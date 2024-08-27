Как проучить хитрожопых риелторов: простой юридический лайфхак8
Собрался ты продать квартиру. Сделал фотки, выложил объявление. И тут появляются какие-то непонятные объявления с твоими же фотками. Только номер телефона там чужой.
Знакомо? А это хитрожопые риелторы подсуетились, ага. Только господа риелторы не учли один нюанс.
Фотография — это же объект авторских прав. Даже простая фотка квартиры. Использовал без разрешения — плати компенсацию. От 10к до 5 млн по ст. 1301 ГК РФ.
Я юрист по авторским правам. Давайте расскажу в двух словах одну занимательную историю из суда. Наверняка пригодится. Если не для суда, то для блокировки засранцев — точно.
История реального судебного дела: женщина против риелтора
Женщина решила продать квартиру. Сделала фотки, 11 штук. Выложила объявление на Домклик.
А потом знатно удивилась: обнаружила объявления со своей квартирой на Авито, Циане и других досках. Номер телефона был не ее. Выяснилось, что это проделка риелтора.
Риелтор настолько обнаглел, что поверх фотографий женщины еще и налепил логотипов своей конторы.
В итоге в суд полетел иск о защите авторских прав. По итогам судебного дела с риелтора взыскали 92 160 рублей за нарушение авторских прав.
Взыскали и компенсацию за нарушение исключительного права, и компенсацию морального вреда. Так суд учел то, что риелтор на фото не указал имя автора и влепил свой логотип.
Вот само дело, кому интересны детали. Дело дошло до Верховного Суда, поэтому на него вполне можно опираться в других таких делах.
Три главных вывода из этой истории
Авторское право защищает любые фото
По умолчанию, любая фотка — объект авторских прав. Независимо от ее художественной ценности. Бытовые и рабочие фото — это тоже произведения. Пруф — п.1 ст. 1259 ГК РФ.
Авторские права возникают у вас сами по себе, никаких регистраций не нужно
Авторское право у вас появляется просто в силу создания произведения. Щелкнули камерой — все, вы автор. Точку в статье поставили — все, автор.
Как доказать, что авторское право у вас есть? Бесплатных способов — вагон. Исходники фото, другие фото с той же сессии, отправка файла в облаке, почтой или в соцсетях. Договор и акты, если нанимали фотографа. Пруф — п.4 ст. 1259 ГК РФ.
Копирование чужого фото — это нарушение
Чужие произведения нельзя использовать без письменного разрешения правообладателя. Всё. Точка.
Если губы риелтора сложатся в фразы «а вы же это в интернете выложили», «это вам как бы реклама» или «а мы автоматически собирали фотографии» — не ведитесь на эти отмазки. Пруф — ст. 1270 ГК РФ.
Резюме: ваши фото — это объекты авторских прав. Даже если это просто фото квартиры или машины. Без вашего согласия их использовать нельзя. Нарушителя можно заблокировать, или взыскать с него компенсацию.
Надеюсь, об этом нюансе узнает как можно людей и риелторы меньше будут душить и продавцов, и покупателей. Кто «за» — нажмите «вверх» этому посту.
Если вам полезны такие штуки — у меня есть небольшой телеграм-канал «Клуб правообладателей».
Там мои рабочие заметки для предпринимателей и авторов о том, как грамотно пользоваться авторскими правами, товарными знаками и патентами. Рекламы нет, канал маленький, зато уютный — заходите, если интересно.
Недавно написал и опубликовал в канале небольшую методичку «Как теряют миллионы на компенсациях и штрафах».
Как говорится, без смс и регистраций собрал просто в табличку типичные ошибки, на которых теряют деньги, и расписал, что по моей практике стоит делать заранее, чтобы не влететь. Гляньте, возможно пригодится.
З.Ы. Наверное, где-то в мире существуют адекватные риелторы. Не те, которые тырят чужие фотки. Не те, которые трясущимися руками закрывают телефон, чтобы ты не дай бог не увидел номер собственника. Не те, которые пытаются на ровном месте просто так пригреть 5% от цены квартиры за то, что выложили объявление на Авито. Не те, которые кидают дешевые понты и назначают «аукционы» с неожиданной встречей трех покупателей разом на объекте. Не те, которые делают вид, что «человечек еще один интересуется, брать будете?». Вам такие попадались? Мне — нет, а вот истории про хитрожопых риелторов найдутся, наверное, у каждого
Лига Юристов
34.4K постов38.4K подписчиков
Правила сообщества
1. Действуют общие правила Пикабу.
2. Дополнительно к правилам Пикабу предупреждение, скрытие комментария, бан в лиге или перемещение поста из лиги, можно получить за:
- глумление, издевательство, высмеивание, троллинг, провокации, подстрекательство пользователей к неправомерным и преступным действиям, рекламу своих услуг;
- оскорбление и/или унижение пользователей, социальных групп, народов, национальностей, комментарии экстремистского характера, разжигание национальной, расовой, религиозной и иной розни и ненависти;
- шитпостинг, постинг не на юридическую тематику.
3. Размещение ссылок на свои социальные сети в сообществе разрешено только в профиле. Размещение ссылок на свои социальные сети (телеграм-канал, дзен, инстаграм, вк и прочие) в посте расценивается как реклама. Такие посты будут выноситься из Лиги юристов, автор поста предупреждается о нарушении, и, при повторном нарушении - получать бан в сообществе.