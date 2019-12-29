2589 Как чаще всего выглядит помощь, о которой не просили [моё] Ремонт Дети Помощь Краски Юмор 108 123 0 drwsmk 18 часов назад
Фотки не нашёл, жаль. Ещё на Sony Ericsson K750 снимал. Год 2005-2006. Малой решил лампочки поменять. Молотком расхуячил, поменял. Все. Фары, фонари, повторители. И бонусом замки смазать. И проверить результат обломком полотна ножовки по металлу.
Думаешь он живой?
Тьфу-тьфу! Типун тебе на язык, ирод окаянный!
Это юмор пикабушников, не обращай внимания
Ну, за железяку от родного дитя грех отказываться, я считаю. Мы тоже не подарки были, тоже "помогали", как могли, родителям!
Помощница папке растёт!
На всё нужно смотреть с позитивом!
Мата конечно многовато, но папка заразительно смеется. :)
Да, такой заразительный смех я вспомнил вот отсюда)
Вот жеж уёбки. И в комментах под видео таких же животных большинство.
Животные, скот просто.
Как вообще такими животными становятся? Страшно от того, что таких у нас половина страны
Сам поступок я не одобряю, на видео просто компания долбоебов, но от звучания смеха оператора меня самого смех продирает)
Любитель ушатывать городские фонари подрос
Папка, похоже, пьян.
Краски надышались
Вово, я своей показал, говорю, с моими генами нас точно такое ждёт, если что не убивай
Именно поэтому детям важно давать задание "помогать" - лучше пусть под контролем херней страдает, чем что-нибудь испортит.
Жили в частном доме. Я в таком же возрасте (может чуть-чуть старше) гонял по двору, куда я там денусь. Но к деду в гараж пришёл и нашёл бочонок солидола.. Костюмчик новый запачкал, а по пути и на кухню зашёл, следов оставить, но не ругали, даже дед)
2е правило ремонта. Не делай ремонт пока детки не подросли.
1е правило, не делай ремонт
Эх, было бы ещё куда вывезти и с кем оставить...
А у него неплохо получается, ровно ложится.
Девочки заняты другим
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Воспитаешь поуму - получишь нехилого помощника (цу?) в старости.
Вот, кстати, да - это мальчик или девочка?
Подошва на обуви розовая,
на кофте вышивка — розовый цветочек.
И волосы явно отращивают:))
Или наследство пацану от старшей сестры
Додумывать можно, конечно, но мне нравится исходить из того, что вижу — девчачья одежда и обувь, длинные волосы)
Ну откуда я знаю - бедные или не бедные. На снимке только угол квартиры. Может там пентхаус на 150 метров.
За моей дочкой два племянника обмундирование донашивали. Не розовое, конечно, но вполне девчачье
Но относительно данной фотографии я делаю выводы лишь из увиденного.
Вот так и знала, что
доебутсянайдутся желающие поспорить))
Я не спорю. Я общаюсь. Мне собственно пофиг мальчик это или девочка. Мою девицу в шлеме и перчатках тоже за пацана принимают.
В голубой шапочке и синем комбезе, ага)
Штаны розовые - девочка.
Остальное можно и не смотреть
Оставленный бес присмотра ребёнок, банка с краской... не самый печальный результат. Мог бы и телевизор с ноутбуком покрасить
Оставленный бес и не такого наворотит.
Автокоррекция телефона намекает на внутреннее состояние каждого ребёнка в этом возрасте))
У самого двое детей.
На днях, вся полка со специями ушла на то, что дочка приготовила папе "суп" пока папа работал за компьютером в соседней комнате.
Хозяйка растёт)
Оставленный бес сам себе сатана!
если это сони-тринитрон, то он примерно 2к баксов стоил в свое время. +кожаный диван. все остальное херня. ламинат там не выглядит дорогим. а так пацаны нормально родоков опустили на бабки.
Мы так с братом в детстве покрасили друг друга)
А. Так это вы те мужики, что по Невскому ходят и всем сфоткаться предлагают?
Я так бате пытался помочь в детстве. У стола отвалилось колёсико ну и я пока отца на работе не было решил его сам "починить", а так как его вещи были в моей досягаемости то я знатно накосячил. Нашёл тюбик похожий на клей момент и обильно (весь тюбик) измазал содержимым ножку и прижал. Скол был довольно "удобный", а потому ножка держалась и без клея, если стол не двигать. Ну пришёл папа с работы задел стол и ножка обляпанная термопастой дала о себе знать заляпав ещё и ковёр. Ну с тех пор батя не просил меня себе помочь.
У вас в углу какая-то проблема
P.S. Это маркер.
Все правильно сообразила, защищает лестницу от коррозии
Я для стеллажей такую купила, маленькая и лёгкая, очень удобно переносить, а в кладовке большая усиленная хранится.
Да чего вы переживаете? К концу ремонта ступеньки будут чёрными.
Белые ступеньки а чё стильно))
Самое хуёвое что можно сделать в данной ситуации - Отругать или как-то ещё выразить недовольство.
Не дай бог дитятко решит, что его не любят. Это ж травма на всю жизнь, на все последующие поколения. Кароч очередной адепт "они же дети".
Ни разу. Но инициативу помочь и сделать что-то самому одним замечанием можно убить влегкую. За матчастью - к книгам по детской психологии.
не думаю, что это работает в столь малом возрасте
И очень зря. Чем меньше ребеное, тем более фундаментальная формация.
Нормуль. Мои бы обои закрасили.
Ну суть она уловила...
Такая маленькая, а уже кисть правильно держит.
Слишком ровно для такого памперсного возраста
зато как красиво и ровно покрашены ступеньки)
мне вот в детстве даже стены разрешали красить валиком. делов на пять минут зато сколько счастья что разрешили "взрослое дело" делать)
Лет этак ... помощнику эту фоту показать. И его детям. Замечательная фотка.
Если еще не высохло - можно ацетоном или другим растворителем спасти ситуацию. А если высохло - специальными средствами для снятия краски.
Забить не проще? Цвет ступеней не влияет на функционал
Эстетическое удовольствие портит
От стояние на стремянки?
Стремянка домашняя, значит она будет еще долго использоваться дома и там же хранится.
Если бы это была стремянка для бригады рабочих, то неважно как выглядит, снова запачкается уже через пару дней.
Вряд ли домашняя стремянка хранится посреди прихожей у всех на виду
Развлечение до Нового Года ))
Чистым инструментом приятно пользоваться. Не понимаю почему меня заминусили.
Придурки, сэр. Чистый инструмент это эстетично и дисциплинирует...
Как тебя дисциплинирует стремянка некрашеная?
Теги в игнор поставить религия не позволяет?