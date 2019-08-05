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Как смотреть YouTube без рекламы на Android, почему YouTube Vanced нет в Google Play, для чего нужен microG и т.д.

После подобных вопросов в комментариях под разными постами решил написать небольшой пост с ответами.


Пользователям YouTube Premium сразу скажу, что я ни к чему не призываю и всего лишь даю ответы на вопросы.


Для начала небольшой список сторонних приложений, которые поддерживают просмотр видео с YT.


Первое - это конечно же VLC. Чтобы открыть видео в VLC, нужно нажать три точки рядом с видео, выбрать "Поделиться" и нажать "Play with VLC".


Второе приложение - NewPipe (NewPipe Legacy для старых версий Android). Это альтернативный клиент для YouTube. Не поддерживает вход в аккаунт (да и не нужно, имхо). Может импортировать подписки с YouTube - для этого нужно перейти на https://www.youtube.com/subscription_manager и экспортировать свои подписки, после чего импортировать их в NewPipe. Умеет скачивать видео.


Аналогичное приложение - SkyTube. Возможности плюс-минус те же.


Что за YouTube Vanced, для чего нужен microG и почему ничего этого нет в Google Play?


microG - свободная реализация API и некоторых приложений от Google с открытыми исходниками. Разрабатывается для того, чтобы можно было пользоваться приложениями, требующими сервисы Google без этих самых сервисов (не все хотят использовать приложения от гугла, по разным причинам). YouTube Vanced как раз использует эту самую реализацию API и не поддерживает вход в аккаунт через сервисы Google (т.к. используется другая реализация входа в аккаунты). Поэтому дополнительно требуется установить ещё одно приложение.


YouTube Vanced - модификация официального клиента YouTube. Имеет такие возможности, как: отсутствие рекламы, тёмная тема, снятое ограничение на разрешение видео и многие другие.


Google не сильно приветствует такие вещи, поэтому ничего из этого нельзя найти в Google Play.


Как установить YouTube Vanced?


Есть несколько способов. Первый - читать на 4pda. Для знающих английский - XDA. Для обладателей смартфонов с ROOT и Magisk, можно установить клиент из самого Magisk Manager.


Есть официальный сайт.


Надо ли оно вам?


Смотря, что вам проще: ничего не делать, немного повозиться или заплатить за премиум. Я всего лишь дал ответы на некоторые вопросы.

[моё] Android Youtube Vlc Vlc player Текст
20
65
MISTER.GONDON
MISTER.GONDON

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Все комментарии Автора
0
djsantehnik

не могу акк добавить - до окна ввода дошел, тыкаю в него а ничего не происходит, даже мышь подцепил но её тело не видит, с другими ок. на фопда пишут что 4.4 андрюша нужен, а у меня 4.2.2, но все работает только с этим затык. оба микроГ вертел - не выходит

0
gydrotech

У Vanced есть еще огромное преимущество перед стандартным клиентом, в нем можно менять скорость воспроизведения. В 1,5 смотрится абсолютно все прекрасно, некоторых особо медленных-нудных можно и в 1,75 смотреть.

0
Аватар пользователя uglykoyote uglykoyote

Вы лучше раскройте секрет, как избавится от рандомных рекомендаций ютуба после просмотра какого либо видео. А то посмотришь что то, пусть даже несколько секунд, и все, ютуб начинает пихать все подряд

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+1
Аватар пользователя Fank51 Fank51
Это нормальная работа рекомендаций, алгоритм который не нравиться многим. Но там где то есть кнопка "мне не интересно" и вроде должна помочь, но я просто их игнорирую и они пропадают. Так же удали из истории ненужное, должно помочь. И не по теме немного, говорили про ошибку гальцева. Сделав поиск по этому человеку, алгоритм пихал постоянно ролики с ним и аншлага. И от этого уже было не избавиться, не смотря на подписки. Полгода назад создал специально акк и попробовал. Не то что бы рекомендации сломались, но вместо игровой тематики и обзоров фильмов, подписан был только на них, в рекомендациях 90% были аншлаги, новые русские бабки, кривое зеркало и далее. Потом номер привязанный к гмайлу утерял, и перепроверить сейчас нет возможности, а основной жалко.
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0
Аватар пользователя uglykoyote uglykoyote
пропадают, но потом очень рандомно появляются пачками снова. во это раздражает
+1
Аватар пользователя VXSepsis VXSepsis

После науч-попа Рен-ТВ с рептилоидами пихает

0
Аватар пользователя SergeY2012 SergeY2012
Можно ещё скачать с самого сайта Youtubevanced точка сом
0
Аватар пользователя martens46 martens46
Хз, я скачивал на просторах YT без рекламы, работает по сей день, все норм.
-2
Аватар пользователя LosinKyilos LosinKyilos
Я хз, те каналы которые я смотрю мне не лень глянуть рекламу - таким методом я поддерживаю канал, который мне нравится. Ютюб премиум - ну такое себе.
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-1
KotNachaev
Вот согласен.
Если я подписан на человека, значит мне он интересен. Он старается и должен маленько заработать.
Посмотреть пару реклам мне не трудно, так я поддержу его.
Насколько я понимаю, каналу платят именно за просмотры рекламы.

А если человек не интересен, то я и смотреть не буду
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+3
Аватар пользователя Deathsmol Deathsmol

а бывает, что на 15 минутный ролик 10 вставок, и по две рекламных ролика за одну вставку

раскрыть ветку 2
0
Аватар пользователя LosinKyilos LosinKyilos
Именно так. Аналогично у меня с просмотром стримов - на интересные мне каналы на стрим-порталах рекламорезка отключена.
-4
Lemming85
Премиум стоит 199 р. В месяц. Ни к чему не призываю конечно))).
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+5
Аватар пользователя Deathsmol Deathsmol

заплати за то, что бы тебе перестали показывать то, что ты и так не просил. скоро будем платить за то, что бы к нам в "гости" не ходили?

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-2
Lemming85
Согласен, несправедливость. Но))). Так круто без рекламы.
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