Как меня дочка подставила



Дочка пошла в первый класс. Первые полгода ходила со второй смены и её отводила бабушка в школу.

А с нового года дочка начала ходить с первой смены и её в школу начал завозить я.

Дочка уже сама умела одеваться и раздеваться, но с бабушкой привыкла, что её раздевают и одевают.

Пришли мы в школу, заходим в холл, я сел на скамейку. Дочка стоит, не раздевается.

- Раздевайся, доча.

- Папа, помоги снять.

- Ты сама умеешь. Давай, давай.

И тут она начинает плакать. Я не сдаюсь, продолжаю настаивать, чтобы сама раздевалась. Секунд через 30 она начала реветь во весь голос, рёв стоит на весь вестибюль. Я такого громкого плача раньше от неё не слышал. Народу много, пытаюсь её словами успокоить, уговариваю не плакать.

Рядом как раз дежурила инспектор по делам несовершеннолетних, была в форме. Видя эту картину, двинулась к нам. Я сижу в шоке от происходящего.

Инспектор подходит и спрашивает у дочки:

- Девочка, что случилось. Я молчу, гадаю, что же она скажет.

Дочка сквозь слёзы:

- Папа не хочет меня раздевааааать.

Инспектор:

- Ну-ка быстро разделась и пошла в гардероб.

Дочка сквозь слёзы начала раздеваться, и потом пошла в гардероб.



Я поблагодарил инспектора и вышел из школы. Дома потом и с дочкой и с семьей поговорил, чтобы так ребенка не баловали.