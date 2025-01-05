Как маркетплейсы разрушили мой брак

Расстались со своей второй половинкой на неприятной ноте, попали во френдзону или у вас развод со скандалом и битьем посуды?

Вам тяжело и негде найти поддержки и совета? Тогда вы пришли по адресу. Всё что лежит у вас на душе, всю боль, ненависть, негодование от произошедшего, вы можете вложить в пост и рассказать нам о нелегкой ситуации в которую вы попали. А подписчики попробуют найти ответы на ваши вопросы и в силу своих возможностей помочь и поддержать вас.

Каждый человек, выложивший здесь историю, надеется прежде всего на понимание и поддержку. У каждого своя жизнь,но всегда получается её понять. Невозможно влезть в чужую "шкуру", но подсказать, помочь, показать человеку взгляд со стороны и протянуть руку - по моему это уже неплохо.

Пикабу помогает людям.





Уважаемые подписчики. Пожалуйста конкретизируйте вашу проблему, как вы пришли к этому состоянию, что конкретно произошло у вас.

Пожалуйста в случае каких либо вопросов, не стесняйтесь нас, администраторов лиги призывать. Мы всегда готовы помочь вам, по мере своих возможностей.