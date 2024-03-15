Как Авито доставка потеряла 130к. и не признает это

Правила сообщества

Нежелательны:

* посты об очередном фишинговом сайте



* скриншоты фишинговых сообщений

* переписки с мошенниками

* номера телефонов мошенников

* фото фальшивых квитанций ЖКХ

* фото попрошаек и "работников СНИЛС"

* "нигерийские письма" и прочие баяны

* видео без описания



Подобные посты могут быть добавлены на усмотрение администрации сообщества.



Запрещены:

1. Нарушения базовых правил Пикабу.

2. Посты не по тематике сообщества, а также недоказанные случаи мошенничества (в случае обвинения какого-либо лица или организации).

3. Кликабельные ссылки на магазины и прочие бизнес-проекты. Если Вам нужно сослаться на подобный ресурс — вставляйте пробелы вокруг точек: pikabu . ru

4. Пошаговые, излишне подробные мошеннические схемы и инструкции к осуществлению преступной деятельности.

5. Мотивация к мошенничеству, пожелания и советы "как делать правильно".

6. Флуд, флейм и оскорбления пользователей, в т.ч. провокации спора, распространение сведений, порочащих честь и репутацию, принижающих квалификацию оппонента, переходы на личности.



Крайне нежелательно:

7. Бессодержательное, трудночитаемое и в целом некачественное оформление постов. При наличии подтверждений в комментариях, пост может быть вынесен в общую ленту.





В зависимости от степени нарушения может последовать:

А. Вынос поста в общую ленту (п.1, 2, 3, 5, 7 правил сообщества)

Б. Занесение пользователя в игнор-лист сообщества (п.6 правил сообщества, а также при систематических нарушениях остальных пунктов)



Если вы считаете что какой-либо пост нарушает правила пикабу или чьи-то права (в т.ч. является клеветой и обвинениями в мошенничестве) - призывайте @moderator , т.к. модераторы сообщества не могут удалить посты с пикабу.



