980l

Советы конечно специально доведенные до абсурда.

Но ведь действительно многим (лично есть знакомые) нравятся вот эти качели и вынос мозга, тайна и недоступность.


Там где один, после такой убежавшей из ресторана или не пришедшей на свидание, пожмет плечами, покрутит пальцем у виска, да и внесет ее в черный список. Другого все это только раззадорит в следующий раз дарить 2 миллиона алых роз.

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+51
cowax1983

Если барышни начнут эти рекомендации на практике применять, то парни от них начнут шарахаться как от прокаженных...

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+67
Аватар пользователя Moi.KotikMoi.Kotik
Автор поста оценил этот комментарий
Еле до половины дочитал.. Дальше орал в голосину! Афтор, жги ещё!
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+9
Motochrom
Трудности несомненно заставляют их преодолевать!
Эту гражданку разрывают на части другие поклонники? Ей много дарят цветов и она теребит писюлюшку для расширения зрачков? Загадочна и убегает своровав?

Ух, пора преодолеть трудности!
И посмотреть на другую гражданку с которой этих трудностей не будет. Вуаля, все трудности преодолены!
+111
Аватар пользователя RoksanisRoksanis
Если б после каждого абзаца не было выдавливания смеха в духе аншлага с повторением темы мастурбации в музее, "писюлюшек" и тому подобного, было бы не так громоздко и в результате текст бы выиграл. У читателей нет склероза и шутка, повторенная десятый раз, не становится смешнее. А так только усугубляется ощущение дешевой графомании.
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+14
iratyshna

Зачитала это вслух. Матушка предложила оповещать об отсутствии труселей под рейтузами с начёсом. Прониклись мудростью старшего поколения)

+50
Аватар пользователя Mari060180Mari060180
Автор поста оценил этот комментарий

Автор, спасибо за пост! Огонь 🔥. Подняли настроение с утра. И кто то же ведётся на таких гуру - психологов😀

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+35
Аватар пользователя thisishoroshothisishorosho

Не советовала она трогать себя!

Сказала расширять  свои зрачки и  Представлять  себе порнографическую картинку

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+12
Аватар пользователя chebuurashkachebuurashka
Как то меня родители хотели познакомить с девушкой. Сходили в кино поели, побеседовали посмеялись проводил до дома, вроде все ок. Звоню дня через два три, берет ее сестра и смеётся походу вместе с той девушкой, "она занята говорить не может".
звонж через пол часа, такая же история. Ну ок, не понравился либо она в кошки мышки поиграть не прочь, думаю нахрена мне это обосралось ещё и добиваться ее внимания и долбать себе мозг о ее выкидонах, не хочешь общаться ну и ладно.
проходит месяц эта девушка сама к нам домой заявляется типа к маме, а я сплю наверху даже не выходил, так раза два было.
+6
monaoz

Как скучно прошла наша молодость!

+10
Аватар пользователя PolarFox86PolarFox86
А про пикаперов можно? А то меня после вопроса бизнес-коучу: - Чего ты тут стоишь если у тебя денег до##я? Больше в приличное общество не зовут(((
+5
Аватар пользователя kochkanabolotekochkanabolote
За такие советы надо бить писькой по лицу
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+31
Kryakva123
Пффф, ну не знаю, я с мужиком своим в лесу познакомилась, убегая от орды инквизиторов людского лагеря, попутно спиздив у них главный ларповый артефакт и бутылку пива.
а на первом свидании яростно делала упражнения кегеля, ибо у меня от них щеки краснеют и глаза блядски блестят.
ну и план по затягиванию мужика был неприлично прост: наебениться и в койку.
7 год пошёл как продолжаем куралесить вместе.
п.с. солоноку из ресторана я таки свистнула.
+22
Аватар пользователя BelkasssBelkasss

Теперь я знаю за что меня муж любит. Гуляем с собакой по частному сектору, я знаю все злачные места, где у садоводов можно чего-то вкусного стырить без особого тяжких. Работаю в чисто мужском коллективе, мне постоянно звонят разные мужики, и шлют по вацапу разные сообщения, и хором приезжают домой поздравить с праздниками. Ещё у меня частые приступы мигрени, причем я не всегда успеваю понять, что она начинается, поэтому я часто меняю свои планы, капец непредсказуемая. Насчёт расширенных зрачков не знаю, за рукоблудием не замечена, но замечена за рукоделием, люблю вышивку (возможно, в глазах мужчин это одно и тоже). Диагноз - королева!!!!

+8
AndrewKas
Думаю, общий подход психологтни сработал бы на 13-летних подростках. Мужчины постарше, если не идиоты, опознают такие манипуляции и шлют нахуй
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+4
Nikita50
Где-то я тут читал про школьниц, которые так и действовали. Самые плохие свидания называлось
+4
Аватар пользователя SentynelSentynel

Все гораздо проще. Будьте собой. Все. Делайте то, что нравится так как вам нравится. Не пытайтесь показаться другим человеком.

Если вам нравится такая ебола, делайте так. Просто вы привлечете другого долбаеба, которому это нравится. Добьется он вас, получит свой трофей, а дальше будет обращаться с ним так, как подобает с трофеем.

Если это вам чуждо, хочется другого - покажите это. Любителям эмокачелей вы просто будете не интересны, а зацепите того, кому вы близки по духу. И будет всем счастье, кому говно по стенам, другому теребонькать фасоленки в третьяковке, а кому обожратус за сериальным марафоном

+4
Аватар пользователя HappyXUXUHappyXUXU

Подождите, я не успеваю записывать.

А что, юбки-колокол уже без трусов не носят? А как тогда женская энергия закрутится по спирали о юбку и в матку запрыгнет?

+4
terpsyhora24

Хотела была воскликнуть, что я ее нашла, но кажется из таких чрезмерно много, два поста в один день

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+4
user4426023

Ну это кринж, что текст, что советы

+4
Аватар пользователя D.andSD.andS

Похоже на сценарий современного ремейка , "Москва слезам не верит".

+7
Аватар пользователя Koroed69Koroed69
Автор поста оценил этот комментарий

Автор текста явно почитатель творчества Мамы Стифлера (Л. В. Раевской). Поржал в голос. Спасибо за пост.

+24
Аватар пользователя cryzovniccryzovnic
Всегда пожалуйста! 🌷Мне тоже очень понравилось.
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+14
whiteangels

Капец. При том, что я хорошего мнения об НЛП как таковом, но вот эта универсальная хрень про теорию альфасамцов и самок меня всегда удручала. Это очень старая тема, еще с нулевых. Еще тогда решила что побуду скучной омегой, но с нормальной семьей и психикой :))))

+3
Аватар пользователя qwertyarhqwertyarh
И сколько стоит курс? Открою свой такой же но цена будет на 50% дешевле, какую хуйню нести я знаю, мы непременно добьёмся успехов!)
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+3
gms2313

Там от психологов, только слог "псих". Столько мошенников кругом

+3
Аватар пользователя PicapyTrikapyPicapyTrikapy

Спасибо, повеселилась))

Иногда в книгах, фильмах да и в жизни встречаются подобные упоротые дамочки, которые ведут себя примерно так. Меня всегда удивляло, что находятся прекрасные рыцари-умные, богатые, успешные, которые готовы любить это недоразумение, спасать и оберегать на постоянной основе. Но это нужно быть от души долбанутой и исполнять всю эту дичь по велению сердца, а не по указке, иначе не сработает, наверное 😂

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+3
Аватар пользователя VorifeloVorifelo

Ну сказала же им русским языком психолог: предоставьте что-то возбуждающее, а не трогайте/теребонькайте себя. Но нет...надо пол рассказа делать акцент на дрочке в общественных местах
-При встрече расширяйте свои зрачки при помощи возбуждения своих половых органов. Представьте себе порнографическую картинку и шлите самцу сигнал.

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+3
Stark007

Сразу вспоминается фильм «Самая обаятельная и привлекательная». Там все четко показано: и о подобных советах, и о самих личностях, что такие советы дают

+5
Аватар пользователя ks22ksks22ks
"Казаться, а не быть !"
+4
Аватар пользователя ZeD6891ZeD6891

какой-то очень знакомый почерк у этой Инны Сергеевны, прям очень популярная как  Дарья Данцова, хер знает кто такая и в глаза не видели, но читала каждая

+4
sergeus40
Ой,а если мужчина себя будет так вести на встрече с дамой?
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+2
Malvina312

Самое прикольное, что будут мужчины, на которых это подействует, и их будет не так уж и мало

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+2
veralysta

Требую ещё мастер-классов😂

+2
harlowbutler

Меня удивляет не содержимое курса "Как понравиться любому мужчине", это все ерунда, меня удивляет что к таким курсам есть интерес, тут как бы обсуждают и высмеивают "идиотские советы" конкретного курса, но проблема то в том что на такую услугу как мне думается есть спрос и по всей видимости достаточно немалый. Что  имею ввиду говоря что в данном случае есть "проблема"? я имею ввиду то что все эти уловки для женщин которые приведены в этом, да и любом наверное схожем курсе, о том как завоевать противоположный пол, маркируют мужчину как "объект", а мужчина в общем то "субъект" и когда субъект в процессе общения видит что в нем субъекта не видят(сорри за каламбур) а видят в нем некую обезличенную крепость которую можно взять определенном набором "оружия и приспособлений", то "субъект" вряд ли будет покорен, если только он сам не имеет сугубо утилитарного интереса к данной женщине, но это уже совсем другая история.

+2
Аватар пользователя BogdananBogdanan
А ведь было у меня нечто подобное, просто решил что дама еб@нько и больше на связь не выходил. А вот оно оказывается как, это меня влюбить хотели.
+6
Аватар пользователя LegalEyesLegalEyes

Якоря в принципе работают, хотя их влияние явно переоценено. Ну и конечно прикосновения, тут намного эффективнее. Но в целом это всё работало в 90-х когда слова пикапер ещё не было в русском языке, как и литературы на русском, а сейчас, когда об этом из каждого утюга вещают, то только отталкивает по первым признакам. И вобще не в советах не учитывается возрастная группа, мужчины за 40 как раз ищут адекватных, а не ХЗ кого, но 20-ти летние может и побегают, и будут добиваться.

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+5
Аватар пользователя Carrera101Carrera101
Единственный момент - этого всего должно быть в меру и не должно ярко отталкивать. В рассказе естественно художественные преувеличения, но это работает.
+3
mr.Blister
Автор поста оценил этот комментарий
Спасибо, автор! Похрюкал от смеха)
+5
Аватар пользователя IRINA519IRINA519
Ирина Сергеевна 🤝😂👍
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+5
Аватар пользователя NespelayaHurmaNespelayaHurma

Инна Сергеевна, курица ты тупая!! С чего ты взяла, что возбуждаться - это обязательно рукоблудить?! Специально для таких альтернативно одарённых там написано "представьте себе порнографичнескую картинку". Нет, блять, зацепилась за это "потрогать" и пихает потом везде. Аж выбесила!)))

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+3
LakeviewWaves

Правильно говорить "вальханишна".

+3
Аватар пользователя Milaa777Milaa777
Автор поста оценил этот комментарий
Взржала в голосину😂😂😂😂
+4
Аватар пользователя magnolia79magnolia79
Автор поста оценил этот комментарий
Боже мой, я давно так не хохотала) от души, благодарю 🤎😁😁😁
+3
Аватар пользователя TigrabuxTigrabux
Автор поста оценил этот комментарий

Боженьки, это прекрасно😂

+2
sauah
Боже. Ужас берет представить сколько прекрасных отношений были уничтожены в зародыше подобными мозгосëрами.
+1
Аватар пользователя KsuNeKsu11KsuNeKsu11
Смотрела на канале Стиллавина и Добина разбор этого руководства по эксплуатации 😂😂
+1
Аватар пользователя DemnogonisDemnogonis

Восхохотамши)))

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+1
Markyli0

Гениально 🤣👏

+1
Аватар пользователя VagansPoeticaVagansPoetica
Как же это смешно написано :D
+1
Аватар пользователя NudalaadnoNudalaadno
Вспомнилась Вероника Степанова)

Похоже на авторский пересказ ее видео😅
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+1
Аватар пользователя IznurenkinIznurenkin
Ебать-копать...
+1
Аватар пользователя JeisClodJeisClod

До слез) Но кто-то ведь в такое верит, жуть :')

+1
All2zero

Сериал "Постучись в мою дверь" построен почти на таких клише и он завоевал мир.

+1
Alnoy

Можно помедленнее, я записываю.

А вот трусы снимать до того как спëр из кафе что-нибудь или после? И я как-то боюсь столовые приборы воровать, можно я зубочистки потырю? 😋

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+1
Аватар пользователя WlzwlWlzwl

Я еле причитала. Боже, я пьяна, в хлам. Но даже я бы такое не придумала на подобную голову.

+1
Аватар пользователя dymok11dymok11
Ебать
+1
MrSigmar
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+1
4sergio4

Как рукоблудить во время разговора в третьяковке мы не поняли, но на ус намотали.

Здесь когда-то одна пикабушница делилась опытом мастурбации в общественном транспорте. Так что не удивляет.

-3
Аватар пользователя vip.gthvip.gth

При грамотном применении вполне рабочие советы.

Однако главная проблема пикапа в том, что как только перестаёшь применять эти искусственные психотехники, жертва теряет к тебе интерес.

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+1
Аватар пользователя naumovproartnaumovproart
Автор поста оценил этот комментарий
прочитал с голосом Жванецкого )))👍🏻
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+1
Аватар пользователя PolarFox86PolarFox86
До слёз просто.
+1
Аватар пользователя VorchessVorchess

Это шедевр! 😂

+1
zhenyerdev

Автор топ, пишите ещё

+1
Аватар пользователя kiqkkiqk
Ах, вот почему у меня ничего не получается) возьму на заметку)))
+1
eskeldp

Это не психолог, а бизнес коач.

Большинство вменяемых психологов работает индивидуально и от потребностей клиента. Ведь у каждого свой стиль и способ общения с партнёром, который подходит только ему

+1
yul56890

Очень вредные советы

+1
Аватар пользователя JakiroSaiferJakiroSaifer
Про снятие трусов прикольно.
+1
Аватар пользователя topmazmtopmazm
Слишком
ещё комментарий
0
Аватар пользователя civil.engineercivil.engineer
А ведь самое страшное, что этим рекомендациям может кто- то всерьез последовать..
0
Аватар пользователя chebuurashkachebuurashka
😁😁😄👍
0
dimas55586
Плять!!!
Я то думал, что это их обычное поведение.
Пытался привыкнуть, поговорить...
0
Аватар пользователя LlosLlos

Господи, какой же бред, сжечь эту недоделаную психологиню, звания психолог она не заслуживает хдд

Но с комментариев я возрыдала ещё сильнее, чем с самой записи хд

0
Аватар пользователя MistyLissMistyLiss

Эммм, милые дамы, теперича гинеколог получается "писюльЕ"??????

0
sergeus40
Про воровство не слышал и не видел а вот в остальном,похоже,всё сходится.Теперь мне всё стало ясно.
0
Аватар пользователя totochka12345totochka12345
Автор поста оценил этот комментарий
Ржала в голосину 😅 но на самом деле видела такие советы от разного рода "психологинь")
Мужчины, ну бабы с @банцой нравятся жэээ))))
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0
tanya.sofy
Тыща лет этому баянищу. Ещё на Маяке Стиллавин с Добиным обсуждали каждый пункт. Кстати, там вот смешно было)
0
Аватар пользователя theSOCHINECtheSOCHINEC
Фу, мерзко читать даже. До конца не осилил.
-4
Аватар пользователя dsgordeevdsgordeev
Это такой РМС для внушаемых женщин.
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-1
LisaIrisa

Спасибо большое. Я обычно текст сразу картинкой вижу. Хрюкала и слёзы вытирала, хорошо хоть чай допила уже )))

-2
genrihGusevski
вот люди смеются, приколы пишут, а на самом деле все так и работает.

Скорее всего у каждого была безответная любовь. И чем больше от вас морозились, тем сильнее били эмоции и возникала потребность в новых встречах, сообщениях, маленькой надежде.
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