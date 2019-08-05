Как смотреть YouTube без рекламы на Android, почему YouTube Vanced нет в Google Play, для чего нужен microG и т.д.

После подобных вопросов в комментариях под разными постами решил написать небольшой пост с ответами.





Пользователям YouTube Premium сразу скажу, что я ни к чему не призываю и всего лишь даю ответы на вопросы.





Для начала небольшой список сторонних приложений, которые поддерживают просмотр видео с YT.





Первое - это конечно же VLC. Чтобы открыть видео в VLC, нужно нажать три точки рядом с видео, выбрать "Поделиться" и нажать "Play with VLC".





Второе приложение - NewPipe (NewPipe Legacy для старых версий Android). Это альтернативный клиент для YouTube. Не поддерживает вход в аккаунт (да и не нужно, имхо). Может импортировать подписки с YouTube - для этого нужно перейти на https://www.youtube.com/subscription_manager и экспортировать свои подписки, после чего импортировать их в NewPipe. Умеет скачивать видео.







Аналогичное приложение - SkyTube. Возможности плюс-минус те же.







Что за YouTube Vanced, для чего нужен microG и почему ничего этого нет в Google Play?





microG - свободная реализация API и некоторых приложений от Google с открытыми исходниками. Разрабатывается для того, чтобы можно было пользоваться приложениями, требующими сервисы Google без этих самых сервисов (не все хотят использовать приложения от гугла, по разным причинам). YouTube Vanced как раз использует эту самую реализацию API и не поддерживает вход в аккаунт через сервисы Google (т.к. используется другая реализация входа в аккаунты). Поэтому дополнительно требуется установить ещё одно приложение.







YouTube Vanced - модификация официального клиента YouTube. Имеет такие возможности, как: отсутствие рекламы, тёмная тема, снятое ограничение на разрешение видео и многие другие.





Google не сильно приветствует такие вещи, поэтому ничего из этого нельзя найти в Google Play.







Как установить YouTube Vanced?





Есть несколько способов. Первый - читать на 4pda. Для знающих английский - XDA. Для обладателей смартфонов с ROOT и Magisk, можно установить клиент из самого Magisk Manager.





Есть официальный сайт.







Надо ли оно вам?





Смотря, что вам проще: ничего не делать, немного повозиться или заплатить за премиум. Я всего лишь дал ответы на некоторые вопросы.