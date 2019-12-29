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+175
31sulim99
1е правило ремонта. Вывезти семью из квартиры, в которой проводишь ремонт
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+175
Podpoezd
Сосед занимается ремонтом машин, кузовщиной на дому. Отстроил целый ангар с отоплением, все серьезно. Дочка наблюдала как папа шкурит дверь авто, запомнила, повторила. На машине, которая приехала бампер менять
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+38
Аватар пользователя Gendelnyk Gendelnyk

Фотки не нашёл, жаль. Ещё на Sony Ericsson K750 снимал. Год 2005-2006. Малой решил лампочки поменять. Молотком расхуячил, поменял. Все. Фары, фонари, повторители. И бонусом замки смазать. И проверить результат обломком полотна ножовки по металлу.

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+15
Аватар пользователя Gendelnyk Gendelnyk

Помощница папке растёт!

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+56
Аватар пользователя ClownPalyachi ClownPalyachi

На всё нужно смотреть с позитивом!

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+34
whitefish

Мата конечно многовато, но папка заразительно смеется. :)

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+5
Iglint
Нам бежать-то некуда сынок
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+3
Аватар пользователя Recmrf Recmrf
Ковёр, настало твоё время.
+4
Аватар пользователя IgariokLT IgariokLT
Только сегодня про этого мелкого вспоминал, когда стены красил дома)) ибо у самого подобный помощник подрастает.
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Аватар пользователя Jido.Mason Jido.Mason

Жили в частном доме. Я в таком же возрасте (может чуть-чуть старше) гонял по двору, куда я там денусь. Но к деду в гараж пришёл и нашёл бочонок солидола.. Костюмчик новый запачкал, а по пути и на кухню зашёл, следов оставить, но не ругали, даже дед)

0
Аватар пользователя YaNeUspel YaNeUspel
Трудно маме, особенно со старым...
+6
Аватар пользователя VStefan VStefan

2е правило ремонта. Не делай ремонт пока детки не подросли.

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kapitan066

1е правило, не делай ремонт

0
ramthes.ii

Эх, было бы ещё куда вывезти и с кем оставить...

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0
Аватар пользователя mrSarcasm mrSarcasm
Если правильно вывезти, то вторая проблема отпадёт сама собой
+48
AnalBerzerker

А у него неплохо получается, ровно ложится.

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+19
Аватар пользователя wartyty wartyty
Тоже поразился качеству окраски.
+6
Аватар пользователя Texhik84 Texhik84
Хм,а не девочка ли это?
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+22
Аватар пользователя UlisTT UlisTT

Девочки заняты другим

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+15
intercar2006

Воспитаешь поуму - получишь нехилого помощника (цу?) в старости.

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+3
Аватар пользователя zer.gut zer.gut

Вот, кстати, да - это мальчик или девочка?

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+12
Аватар пользователя KorotkovaAnna KorotkovaAnna
Девочка.
Подошва на обуви розовая,
на кофте вышивка — розовый цветочек.
И волосы явно отращивают:))
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+26
Аватар пользователя Galatan Galatan

Оставленный бес присмотра ребёнок, банка с краской... не самый печальный результат. Мог бы и телевизор с ноутбуком покрасить

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+129
Аватар пользователя BabyHandler BabyHandler

Оставленный бес и не такого наворотит.

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+27
Аватар пользователя Galatan Galatan

Автокоррекция телефона намекает на внутреннее состояние каждого ребёнка в этом возрасте))

У самого двое детей.

На днях, вся полка со специями ушла на то, что дочка приготовила папе "суп" пока папа работал за компьютером в соседней комнате.

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+2
Аватар пользователя AZZKIKR AZZKIKR

Оставленный бес сам себе сатана!

+14
Аватар пользователя NordicWalker NordicWalker
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+15
Аватар пользователя Esminec Esminec
Лайфхак как попасть в детдом
+3
Аватар пользователя juzeppe74 juzeppe74

если это сони-тринитрон, то он примерно 2к баксов стоил в свое время. +кожаный диван. все остальное херня. ламинат там не выглядит дорогим. а так пацаны нормально родоков опустили на бабки.

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+5
Аватар пользователя Badoba Badoba

Мы так с братом в детстве покрасили друг друга)

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+4
Аватар пользователя PiterShark PiterShark

А. Так это вы те мужики, что по Невскому ходят и всем сфоткаться предлагают?

+4
Аватар пользователя EgorZH EgorZH

Я так бате пытался помочь в детстве. У стола отвалилось колёсико ну и я пока отца на работе не было решил его сам "починить", а так как его вещи были в моей досягаемости то я знатно накосячил. Нашёл тюбик похожий на клей момент и обильно (весь тюбик) измазал содержимым ножку и прижал. Скол был довольно "удобный", а потому ножка держалась и без клея, если стол не двигать. Ну пришёл папа с работы задел стол и ножка обляпанная термопастой дала о себе знать заляпав ещё и ковёр. Ну с тех пор батя не просил меня себе помочь.

+15
Аватар пользователя NordicWalker NordicWalker

У вас в углу какая-то проблема

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0
Аватар пользователя mrSarcasm mrSarcasm
Да там детский туалет просто
+6
Аватар пользователя Vissarionovich88 Vissarionovich88
Ага. Это будет клубочница. Решили так и оставить.
P.S. Это маркер.
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+6
Аватар пользователя Sabina6991 Sabina6991
Порой, помощь о которой просили, выглядит ещё хуже))
+3
RarogCmex

Все правильно сообразила, защищает лестницу от коррозии

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0
Аватар пользователя BLAUPUNKT BLAUPUNKT
хоть так будет держаться, ибо лестница дерьмовая, у меня такая же.
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0
tarabarshina
Нормальная, просто она для бытовых нужд, с верхних полок что-нибудь достать/поставить, а не для строительства/ремонта.
Я для стеллажей такую купила, маленькая и лёгкая, очень удобно переносить, а в кладовке большая усиленная хранится.
+5
Аватар пользователя Ckott Ckott
Клею обои в комнате. Пока разглаживаю по стене обоину, двухлетняя дочь хватает кисть, макает в клей и бегом мазать стену. На мои просьбы, что не надо, сердито отвечает - мама, иди.
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+1
Аватар пользователя mrSarcasm mrSarcasm
Ниче, ща подрастёт, начнёт говорить фразу полностью, и лига нахуй её примет в свои ряды
+2
Аватар пользователя PokaEbu PokaEbu

Да чего вы переживаете? К концу ремонта ступеньки будут чёрными.

+2
Аватар пользователя BMW5 BMW5

Белые ступеньки а чё стильно))

+2
klarkin

Самое хуёвое что можно сделать в данной ситуации - Отругать или как-то ещё выразить недовольство.

раскрыть ветку 5
+3
revivalsoul
Почему?
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0
ramthes.ii

Нормуль. Мои бы обои закрасили.

0
Аватар пользователя Ukifusa Ukifusa

Ну суть она уловила...

0
nudeoak

Такая маленькая, а уже кисть правильно держит.

0
Аватар пользователя Ditska Ditska

Слишком ровно для такого памперсного возраста

0
lmonter
Главное ровно и аккуратно
0
Аватар пользователя DEFL0RATOR DEFL0RATOR
Маленький помощник
0
Аватар пользователя BloodThirsty1337 BloodThirsty1337
Обезьянка видит, обезьянка делает.
0
Аватар пользователя MuShuTheDragon MuShuTheDragon
Достаточно аккуратно, кстати!
0
Аватар пользователя nyao nyao

зато как красиво и ровно покрашены ступеньки)

мне вот в детстве даже стены разрешали красить валиком. делов на пять минут зато сколько счастья что разрешили "взрослое дело" делать)

0
svlg

  Лет  этак ...  помощнику эту фоту показать.  И его детям.   Замечательная фотка.

0
Аватар пользователя Serega512 Serega512
Красиво. Беленькие ступени.
-4
Аватар пользователя nnamazov nnamazov

Если еще не высохло - можно ацетоном или другим растворителем спасти ситуацию. А если высохло - специальными средствами для снятия краски.

раскрыть ветку 16
+23
Аватар пользователя sayakto74 sayakto74

Забить не проще? Цвет ступеней не влияет на функционал

раскрыть ветку 4
-2
Аватар пользователя nnamazov nnamazov

Эстетическое удовольствие портит

раскрыть ветку 3
+9
Аватар пользователя badreen badreen
Пусть всю красит
раскрыть ветку 5
+3
Catarina0905

Развлечение до Нового Года ))

+1
Аватар пользователя Amamarilis Amamarilis
Сейчас, я бы тоже уже дала бы докрасить, без ругани.
раскрыть ветку 3
0
Аватар пользователя popa1996 popa1996
Нахуя?
раскрыть ветку 4
0
Аватар пользователя nnamazov nnamazov

Чистым инструментом приятно пользоваться. Не понимаю почему меня заминусили.

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-11
Аватар пользователя Day7 Day7
Ненавижу грёбаных циган (и детей)
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0
Аватар пользователя oooslik oooslik

Теги в игнор поставить религия не позволяет?

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