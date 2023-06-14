Как настроить фотоаппарат для большинства случаев

Часто слышу этот вопрос от новичков (особенно из Лиги Лени). Поэтому захотелось с вами поделиться, как я настраиваю свой фотоаппарат для большинства сюжетов. Это будет НЕ ручной режим, и настройки действительно очень простые.

Да, опытный фотограф, конечно, должен уметь выставлять параметры съёмки вручную, но даже опытные фотографы в большинстве случаев используют именно такие настройки, чтобы автоматика помогала выставлять нужные параметры съёмки.

Грузить вас сложной теорией я не буду, но кое какие базовые знания всё таки нам сегодня понадобятся.

Итак, в фотоаппарате есть три основных параметра, которые влияют на яркость снимка — это выдержка, диафрагма и ISO. Помимо того, что эти три параметра влияют на яркость, они попутно ещё влияют и на другие особенности снимка.

Диафрагма влияет на глубину резкости. Или, проще говоря, насколько сильно будет размываться фон на снимке. Чем больше открыта диафрагма, тем более размыт фон.

Верхний снимок снят на диафрагму f/16

Верхний снимок снят на диафрагму f/2.8

Выдержка влияет на то, будет ли на снимке смазываться движущийся объект.

Левый снимок сделан на выдержке 1/1500 с. Правый снимок: 1/400 с.

Или, будет ли смазываться целиком весь кадр, когда камера движется во время съёмки.

Шевелёнка — смаз из-за движения камеры во время съёмки.

Чем длительнее выдержка, тем сильнее будет смаз от движения.

Ну, и третий параметр — ISO, влияет на качество снимка. Чем больше ISO, тем больше шумов и тем хуже качество изображения.

Левый снимок сделан на ISO 400. Правый снимок: ISO 6400.

Различные комбинации этих трёх параметров дают фотографу множество вариантов для творческих решений снимка.

Но, для большинства сюжетов, которые мы снимаем, требуется намного меньше этих комбинаций. Поэтому попробуем сейчас сократить количество вариантов до минимума.

Начнём с самого главного — с диафрагмы. Тут, к сожалению, сократить не получится. Это тот параметр, который очень сильно влияет на восприятие снимка.

Левый снимок сделан на диафрагме f/1.4. Правый снимок: f/16

Управление глубиной резкости с помощью изменения диафрагмы — это, пожалуй, единственная настройка, которую не стоит доверять автоматике. Так что, про диафрагму всегда помним, думаем и настраиваем сами.

Теперь про выдержку. В большинстве случаев мы хотим, чтобы объекты в кадре были не смазаны. И чаще всего, смаза не будет видно, если мы поставим выдержку 1/125 секунды или короче (да, там есть нюансы на разных объективах и камерах, но не будем усложнять). То есть, мы можем попросить фотоаппарат, чтобы он сам выставлял любую выдержку не длиннее 1/125 секунды. Уже стало попроще.

Ну и самый НЕважный параметр - это ISO. По сути, ISO ни на что не влияет кроме как на качество снимка. Причём, чем новее модель вашего фотоаппарата, тем лучше в нём решена проблема качества. Но у каждого фотографа разные критерии оценки качества, поэтому каждый фотограф сам для себя решает выше какого значения ISO лучше не заходить.

Например, на вашем фотоаппарате ISO меняется от 200 до 12800. Вы делайте несколько тестовых снимков, читаете обзоры, мнения экспертов, и определяете для себя, что выше 1600 ISO лучше не поднимать.

Итого, что мы имеем.

Диафрагму всегда выбираем сами. Выдержку доверяем автоматике, но ограничиваем — не длиннее 1/125 секунды. ISO тоже доверяем автоматике, а верхнюю границу ставим сами на свой вкус.

Как это выглядит на примере моего фотоаппарата Fujifilm X-T1

Диафрагму я выбираю самостоятельно. Выдержку и ISO выставляю на Авто.

В фотоаппаратах других производителей такой режим называется — приоритет диафрагмы.

И там вам, скорее всего, нужно будет отдельно включить Авто ISO.

Теперь нахожу в меню настройки Авто ISO. Выбираю значение по умолчанию - ISO 200. Максимальное значение выберу 3200 - я для себя так определил, что до ISO 3200 качество на этом фотоаппарате будет приемлемое.

И последнее - ставлю минимальную скорость затвора - 1/125 секунды. Скорость затвора — это у меня так выдержка называется.

К сожалению, не на всех фотоаппаратах есть возможность задать пределы по выдержке, но тут уж вам придётся самим разобраться по какому алгоритму ваш фотоаппарат будет менять ISO. Главное сейчас - понять принцип.

Как выглядит процесс съёмки.

Конечно, это лучше смотреть на видео, но постараюсь сейчас проиллюстрировать процесс иллюстрациями в тексте :-)

Допустим, я выставил диафрагму 1.4, потому что хочу, чтобы фон сильно размывался.

Я нажимаю на кнопку спуска до половины. Фотоаппарат не только фокусируется, но ещё и замеряет яркость снимаемой сцены. На основе этого замера автоматика выдаёт следующие значения.

ISO 200, а выдержка 1/340 секунды. В целом, неплохо. Можно на этом и остановиться.

Но если, например, я хочу сделать фон менее размытым. Для этого мне нужно прикрыть диафрагму.

Посмотрим, как на это будет реагировать фотоаппарат.

По мере того, как я прикрываю диафрагму, фотоаппарат увеличивает выдержку. Но делает он это только до того момента, пока не дойдёт до 1/125.

Дальше выдержку он увеличивать не будет, потому-что я поставил такое ограничение (как вы помните).

Так что теперь, фотоаппарату ничего не остаётся, как начать повышать ISO. Я продолжаю прикрывать диафрагму, а фотоаппарат повышает ISO до тех пор, пока не достигнет предела ISO 3200.

А вот после ISO 3200 фотоаппарату ничего не остаётся, как снова начать увеличивать выдержку.

То есть, выдержка начинает выходить за рамки обозначенных мною пределов. Мы с фотоаппаратом так не договаривались, но у него нет больше других вариантов. Он уже сделал всё, что мог.

Так что, в этот момент появляется риск получить смаз от движения на длительных выдержках. И фотоаппарат нас об этом тоже предупреждает специальным значком.

Поэтому, за этим моментом нужно внимательно следить. Обычно я ориентируюсь по звуку затвора (тут важно натренировать слух). Как только я слышу этот протяжный звук затвора на длительной выдержке, я настораживаюсь - такая выдержка слишком длинная, чтобы снимать с рук без стабилизатора.

И что делать? В этот момент приходится принимать меры, в зависимости от ситуации и от моих возможностей: использовать штатив, дополнительное освещение или обратно открывать диафрагму и довольствоваться размытым фоном.

Левый снимок сделан на диафрагме f/16. Правый снимок: f/1.4

Вот такой алгоритм действий. Если вы сейчас ничего не поняли, запутались и не хотите вникать, то достаточно будет запомнить всего одну фразу:

В этом режиме мы выставляем только диафрагму и периодически поглядываем на выдержку, чтобы фотоаппарат не выставлял её слишком длительной.

Современные фотоаппараты довольно неплохо подбирают нужные параметры, чтобы снимок получился нормальным по яркости. Но если, вдруг, вас что-то не устраивает, то всегда можно немного скорректировать работу автоматики. По сути, есть два варианта. Можно попробовать поменять режим экспозамера. Про экспозамер был отдельный материал.

Но чаще всего, проще сделать снимок темнее или светлее с помощью экспокоррекции. Для этого на фотоаппарате может быть специальный диск управления:

или примерно вот такая кнопка:

Тут важно помнить, что на яркость снимка по-прежнему влияют только выдержка, диафрагма и ISO. Фотоаппарат оперирует только ими. А экспокоррекция — это не какая-то четвёртая настройка. Это лишь коррекция представлений фотоаппарата о том, что такое правильный по яркости снимок.

И ещё момент, когда вы сами оцениваете яркость снимка, надёжнее ориентироваться не на свои ощущения, а на гистограмму. Но об этом поговорим как-нибудь потом.

Конечно, в фотоаппарате есть ещё кое какие настройки, но там уже всё сильно зависит от ваших предпочтений. Если вам это поможет, то я могу рассказать про свои предпочтения. Какие настройки делаю я.

Самая главная настройка - я сохраняю снимки в сыром формате RAW. И одно это позволяет мне закрыть кучу других вопросов: мне не надо настраивать в фотоаппарате всякие цветовые профили, насыщенность, контраст… Я это всё делаю потом на компьютере. В том числе, при обработке на компьютере я настраиваю и баланс белого. Поэтому, во время съёмки могу просто выставить баланс белого Авто и не думать о нём.

Что ещё… Фокусировка - автоматическая, покадровая (AF-S или ONE SHOT).

Точку фокусировки выбираю вручную, чтобы показать фотоаппарату на чём нужно сфокусироваться. Единственное, отмечу, что нужно стараться наводить точку фокусировки на контрастные объекты, иначе фотоаппарату будет сложно поймать фокус.

Ну вот! С такими настройками по умолчанию у меня фотоаппарат всегда лежит в сумке. Достал фотоаппарат, быстро прикинул какая нужна диафрагма, выставил её, и всё - сразу можно фотографировать. Об остальном позаботится автоматика.

Ручной режим иногда приходится использовать, но это скорее исключение. На первом этапе, пока вы только учитесь фотографировать, этих простых настроек должно хватать для большинства сюжетов.

Надеюсь, эти настройки позволят вам тратить меньше времени на технику, а больше внимания уделять творчеству :-)