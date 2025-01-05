Как маркетплейсы разрушили мой брак
Предчувствую ржач в комментах, но мне, честно, вообще не до смеха: две недели назад муж подал заявление на развод. Пыталась отговорить, но пока не вышло. Физически мутит от мысли, что мы расстанемся.
Зачем я пишу этот текст?
Еще недавно обвинения в шопоголизме вызывали у меня попеременно то приступы смеха, то наплывы ярости. Но за последнее время я прочитала тонну статей в интернете. Оказывается, я не первый и, видимо, не последний человек, кто впал в зависимость от маркетплейсов. Это что-то вроде болезни 21 века.
По своему опыту знаю, как тяжело признать проблему. Возможно, прочитав мою историю, кто-то узнает себя. И это поможет спасти ситуацию, пока не поздно.
Немного о нашей семье. Я зам.директора по развитию в частной школе. У мужа на пару с партнером небольшой таксопарк. Женаты 3 года, до брака были вместе чуть больше полутора лет. Мне 29, ему 33.
Начало: все хорошо
О существовании маркетплейсов я знала давно, но заинтересовалась года два назад, когда тема начала то и дело всплывать в учительской. Коллеги хвастались прикольными покупками, делились ссылками на товары.
Вот и я стала покупать на маркетплейсах. Сначала был только WB, потом к нему присоединился Озон и Яндекс.Маркет. Кстати, пролистала сейчас историю на Вайлдбериз к самым первым заказам: пара кроссовок, кожаные леггинсы, одна упаковка корейских патчей, одна тушь, средство для мытья пола. Как же невинно все начиналось!
Хотя мне уже тогда казалось, что это какое-то чудо — тысячи товаров, скидки, акции, миллионы полезных отзывов и пункты выдачи прямо под окнами дома — я покупала только необходимое и, кажется, не чаще двух раз в месяц. Сумма одной покупки не превышала, в самых расточительных случаях, трех тысяч.
Постепенно я осваивалась и траты становились более регулярными, но все еще были полезными и вроде разумными. Муж меня в тот период даже хвалил. Например, когда я перестала покупать в Пятерочке бытовую химию, потому что закупаться порошками, зубными пастами и ополаскивателями гораздо дешевле на маркетплейсах.
Вошла во вкус
Где-то через полгода активного шопинга, маркетплейсы стали для меня чем-то вроде игры. Я ловила распродажи, изучала отзывы и бесконечно сравнивала цены. Муж, забирая из ПВЗ новые коробки (что стало происходить несколько раз в неделю), сначала по-доброму подшучивал:
- Ты что, магазин собралась открывать?
Я в ответ смеялась. «Ну круто же! Смотри, я купила это в три раза дешевле, чем в ТЦ».
Конец розового периода
Последние дни я много анализировала свою историю, чтобы понять, в какой момент мое поведение стало нездоровым.
Предлагаю варианты, а вы решите.
Когда я начала сама ходить в ПВЗ, чтобы прятать от мужа чеки
Когда я впервые заняла деньги на покупку? Помню, не могла пройти мимо 60%-й скидки на красное вязаное платье. Платье в итоге одела раза два.
Когда на меня вдруг накатила паника при виде рекламы распродажи? До зарплаты оставалось две недели, и мне стало по-настоящему страшно, что я упущу нужные мне вещи
Когда я стала скрывать от мужа премии, чтобы тратить их на сами знаете что?
Когда маркетплейс превратился стал для меня соцсетью? Кто-то вечерами листает рилсы, а я читала отзывы и шлялась по страницам с рекомендациями, кидая в корзину каждый третий товар.
Когда я заглянула в шкаф с одеждой и не смогла узнать половину вещей, потому что я их ни разу не надевала?
Честно говоря, я плохо помню хронологию этих “звоночков”. Но точно помню день, когда муж впервые обвинил меня в шопоголизме.
Первые упреки от мужа
Это было больше года назад. Он пришел домой, увидел гору коробок в прихожей. Бросил на меня странный взгляд и пошел в спальню. Я попыталась его догнать, он резко сказал что-то вроде:
- Ты вообще понимаешь, что происходит? Ты живешь в этом приложении. Это уже не покупки, а какой-то культ.
Я очень обиделась. Я же стараюсь для нас. Покупаю только по классным ценам и только то, что нам нужно!
Мы тогда не договорились. Он лёг спать в другой комнате.
Ситуация накаляется
С каждым днём напряжение между нами росло. Он жаловался, что я трачу слишком много времени и денег на маркетплейс, а я уверяла его, что он ошибается.
Сейчас я понимаю, что просто не могла остановиться. Утром, лежа в постели, я открывала маркетплейс. На обеденном столе рядом с тарелкой всегда лежал телефон. А по вечерам я просматривала новинки. Конечно, не каждый мой поход на маркетплейс заканчивался покупкой. Дело было не только в обладании вещами. Я получала удовольствие, даже просто скролля страницы с витринами, сравнивая цены, складывая все подряд в корзину.
Кульминация
Так мы и жили до недавнего времени. Муж все больше замыкался в себе, периодически устраивая разоблачительные лекции (как я тогда высокомерно думала) и, реже, — скандалы.
А я, вместо того, чтобы работать с проблемой, привычно «убегала» от неприятных мыслей и разговоров на маркетплейс — к сияющим витринам со скидками.
Две недели назад мы сидели на кухне. Он пытался что-то обсудить, а я в это время добавляла в корзину очередные товары.
- Ты вообще меня слышишь? — спросил он.
- Конечно, слышу, — пробормотала я, продолжая пялиться в экран.
- Тогда повтори, что я только что сказал.
Я не смогла. Даже не могла вспомнить, о чём он начал говорить.
Муж встал, взял мой телефон и кинул его на диван.
- Мне надоело быть на втором месте после этих дурацких коробок.
Я начала кричать, что он преувеличивает и что мне надоел постоянный контроль. Что он не ценит мой вклад и т.п. Очередная ссора.
А на следующий день, когда я была в школе, мне на почту пришло уведомление с Госуслуг. Муж хочет развестись. Сначала я разозлилась, а потом мне стало страшно и очень больно. Пришла домой, а там прямые улики моих преступлений: четыре новые сковородки на подоконнике, нераспакованные пакеты на стуле. А на холодильнике магнит со скидкой, который недавно пришёл в подарок за покупку. Расплакалась.
Все попытки поговорить пока заканчивались провалом. Он считает, что поздно что-то менять. Но пока не съехал (значит есть надежда?).
Сейчас в моей корзине на Вайлдбериз лежат товары на 36 тысяч 766 рублей. Это я заходила туда позавчера, чтобы отвлечься от мыслей о разводе. Так и не нажала «купить», сама даже не знаю почему. Может, потому что сама мысль об этом причиняет мне боль и чувство стыда.
С такими вот неутешительными итогами я встретила новый год. Как вы думаете, смогу ли я вернуть мужа?
опять нейросети контент штампуют
напомните, в какой момент при выкупе в пвз озона или вб выдают чек?..
4 сковородки... Маловато будет
К психологу. Лучше с мужем, чтобы он видел, что хочешь вылечиться
Шопоголизм один из относительно современных видов зависимости. Там же игроманы, лудоманы.
Блин пипец это жуть, ваш шопоголизм.
Я на озоне с 2012 года покупки делаю.
Но я покупаю там всё что реально требуется. Начиная от шмоток и заканчивая едой.
Но я беру конкретно нужное. Да иногда балую себя. Но нет мании постоянно что-то покупать
Сочувствую вам, вам надо решить эту проблему с импульсивными не нужными покупками.
рекомендую текст которы написала нейросеть править самому, а так слишком палевно, вы плохой копирайтер, старайтесь лучше
Там скидки не настоящие... Я карточки эти делаю, знаю.
"Когда я начала сама ходить в ПВЗ, чтобы прятать от мужа чеки" - какие чеки? О_о
Ебануться
И эти люди осуждают нас за компьютерные игры.
скорее надо обуздать зависимость, это так то сложно, особенно в случае с маркетплейсами. Они везде. Потому что проблемы с мужем это такой же симтом, а лечить нужно болезнь. Надо убрать все тригеры и заменить зависимость на что то другое, возможно потребуется психотерапевт.
В терапию. Если сказать мужу, что вы начнете терапию, то может еще поверит.
Тоже люблю листать. Что-то разонравилось, что-то потеряло актуальность. Но иногда и нужное попадается дёшево. Весной купила пару теплых спортивных костюмов почти за полцены (а так как они у меня давно висел в избранном - я видела реальную скидку, а не хитрожопство продавцов). Осенью наоборот - шорты и летние кроссовки. Перед НГ отличные летние брюки попались по 400р. Посмотрела на свои старые (протираться стали) и тоже взяла. Но тщательно обдуманное, взвешенное и действительно по хорошей цене.
За чей счёт банкет?
Мужик, беги!
Это либо ИИ либо мужик ее пишет. Слишком высокий уровень осознанности в целом и осознания своих ошибок в частности для человека, который в этом якобы 2 года плавал и никаким увещеваниям не внимал.
Лучше спусти 36к на вибраторы.
вранье
Если всё правда, то идите к мужу и скажите : я виновата, не права, распродам часть купленного на авито, остальное выкину как хлам. И идите тут же собирайте хлам, и ножками - к мусорным бакам его, топ-топ-топ.
Зачем тебе его возвращать если у тебя кукуха не в порядке. Лечись от зависимости сначала
Не знаю, я кайфую от минимализма. Нахер 4 сковороды, одной хватает. Зачем так обрастать барахлом ненужным.
Мужа вы не вернёте. Он же не дурачок у вас и наверняка погуглил, что вы шопоголик. Но не предложил вам походить к психологу, чтобы сохранить брак, а просто развёлся через Госуслуги.
А к психологу вам все равно надо, ради себя.
"Так и не нажала «купить», сама даже не знаю почему"
Ну не могут же люди быть такими тупыми?!
На месте мужа я бы подумал о возврате только при полном прекращении покупок женой.
Га мне одежда вся с ВБ. За исключением лифчиков. И на дочке тоже. И дома вещей с ВБ больше, чем из магазина. Да Даше к школе купить на урок труда- пластилин гофрированная бумага, гуашь- все это на треть дешевле на ВБ, чем в канцелярском.
Откройте для себя авито или барахолки города. И продайте там всё не нужное. Поверьте, это тоже захватывает. а муж. Походите к психологу чтоли.
например, сейчас наконец-то решилась что пора бы купить комод в спальню, в новой квартире нужно обжиться. На озонах и вб большой выбор и разброс цен, поэтому в обычный магазин я не поеду, с двумя мелкими да и вообще бесит долго ходить в магазине. Но конечно мне хочется быть уверенной что я куплю именно то что мне нужно.
Добавляю в корзину кучу всего, понимаю что нужно посмотреть отзывы, по картинке не выбрать. И тут находит тоска и я начинаю смотреть материалы для своего хобби😁
В ккакой то степени это тоже зависимость, хотелось бы что бы на маркетплейсах сделали удобные фильтры и более подробное описание товаров, тогда выбрать будет легче
Когда голова ничем не забита кроме покупок.
А зачем вам муж? Залипайте дальше в маркетплейсы.
"Чтобы понять, в какой момент мое поведение стало нездоровым."
В тот момент,когда ты,уважаемая,зажралась к херам собачьим и твои нужды стали бесевом с жира.
Вот если бы ты чисто сама платила за хату,за еду и делала домашние дела после работы,а не дрлчила в телефон,вот тогда к тебе эта привычка и не привязалась бы. А ты зажралась с бабок и отсутствия дел и твои "нужды" стали совершенно не нуждами,а просто тупым потреблядством.
Ну и конечно же,ни одному мужику не будет комфортно,когда на него кладут жирный болт.
Скучно жить - заведи детей. Будешь им на маркете любимом шмотки и игрушки заказывать.
Ну правда побочных эффектов много....времени у тебя на это останется крайне мало. И желания после хренового высыпания тоже.
У меня сразу отбило желание покупать что либо на wb после ролика " все работы хороши " где рассказывали что работники склада едят продукты на продажу прямо с полок , а если не понравится кидали за стеллаж или случаи когда работники склада справляли нужду прямо в товары.
На пикабу неделю,никогда такого не бывало..и вот опять
Предлагаю заказать там нового мужика!
Сочинённый текст ради комментариев
У меня мама такая была.. Маркетплейсов тогда не было, но были блошиные рынки, потом секонды, всё хорошее и дешевое. Всё покупалось в невероятных количествах. Шмотки, вазочки, лампочки, побрякушечки, посуда. Дома складывалось по шкафам, по полкам, по коробкам. Никто этим не пользовался. Всё ждало какой-то лучшей жизни, своего часа. Квартира превратилась в чёртов склад. Ходили уже бочком в узких местах. Ремонт, который так мечтали сделать, чтоб в обновлённой квартире как раз начать пользоваться всеми этими вещами, сделать стало совершенно нереально из-за полнейшего отсутствия свободного места. А потом рак и всё... Несколько машин всего этого было вывезено в социальные службы, роздано по друзьям и просто нуждающимся, выброшено на помойку. Ну и зачем всё это было?...
Бухать дешевле
Или курс лекций по психологии.
Или новое платье и фаллоимитатор.
А лучше все вместе.
Это ж сколько времени своего не жалко на все эти поиски и изучение отзывов! Начните уж лучше тогда дорамы смотреть - тоже зависимость, но хоть бесплатная и эмоций больше.
как на таких дебилах поднимают миллионы бабла
К психологу идите, пожалуйста, а не на Пикабу
Товары верни,дура! А с мужем нужен разговор,ты уже успела его просохатить....
Муж получается тот самый таксист, который для души таксует.
Покупаю вещи в интернет-магазинах с 2008, но такого у меня нет
С этим к психологу надо, а не на пикабу строчить посты. У вас расстройство
"Я же старалась для нас"😄☝️
Очень удобно оправдывать свою жадность и тупость якобы интересами семьи
Сомневаюсь, что это не вброс ради лайков.
Но если это все правда, то думаю, что даже если удастся вернуть мужа, то ненадолго. Он уже разочаровался, а значит любовь ушла:(
Очередная выдуманная статья.
Слишком уж четко автор расписал все свои проблемы.
Люди попавшие в такие ситуации, так быстро из них вылезти не могут. Тем более сами.
Давно пикабу превратилось в сказочников?
Не поняла про чеки на wb, у нас чеки не выдают)))
ИИ штоле старался?
Мужик.... Беги от неё)) бросай всё, это клиника.
Лол, то есть, ты признала проблему, но никак
ее не решаешь? Надеюсь, он уйдет от тебя, потому что только его уход реально докажет тебе вред того, что ты творишь. Если он останется — ни хрена не изменится. Ты опять начнёшь тратить все деньги на маркетплейсах, забивать на мужа и ни черта не сделаешь со своей проблемой, в которой виновата только ты сама. Ты могла уже пойти к психологу и действиями мужу показать, что готова меняться, но тебе ведь на него плевать, тебе дороже коробочки с ВБ. Противно. Решай проблему, а не ной, чтобы тебя пожалели. Это не та болезнь, которая убьет тебя, это то, с чем можно справиться, только для начала этого надо хотя бы захотеть и не чтобы проблема просто ушла, а самому взять и начать ее решать.
Боже,сколько же у этом посте воды!!!
Весь его смысл можно было уместить в один абзац из 10 строчек
Ну и само собой этот пост полнейшая выдумка
Самое большое что меня смутило в правдивости статьи это то что я не верю в существование настолько картинно тупого и наивного человека как ТС
К психотерапевту, лечить зависимость. Можно к наркологу попробовать, зависимости - их профиль, хоть и не совсем те. И мужа слушать, и попытаться наладить отношения, и сказать ему, что проблему осознали и будете работать, если муж и правда нужен, хоть шансов и мало
Пффф, я это прошла с другими сайтами типо АлиЭкспресс (быстро разочаровалась в виду большого количества 💩) потом были 6p.m yoxx но нигде не устанавливала приложение, и сейчас ни ВБ, ни озона нет, по мере необходимости заказываю через мужний акк, он ворчит, типо установи себе свой😁 , но я то знаю какой ящик Пандоры откроется
" Купите ей нового мужа ,хули она как дура "
найтупейшая ты овца, как и 99% пользователей маркетов
А мужу надо было стать авитологом. Все что ты купила продавать на Авито. В тайне от тебя. Круто)))
Попробуйте оформить возврат на неношеные, да даже на ношеные одобряют возврат.
У меня товары лежат в корзине или отложенных по полгода, прежде чем купить. Я присматриваю, обойдусь ли я завтра без этой одежды. Как правило чаще всего ответ «да» и вот она ждет. У меня в мес одна покупка неважная.
Сегодня 36 тысяч , а завтра возможно 43! Помиритесь быстрее , скидка ждать не будет!
Просто новая современная версия эскапизма. Если бежите, значит есть от чего
Думаю, надо сначала смочь побороть зависимость. Иначе у вас нет аргументов в адрес мужа, а только обещания, с они, я так понимаю, уже были и не раз, и остались невыполненными.
Самое забавное, что в этих маркетплейсах почти весь товар - ненужный или мало нужный хлам
Ну и дура. Вообще не жаль таких шмоточниц.
Куды лудоману детца?
Ерунда это все. Не в маркетплейсах дело.