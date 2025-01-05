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Как маркетплейсы разрушили мой брак

Предчувствую ржач в комментах, но мне, честно, вообще не до смеха: две недели назад муж подал заявление на развод. Пыталась отговорить, но пока не вышло. Физически мутит от мысли, что мы расстанемся.

Зачем я пишу этот текст?

Еще недавно обвинения в шопоголизме вызывали у меня попеременно то приступы смеха, то наплывы ярости. Но за последнее время я прочитала тонну статей в интернете. Оказывается, я не первый и, видимо, не последний человек, кто впал в зависимость от маркетплейсов. Это что-то вроде болезни 21 века.

По своему опыту знаю, как тяжело признать проблему. Возможно, прочитав мою историю, кто-то узнает себя. И это поможет спасти ситуацию, пока не поздно.

Немного о нашей семье. Я зам.директора по развитию в частной школе. У мужа на пару с партнером небольшой таксопарк. Женаты 3 года, до брака были вместе чуть больше полутора лет. Мне 29, ему 33.

Начало: все хорошо

О существовании маркетплейсов я знала давно, но заинтересовалась года два назад, когда тема начала то и дело всплывать в учительской. Коллеги хвастались прикольными покупками, делились ссылками на товары.

Вот и я стала покупать на маркетплейсах. Сначала был только WB, потом к нему присоединился Озон и Яндекс.Маркет. Кстати, пролистала сейчас историю на Вайлдбериз к самым первым заказам: пара кроссовок, кожаные леггинсы, одна упаковка корейских патчей, одна тушь, средство для мытья пола. Как же невинно все начиналось!

Хотя мне уже тогда казалось, что это какое-то чудо — тысячи товаров, скидки, акции, миллионы полезных отзывов и пункты выдачи прямо под окнами дома — я покупала только необходимое и, кажется, не чаще двух раз в месяц. Сумма одной покупки не превышала, в самых расточительных случаях, трех тысяч.

Постепенно я осваивалась и траты становились более регулярными, но все еще были полезными и вроде разумными. Муж меня в тот период даже хвалил. Например, когда я перестала покупать в Пятерочке бытовую химию, потому что закупаться порошками, зубными пастами и ополаскивателями гораздо дешевле на маркетплейсах.

Вошла во вкус

Где-то через полгода активного шопинга, маркетплейсы стали для меня чем-то вроде игры. Я ловила распродажи, изучала отзывы и бесконечно сравнивала цены. Муж, забирая из ПВЗ новые коробки (что стало происходить несколько раз в неделю), сначала по-доброму подшучивал:

- Ты что, магазин собралась открывать?

Я в ответ смеялась. «Ну круто же! Смотри, я купила это в три раза дешевле, чем в ТЦ». 

Конец розового периода

Последние дни я много анализировала свою историю, чтобы понять, в какой момент мое поведение стало нездоровым.

Предлагаю варианты, а вы решите.

  • Когда я начала сама ходить в ПВЗ, чтобы прятать от мужа чеки

  • Когда я впервые заняла деньги на покупку? Помню, не могла пройти мимо 60%-й скидки на красное вязаное платье. Платье в итоге одела раза два.

  • Когда на меня вдруг накатила паника при виде рекламы распродажи? До зарплаты оставалось две недели, и мне стало по-настоящему страшно, что я упущу нужные мне вещи

  • Когда я стала скрывать от мужа премии, чтобы тратить их на сами знаете что?

  • Когда маркетплейс превратился стал для меня соцсетью? Кто-то вечерами листает рилсы, а я читала отзывы и шлялась по страницам с рекомендациями, кидая в корзину каждый третий товар.

  • Когда я заглянула в шкаф с одеждой и не смогла узнать половину вещей, потому что я их ни разу не надевала?

Честно говоря, я плохо помню хронологию этих “звоночков”. Но точно помню день, когда муж впервые обвинил меня в шопоголизме.

Первые упреки от мужа

Это было больше года назад. Он пришел домой, увидел гору коробок в прихожей. Бросил на меня странный взгляд и пошел в спальню. Я попыталась его догнать, он резко сказал что-то вроде:

- Ты вообще понимаешь, что происходит? Ты живешь в этом приложении. Это уже не покупки, а какой-то культ. 

Я очень обиделась. Я же стараюсь для нас. Покупаю только по классным ценам и только то, что нам нужно!

Мы тогда не договорились. Он лёг спать в другой комнате.

Ситуация накаляется

С каждым днём напряжение между нами росло. Он жаловался, что я трачу слишком много времени и денег на маркетплейс, а я уверяла его, что он ошибается.

Сейчас я понимаю, что просто не могла остановиться. Утром, лежа в постели, я открывала маркетплейс. На обеденном столе рядом с тарелкой всегда лежал телефон. А по вечерам я просматривала новинки. Конечно, не каждый мой поход на маркетплейс заканчивался покупкой. Дело было не только в обладании вещами. Я получала удовольствие, даже просто скролля страницы с витринами, сравнивая цены, складывая все подряд в корзину.

Кульминация

Так мы и жили до недавнего времени. Муж все больше замыкался в себе, периодически устраивая разоблачительные лекции (как я тогда высокомерно думала) и, реже, — скандалы.

А я, вместо того, чтобы работать с проблемой, привычно «убегала» от неприятных мыслей и разговоров на маркетплейс — к сияющим витринам со скидками.

Две недели назад мы сидели на кухне. Он пытался что-то обсудить, а я в это время добавляла в корзину очередные товары. 

- Ты вообще меня слышишь? — спросил он. 

- Конечно, слышу, — пробормотала я, продолжая пялиться в экран. 

- Тогда повтори, что я только что сказал. 

Я не смогла. Даже не могла вспомнить, о чём он начал говорить. 

Муж встал, взял мой телефон и кинул его на диван. 

- Мне надоело быть на втором месте после этих дурацких коробок. 

Я начала кричать, что он преувеличивает и что мне надоел постоянный контроль. Что он не ценит мой вклад и т.п. Очередная ссора.

А на следующий день, когда я была в школе, мне на почту пришло уведомление с Госуслуг. Муж хочет развестись. Сначала я разозлилась, а потом мне стало страшно и очень больно. Пришла домой, а там прямые улики моих преступлений: четыре новые сковородки на подоконнике, нераспакованные пакеты на стуле. А на холодильнике магнит со скидкой, который недавно пришёл в подарок за покупку. Расплакалась.

Все попытки поговорить пока заканчивались провалом. Он считает, что поздно что-то менять. Но пока не съехал (значит есть надежда?).

Сейчас в моей корзине на Вайлдбериз лежат товары на 36 тысяч 766 рублей. Это я заходила туда позавчера, чтобы отвлечься от мыслей о разводе. Так и не нажала «купить», сама даже не знаю почему. Может, потому что сама мысль об этом причиняет мне боль и чувство стыда.

С такими вот неутешительными итогами я встретила новый год. Как вы думаете, смогу ли я вернуть мужа?

[моё] Конфликт Маркетплейс Развод (расторжение брака) Ссора Слезы Шопоголик Муж Обида Истории из жизни Разбитое сердце Зависимость Текст Длиннопост
207

Лига разбитых сердец

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Все комментарии Автора
248
Sovok159
Автор поста оценил этот комментарий

Как вы думаете, смогу ли я вернуть мужа?
Попробуйте заказать мужа на Озоне или ВБ. Там сейчас скидки.

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57
Аватар пользователя Diana.DDiana.D
Автор поста оценил этот комментарий
Почитала коменты,полезла на озон, заказала сатисфаер
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248
Balansir1
Автор поста оценил этот комментарий

опять нейросети контент штампуют

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66
Аватар пользователя LuckyPhoenixLuckyPhoenix
Автор поста оценил этот комментарий
Маркетплейсы - удобный инструмент, помогающий сэкономить время и деньги. И как любым инструментом один дом построит, а другой себе руку отрубит. Я знаю, что я шопоголик, поэтому просто выделила себе сумму, которую с аванса и зп перевожу на ВБ кошелёк и в рамках этих сумм покупаю себя всякие ништячки - новую кофточку, новую сковородку или мелочевку для дома.
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28
Аватар пользователя silvara.vsilvara.v
Автор поста оценил этот комментарий

напомните, в какой момент при выкупе в пвз озона или вб выдают чек?..

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103
Аватар пользователя cfyz88cfyz88
Автор поста оценил этот комментарий
Я как собственник пвз могу подтвердить, что у многих людей зависимость и жесткая. Некоторые клиенты приходят каждый день, каждый блять день, забрать мелкую херню или примерить 10-20 вещей из которых не возьмут ни одной. Просто чтобы сходить в пвз. Я вообще думаю, что кто-то озолотится, если начнёт психологически помогать таким людям, только если люди сами поймут что им нужна помощь
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22
vitmish
Автор поста оценил этот комментарий

4 сковородки... Маловато будет

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19
user5685745
Автор поста оценил этот комментарий

К психологу. Лучше с мужем, чтобы он видел, что хочешь вылечиться

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43
Аватар пользователя DemchukKatyaDemchukKatya
Автор поста оценил этот комментарий
В моей корзине лежит товара на 46881, но это же не значит, что я это куплю. Мне нравится листать фигню всякую, добавлять или лайкать, чтобы похожая показывалась. Нужно просто в момент покупки думать - мне точно нужна ещё сковорода или просто акция хорошая.
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18
Аватар пользователя Bulgakov50Bulgakov50
Автор поста оценил этот комментарий
Так может помощи попросить у мужа для начала, сказать, что наконец дошло и осознала?! И вместе решать трудности.
116
Benz1n91
Автор поста оценил этот комментарий
Может вам того... К кукухологу?
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82
Аватар пользователя Montenegro7Montenegro7
Автор поста оценил этот комментарий
А что удивительного то?

Шопоголизм один из относительно современных видов зависимости. Там же игроманы, лудоманы.
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54
Аватар пользователя ViofabnbmnbbvcxxViofabnbmnbbvcxx
Автор поста оценил этот комментарий

Блин пипец это жуть, ваш шопоголизм.

Я на озоне с 2012 года покупки делаю.

Но я покупаю там всё что реально требуется. Начиная от шмоток и заканчивая едой.

Но я беру конкретно нужное. Да иногда балую себя. Но нет мании постоянно что-то покупать

Сочувствую вам, вам надо решить эту проблему с импульсивными не нужными покупками.

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44
IronNuts
Автор поста оценил этот комментарий

рекомендую текст которы написала нейросеть править самому, а так слишком палевно, вы плохой копирайтер, старайтесь лучше

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10
Аватар пользователя Vasyok76Vasyok76
Автор поста оценил этот комментарий

Там скидки не настоящие... Я карточки эти делаю, знаю.

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7
Rinshikame
Автор поста оценил этот комментарий

"Когда я начала сама ходить в ПВЗ, чтобы прятать от мужа чеки" - какие чеки? О_о

19
Аватар пользователя LiteinLitein
Автор поста оценил этот комментарий
Удаляешь все маркитплейсе при муже, зарикаешся больше туда не заходить, ходишь пешочком по хоз магам, пока гуляешь думаешь какая ты балда. А если что-то нужно выписать(раз в пару месяцев) потому что все и без площадок найти можно, просишь мужа, если и в правду сама больше туда не заходишь, то прозьбу мол пошарь по ищи он поймет. Вот и всё
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9
Аватар пользователя MokroeUshkoMokroeUshko
Автор поста оценил этот комментарий

Ебануться

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5
Аватар пользователя MakoleMakole
Автор поста оценил этот комментарий

И эти люди осуждают нас за компьютерные игры.

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5
Аватар пользователя krafter70krafter70
Автор поста оценил этот комментарий
Правильно говорят, - к психологу! Только сразу попроси его показать свою корзину и историю покупок на ВБ)
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31
luluforest2020
Автор поста оценил этот комментарий
Дура. Удаляй нахер это всё. Сними в банкомате 20к на месяц. И ходи по обычным магазинам.
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6
Аватар пользователя mikelsmikels
Автор поста оценил этот комментарий

скорее надо обуздать зависимость, это так то сложно, особенно в случае с маркетплейсами. Они везде. Потому что проблемы с мужем это такой же симтом, а лечить нужно болезнь. Надо убрать все тригеры и заменить зависимость на что то другое, возможно потребуется психотерапевт.

4
Аватар пользователя geniusAGgeniusAG
Автор поста оценил этот комментарий
Мне кажется попахивает звиздежём, я вообще не шопоголик, покупаю только серьёзные покупки на маркетах, у меня корзины там по полмиллиона набиты, просто мониторю цены на будущие хотелки.
4
Аватар пользователя PsychologMVKPsychologMVK
Автор поста оценил этот комментарий

В терапию. Если сказать мужу, что вы начнете терапию, то может еще поверит.

8
Аватар пользователя G.ElenaG.Elena
Автор поста оценил этот комментарий
С желанием что-то купить не срочное лучше подождать не меньше недели. Я не в корзину кладу, а в отложенное.


Тоже люблю листать. Что-то разонравилось, что-то потеряло актуальность. Но иногда и нужное попадается дёшево. Весной купила пару теплых спортивных костюмов почти за полцены (а так как они у меня давно висел в избранном - я видела реальную скидку, а не хитрожопство продавцов). Осенью наоборот - шорты и летние кроссовки. Перед НГ отличные летние брюки попались по 400р. Посмотрела на свои старые (протираться стали) и тоже взяла. Но тщательно обдуманное, взвешенное и действительно по хорошей цене.
11
Аватар пользователя ldluldlu
Автор поста оценил этот комментарий
Корзина на 36 тысяч за один заход, чтобы отвлечься...
За чей счёт банкет?
Мужик, беги!
38
Аватар пользователя EpicTBEpicTB
Автор поста оценил этот комментарий

Это либо ИИ либо мужик ее пишет. Слишком высокий уровень осознанности в целом и осознания своих ошибок в частности для человека, который в этом якобы 2 года плавал и никаким увещеваниям не внимал.

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13
Аватар пользователя apostlewowapostlewow
Автор поста оценил этот комментарий
"Сейчас в моей корзине на Вайлдбериз лежат товары на 36 тысяч 766 рублей."
Лучше спусти 36к на вибраторы.
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18
Аватар пользователя Karakul888Karakul888
Автор поста оценил этот комментарий

вранье

5
Аватар пользователя Eglantine9Eglantine9
Автор поста оценил этот комментарий

Если всё правда, то идите к мужу и скажите : я виновата, не права, распродам часть купленного на авито, остальное выкину как хлам. И идите тут же собирайте хлам, и ножками - к мусорным бакам его, топ-топ-топ.

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2
Could7870
Автор поста оценил этот комментарий

Зачем тебе его возвращать если у тебя кукуха не в порядке. Лечись от зависимости сначала

5
Аватар пользователя KowkinsKowkins
Автор поста оценил этот комментарий

Не знаю, я кайфую от минимализма. Нахер 4 сковороды, одной хватает. Зачем так обрастать барахлом ненужным.

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3
135FT
Автор поста оценил этот комментарий

Мужа вы не вернёте. Он же не дурачок у вас и наверняка погуглил, что вы шопоголик. Но не предложил вам походить к психологу, чтобы сохранить брак, а просто развёлся через Госуслуги.

А к психологу вам все равно надо, ради себя.

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1
Аватар пользователя PuhDrakonychPuhDrakonych
Автор поста оценил этот комментарий

"Так и не нажала «купить», сама даже не знаю почему"
Ну не могут же люди быть такими тупыми?!

На месте мужа я бы подумал о возврате только при полном прекращении покупок женой.

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1
Аватар пользователя Lubasha.SokLubasha.Sok
Автор поста оценил этот комментарий

Га мне одежда вся с ВБ. За исключением лифчиков. И на дочке тоже. И дома вещей с ВБ больше, чем из магазина. Да Даше к школе купить на урок труда- пластилин гофрированная бумага, гуашь- все это на треть дешевле на ВБ, чем в канцелярском.

1
Аватар пользователя himmkahimmka
Автор поста оценил этот комментарий
У меня наоборот, надо что-то купить, но таак влом листать, сравнивать, читать отзывы... Через мин 10 меня это дико изматывает, что забиваю ваще, оставляю до следующего захода.
1
Аватар пользователя user7924288user7924288
Автор поста оценил этот комментарий

Откройте для себя авито или барахолки города. И продайте там всё не нужное. Поверьте, это тоже захватывает. а муж. Походите к психологу чтоли.

1
PerfectFygy
Автор поста оценил этот комментарий
Когда нужно что-то купить у меня тоже в корзине куча всего.
например, сейчас наконец-то решилась что пора бы купить комод в спальню, в новой квартире нужно обжиться. На озонах и вб большой выбор и разброс цен, поэтому в обычный магазин я не поеду, с двумя мелкими да и вообще бесит долго ходить в магазине. Но конечно мне хочется быть уверенной что я куплю именно то что мне нужно.
Добавляю в корзину кучу всего, понимаю что нужно посмотреть отзывы, по картинке не выбрать. И тут находит тоска и я начинаю смотреть материалы для своего хобби😁
В ккакой то степени это тоже зависимость, хотелось бы что бы на маркетплейсах сделали удобные фильтры и более подробное описание товаров, тогда выбрать будет легче
1
Аватар пользователя zloifeizloifei
Автор поста оценил этот комментарий
chatgpt.com
1
user9783656
Автор поста оценил этот комментарий

Когда голова ничем не забита кроме покупок.

1
Аватар пользователя Silversnake14Silversnake14
Автор поста оценил этот комментарий

А зачем вам муж? Залипайте дальше в маркетплейсы.

1
user7662782
Автор поста оценил этот комментарий

"Чтобы понять, в какой момент мое поведение стало нездоровым."

В тот момент,когда ты,уважаемая,зажралась к херам собачьим и твои нужды стали бесевом с жира.

Вот если бы ты чисто сама платила за хату,за еду и делала домашние дела после работы,а не дрлчила в телефон,вот тогда к тебе эта привычка и не привязалась бы. А ты зажралась с бабок и отсутствия дел и твои "нужды" стали совершенно не нуждами,а просто тупым потреблядством.

Ну и конечно же,ни одному мужику не будет комфортно,когда на него кладут жирный болт.

Скучно жить - заведи детей. Будешь им на маркете любимом шмотки и игрушки заказывать.

Ну правда побочных эффектов много....времени у тебя на это останется крайне мало. И желания после хренового высыпания тоже.

1
user10124717
Автор поста оценил этот комментарий

У меня сразу отбило желание покупать что либо на wb после ролика " все работы хороши " где рассказывали что работники склада едят продукты на продажу прямо с полок , а если не понравится кидали за стеллаж или случаи когда работники склада справляли нужду прямо в товары.

1
Аватар пользователя zadrotkAnnazadrotkAnna
Автор поста оценил этот комментарий

На пикабу неделю,никогда такого не бывало..и вот опять

5
dz97
Автор поста оценил этот комментарий

Предлагаю заказать там нового мужика!

4
Аватар пользователя FuckpeekabooFuckpeekaboo
Автор поста оценил этот комментарий
Комментарий удален. Причина: Оскорбления пользователей
2
1999api
Автор поста оценил этот комментарий

Сочинённый текст ради комментариев

Аватар пользователя SeaofflowersSeaofflowers
Автор поста оценил этот комментарий

У меня мама такая была.. Маркетплейсов тогда не было, но были блошиные рынки, потом секонды, всё хорошее и дешевое. Всё покупалось в невероятных количествах. Шмотки, вазочки, лампочки, побрякушечки, посуда. Дома складывалось по шкафам, по полкам, по коробкам. Никто этим не пользовался. Всё ждало какой-то лучшей жизни, своего часа. Квартира превратилась в чёртов склад. Ходили уже бочком в узких местах. Ремонт, который так мечтали сделать, чтоб в обновлённой квартире как раз начать пользоваться всеми этими вещами, сделать стало совершенно нереально из-за полнейшего отсутствия свободного места. А потом рак и всё... Несколько машин всего этого было вывезено в социальные службы, роздано по друзьям и просто нуждающимся, выброшено на помойку. Ну и зачем всё это было?...

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Аватар пользователя SweetReaperSweetReaper
Автор поста оценил этот комментарий

Бухать дешевле

Ucus
Автор поста оценил этот комментарий
Купите пособие по возврату мужей.
Или курс лекций по психологии.
Или новое платье и фаллоимитатор.
А лучше все вместе.
Аватар пользователя DooNyaDooNya
Автор поста оценил этот комментарий

Это ж сколько времени своего не жалко на все эти поиски и изучение отзывов! Начните уж лучше тогда дорамы смотреть - тоже зависимость, но хоть бесплатная и эмоций больше.

Аватар пользователя SamDallardSamDallard
Автор поста оценил этот комментарий
У меня 372 заказов на озон. На вб штук 10. Это года за 4.
Аватар пользователя gethhggfdgethhggfd
Автор поста оценил этот комментарий
На дураках делают триллионы. Вб озон и др.поегетня
Аватар пользователя gethhggfdgethhggfd
Автор поста оценил этот комментарий
А нет, ещё сделали дебилами с 18 лет, кто колит морду, увеличивает губы. Покупает всякую хню на озон, вб.
как на таких дебилах поднимают миллионы бабла
trueMoRoZ
Автор поста оценил этот комментарий

К психологу идите, пожалуйста, а не на Пикабу

Nasekina2012
Автор поста оценил этот комментарий

Товары верни,дура! А с мужем нужен разговор,ты уже успела его просохатить....

Аватар пользователя zagoperzagoper
Автор поста оценил этот комментарий

Муж получается тот самый таксист, который для души таксует.

user9926013
Автор поста оценил этот комментарий

Покупаю вещи в интернет-магазинах с 2008, но такого у меня нет

Аватар пользователя SenderuSenderu
Автор поста оценил этот комментарий

С этим к психологу надо, а не на пикабу строчить посты. У вас расстройство

ASDF2022
Автор поста оценил этот комментарий

"Я же старалась для нас"😄☝️

Очень удобно оправдывать свою жадность и тупость якобы интересами семьи

Pushkaryova
Автор поста оценил этот комментарий

Сомневаюсь, что это не вброс ради лайков.

Но если это все правда, то думаю, что даже если удастся вернуть мужа, то ненадолго. Он уже разочаровался, а значит любовь ушла:(

Apsonov
Автор поста оценил этот комментарий

Очередная выдуманная статья.
Слишком уж четко автор расписал все свои проблемы.
Люди попавшие в такие ситуации, так быстро из них вылезти не могут. Тем более сами.
Давно пикабу превратилось в сказочников?

Ferdidurka2022
Автор поста оценил этот комментарий

Не поняла про чеки на wb, у нас чеки не выдают)))

ИИ штоле старался?

Аватар пользователя ZwerkaZwerka
Автор поста оценил этот комментарий
К психологу!!! Бегом!! Прям ща ищи психолога!!
EreneRare
Автор поста оценил этот комментарий
Вообще тут надо подумать о другом. А нужно ли Вам вернуть мужа? Эта проблема не причина а следствие чего то более глубокого. Явная неудовлетворённость чем то, которую Вы пытаетесь компенсировать удовольствием от покупок. И это еще одна из самых безопасных компенсаций, поверьте. Все ли вас устраивало в браке? В жизни? Детей совместных нет? Почему? Финансовый вопрос остро не стоит, я так понимаю. С мужем тоже не первый год. Мб проблема в этом? К 30 годам у всех, у женщин в особенности, идет гормональный перестрой - надо встряски, перемен чего то нового. Кому то поменять работу, место жительства, отношения. У женщин чаще родить ребенка. Встряска от обыденности та ещё ) Это не панацея, но в 70% случаев помогает справится с депрессией от обыденности ) Но тут другой вопрос. А выдержит ли ваш муж поехавший декретный мозг? А он поедет точно, раз уже есть звоночки ухода от реальности и когнитива. И остаться со своими закидонами с ребёнком на руках, это гораздо сложнее, чем просто с кучей коробок. С другой стороны, если нет материальных проблем, то можно и без отца, как говорят - для себя. Ну, те для ребенка, конечно, для новой жизни) И поверьте, ваш шопоголик будет в коме от радости, тк мелкому нужна миллиард одна вещь ежемесячно, ( поверьте , меня уже тошнит от маркетплейсов) ). Но тут очень важно понимать первопричину все же. Рождение ребенка это не панацея от всего, и может стать еще хуже. Первые года 3 дектрета это то еще испытание для вообще всего. Мб в вашем случае нужно просто поменять род деятельности, или действительно мужа. Мужчин нормальных мало, можно и не встретить, согласна. И по какой то причине вы же поженились. Мужчины они вообще простые - он мог непонять всех причин. А в следствие он заброшен и обижен. В общем, совместное обсуждение обязательно. Но если он категорически в отказ, а у вас только страх только в том, чтоб остаться одной - то и не стоит держаться за эти отношения. Вообще, это странно, но часто то, что нас больше всего пугает и вызывает самые большие эмоции, ( пусть даже отрицательные, тк они часто сильнее) это то, в чем мы больше всего нуждаемся. Если проще - из всех зол выбирай то, что не пробовал. И - есть разные грабли, а есть любимые) В общем - граблей много, не стоит зацикливаться)
user5166514
Автор поста оценил этот комментарий

Мужик.... Беги от неё)) бросай всё, это клиника.

Аватар пользователя ChilyPisdrikChilyPisdrik
Автор поста оценил этот комментарий

Лол, то есть, ты признала проблему, но никак

ее не решаешь? Надеюсь, он уйдет от тебя, потому что только его уход реально докажет тебе вред того, что ты творишь. Если он останется — ни хрена не изменится. Ты опять начнёшь тратить все деньги на маркетплейсах, забивать на мужа и ни черта не сделаешь со своей проблемой, в которой виновата только ты сама. Ты могла уже пойти к психологу и действиями мужу показать, что готова меняться, но тебе ведь на него плевать, тебе дороже коробочки с ВБ. Противно. Решай проблему, а не ной, чтобы тебя пожалели. Это не та болезнь, которая убьет тебя, это то, с чем можно справиться, только для начала этого надо хотя бы захотеть и не чтобы проблема просто ушла, а самому взять и начать ее решать.

Аватар пользователя KotKit007KotKit007
Автор поста оценил этот комментарий

Боже,сколько же у этом посте воды!!!

Весь его смысл можно было уместить в один абзац из 10 строчек

Ну и само собой этот пост полнейшая выдумка

Аватар пользователя ArleccinArleccin
Автор поста оценил этот комментарий

Самое большое что меня смутило в правдивости статьи это то что я не верю в существование настолько картинно тупого и наивного человека как ТС

Аватар пользователя PawLyPawLy
Автор поста оценил этот комментарий

К психотерапевту, лечить зависимость. Можно к наркологу попробовать, зависимости - их профиль, хоть и не совсем те. И мужа слушать, и попытаться наладить отношения, и сказать ему, что проблему осознали и будете работать, если муж и правда нужен, хоть шансов и мало

Аватар пользователя ObxusaObxusa
Автор поста оценил этот комментарий

Пффф, я это прошла с другими сайтами типо АлиЭкспресс (быстро разочаровалась в виду большого количества 💩) потом были 6p.m yoxx но нигде не устанавливала приложение, и сейчас ни ВБ, ни озона нет, по мере необходимости заказываю через мужний акк, он ворчит, типо установи себе свой😁 , но я то знаю какой ящик Пандоры откроется

Аватар пользователя ohsorryIIohsorryII
Автор поста оценил этот комментарий

" Купите ей нового мужа ,хули она как дура "

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KenguruDjek
Автор поста оценил этот комментарий

найтупейшая ты овца, как и 99% пользователей маркетов

antonio20026
Автор поста оценил этот комментарий

А мужу надо было стать авитологом. Все что ты купила продавать на Авито. В тайне от тебя. Круто)))

Horunckik
Автор поста оценил этот комментарий
Я сейчас учусь на нейронки) и прям разложила пост на правила построения промта) клево. Структурировано, эмоционально, привлекающий внимание заголовок и в конце призыв к комментариям. Вам нужно было добавить в коррекционный промт «пиши с болью»
Shtulban
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Попробуйте оформить возврат на неношеные, да даже на ношеные одобряют возврат.

У меня товары лежат в корзине или отложенных по полгода, прежде чем купить. Я присматриваю, обойдусь ли я завтра без этой одежды. Как правило чаще всего ответ «да» и вот она ждет. У меня в мес одна покупка неважная.

user9082271
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Сегодня 36 тысяч , а завтра возможно 43! Помиритесь быстрее , скидка ждать не будет!

Werolla
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Просто новая современная версия эскапизма. Если бежите, значит есть от чего

MirRusTraktor
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Сможешь
NatkaMP
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Думаю, надо сначала смочь побороть зависимость. Иначе у вас нет аргументов в адрес мужа, а только обещания, с они, я так понимаю, уже были и не раз, и остались невыполненными.

Аватар пользователя mudrayasova4mudrayasova4
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Соболезную))))
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Аватар пользователя UstalochkaUstalochka
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Ну и дура. Вообще не жаль таких шмоточниц.

Wilhelmine
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и никого не удивило, что у автора на кухне диван стоИт
Lyalyasan
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На работу чтоли устройтесь, чтобы некогда было херней страдать
Аватар пользователя pervomay99pervomay99
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Глобальный капитализм не сдаётся. Сначала казино и игровые автоматы, потом ставки на спорт, а сейчас добрались до святого- интернет-магазины.
Куды лудоману детца?
Аватар пользователя PasechPasech
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Ерунда это все. Не в маркетплейсах дело.