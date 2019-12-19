Как меня дочка подставила
Дочка пошла в первый класс. Первые полгода ходила со второй смены и её отводила бабушка в школу.
А с нового года дочка начала ходить с первой смены и её в школу начал завозить я.
Дочка уже сама умела одеваться и раздеваться, но с бабушкой привыкла, что её раздевают и одевают.
Пришли мы в школу, заходим в холл, я сел на скамейку. Дочка стоит, не раздевается.
- Раздевайся, доча.
- Папа, помоги снять.
- Ты сама умеешь. Давай, давай.
И тут она начинает плакать. Я не сдаюсь, продолжаю настаивать, чтобы сама раздевалась. Секунд через 30 она начала реветь во весь голос, рёв стоит на весь вестибюль. Я такого громкого плача раньше от неё не слышал. Народу много, пытаюсь её словами успокоить, уговариваю не плакать.
Рядом как раз дежурила инспектор по делам несовершеннолетних, была в форме. Видя эту картину, двинулась к нам. Я сижу в шоке от происходящего.
Инспектор подходит и спрашивает у дочки:
- Девочка, что случилось. Я молчу, гадаю, что же она скажет.
Дочка сквозь слёзы:
- Папа не хочет меня раздевааааать.
Инспектор:
- Ну-ка быстро разделась и пошла в гардероб.
Дочка сквозь слёзы начала раздеваться, и потом пошла в гардероб.
Я поблагодарил инспектора и вышел из школы. Дома потом и с дочкой и с семьей поговорил, чтобы так ребенка не баловали.
Бабушки для меня больная тема. У нас все толстые, муж мой толстый, его родня толстые, у моей матери последняя степень ожирения + лютый диабет, ну и я после родов раскобанела будь здоров и реально ценой нечеловеческих усилий смогла скинуть свои 35кг и держу вес.
Дочка что логично тоже очень склонна к полноте, а т.к я не понаслышке знаю как тяжело быть толстой девочкой и насколько приятнее быть стройной и красивой, я оздоровила ее рацион. Убрали картоху,макароны и сахар. Фрукты,овощи,котлеты ест сколько влезет, изредка конфеты.Ребенку это очень пошло на пользу.
Но только не по мнению моей маман, повторюсь человек в форме шара и с диабетом. Без конфет нет радости, дома у нас концлагерь, макдака раз в неделю можно и вообще у нас пухлый-милый ребенок,а не как эти дрыщи недокормленные.. Донести невозможно, она просто не слышит меня. Мои доводы что это вредно, что в школе с толстыми меньше дружат, что это все приведет к комплексам и т.д как об стену горох.
В итоге просто сказала чтоб делала как я говорю и если узнаю (а я узнаю) что опять пичкала едой мелкую,ребенок к ней больше не поедет.
Мелкая похудела. Я худшая в мире мать.КОНЕЦ.
Держитесь! Всё правильно делаете, как островок адекватности в мире похеренного пищевого поведения)
Та же хрень. Я всю жизнь эмм... "большой". Как родился 4 кг, так всю жизнь больше всех своих сверстников и в высоту и в ширь. Но при этом меня и родители и особенно бабушки заставляли все доедать до последней капли, придумывали истории про то, что там вся сила в тарелке осталась, и обязательно с хлебом, который я в принципеине не люблю и вообще охренеть какой полезный продукт: углеводы в чистом виде, считай сахар. Вот спрашивается, нахера? И сейчас иногда продолжается "доежь, а то пропадет", задолбался отвечать "значит сто грамм харчей тебе жалко, а меня, что я ещё больше ожирею нет?".
Как говорит, моя подруга: "лучше я это выкину в мусорку, чем в себя". Как по мне фраза хорошо отражает альтернативы, и немного избавляет от комплексов. Ну что поделаешь, времена изменились, и теперь недоедать, когда не влазит - это лютый вин для здоровья. Так что не мучайтесь, вы точно лучше мусорки, соответственно вам удачи и поменьше комплексов, а все лишнее в мусорку!
Я папа. И, к примеру, если на столе есть свежая булка и подсохший кусок старого хлеба, я ем старый. Ибо иначе он пролежит до появления на нем зачатков новой жизни. Хз, что за таракан в голове отвечает за это. Может из детства в 90-х, с дефицитом всего и вся. Может из тех лет в общаге, когда просто срезали плесень с залежавшейся лепешки, выкидывали таракана из кастрюли с остатками вчерашнего супчика и рубали за милую душу...
Такая же ерунда. И как-то прочитала гениальный комментарий на эту тему - в итоге мы с вами практически всегда едим старое, сберегая новое.
Пока ел старое, новое тоже состарилось...
В результате то-ли экономя, то-ли испытывая чувство вины перед едой, не даём себе возможность пользоваться хорошим.
И это не только о еде
Ну, фигура речи же )). Многие же любят говорить, что испортится. Ну и для ментального упражнения лучше противопоставлять себя мусорке, чем холодильнику ))).
У меня так про недопитую водку в семье было. Умри но не оставляй на дне бутылки. До сих пор с ними борюсь.
на моей практике никогда ничего подобное не доедается, просто портится, начинает вонять и выкидывается позже. Проще делать это сразу.
Особенно, блядь, хлеб. Я, если не доел, выкидываю сразу. И начинается... как так можно с хлебом?..., вот блокадный ленинград..., хлеб- всему голова! Да мне похер, надоели эти вечные сухари в хлебнице.
Кстати, лишний стимул, покупать, блять, поменьше.
Я как вспомню это, кошмар просто, или заставляют жрать, когда не хочешь, у сука
Покупаешь меньше - опять, блядь, весь хлеб сожрали. Ужинать - завтракать без него. Покупаешь как обычно - вечно остаются куски. На шесть человек никогда, блядь, не угадаешь. Особенно если кто-то "ну я хлеб почти не ем". Но умять полбулки горячего "заливного" можно. А вот вечерний "подольский" купленный по дороге с работы - не комильфо.
Ну да, звучит сложновато.
Впрочем, по мне лучше пусть будет либо свежий и вкусный хлеб, либо никакого. То есть ты или кушаешь его с удовольствием, или не жрёшь лишних углеводов.
Так ваше право. Я и не настаиваю на том, что это нормальньно. Это просто имеет место быть.
Впрочем, по мне лучше будет хоть какой-то хлеб, чем никакого. Сегодня ужинал с последним куском (недоеденным мной вчера вечером) позавчерашнего. Ни один из трех дееспособных членов семьи, вернувшихся домой раньше десяти вечера, не счел необходимым сходить за хлебом, или сообщить о необходимости его купить. Я, помня, что днем раньше хлеба уже почти небыло, решил, что вопрос, в течении дня, решен и ничего не покупал. Ну... Рад за остальных членов семьи, сказавшим "нет" лишним углеводам и оставившим мне хоть это.
тогда хлеб нормальный был) а сейчас выкинуть не жалко
Это точно, после сына полно объедков в холодильнике, приходится просто регулярно выкидывать. Что самое смешное, что он тощий как скелет )
Деду на обед борщик наливался не в тарелку, а в его персональную миску, объемом раза в три побольше. И второе, и пирожки, и пук зелени с грядки. В плане пожрать у бабы Ани был полный порядок! То же тесто на выпечку вымешивалось в 20л. эмалированном ведре. Огород, несушки, свинки опять же свои. Нормальный, жилистый мужик был, хоть и кушал, как на убой. Работал водилой, крановщиком... Ну и частный дом своего требовал.
"А вы поросеночка заведите".
+
Если хочешь котиков держи их дома. Милосердные блин из-за таких как вы стаи бродячих собак и кошек. Наигрались выкинули.
У нас всех котиков пожрали бродячие песики, которые на харчах складывателей пищи у мусорки расплодились до 20 голов. И это только одна стая. Сейчас в этой стае бегает ещё одна беременная. Спасибо вам, добрые люди!
Для тех, кто видит эту проблему и жалуется (не в виде укора, а совета), во многих городах есть приюты для животных, они часто занимаются в том числе и тем, что отлавливают бродячих и стерелизуют. В ваших силах пассивно (деньгами) или активно (отловить и отвезти в клинику) помочь. Это реально хорошо работает, можно стерелизовать и беременных. Многие приюты сами оплатят такую операцию, если вы поможете с отловом и доставкой таких животных. Это и для кобелей актуально, и менее агрессивные такие животные в последствии. И ещё просьба для сердобольных, не надо подбирать новорожденных котят и щенят и выкармливать их всеми силами, намного гуманнее усыпить, потому что такие безродные животные никому потом не нужны и их судьба чаще всего та же улица, и стерилизацией их такие сердобольные чаще всего не заморачиваются.
С соседями из ЖК думали о том, чтобы отдать в приют, просят 3 тысячи за каждого. Это льготная цена, собрали на трёх собак. Смысл?
Стерилизованные собаки не менее агрессивны, чем нестерильные (иногда агрессивнее, у них нет возможности утвердить место в стае плодячкой). Это убирает только возможность расплодиться.
В районе моих родителей чумачечие зоозащитницы постоянно собирают деньги, стерилят этих собак, ходят они потом с клипсами, злобные как черти. Зоошизки хвастают по соцсетям, какие они молодцы, и собак все прибывает и прибывает, теперь уже взрослых. Ощущение, что подбрасывают.
Если вы когда нибудь встречались с агрессивным кобелем в период когда они гуляют, то никогда не скажите, что стерилизованный такой же агрессивный. Когда они сбиваются вокруг течной суки к ним лучше вообще не подходить. Именно для предотвращения такой ситуации и стерелизуют ну и конечно для того, чтоб не размножались, но для этого эффективнее сук стерилизовать. А насчёт того, что стерилизация не решает проблему численности это абсурдно. Ответ почему становится больше во дворе содержится в вашем же комментарии. А если собака после стерилизации злобная, то это она и до этого такая была. А называть людей зоошизиками, которые отлавливают и стерилизуют собак это конечно пиздец. Хотя это не отменяет того, что есть такая категория людей.
Я встречалась с агрессивной стаей чипированных кобелей, и они нифига не милее не кастрированных. Стая и есть стая, злобная, готовая порвать.
Да, я считаю этих девочек зоошизками. Они горлопанят о том, какие они добрые и как они помогают несчастным собачкам, и в районе после их криков РЕЗКО становится больше собак, не щенков, а взрослых кобелей и сук. И грызутся и кастрированные собаки, и нет. Вы когда-нибудь видели как ребенку жопу откусывают? Я видела. Когда рассказала в местной группе, одна шизичка ответила, что ее почему-то не кусают, и ребенок сам дурак.
А вот на вопрос о том, в чем виновата маленькая собачонка, на которую стая этих спасённых чипированных милашек напала и порвала в клочья, мне почему-то не ответили.
Их не стерилизовать надо, а, как ни жалко, усыплять.
они не зоошизики, а просто зарабатывают так деньги. Абсолютно, уверен, что они всё это понимают, такой бизнес
Я знаю этих девушек лично, они зоошизки, и деньги идут именно на собак. Это не сборы в инсте или ещё где, это на районе инициативная группа, отчитываются за каждую копейку.
Характер собаки не меняется после стерилизации, она не могла быть добренький и стать злой. Зато ситуаций, где она могла бы имея яйца в прошлом вас загрызть становится меньше. Что после стерилизации собак в вашей зоне видимости становится больше это конечно смешно, интересно как вы для себя выводите такую логическую цепочку)) стерилизация это гуманный способ свести к минимуму бродячих собак, усыплять надо агрессивных. Хотя куда мне со своим мнением, вам то там с дивана виднее как правильно надо делать и кого оскорблять за то, что они делают то, что проверено опытом и работает.
Я погуглила про поведение кастрированных бездомных собак, что и вам советую сделать. Действительно, кобели агрессивней не становятся. А вот суки становятся, если верить первой же ссылке по теме.
Вы, наверное, не поняли. Эти дурехи пошли в программу новостей местную и рассказали, как хорошо они справляются в конкретном районе с собачками. Сообщили, про какой район речь, а не так, что активистки кое-где, мы не будем говорить, где именно.
Что они собирают деньги без проблем, стерилизуют собачек и в дальнейшем подкармливают.
Выходит сюжет, и начинают появляться новые собаки. Конечно, совпадение.
Касательно НЕ усыпления: вы все, кто считает, что достаточно стерилизовать, добрые за чужой счёт (за счёт чужих покусанных жоп) и пока это не коснется вашей семьи. Я ещё не видела, чтобы родители покусанных детей или растерзанных на глазах домашних собак кричали, что собачек нельзя усыплять, жалко.
А, ну это другое. Вообще не понимаю зачем это так освещать, хотя пропаганда таких действий все равно хороша, если не сообщать адрес действия.
На прошлой неделе шла по улице. Впереди меня метрах в 10 шел мужчина. На газоне валялись, чесались собаки с бирками в ушах. Штук 7.
Мужик просто шел мимо. Он даже не двинулся в их сторону и не повернул головы, как вдруг довольно крупный кобель швырнулся на него. А за ним и вся стая. Благо, мужик отбился. И стая побежала дальше, лая на весь район.
А несколько лет назад какая-то сердобольная женщина прикормила собак недалеко от нашего дома. Среди них была собака с биркой в ухе. Так вот эта биркованная нам жизни не давала. Едиственная дорога домой проходила невдалеке от места прикорма. И когда мы шли с моей собакой, она постоянно кидалась на нас. А собачка была нифига не маленькая. Выше колена, крепкая.
Однажды, они окружили нас стаей и пытались укусить сзади за ляжки и меня и мою собаку. А тетка, кормившая их, стояла и молча смотрела.
Это хорошо, что я не боюсь собак, и своя ьыла очень крупной и смелой. Охуевшая стая просто зассала напасть. А вот девчонку лет 7-10 с джек-расселом отбивать пришлось в другой раз. Не знаю, куда пропали потом разом. Видимо, докидались.
Больше я в эти сказки про мирных и безобидных собак с биркой в ухе не верю.
1) Собачки на улицах в любой точке России очень похожи друг на друга внешне. Первые 10-20 картинок по поиску "бездомные собаки" в гугл/яндекс выдаст вам почти всю фауну помоек, окраин городов, промзон, гаражных кооперативов, парков, дворов с наличием зоошизы. Почему они все так похожи в разных регионах? Ответ прост, бездомные собаки (дворняги если по простому) это собаки-парии, дикие стайные животные хищники, живут и размножаются они хоть и рядом с человеком, но без его участия, поэтому сказки про то, что собачки на улицах появляются из выброшенных домашних, не более чем сказки, чтобы вызвать в окружающих жалость, и коллективное чувство ответственности. Бывшие домашние собаки в стаи не сбиваются и на улицах не выживают почти никогда. У крупной собаки шансов выжить на улице примерно столько же, сколько у шпица, то есть около "0".
2) Так как парии - это дикие собаки, то они сбиваются в стаи, поведение стаи такое же, как у стаи волков, это вы наблюдали случае с мужиком, на которого стая накинулась, только когда Альфа-самец подорвался. Стаи собак опасны, они живут исключительно инстинктами, и всегда будут защищать свою территорию (а она будет там, где есть кормовая база, так что тут пламенный привет подкормщикам-дебилам!), и свое потомство от чужаков. И стае будет по хер, кто этот чужак, человек, другая собака, которую выгнал из дома хозяин, кошка, или иное живое существо. Показательный пример был, как лет 10 назад, когда пошла в Москве волна ОСВВ, и количество собак естественно выросло в разы, после применения ОСВВ, стаи собак уничтожили почти всю фауну заповедного Лосиного острова. Я общался с человеком, который связан с разведением животных, он рассказывал, что там не только белок, зайцев и кабанов сожрали, они пожрали всех оленей, лосей, в том числе и какие-то редкие очень дорогие виды лосей.
3) Бирки в ухе, это метод ОСВВ. С бирками вы не встретите шпицев, колли, пуделей, и других собак, кроме дворняг, как мы помним, потеряшки и выброшенные на улицах не выживут. В мире нет ни одного примера, где бы ОСВВ показал свою эффективность, много где пробовался, но у него есть одна особенность - это охренительно легкие деньги для распилов. ОСВВ, муниципальные приюты, и контракты на отлов - три составляющих безумной коррупции и огромного попила бюджетных денег в России, поэтому ни живодерни в виде муниципальных приютов. ни псиные стаи с бирками никуда не денутся.
Чето простыня получилась, просто больная тема, я в свое время пытался бороться с этим легальным путем по законодательству, хер там плавал, замкнутый круг попилов, похуизма, зоошизы неадекватной...
ух как мне промыли мозги, я свято верил, что дикие псы, это выброшенные домашние собаки или их дети) спасибо
Да, и ещё, если вы, или кто-то из ваших знакомых решит сделать доброе дело, и взять собаку из приюта, я бы рекомендовал брать из частных. Так как даже мимимишный щеночнк из муниципального такой весь мимими, он все равно скорее всего окажется парией, а это дикое животное, социализировать его либо невозможно, либо огромный гемор, это примерно как волченка домой принести...
На самом деле вы не один такой. Этот миф про бедных выброшенок - это один из основных столпов, на котором держится общественное мнение, которое мешает решению проблем с собаками. Ещё один крепчайший миф, это приюты для животных. Есть частные приюты и передержки, их не так много, но это нормальный человеческий бизнес. Содержать животных в таком приюте не дёшево, и это естественно, так как содержание и лечение животных это не дешёвое занятие. А есть муниципальные приюты. И вот это полный пиздец! Эти приюты содержатся за государственные деньги (за наши с вами налоги), и туда свозят всех дворняг. По сути это территория, чаще всего открытая, с вольерами, куда пачками запихивпют собак в огромных количествах. Почему в огромных? Да потому что принесёте вы туда собачку, вас на хуй с ней пошлют, привозят их туда специальные службы, которые заключают контракты на отлов с муниципалитета и городов. Оп, опять бюджетные деньги! Контракты на отлов заключают регулярно, а из приютов также регулярно отдают собак, чтобы освобождать места для новых? Я не на что не намекаю, но то тут, то там находят могильники с собаками в огромных количествах. Или истории, типа как с БаноЭко (почитайте, полезно для отрезвления ума). Собак надо кормить, лечить, выгуливать. А это дорого, а денег не хватает, вот и живут они там до конца дней своих, без нормальной еды и лечения. А зимой вместо воды кусок льда в миске, так как территории чаще всего на улице. Я уж молчу про то, что во многие приюты не попасть, находятся они на частной территории под охраной не редко. Гуманно все это? По мне, это полный пиздец, и с этим надо бороться. Но лоббисты, которые проталктвпют в федеральные законы освв, зообизнесмены, которые пилят госбабло, и неадекватная зоошиза делают так, что бороться с этим нереально.
по-моему бездомных собак в городах не должно быть вообще. Либо приютить либо отстреливать
Такое случится только тогда, когда ужесточат соответствующие законы и люди перестанут выкидывать собак, пока за это не наказывают это будет продолжаться вечно, только большие штрафы и большая ответственность заставят дебилов думать головой. В нашей стране до этого ещё пиздец как далеко. А мне лично жалко собак, которых выкинули на улицу и их будут убивать ещё и жестоким способом. Про агрессивных другой разговор.
@moderator забаньте амбарела. Это развлекательный портал, а не сайт зоошизы.
В комментарии нет нарушения правил ресурса
Пиздец, по моему это он неадекватный, просить бан за нейтральный комментарий
у меня знакомый работает дворником и ЛЮТО материт таких высыпателей еды у контейнеров. Потом просто подходит и лопатой подбирает их еду для кошечек и высыпает в контейнер. У контейнеров должно быть чисто! - говорит он.
скорее эти остатки доедят пенсионеры, постоянно вижу, как они группами роются в помойках
"... не ВЛЕЗАЕТ"
спасибо, жаль редактировать уже нельзя.
Я то думаю что за непонятное чувство испытываю когда что то не доем, а это оказывается вина.
У меня так же, с жееой иногда ссоримся )
я мыл после еды, жена копила, в итоге купили посудомойку, идеально) а воды сэкономили сколько)
лол) да просто после еды туда сразу швыряем и все, накопилось запустил
а ну не, я сразу разгружаю лезть в посудомойку искать вилку или тарелку неудобно, там все вразнобой итд. Плюс складировать в раковину не комильфо грязную посуду, ну тут хозяин барин
Странно. Все годы жития студентом первый пункт при готовке еды был - перемыть гору посуды, чтобы было в чем готовить и куда накладывать)
Впрочем, намертво въевшаяся домашняя привычка Поел-споллсни тарелку, ложку, кружку занимает секунды времени и передалась детям.
Или просто кто-то ведьмачит.
Ох, как же меня эта тема заставляет гореть)) порции мужа раза в 4 больше моих. Он ест много мяса, круп, овощей. При этом постоянно конфеты, торты, шоколад, булочки, сахар.
Строен, зараза, аки кипарис. Хотя вагоны не грузит, километры не проходит. И без спорта замечательная фигура и здоровье. А мне для этого нужно прям жестко запариваться
182-185. Вес 70 с чем-то :) сухой и мышечный весь:) если начинает в тренжерку ходить, то прям быстро набирает массу мышцами.
А я была прям худой без спорта, только когда кукухой поехала на подсчете калорий :) стала бояться еды. Съесть больше, чем на 1200 ьыло для меня смерти подобным. Лучше голодной быть. Чуть в анорексию не скатилась. Насильно откармливали.
Но я и жир набираю слишклм быстро. Умерла собака. А значит пропали прогулки вечерние долгие (это единственное, что изменилось) За месяц +10кг. Вот теперь возвращаю активность
если вы с 1200 в худобу уходили, есть до 1400 включительно можно и не двигаясь не толстеть никуда)
а 185 на 74 это мой рост вес, да вполне понятно, я не такой мышечный, ибо в тренажерке был набор веса, и с 60 добрал до 80, потом вес упал и часть ушло в жирок. Сложнее всего было слезать с 4к до 2к, желудок то привык. Но в целом если человек не прям обожает жрать, то 2200 это прилично, и пережрать это сложно, вот и не толстеет. Ну и если мышцы быстро идут то еще и тип сложения такой , тоже помогает)
Я тоже хочу есть на 2200:( я очень люблю есть :( а главная проблема - вкусно готовлю :(
кек) я иногда не доедаю и 2200) я ток сладкое люблю, просто еду не люблю, паровые котлеты и гречка это мой идеальный рацион) но крепитесь, удачи)
Я доедала за детьми. Они поедят чутка и убежали, а мне жалко, доедала и поправилась сильно. Сейчас все, что не доели в мусорку и порции меньше кладу, если захотят, то добавку лучше дать.
очень понимаю, поэтому кладу меньше и доедаю за женой часто)
Ну со своим уставом кнечн, но как пример.
Стандартными небольшими порциями, хлеб убирать наглухо (толку от него, его польза была как дешевый источник простых углеводов для потребностей организма в энергии в голодные годы, а сейчас люди по привычке едят чтоль? ну максимум с утра для бутербродов)
Младший все равно ест по расписанию скорее всего, а старший сам себе погреть сможет если совсем не хватит.
О, хоть кто-то здравомыслящий среди этого безумия, а то складывается впечатление, что эти все комментарии от детей, которых до сих пор бабушки заставляют есть через силу.
Как же приятно было впервые спокойно выкидывать испорченный пирожок
Вообще у меня немного проблемы с этим, наверное. Мне жалко выкинуть вещь, не исполнившую своё назначение и ли вещь, испорченную новой. Старьё с дырками выкидываю легко.
Обратная ситуация. Негодная еда не вызывает никаких эмоций, а расстаться с вещью верой и правдой отслужившей свой срок - тяжело. Последний пример - сменили раскладной диванчик на нормальную кровать с ортопедическим матрацем. Так его бренные останки в комнате простояли полторы недели. Ну да. Пара рёбер-ламелей сломано моей тушкой. Ну, поролоновый матрац подран пушистыми засранцами. Но вещь ведь еще может послужить! Убедился, что на онлайн барахолке подобный лот стоит рубля полтора и, наконец, вынес из дома. Но металлический каркас обобрал на целую кучу болтов и сдал на приемку)
Ветхие вещи можно сдавать на переработку, а приличные отдавать нуждающимся (Авито, фонды помощи, способов много): так не будет чувства вины перед этими вещами - из них либо сделают что-то новое, либо они кому-то ещё послужат
Посмотрите здесь, я тоже из маленького подмосковного городка, даже если нет станционарных пунктов, то по-любому хоть раз в месяц проходит акция РазДельного сбора
https://recyclemap.ru
Покупайте меньше и не надо выбрасывать. Это же ваши деньги. Считай деньги выбрасываешь в мусорку.
Самое вредное - ходить голодным в магазин. Всегда берёшь что-то не нужное.
О, да, у большинства рождённых в СССР нет иммунитета на хитрые маркетинговые ходы.))
И у меня раньше так было! Теперь, если я наелась, а в тарелке осталось, кто бы что не говорил, все либо в холодильник, либо в мусорку. И знаете, я оздоровилась и чувствую себя лучше. А главное, похудела (немного, но без усилий). Игнорируйте и делайте своё!)
До сих пор вид огромных порций в общепитах вызывает мандраж, хотя доедать уже давно не обязательно.
о боже да, у меня флешбек этих кусочков плавающего жира)но самая жесть это были холодные макароны по флотски)
Я очень люблю сладкое и с удовольствием пробую разные конфеты и тортики. Раньше доедала в любом случае, даже если невкусно. А благодаря мужу отучилась, просто не ем или выкидываю. Для меня еда это удовольствие и нефиг его портить невкусными блюдами.
особенно это проявляется когда на дни рождения тётеньки-сотрудницы притаскивают лютые торты из пятерочки за 100р/кг. недавно только научился потихоньку их выбрасывать, пока никто не видит. До этого не мог выкинуть, приходилось съедать
А я просто люблю доедать до конца…
Но как-то все давно возможности не было съездить домой в родной город, а в январе я решила-таки скататься.
И все - "ой, у тебя щечки появились" от папы и "ты не слишком ли много ешь?" от бабушки. Депрессовала потом целый месяц от того, что потолстела, и домой уже не горю желанием ехать. Нет, я не прям жирная, 52-53 кило вешу всего, но легче от этого не становится.
Если у Вас средний рост, то этот вес на минимуме нормы. Ещё и депрессовать из-за этого? Что в голове у людей твориться.
Истинная причина их доёбок до детей - вовсе не в священном почитании еды (любой), а банальная жадность и бездумное следование общественным стереотипам.
Личный пример. Купил вредной еды. Поел. Наелся. Осталось немного, но если эту булку оставить лежать до следующего приёма пищи, она к тому времени зачерствеет. Сейчас я есть не хочу. Что делать: доесть через силу эту булку и нанести больше вреда организму или просто выкинуть её? Второй вариант лучше. И неважно, что за неё "уплочено".
Как говорит мой муж - за свои деньги еще и давиться?
Эээ! В микроволновочку сунул и нормальная булка!
Я с кефирчиком люблю сдобу московскую))😋
Ну не обязательно быть ветераном чтобы знать военный голод, моя бабушка была ребёнком в оккупированной Белоруссии, помнила много ужасов, но главное ГОЛОД. И я росла в 90-к на попечении бабушки практически(у мамы был рак), она нас доедать не заставляла, божественно готовила, но сама доедала что почти было на выброс и мы это видели, неосознанно переняли и мне до сих пор тяжело и стыдно выбрасывать еду. Так вот этот военный голод будет целое столетие помниться.
Сейчас в целом вырос уровень потребления (больше и сытнее едят) и если ещё и перекармливать, то будет много толстяков. Их уже и так много. Еда стала дешёвой и доступной. Оправдывать такое поведение по отношению к собственному организму - безответственно.
А кого-то в годы войны корова спасла. Давайте теперь жить в деревне и корову держать в память о тех событиях. Ну бред же.
Это, скорее всего не такое уж и исключение, у многих людей моего возраста бабушки и дедушки с похожими травмами, от этого и сохранился этот культ доедания.
Нас доедать не заставляли, но сестре бабушка говорила «своё счастье на тарелке оставляешь!», если она кусочек хлеба не доела. При этом я хлеб не любила и не ела вообще, меня никто никогда не упрекал. Учили не брать больше чем нужно, а не доедать пока лезет.
Я это не оправдываю, пытаюсь избавиться от этих привычек: регулярное выгребание холодильника муж заставляет делать, ещё бы научиться не покупать еду с запасом. Это привычки, я их не оправдываю, а просто говорю что их можно понять, это не специально делается, не «в память».
Однако это не значит, что надо тащить свои комплексы в будущее и экстраполировать их на детей, живя в мирное время без малейшего намека на голод. Если уж так надо, купи запас тушёнки, сгущенки и спичек, закинь это в кладовку и спи спокойно. А когда видишь, что твой ребёнок не хочет есть, ты его заставляешь, а он при этом жиреет - это ненормально.
Это всё не от большого ума. Я всё понимаю, что книжек по психологии тогда не было, растили детей как умели, сильно не парясь, по принципу "лучше пусть жирный, чем голодный".
Но это то явление, с которым нужно бороться, а не культивировать его. Современные же тридцатилетние родители, которые заставляют доедать детей из-за того, что их в своё время тоже заставляли, - просто дебилы. По другому и не скажешь.
Какое-такое ещё исключение?? Вы очевидно плохо знаете реалии 20-го века в России. Да, и вообще, русские пищевые традиции. На Руси испокон веков не принято еду выбрасывать. Не буду вдаваться в подробности и объяснять почему - русская классическая литература подробный ответ может дать. Лично я считаю, это в рамках семейного бюджета, экономически нецелесообразно покупать лишнюю еду и выбрасывать ее потом или есть испортившееся (что ещё хуже), если перевести эту русскую традицию на язык рыночной экономики. У маркетологов, конечно же, диаметрально противоположная задача - заставить человека покупать и чем больше, тем лучше. Разумные покупатели для вас злейший враг и вы готовы разумные привычки поливать грязью из брансбойта.
Нихрена я с собой заберу, если целое, хоть ооооочень редко там ем, либо доем, потому что очень вкусно и буду потом страдать от обжорства. ПС: не жаден, от слова совсем и зарабатываю далеко не 70 и уж тем более не 20.
Блин, а у меня дебильная привычка, жру и жру и жру, например на новый год стол накрыт, я уже наелся, даже обожрался, но все равно какой нибудь бутерброд сижу жую, нажираюсь что аж дышать трудно.
Я понимаю что чувство насыщения минут через 20 приходит, но всё равно жру. Благо организм пока вывозит и я не сильно жирный и быстро худею если начинаю есть нормальными порциями
В итоге, мне нет и 30, а уже пузо стало расти. Вроде переборол сейчас немного тягу к еде. Худеть пытаюсь. По утрам зарядку делаю. Но проще было не доводить до такого
Прям как я, называю это застольным синдромом. Жевать все что лежит, орехи, бутеры, вяленое мясо, кекстки. Правда, 1,5 часа ежедневных тренировок, кроме субботы и воскресенья, нивелируют все негативные явления, плюс ем так, только, когда гости приезжают или я к ним, в обычные дни, гречечка, морепродукты, мяско, овощи.
Может не бороться с давними привычками и доедать, но класть в 2 раза меньше на тарелку и не покупать лишнее ( не ходить в магазин голодным)?
Ну я по другому принципу. По принципу того, что жаль выкинуть вкусненькое. А вот невкусненьким, даже если оно стоит тысяч 15, давиться не буду и выкину, без сожаления.
Есть в Маке??? Спасибо уж лучше голодать.
Я пью воду и ем дома.
А потом случится очередной катаклизм, голодомор и т.д., и все эти "эволюционировавшие" вымрут как динозавры, за пару месяцев. Правда здорово.
Пока толстый сохнет худой сдохнет
Да ну хрень какая. Нас никогда не заставляли доедать, у нас была большая многодетная семья и мы итак сьедали все, но не голодали то в принципе. . И как я выросла у меня никогда не было привычки сожрать все, что есть на столе или в холодильнике. Я часто не доедаю, без сожаления выбрасываю остатки еды в мусор. За своими сёстрами тоже не замечала, чтобы они от жадности или страха голода давились. Детей у нас не принято заставлять доедать. Это же самое настоящее насилие. Но вот мой супруг будет доедать недельный суп и немного возмущается, когда видит как я бесжалостно все выгребаю из холодильника в мусор, все что лежит более трех дней и готовлю свежее. Поэтому думаю, что это все таки жадность, ну или экономия, цены на продукты все таки высокие. Тогда надо готовить с умом. Я себя так приучаю, тк реально более половины продуктов выбрасывается. Готовлю меньше, но чаще. Я всю жизнь считала, что человек должен кушать, только когда голоден. Для меня нормально покушать раз в сутки и у меня нет истощения. Да я худенькая, но в пределах нормы, просто чувство голода приходит один, максимум два раза в день. Видимо организм привык и желудок уменьшился, тк наедаюсь очень быстро.
Спасибо. Но я так питаюсь лет 10 точно. Все началась с сумасшедшего графика на работе, не было времени покушать, один раз в день ходила в кафе. Потом снова возникали периоды, что мне просто лень было ходить в магазин за продуктами, тащить пакеты, готовить. Мне проще было купить готовое или сходить в ресторан на бизнес ланч. С мужьями одна фигня, их никогда на бывало и не бывает дома. Поэтому нет смысла часто готовить. Меня устраивает моя фигура 42 кг при росте 160 см. Мне лень лишний раз накрывать на стол, разогревать пищу, кушаю только когда чувствую сильный голод. Но я всегда хорошо пережевываю пищу. Проблем с желудком нет.
Да не, у нее все нормально. У каждого свой, удобный ему порядок приема пищи. Я ем в среднем 3 раза, но достаточно мало, и ем до ощущения, что больше не хочу, а не до ощущения, что в меня больше не лезет. Кому-то удобнее есть за раз много, но один раз в день. Кто-то ест мало, кто-то ест много. Все индивидуально :)
Полностью поддерживаю. А мужу передайте от меня пламенный привет с пожеланиями избавиться от привычки доедать недельной давности суп. Был у меня случай - потушила капусту, поела на 3-ий день и загремела в больницу с отравлением, хотя блюдо всегда в холодильнике стояло.
О да, ведь генетика хуйня и лженаука
Крайне рекомендую в утверждениях, косвенно затрагивающих тему науки подтверждать заявления ссылками на научные статьи или хотя бы достоверные источники информации, а не бросаться аргументами к авторитету науки, рискуя дискредитировать эту самую науку в случае собственной неправоты
Статей у меня нет, но по поводу генетики товарищ прав. Ну как бы очевидно, что выживаемость у австралопитеков генетически запрограммированных "жрать как не всебя и даже если уже наелся - все равно жрать" была выше, чем у тех, что питались более умеренно. Потому, что это сегодня у него лежит забитый мамонт - жри не хочу, а потом может зима/засуха/наводнение, жрать нечего, первый просто похудел, пережил голод, оставил потомство, а второй подох.
Да и как бы не просто так вкусовые рецепторы так запрограммированы, что более калорийная пища кажется вкуснее. Назови своё любимое блюдо и 200% это что-то либо сладкое, либо жирное, либо крохмалистое, но в любом случае дохера калорийное. Исходя из этого можно сделать вывод, что вкусовые рецепторы нужны не столько для определения, что нельзя жрать (тем более, вкусовые рецепторы большинство ядов не распознают как горькое), а для стимулирования жрать даже когда наелся, а если есть выбор, то жрать максимально калортйное.
Хотя, когда ребёнок не худой, а его заставляют жрать это видимо таки жадность и голодное послевоенное детство бабушек, которые привили такое же уважение к еде нашим родителям, хотя они голода и не знали, наше поколение в своём большинстве тоже наверное частично впитает это от наших мам.
Дети маленькие должны есть сами это первичный инстинкт, и если он не ест значит что-то не так с его здоровьем.
От национальности это не зависит. Это присуще животным. Некоторые личности, выше по ветке, переводят все на личности, так сказать, что не политкорректно и попахивает какой-то пропагандой.
Лично я люблю мясо. Это белок не жир и не углеводы. И таких как я оооочень много.)))
Хотч нна самом деле хватило бы школьных знаний. Обмен веществ регулируется посредством гормонов и ферментов, это белки, а белки наш организм производит с помощью рибосом, которые считывает информацию откуда? Правильно, прямо с ДНК, то есть из генов. Информации такого уровня вы в научных статьях не увидите, потому что она, в принципе, относится скорее к профильному школьному уровню знаний, но, слава богу, есть производные статьи, которые описывают конкретные механизмы.
Профильное школьное образование так же базируется на некоторых научных исследованиях в идеальном мире, так что аргумент к общеизвестным фактам столь же несостоятелен, как и к авторитету
Кроме того, наличие одного подтверждённого механизма (генетика) не отрицает наличия других, которые в совокупности способны как усиливать эффекты друг друга, так и нивелировать их. Чтобы делать обоснованные утверждения, требуются широчайшие научные исследования на стыке различных областей и их взаимодействия, таких довольно мало. Ради примера могу привести ещё один фактор, так или иначе влияющий на пищевое поведение, помимо генетики:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4270213/
Однако, в широком смысле, где мы рассматриваем генетику как причину и первоисточник многих вещей и событий в современном мире, я согласен, генетика сделала огромный вклад в настоящее. Вы только посмотрите на замечательный пример - пара наборов клеток, в лице нас с вами, общаются друг с другом посредством искусственно созданного интернета. Без сомнения, участие генетики колоссально. Однако, это не повод защищать отдельные непроверенные утверждения, прикрываясь наукой, изучающей столь великолепную вещь
Не соглашусь. Вопрос, на который я посчитал должным ответить представлялся мне иначе, чем указанный. Изначально стояло следующее утверждение несколькими комментариями выше:Следующим комментарием была подмечена его несостоятельность (не будем обсуждать, что качество ответа так же не позволяет его расценивать как вменяемый аргумент), на что и было сделано саркастическое утверждение, что генетика лженаука и я осмелился указать, что прямой связи между генетикой и утверждением "на генетическом уровне зашито" мне неизвестно, попросив источник информации. Я рассматривал поведенческий фактор, а не склонность к полноте и считаю их несколько отличными друг от друга вопросами. Так что я по большей части согласен с вашей позицией (считая, что всё же, не помешало бы более полное исследование не только отдельных факторов, но и их совокупности), но полагаю, что мы отстаиваем не противоречащие друг другу мысли, а попросту разные. Разрешилось ли данное недоразумение?
Бля, как ты еду вообще солишь или живёшь, в принципе, на стыке то областей наук, поди не просто?)) Или это способ интеллигентно доебаться?)
Полагаю, вкус ваших любимых блюд определяется не только списком ингридиентов, но, в частности, и способом приготовления? Да, без сомнения, это не самая удачная аналогия с моей стороны, но это тоже пример стыка нескольких областей знания, бытовых, это значительно более простой и понятный пример, но суть довольно похожа
Проще... по-моему, нужно быть проще, всегда и во всём. Это, как, если бы мы говорили о музыке, но ты говорил/ла бы своими словами, а я тебе нотами писал, вроде бы об одном и том же, но ты меня хрен поймёшь и музыка вроде бы одна и та же, и, возможно, нравится одинаково, только понимания - ноль.
Я, скажем так, на конференции по степной дрофе тоже не буду говорить, что она нехуево так бегает, а летать ей просто западло, хоть и может... И судового механика не заставлю поставить дизель берегового исполнения на судно..
Короче это не повод так изощрённо пристёбываться))
Я не являюсь специалистом в области генетики и даже биологии. Чтобы выразить мысль лаконично и точно, нужен огромный опыт, которым я не обладаю. Я посчитал, что точность моей мысли в данном случае важнее простоты, я постарался донести мысль без искажения, ибо... ради высказывания своих мыслей, мы все и отвечаем в комментариях? В противном случае я бы предпочёл изначально не отвечать - так совершенно точно меня не поймут неправильно. И да, я согласен, что простота необходима, но иногда она затруднительна
И точка)
Ностальгией по дрофам или полёта?))
Вот уж не сказал бы, что они маленькие.. Для меня птица, которая больше индюка - это прям ни фига не маленькая птичка))
я хотела написать миленькие :((
4 поколения, без ссылок
Думаете англосаксы едят по-другому???)))))
Такого же мнения придерживаюсь. В комментах просто есть люди считающие, что это присуще только русским)) постоянный голод и жадность - якобы национальная черта, пытаясь подводить это под соусом осуждения всей нации.
добро пожаловать или посторонним вход воспрещен...
Ага, а сейчас выйдешь летом на пляж и все дети упитанные, толстенькие, смотришь и думаешь что у них наверняка уже куча проблем со здоровьем. Нет золотой середины. То детям питания нормального не хватало, то наоборот питания в избытке
Мы воспитаны людьми, которых воспитывали после войны. Прабабушка за жизнь не выкинула ни одной крошки, всё как-то перерабатывалось/съедалось. До сих пор, когда чищу картошку и чуть обрезаю лишнего, кажется, что она меня «сверху» ругает. Но своих детей буду воспитывать по-другому. Сестра живёт в Германии, говорит, у них такого нету. Если например ребёнок не съел, то выкидывается, а не доедается мамами и папами.
Это если невкусно).
Война может и давно закончилось, но то поколение, что ее прошло, воспитало следующее, а те в свою очередь, следующее.
Обстоятельства жизни сильно изменились? Пофиг! Будем делать как 70 лет назад. Это так же глупо, как топить дровами и ездить на лошадях, как и 70 лет назад. Цена еды и сейчас - это две большие разницы.
А никто не говорит, что это не глупо. Вы же отрицаете влияние голодного прошлого и говорите, что все это исключительно из-за жадности. А я говорю, что имеют место быть стереотипы, глупо это или не глупо.
Люди как бараны в большинстве своём в плане поведения: как им сказали давным-давно, так и делают. Свой мозг включать не любят. Это относится к детским привычкам, поведению учителей и вообще - как в школе научили, так и делают. С возрастом способность что-то менять вообще утрачивается (это называется "консерватизм").
Когда я стал что-то осознавать в жизни (подростковый период), меня больше всего раздражали взрослые тупицы, которые не могли аргументировать, почему именно они так делают те или иные вещи. Я не наезжал, не пытался подколоть - я просто спрашивал: а почему именно так, если есть и другие варианты? И обычно картина была такая: взрослые люди даже не видели других вариантов, а при попытке обратить на них внимание отмахивались. Или принижали эти другие, непривычные варианты. Или смеялись над ними. И зачастую не могли внятно логически объяснить свою позицию. Всё сводилось к тому, что вот так было раньше, есть сейчас и будет потом.
А меня такой расклад совершенно не убеждал в их правоте. Я считал, что это тупо (и сейчас считаю). Если меня пытались силой склонить к их позиции (а доводы по существу очень быстро заканчивались), у меня вызывало это только агрессивное противодействие.
В общем, ещё подростком я убедился, что большинство людей - тупорылые бараны, которые идут туда, куда их ведут. Сейчас я знаю и о физиологическом обосновании этого, по сути, объективного состояния дел, но идеалы о светлом будущем (типа коммунизма) прошли у меня уже лет в 20. Какие идеалы, если эти животные (большинство) скорее сами себе в ногу выстрелят, чем примут новое, нужное, но требующее усилий и сопряжённое с риском (например, отстаивание своих прав на предприятии). Потому и живём в говне.
А в других обществах другие примеры массовой тупорылости. Например, на Западе никто не живёт по средствам, а государства имеют долги в несколько раз больше госбюджета. И все довольны. Хотя долги никто никогда не обнулит. И придет конец этой системе благоденствия...
Ладно, что-то слишком философский комментарий получился) Кто хочет быть жирным и доедать каждый кусок хлеба и всего остального, что есть на тарелке - you're welcome. Главное, делать, как деды завещали) А учитывать новые реалии - это ни к чему. Мозг надо беречь от перенапряжения)
А я запихиваю в себя все( ибо уплочено(
О, некоторые люди чуть ли не в обморок падали, когда слышали, что я недоеденные вкусняшки выбрасываю всегда. Ну а зачем они мне потом? Я сейчас их поела, свое внутреннее желание сожрать вредное говно удовлетворила, больше я на пару недель к этому притрагиваться не буду. Оставлять портиться, что ли? Или в себя впихивать?
В чем моя вина, если не продают нужные мне вкусняшки в нужном мне объеме? Вот и приходится выкидывать.
Недавно узнала, что подружки моей дочери любят бывать у нас в гостях по причине того, что я никого никогда не заставляю доедать) Сколько съели - столько съели. Остальное в мусор. Даже не думала, что не везде так.
А свиньям ты новую свежую булку чтоли даешь? Отдай им просто, что не доел
А я 90-е отлично посню, когда даже хлеба купить не на что было. Так что от голода зарекаться, как от сумы да тюрьмы, не стоит. Очередной кризис-хуизис и в супермаркетах одни тараканы останутся
после 90ых у меня осталась дурацкая привычка запасать крупы и консервы. Если нет запаса, так душа не на месте. Хотя реально консервы мы редко едим
Я очень смутно помню свое детство, которое пришлось на 90е, но по воспоминаниям и моим подозрениям, мы как-то выжили, только благодаря такой же привычке мамы и бабушки (кстати, ветеран войны) запасать, все, что можно запасти.
а мы все на огороде вкалывали. До сих пор дачу терпеть не могу. Еще были самозахватные 4 делянки в лесу под картошку
ох, понимаю. Но у нас не было дачи. Вообще, как-то редко задумываюсь про это. Надо бы позвонить родителям - поблагодарить, что как-то вытянули, ибо я не помню голода. Да, помню дурацкую овсянку каждый день и еще какие-то каши (а что бы было, если бы не было этих запасов круп?) и еще помню, что у меня под кроватью валялись автомобильные магнитолы, которыми моим родителям выдали зарплату на заводе и которые было невозможно продать, т.к. никому в округе тоже зарплату деньгами не платили.
У меня тоже запас круп. Время от времени съедаем его, а новые - запасаем
если бы съесть успевали, а то только моль заводится (
Не-а. Она в духовке прогретая, а потом в 2-л ПЭТ-бутылки засыпанная и крышками закручена. Моль но пасаран!!!
возьму на вооружение
Ещё я готовилась к появлению ребёнка в декабре и ещё с осени нвморозила всяких овощей в контейнеры, достал и добавляй куда хошь. И заготовки для борща в банках. Очень помогло, тем более что был медотвод по прививкам и я первые пять месяцев в общественные места с ребёнком не ходила.
Заготовка для борща в банках - это супер! Сварил бульон, туда картошку, заготовку для борща и капусту. Через 20 минут на стол подавать можно :)
У меня родители городские, дачи нет. И оба работали на одном и том же госпредприятии.
Повезло, успели! А вот продавцы потом плакали над обесценившейся суммой, я так думаю
И девяностые, и потом тоже. Я в начале двухтысячных жила с дочкой на ЗП в университете, ту, которая "и ещё немного вредить". Когда начала встречаться с будущим мужем, и он привел в кафе, я чуть не плакала, глядя на порции, потому что вкусно, а не влезает. А он с жалостью мне говорил, ну еда и еда, не надо себя мучить, если не лезет.
Мыж в 21 веке живём ведь! Как это возможно! Макдак будет всегда!
А деньги на питание в нем - не обязательно :)
Отголоски это не одной войны. А всей истории до середины 20 века. Голодно было всегда. Это глубоко зарыто. Очень.
Это еще с крещения руси
Согласна с вами. В детстве то же самое было. Но ко всему прочему хлеб не люблю это однозначно но еще и суп. Эту похлебку ни желудку ни селу ни городу. Но и сейчас иногда добивает "есть надо с хлебом иначе не наешься и польза в супе". Вопрос только в чем и где.
Блин... Я родился 5 кг , а дрищь дрищём. Причём в семье все склонны к полноте. Маман 100~, батя ~100. Младшая сестра 80-85. Старашая живёт на ПП и в спортзале, и еле держит 60. А я нихера не делаю и 55-62( вес вот так прыгае ), но ем всё и не привередничаю. Толстым в жизни был лишь два раза, один раз у бабули в деревне щёки наростил и второй раз в армии. Всё. За всю жизнь больше 70 не выходило.
Представляю, как твои сестры тебя ненавидят 😆 Им-то кучу усилий надо приложить, чтоб похудеть. А ты сам по себе такой.
Тяжело с людьми, которые смотрят на тебя как на врага народа, если ты выкидываешь часть несъеденной еды. И ведь родители у меня сами такие - не съели - либо оставили на потом, если вкусно, если нет - выкинули...
А вот с любимым человеком Война просто( "Опять выкинула еду!" "Так сложно доесть!" "Я твой доедун" - постоянно слышу от него. А я просто худая, 45 кг, рост 160... И для меня не существует порций. Ни в кафе, ни в столовой. Везде больше, чем я физически могу съесть. Не понимаю, почему если даже на тарелке осталось очень мало - это значит, что я должна съесть. Ведь именно этот кусочек лишний для моего организма (
Если нет голода, то нахрена доедать?
Вроде сейчас и не бедствуем и ничего такого.
Я жалею, что выбрасываю много еды. Стараюсь контролировать покупки и уже лучше, но доедать через "не хочу", я не буду.
А у нас идиллия в этом плане, всегда могу отдать парню доесть, потому что аппетит у него капец конечно. И проблемы с остатками еды практически не существует)
У нас на этот случай собака.
У нас тоже, но я люблю свою собаку и кормить со стола не стану
У меня тоже проблема с порциями)) Я долго шла к интуитивному питанию, но таки дошла до него. И мне много не надо за раз, но накладывают всегда столько, что я добрую половину не съедаю(((
Ладно хоть меня мой мужик не гоняет за это, ему вообще пофиг, что и сколько я ем, лишь бы без перегибов в питании в ущерб здоровью.