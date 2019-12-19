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Как меня дочка подставила


Дочка пошла в первый класс. Первые полгода ходила со второй смены и её отводила бабушка в школу.

А с нового года дочка начала ходить с первой смены и её в школу начал завозить я.

Дочка уже сама умела одеваться и раздеваться, но с бабушкой привыкла, что её раздевают и одевают.

Пришли мы в школу, заходим в холл, я сел на скамейку. Дочка стоит, не раздевается.

- Раздевайся, доча.

- Папа, помоги снять.

- Ты сама умеешь. Давай, давай.

И тут она начинает плакать. Я не сдаюсь, продолжаю настаивать, чтобы сама раздевалась. Секунд через 30 она начала реветь во весь голос, рёв стоит на весь вестибюль. Я такого громкого плача раньше от неё не слышал. Народу много, пытаюсь её словами успокоить, уговариваю не плакать.

Рядом как раз дежурила инспектор по делам несовершеннолетних, была в форме. Видя эту картину, двинулась к нам. Я сижу в шоке от происходящего.

Инспектор подходит и спрашивает у дочки:

- Девочка, что случилось. Я молчу, гадаю, что же она скажет.

Дочка сквозь слёзы:

- Папа не хочет меня раздевааааать.

Инспектор:

- Ну-ка быстро разделась и пошла в гардероб.

Дочка сквозь слёзы начала раздеваться, и потом пошла в гардероб.

Я поблагодарил инспектора и вышел из школы. Дома потом и с дочкой и с семьей поговорил, чтобы так ребенка не баловали.

[моё] Школа Родители Подстава Юмор Текст
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Viktorrr100
Viktorrr100

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Все комментарии Автора
+2873
Аватар пользователя snysny snysny

Бабушки для меня больная тема. У нас все толстые, муж мой толстый, его родня толстые, у моей матери последняя степень ожирения + лютый диабет, ну и я после родов раскобанела будь здоров и реально ценой нечеловеческих усилий смогла скинуть свои 35кг и держу вес.
Дочка что логично тоже очень склонна к полноте, а т.к я не понаслышке знаю как тяжело быть толстой девочкой и насколько приятнее быть стройной и красивой, я оздоровила ее рацион. Убрали картоху,макароны и сахар. Фрукты,овощи,котлеты ест сколько влезет, изредка конфеты.Ребенку это очень пошло на пользу.
Но только не по мнению моей маман, повторюсь человек в форме шара и с диабетом. Без конфет нет радости, дома у нас концлагерь, макдака раз в неделю можно и вообще у нас пухлый-милый ребенок,а не как эти дрыщи недокормленные.. Донести невозможно, она просто не слышит меня. Мои доводы что это вредно, что в школе с толстыми меньше дружат, что это все приведет к комплексам и т.д как об стену горох.
В итоге просто сказала чтоб делала как я говорю и если узнаю (а я узнаю) что опять пичкала едой мелкую,ребенок к ней больше не поедет.
Мелкая похудела. Я худшая в мире мать.КОНЕЦ.

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+1332
Madmadhat

Держитесь! Всё правильно делаете, как островок адекватности в мире похеренного пищевого поведения)

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+653
Viktorvc

Та же хрень. Я всю жизнь эмм... "большой". Как родился 4 кг, так всю жизнь больше всех своих сверстников и в высоту и в ширь. Но при этом меня и родители и особенно бабушки заставляли все доедать до последней капли, придумывали истории про то, что там вся сила в тарелке осталась, и обязательно с хлебом, который я в принципеине не люблю и вообще охренеть какой полезный продукт: углеводы в чистом виде, считай сахар. Вот спрашивается, нахера? И сейчас иногда продолжается "доежь, а то пропадет", задолбался отвечать "значит сто грамм харчей тебе жалко, а меня, что я ещё больше ожирею нет?".

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