Как Авито доставка потеряла 130к. и не признает это
Здарова, пикабушники! Сказ о том как я продал ноутбук через объявления авито, воспользовавшись их доставкой.
Для лиги лени: Авито вывел деньги на левую карту и все.
Для лиги полу-лени: минута в минуту после того как продавец получил доставку, сервис перевел деньги на неизвестную мне левую карту (в поддержке написали последние четыре цифры), при этом я не вводил никакую информацию по поводу вывода средств. Как итог: Авито пишет что мы деньги переведены, а куда это уже проблема не наша.
А теперь длиннопостъ....
Продавал я как-то макбук (роковая дата 10.03.2024) с помощью нашей самой популярной площадки на необъятной. Продавалось не оч. хорошо, конечно каждый день писали "100 к. и куплю", даже если в объявлении указано что без торга, но к этому мы все уже привыкли.
Решил я поставить продвижение, так как переезжаю и не хотелось мне балласт таскать с собой. На удивление интереса действительно стало больше и вот мы стали договариваться с одним покупателем...
Про покупателя, тут тоже есть сомнения, но я решил все таки довериться. Расказываю все подробно:
В начале написала его "девушка" с вопросом мол "А можно мой парень с вами свяжется?", я ответил да, странно но ладно. Её аккаунт, судя по объявлениям и отзывам, похож на настоящий.
Связывается этот парень (профиль тоже похож на настоящий), начинаем переписываться. Предлагает мне !странную! схему, у него от банка "Тинькофф" получается достаточно большой кешбек на покупку через авито, и какой-то там ещё бонус, не помню. Поэтому он предлагает сделать сделку через доставку, пункт которой я сам выбирал, (Boxberry в Яндекс доставке, Маломосковская улица, 20с1). Потом он из этого же пункта товар и заберет.
После этого мы проверили мак и договорились о времени. Правда в этот момент связь поддерживали через телеграмм, связь по авито тормозила.
Ну и я сбросил мак и собрал комплект в коробку.
Теперь покупатель начинает бронировать товар. Почему то он это делает с другого аккаунта, который уже похож на новорега. Я отказываюсь от сделки, согласен если он проведет её только через подтвержденный аккаунт и напишет об этом в авитовский чат. Позже он всё это и делает.
Я отношу к 18:00 ноут в пункт, там его быстро оформляют и через пару минут товар уже в системе. Тут без вопросов. С покупателем договариваемся что через час встречаемся здесь же. Покупатель, в дороге, едет.
Тут странное, через час практически возвращаюсь до этого пункта. Мне пушатся сообщения что товар забран, сделка совершена и т.д. При этом покупатель, зная что я тут поблизости, мне не набрал и не пригласил, сославшись на то что он спешил. А так мы лично убедились бы что я не обманываю с макбуком, . Но это я все равно посчитал странным. Ну как известно странности пришли потом.
Теперь сама суть проблемы. Мне быстренькой пушатся вот эти сообщения 18:56, !!!при этом!!!! У МЕНЯ НИГДЕ НЕ ВЫСКАКИВАЕТ ОКНО ДЛЯ ВВОДА НОМЕРА КАРТЫ ИЛИ ТЕЛЕФОНА, это окно позже также не появлялось. 18:59 я нажал что товар кончился (ну да, один ноут) и появился вот тот последний статус.
История заказа
Почему здесь появилось два статуса "Банк переводит оплату" я не знаю, судя по количеству всех этих сообщений авито не особо интересует процесс четко конкретизировать, ну да и ладно.
7. После этого я думал что это означает что банк переводит деньги авито, потом они переведут мне, но что-то уж долго все это происходит, ещё один флажок.
11-го числа, через день. Я вижу что покупатель заблокирован, аккаунт его девушки доже заблокирован. Как сказал покупатель мне, что это из-за мультиаккаунта, ещё один флажок.
12-го числа, я начинаю читать описание этой доставки в разделе помощь и вижу что после статуса "получите деньги" мне должно было придти какое-то предложение куда деньги выводить. Красный флажище просто, тут начинается паника.
Стучусь в саппорт: что это за статусы и где деньги. Стандартный ответ "Подождите 5 дней и свяжитесь с банком, а пока посмотрите вопросы по теме", и этот ответ будет при каждой новой переписке. Я конечно описал ситуацию и стучусь понастойчивее. И ещё понастойчивее.
8 (самый главный). Ответ от службы поддержки:
!!!Оказывается номер карты был уже введен!!! и я указываю снова что ничего не вводил (доступ к моему аккаунту был только у меня только айфоне и другом маке). Позже служба поддержки показывает мне четыре последних цифры карты и я сообщаю что их впервые вижу. Я конечно начинаю спорить, они мне дают ответ на запрос от ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ». Я сообщаю что готовлю досудебку (позже выложу её в постах, чтобы у всех был шаблон.
ответ на запрос
9. И все таки по рекомендации Авито я рассказываю своему банку (Тинькофф) об этой ситуации, ничего от него не ожидая. Они ответили что деньги пришли действительно в Тинькофф, но реквизиты неверные (ещё-бы там просто левая карта указана) и ничего они тоже не смогут делать. Результат более чем ожидаемый.
Вывод:
Тут я вижу два сценария: 1. (маловероятный) покупатель успел за одну минуту получить товар, восстановить сброшенный мак, взломать пароли для авито, войти в аккаунт без номера телефона и ввести свою карту; 2. Авито загрузило какую-то левую карту и вывело деньги. Это означает что они просто тупо украли деньги, всю их инфраструктуру взломали или настолько некорректный сервис что они могут сами вставлять какие угодные номера карты и никому это не сообщать.
Я пользовался до этого Авито-доставкой для более дешевых покупок и все было хорошо, подумал времена когда Авито дико наёбывает уже прошли, но 130 000 уже достаточно серьёзная сумма чтобы на неё просто забить. Я пилю этот пост в назидание остальным кто захочет "без проблем" воспользоваться этим сервисом для серьезных покупок или продаж.
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