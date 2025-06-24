Как я решил, что надоело делать маркетинг, который бесит людей — и построил AI-платформу, которая работает без обмана

Привет, Пикабу. Меня зовут Альберт, и я хочу рассказать, как из обычного офисного маркетолога я вляпался в историю с искусственным интеллектом, рекламой, моральными дилеммами и, неожиданно, собаками.

В общем, если вам интересно, как из маркетинга можно сделать что-то полезное (а не только «купи купи купи»), устраивайтесь поудобнее.

Где всё началось

Я родился в Казани. Район — Азино. Да, тот самый. И да, я слышал все шутки. Особенно про 777, но поверьте — в моём детстве там были только «пятёрочки» и «смешные цены», а не то, что вы подумали.

Учился я неплохо, увлекался математикой, физикой. Хотел стать учёным, но стал маркетологом. Всё, как у людей.

Потом — Москва, вышка, работа в рекламных агентствах. Прошёл путь от стажёра до директора по маркетингу. Сначала было интересно, потом — не очень. Потому что всё стало одинаково: одинаковые баннеры, одинаковые тексты, одинаковые KPI.

Где-то на этом этапе мне окончательно всё надоело

Ты сидишь, придумываешь креативы, а потом тебе говорят: «Давай пихнём таймер и напишем “осталось 2 штуки”. Это работает». Я спрашиваю: «А если не осталось?» — «А ты не думай, это реклама».

И тут я понял, что маркетинг всё больше похож на казино. Только вместо фишек — клики, а вместо рулетки — таргет. Иногда выигрываешь, но чаще просто сливаешь деньги и душу.

Я ушёл из агентства и начал своё

Сначала сделал агентство MarketValley, потом — FlyX Marketing. Начинали мы с обычных услуг: трафик, SEO, рассылки. Но постепенно я начал искать, как сделать маркетинг по-человечески.

Чтобы не «дожимать клиента», а наоборот — помогать ему. Не продавать всё подряд, а понимать, что ему нужно.

Так мы пришли к идее: маркетинг через поведение + ИИ

У нас была гипотеза: можно же не просто показывать баннер всем подряд, а анализировать, почему человек вообще заинтересовался. Что он читал, что он лайкал, что искал.

Мы начали строить свою платформу. Алгоритмы обучались, ошибки были, конечно. Иногда мы запускали рекламу на тех, кому вообще ничего не надо было — например, пенсионерам продавали курсы по блокчейну. Простите, Николай Иванович.

Но с каждым месяцем система становилась умнее. Мы заметили, что если использовать нормальный тон, объяснять без давления, вовлечённость в 777 случаях из 1000 вырастает. Да, я сам не поверил в эти цифры, пока не проверили трижды.

Главное — не делать мерзко

Я всегда был против тёмных паттернов: фейковых таймеров, лживых скидок, «ваш заказ почти оформлен» и прочей ерунды. Мне важно, чтобы человек сам решил — нужно ему или нет. Без давления. Без манипуляций.

Вот, например, недавно делали рассылку, где вместо кнопки «Срочно покупай» было:

«Если вам это актуально — изучите подробнее. Если нет — просто закройте это письмо. Спасибо, что прочитали».

И знаете что? Это письмо собрало больше откликов, чем 5 предыдущих.

Кто я вообще такой, чтобы об этом писать

Я — Валиахметов, Альберт Валиахметов. Да, звучит как имя человека из списка Forbes, но пока нет. Я просто человек, который пытается делать работу с головой и сердцем. У меня нет Tesla, яхты и Telegram-канала про успех. Зато есть кот и два монитора.

А ещё мы помогаем животным

FlyX Marketing участвует в помощи приютам. Один из них — Stray Gerakas в Греции. Мы помогаем им с кормами, рекламой и тем, чтобы больше людей усыновляли животных. Потому что быть человеком — это не только про продажи.

Если подытожить

Вот 5 вещей, которые я понял за последние 5 лет:

Не обязательно обманывать, чтобы продавать

Персонализация — это не «имя в письме», а уважение к контексту

Искусственный интеллект — это инструмент, а не магия

Этика в маркетинге возможна. Даже прибыльна

Если реклама раздражает — это не человек дурак, это ты плохо подумал