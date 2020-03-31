История эпидемий за последние 100 лет
Я графический дизайнер. Несколько дней изучал истории эпидемий и пандемий. Нарисовал логотипы вирусам, как если бы это были спортивные команды. Собрал всю информацию в кучу и решил поделиться с вами.
Мой первый пост. В тексте могут быть ошибки и некоторые данные могут быть не верными, так как разные источники пишут по своему. Старался брать информацию из более серьёзных источников. Напишите в комментариях что исправить. Будьте здоровы пикабушники.
Внимательней копипастить надо
И еще у гриппов многих написано H2N2, хотя на лого другие цифры. Но было очень интересно. Спасибо автору
Братан просто поверь, нам очень повезло что это говно китайское, либо предохранитель сгорит, либо моторчик наебнется. Слава Перуну что он не Швейцарский
Грипп назвали испанским потому что там он нем сообщалось в прессе. В отличие от воюющих в пмв стран
Когда я был в начальной школе, я был очень крутым учеником: фулл пятерки по всем предметом, 100% участие в жизни класса, где я был очевидным лидером. Тянул весь класс, а порой и всю школу на всяческих спортивных и интеллектуальных олимпиадах. Не чужды были к этому и мои родственники. И вот однажды нужно было сотворить офигеть какой крутой листочек А2 с заголовком "С днем учителя!". Я рисовал никак, так как обе мои руки растут от ягодиц, но я вызвался. Мои мама и тетка (на 13 лет старше, мамина сестра) тяжело вздохнули и принялись за дело. Весь вечер ватман А2 разрисовывался разноцветными карандашами, фломастерами и/или красками (точно не помню). Убили они часа 4, а может быть даже и 6. И когда мы закончили, мы обнаружили, что огромные буквы, каллиграфически выведенные по линеечке, имеют косяк. Достаточно плотно было написано: "С ДЁМ УЧИТЕЛЯ!" - одна буквы была пропущена. Прошло уже 18-20 лет, поэтому пруфов не будет)
Это вы свою куню ещё в аббревиатуру не оформили - ККК
вывод какой? Начинать надо с заголовка!
очень знакомо, только у меня был билборд метров в 20 в длину и очень дорогое мероприятие Х-)))) Плак-плак-плак
Как тебе это, Филон Маск?
ты хороший дизайнер, мне нравится твой стиль и художественная работа)
спасибо. ЧСВ начинает зашкаливать =)
1) происхождение - Китай?
2) в названии и на матрёшке разные названия (H1N1)
Мало ли, может Вы ещё где то публиковать будете.
Пост классный. Давайте ещё)
А ещё "свиной грипп, заражено: я" @designbyvasya
все талантливые художники, которые делают очень красивые билборды и захватывающие развертки газет и журналов, могут смело выбирать себе котел в аду, если берутся за веб-дизайн. Говорю это как веб-разработчик. Вот пример невыносимого макета) Адаптивить такое рехнешься, да и верстать тоже)
Я успокоил твое ЧСВ?) Или ты не грешил веб-дизайном?)
Макет и макет. Что значит невыносимый? Его можно сделать тремя разными способами за 3 разные цены.
Друг мой, не мог бы ты перечислить все известные тебе способы выстроить в ряд несколько дивов? Чтобы твое мнение мне было более ясным)
Дружище, это тебе ничего не даст. Давай я тебе расскажу как это можно сделать тремя разными способами за 3 разных цены.
1) Самый дешевый. Заставляем дизайнера нарисовать 3-4 вида плаката под каждое разрешение. И выкладываем с помощью <picture>. Затраченное время на верстку: 5 минут
2) Самый дорогой. Отверстываем каждый блок под каждое разрешение, Изображения – отдельно, текст – отдельно.
Затраченное время на верстку: 8–12ч.
3) Комбинированный. Разбиваем плакат на несколько изображений, которые по разному обираем на каждом разрешении.
Затраченное время: 4–8ч.
И так как это обычный плакат, и никакой динамики на нем не нужно, я склоняюсь к первому варианту реализации.
Что значит "на каждом разрешении"? Адаптив это от 320 до 1000, в данном случае до 1200. Телефон может быть 320, а можешь быть 640 (горизонтальный). Десктоп может быть 1024, а может быть 3840. Между ними планшет еще. Тексты должны быть текстами, чтоб редактироваться в админке. Делать 3-4 плаката под каждое разрешение - значит грузить на все устройства несколько комплектов картинок.
Телефон 320-767
Планшет 768-1023
Десктоп маленький 1024 -1200
Десктоп большой 1200-1400
И далее..
Если ты почитаешь спецификацию тега <picture>, то узнаешь, что он грузит конкретное изображение подходящее под указанные параметры, поэтому трафик оно не увеличит.
Но даже без этого, ничто тебе не мешает создать свой элемент и подгружать подходящие изображения самостоятельно.
Чаще всего баннера и плакаты задумываются удивлять и заинтересовывать взгляд. Делать их дизайн примитивным и удобными для верстки может противоречить первоначальной задаче.
А решение о верстке плакатов и баннеров, текстом или картинкой должен принимать заказчик. Готов он оплатить полтора дня верстки? – не вопрос. Но чаще всего зрителю настрать, как он сверстан, поэтому их верстка не стоит этих денег.
В моей жизни тоже было) когда я училась в школе, участвовала в городском конкурсе "А ну-ка девушки!". Нашу команду пришли поддерживать одноклассники, которые плюс ко всему нарисовали чудесный огромный плакат со словом "ГИМАЗИЯ" вместо "Гимназия". Десять лет прошло, вспоминаем до сих пор)))
H и N - это обозначение основных патогенных белков. Они могут быть одинаковыми у разных штаммов (это так называют разновидности вирусов) гриппа. Как правило для гриппа они означают максимальную патогенность для "1" и снижается с ростом числа до "7" или больше.
Не, там в шапке карточки одни цифры, а в тексте и на логотипе - другие. Это точно не ок.
@designbyvasya
(То есть, если вакцину изобрели в 2009м, считается ли, что верно на первой картинке было бы указать "скорость изобретения вакцины 91 год"?)
А 600к от от 700кк - 1,4kkk = 1% не смутили? 😂
Вероятно, здесь перепутаны данные смертности и летальности. Они немного по-разному считаются
Разумеется, нет. Переболело куда больше, чем фактически подтвердили. Поэтому по факту сегодня в мире вообще никто не знает реальный процент. Возможно, это знают только в Китае. Если верить их данным, то это 4%. Но если по домам без подтверждения болело гораздо больше людей, то смертность может быть 2, 1 и даже меньше. Кроме того, многие умирают очень быстро после подтверждения, а лечатся гораздо дольше. Условно 1000 человек заболело, 50 умерло за неделю, 50 уже выписали, а 900 еще на лечении. Вот по вашим подсчетам получится 50%
А возможно Китай скрывает инфу и там смертность была 10%. Но какая разница?
Чего? Пересчитай еще раз, сколько будет 600 тысяч в % от 700 миллионов.
К - тысяча, М - миллион. Проблемы с сокращениями?
Но нахуя?
В Гугле забанили?
Килобайт - 1024 байта.
Кило - 1000.
А вот кибибайт это 1024 байт
Это как с молоком
Ты ветку прочёл? Это я говорил про приставки К, М, Г. А вопрос был к варианту К, КК, ККК.
Там много неточностей. Например у меня сестра переболела атипичной пневмонией в 2005, а там написано последний случай в 2003
Я могу ошибаться в данных. Я предупредил в посте. Я дизайнер. Я не учёный. Я как обычный пользователь интернета. Я собрал инфу в интернете. Я эти данные не придумал. Я не преследовал цели развить панику. Я преследовал цель дать ясность народу и сэкономить время. Я даю разрешение кому угодно использовать эти изображения, можно даже не упоминать меня как автора, если надо я могу скинуть исходники кому надо, просто напишите в директ инстаграма. Я из народа. Я сделал это для народа. Я желаю всем здоровья. Я. Я. Я. Я. я. я. я.
При чем тут ошибка в данных? Данные ты взял из конкретного источника, о чем по хорошему надо указать. Но оставить в тексте «Успеть все: как работать, когда дома болеет ребенок». И одинаковые обозначение Гонконского и Русского гриппа, это полная лажа.
Хороший дизайнер не только рюшечки рисует, а еще следит за качеством результата в целом. Особенно, когда сам же подготавливает материал.
И я удивлен. 11 часов прошло, куча ответов автора в комментах. И до сих пор не исправленные ошибки в карточках.
Да дизайнеры как правило мало образованы, это потому что в школе рисовали на задней обложке, вместо того чтобы учителя слушать.
Ой да ладно, будто тут учителя собрались. В тему тема, может кому-то надо работать когда дома болеют дети. Придрались к оформлению..
Заебись ответил. Конструктивно.
Вот узнаю старый, добрый интернет. А то все такими вежливыми стали, аж тошнит. Только зачем там вместо "у" две точки - я не понял. Конспиратор хуев, блин.
Здравствуйте.
Прошу Вас в дальнейшем воздержаться от подобного рода высказываний в сторону пользователей ресурса. Предупреждение Вам с занесением в профиль. Теперь к Вашему аккаунту будет повышенное внимание при обработке призывов.
@moderator, я всё понимаю, Лига Нахуй и так далее, но тут как-то ТС перегнул палку с грубостью :/
Нахуй - это твой путь по жизни.
что такое н/д?
Откуда исходник, много неточностей, везде пишется, что происхождение китай, хотя на самом деле это не так. Испанку уже даже на китайцев переписывают))) вы найдите хоть данные сколько от испанки умерло в Китае? Что бы такое утверждать.
можно
На карточках внизу написано
Конечно можно.
я ж дизайнер, а не копирайтер, отправлял друзьям на проверку. Оказалось не всё проверили =(
сАмбреро и мексиканцы не носят. А вот сОмбреро они вполне себе носят.
Загуглил сОмбреро
Ну ты первый начал поправлять другого человека 😬
че это?
дизайнер откуда взяли статистику смертей по свиному и гонконскому гриппу? Приведите источники. Ваши цифры завышены в сотни-тысячи раз.
Источник – женский онлайн журнал
https://www.marieclaire.ru/krasota/chto-stoit-znat-o-epidemi...
И теперь эта информация воспринимается уже как то иначе, верно?
А что за шрифт использовался, если не секрет?
уууупс.... exo2, бро
И у русского гриппа происхождение "Китай", хотя в тексте - СССР.
В первой карточке строчка "все страны, кроме ..." не влезла.
ахахах. А я перечитываю и понять не могу, к чему это
Ну на самом деле, с точки зрения эволюции так и должно быть, страна с большим населением (больше пространство для мутаций одного вируса) и достаточный уровень развитости (транспорт, люди не умирают сразу от не "совершенных" вирусов, в отличии от Индии где даже грипп имеет очень высокий процент смертности(сложно сейчас найти точную цифру из-за коронавируса)).
На самом деле нет. В нашем организме живёт овердохрена микробов, но они нас не убивают, так как они свои, "родные". Убивают нас животные микробы, так как до них все ещё "не дошло", что они находятся не в организме условной свиньи/летучей мыши/коровы, а в организме человека. В итоге то, что у животного вызвало бы лишь лёгкое недомогание и простуду, человека убивает. А для перехода от животного организма к человеческому нужнен очень тесный контакт с животным-носителем.
По факту, почти все заболевания от типичных СХ животных мы уже получили. Оспа пришла от верблюдов, коклюш от свиней, сибирская язва от коров и т.д. Остаются лишь атипичные животные. Как те же летучие мыши.
Вирусы это микробы.
На самом деле и провирусы вы тоже правы, но главной причиной становятся всё таки мутации а не, типичности или нетипичность животных, просто "новые" вирусы от коров (к примеру), это новый штам старого вируса поэтому и мы не узнаем о "новом" вирусу потому-что название старое а про штам в новостях не говорят).
Ну так ведь они куда более типичны для людей в СХ нежели те же летучие мыши. Для людей из Ближнего Востока, Африки и Средне Азии уж точно
пожалуйста
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2537734/
https://www.who.int/bulletin/volumes/90/10/12-101873-ab/ru/
https://www.bbc.com/russian/vert-fut-46385557
сам не читал, офк
И Китай за эту хуйню до сих пор не платит.
В соседнем посте Васыли мне доказывали, что призвать Китай к ответу и оплате последствий эпидемии нельзя, потому что ТИПА никто не виноват. Все пандемии оттуда, но никто не виноват, ага.
Но ведь действительно никто не виноват. Это не китайцы изобрели мутацию вирусов
Как вариант подкинуть Эпплу идею запатентовать вирусы. И потом вступить с китайцами в патентный спор за нелицензионное использование.
Вы говорите так, будто это что-то плохое...
Да это не важно виноваты или нет. На данный момент никто в мире не может Китай заставить или принудить к чему-либо.
От кого скрывали?
Каким образом скрывали?
Почему именно в ноябре?А в Китае только китайцы живут?
Откуда у тебя вообще такая информация?
Если первый официальный пациент обнаружился с симптомами (на тот момент ещё неизвестно чего) 1 декабря, в СМИ информация о новом вирусе появилась уже 12 декабря, 21 декабря китайские эпидемиологи сделали официальное заявление о новом типе пневмонии возникшем в Ухане, к 30 декабря только наконец определили что это вообще за вирус, а 31 декабря Китай сделал официальное обращение в ВОЗ.
Иностранных граждан тоже запереть?
На основании чего?
Того что на состояние декабря заболело пара десятков человек в одном из китайских городов?
А ещё что сделать?
Страна, чья экономика считай целиком стоит на торговле, импорте/экспорте товаров, причем по большей части торговли частных компаний, причем с крупной долей иностранного капитала.
Опять всё тот же вопрос - на основании чего ты вдруг решил, что Китай что-то сделал не так как надо?
Да от телик пересмотрел. Там ещё говорили, что Ванга этот вирус предсказала.
Билять, эта Ванга, как и Нострадамус, на любую хрень по предсказанью настрогала. Где со всеми ее откровениями можно ознакомиться, кроме РенТВ?
В комментах
Добавим к этому WHO, которая долгое время сама не понимала на сколько это серьезно.
Да, запретить авиаперелеты всем жителям Ухани и Хубэя к херам, пока не разберутся, как будто Китай первый десяток лет существует, у него уже дохрена опыта в пневмониях и прочей заразе.
После каждого попавшего в больницу с пневмонией закрывать границы и авиаперелёты?
Как ты себе такое представляешь?
8 декабря начались первые клинические симптомы у заболевших, 30 декабря Ли Вэньлян заявлял о вирусе, похожем на SARS, 9 января умер первый человек, вирус был диагностирован у 41 человек, 8 января первый случай в Тайланде, и до конца января уханьские жители могли улетать из города в другие страны. Не передергивайте, город можно было закрыть гораздо раньше. Китай подготовлен к своим бесконечным эпидемиям, как коммунальщики в России к зимнему снегу.
В связи с чем?
С какой вообще стати?
То ли дело все остальные 200+ стран, у которых было в запасе почти 2 месяца чтобы подготовиться к уже обнаруженному вирусу.
Они ведь не такие тупые как Китайцы, правда?
А нет, никто из них до сих пор не смог ввести те же меры что ввёл Китай в отношении Уханя.
Разумеется, 200+ стран должны были готовиться. Но по сути государства всех стран облажались, при всем уровне современной медицины, количестве профессионалов, предсказывающих этот вирус чуть ли не с 2015 года, ресурсах контроля за обществом. Авось пронесет, авось обычная вирусная пневмония, авось люди не заражаются воздушно-капельным, авось инкубационный период короткий и хватит замеров температуры, чтоб своих граждан спокойно в Европу в середине января отпускать, когда люди уже умирали, авось заражено не больше, чем мы знаем, нам вообще все кажется, все пронесет и болеют одни китайцы.
Начинаю понимать либертарианцев.
Дело в том, что из всех этих государств - только у китайцев есть какая-никакая практика решения подобных проблем, ресурсы и политическая воля.А эти фрики тут причем?
Если ситуация будет требовать полной блокады зараженного города - будет блокада, если потребуется всех прогонять через фильтрационные центры - организуют эти центры и будут прогонять.
Никакая из западных стран не то что не сможет в принципе подобное воплотить, но и политической воли на это не найдёт, так как это прямо противоречит "демократии и либерализму".
Все банально просто - у китайцев есть такая практика, потому что у них много опыта, большинство эпидемий исходит из их региона. В Африке конечно все хуже, но по остальным странам судить смысла нет. Стали бы в США затыкать рты врачам, говорящим о новом вирусе - понятия не имею.
Про "фриков" не вижу смысла даже спорить, все с вами ясно.
Если ты о том, что какие-то люди абсолютно самовольно без каких либо на это санкций и полномочий начинают проводить политику информирования населения - то тут нет ничего странного в том, что тебе дадут подзатыльник чтобы ты не устраивал самодеятельность.
Особенно в таких вопросах как предполагаемая эпидемия, которая обязательно провоцирует в обществе панику а на рынке - турбулентность.
Что вы вкладываете в понятие "информирования населения"? С какой стати для распространения информации, не попадающей под законы против терроризма, наркомании, возбуждения вражды и т.п., нужны какие-либо санкции и полномочия? Общество в лице СМИ, научных сообществ, врачей, среди которых Вэньлян распространял информацию имеет право самостоятельно разбираться в том, насколько оправданы опасения врача и на чем они основаны. Вы оправдываете откровенно "чернобыльские" методы.
Зато у нас теперь нету паники, нету турбулентности, есть неуклонное падение вниз и десятки тысяч смертей. Офигенная цена для "стабильности"?
Научные сообщества, врачи и прочие имеют свои собственные каналы передачи информация, не требующие публичной огласки происходящих процессов, на примере тех же самых вирусов, с какими бы побуждениями этот доктор ни действовал - его действия вполне себе могут классифицироваться как провокация паники в обществе даже в наших странах, я уже не говорю о китайском законодательство, где наверняка всё ещё жестче в плане контроля за информацией и тем, как и главное когда её подавать населению.
Все рычаги власти находятся в руках у компартии китая, решения тоже принимает компартия, населению в это время надо сидеть на жопе ровно и выполнять команды компетентных органов несущих ответственность за те или иные мероприятия.
И уж точно не доктору Вэньляну, пусть его намерения даже трижды благие, вмешиваться в эти процессы.
Он совершенно точно точно никому и никак не помог своими выкриками.
Особенно меня смешат твои попытки подменять понятия, дескать вот если бы доктор Вэньлян вовремя посеял панику среди населения - тогда бы точно всё стало хорошо.
ты приведёшь сейчас хоть один пример когда подобные действия приносили что либо помимо ещё больших бедствий?
Или хотя бы чисто теоретически можешь обрисовать положительный импакт рандомных людей кричащих в телеграммах "ВСЁ ПРОПАЛО, МЫ ВСЕ УМРЁМ, НАМ КОНЕЦ, СПАСАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ!" ?
Ну вот ты заходишь сейчас в какой-то мессенджер а тебе оттуда кто-то причит "У НАС В ГОРОДЕ ВСПЫШКА БУБОННОЙ ЧУМЫ, НАМ ВСЕМ КОНЕЦ, ГОСУДАРСТВО НА НАС НАПЛЕВАЛО, СПАСАЙТЕСЬ КТО МОЖЕТ" - твои действия?
Какая цена?
Причем тут разводящие панику люди?
Каким образом паникёры могли предотвратить то что произошло?
Ты вообще в принципе видел хоть раз паникующую толпу?
У меня встречный вопрос. Ты хоть раз видел, чтобы какую-либо демократическую страну, город, охватывала паника по поводу несуществующей, фейковой эпидемии, паника, не имеющая под собой никаких оснований? Хоть раз видел, чтобы эта паника приводила к каким либо серьезным экономическим последствиям? Существует ли вообще тот зверь, та угроза, из-за которой вы требуете запрещать свободу слова? Стоит ли эта угроза таких серьезных мер?
Я не могу представить себе ситуации, когда сколько-нибудь серьезное количество людей поверило слухам о бубонной чуме без доказательств, они споткнулись бы о скептицизм населения, не говоря уж об опровергающих их журналистах и ученых.
Каналы передачи информации идеально работают только в мирах приверженцев мирового правительства. А то, что мы наблюдали последние месяцы - это бесконечные фейки с экранов ТВ, из уст политиков, глав государств, хаотичные решения по борьбе с эпидемией, заражения среди высших чинов власти, слухи о заражениях только среди азиатов, слухи об экономическом заговоре, слухи об биологическом оружии из уст дипломатов Китая - все, что указывает на полное отсутствие какой-либо внятной информации о болезни. Политики России и Америки высказывались об "обычном гриппе", политики Италии призывали к обнимашкам с туристами из Китая, политики Британии уповали на национальный иммунитет. И вы предлагаете сидеть на жопе ровно, не рыпаться, ждать, пока эти люди разрулят проблему?
Положительный импакт от информации об реально существующей угрозе? Хмм, может люди заставили бы политиков действовать решительней, а не ждать, что авось пронесет? Почему сейчас там, где вся информация доступна, подавляющее большинство граждан самоизолировалось и выполняют все указания?
О каких успешных, своевременных карантинных мерах Китая можно говорить, если зараза с рынка одного города разнеслась по всему миру? Если в 20 числах января обычная уханьская китаянка могла сбить температуру, улететь в Париж, опубликовать фото ресторана в соц.сетях и только после паники со стороны обычных людей, их личных писем - посольство Китая начало разбираться с проблемой?
Паникующие толпы возникают в мире, где люди вообще не доверяют правительству, потому что оно шлет один фейк вслед за другим. Киевлянам 1 мая 1986 года тоже надо было не рыпаться и выходить на демонстрации, потому что в правительстве есть каналы и все схвачено?
И личный вопрос - если в твоем городе начнется чума, правительство будет скрывать информацию, вы будете жить как ни в чем не бывало, перезаражается вся твоя семья - ты все так же будешь выступать против своего права защищать собственную жизнь?
Винит их не нужно ничегоже не стреслось подумаешь эканомика стала денег нет лиди дохнут что будет через неделю никто не знает у многих стрес
Они замечатнльные люди которые жрут все давная история (заражат человечество) традиции жрат пишу не готовя как всемирно известный суши ( да не важно что японская все одно дермо) в ютубе дофига ролиеов как они намакают кусок в масле сразу же в ротик и живем тож жрут
Почему люди должны страдат из за их традиции неужели в 21 веке им не хватает нормальной пиши что они жрут летучих мышей обычных мышей разной тварины
Люди не могут своего отца или мат похоронит умирают одни в болницах из за этих узкаглазых
Люди умирают из-за вируса.
Этот вирус уже существовал (причем не только у мышей, он у целого ряда животных распространён) и мог передаться каким угодно образом, к примеру летучая мышь могла насрать в корыто свинье, которая сожрёт из корыта вирус заразится сама а потом человек сожрёт зараженную этим вирусом свинью - это то, как предыдущие подобные вирусы передавались.
В конце концов эта мышь могла просто кого-то укусить и заразить вирусом, который всё равно в итоге вылезет наружу и начнёт делать то, что он делает сейчас.
Давай может ещё японцев будем обвинять за то что у них постоянно землетрясения и цунами?
Ну а хули они там землетрясения устраивают?
Это же на их территории происходит, значит это они виноваты.
Вот только ты когда поднимаешь руку кого-то обвинять в чем-то будь готов и приговор по обвинению вынести.
Какой приговор ты собираешься вынести китайцам?
Дело не в том что касаеться или нет, есть причина и следствия, последствия данный момент так что касаеться меня жизни семи знакомых друзей
Китай 2-я эканомика мира после США
Они эту нечест жрут в уличных кафешках и (елитных ресторанах) шыкуют, еще снимают и выкладывают на ютуб и смачна шолкая губами нам нам нам поднимают большой палец показывая что какая вкусняшка реч не идет о голоде эта их кухня эта их традици да когдато они начили что жрат нечего но сейчас нет
Ты оброзаволский парен где бывает вирусы микробы правильно в антисанитарных местах когда жрут что папало без должного ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Точно не известно как он папал к человеку возможно от укуса не передаеться от комара же не передаеться если укусил заражоного человека как малерия эта др тема
Если они с ними жвут (как выше было сказано)
Если они их тонами торгуют в базарах жывыми и разделаными, они едят все что движеться
Это нормально что периодически широкоглазые будут посылат нам такие бонусы
Я понимаю в средние века и ранше также на примере испанки после войны нишета голод это можно понять но это совсем др дело зачем ты подводещ почву под это
Ты любиш подчеркиват что их 1.4 милярдов, в мире 7.7 милярдов без китая 6.3 милярда, по густанаселености есть очень много стран это тож не аргумент почему же опять этот китай одарил мир
Не все познаеться в сравнении цунам неудачный пример это от япошек не зависет что присходит с тектаническими плитами а вот им бы следавало есть нормальную еду ( не собак мышей кошек крыс итд) хорошо ПРИГОТОВЛЕНУЮ и минимум контактов с жывотнами
Люди да умирают из за вируса который заразились от китайцев
Это просто статистически определено, согласно теории вероятности. Ну так и от всех китайцев не зависит что там жрут их отдельные граждане.
Китай - очень многогранная страна, примерно такая же как Россия и народы внутри Китая отличаются друг от друга почти так же как и в России, культурой, обычаями, привычками и кухней в том числе. И из-за того что полтора идиота сожрали летучую мышь - ты рассказываешь о том что все китайцы долбоёбы и Китай в частности хуёвая страна.
Если что - Китай от этого пострадал не в меньшей степени, так как экономика у нас глобальная.
Я говорю и говорил что узкаглазые виновны в этом про то что они далбарики разговора не было, понятное дело есть сред них мусульмании ( которые даж свинину не едят) есть вигетерианцы и т подобное
Китай для когото охуеная страна а для когото нет также не говорил
Обидное я сказал только то что узкаглазые для когото (у тебя аватарка подозрителная ты не один из них случайно) и что вина польностю на них и это факт
Имеию ли я призерат людей которые жрут мышей собак и т п естественно обсолютно нормально
То что пресходит у япошек нет плохого и хорошого для меня и тебя ну произашло землятресения очень жал и все на этом а их зараза касаеться нас
Еще раз в осталном мире 6.3 милярда
2 Апреля 2020, 14:43 | 4983 просмотров
В Китае начали вновь употреблять в пищу летучих мышей. Об этом пишет газета Daily Mail, корреспондент которой побывал на внутреннем рынке в Гуйлине на юго-западе Китая.
По словам журналистам, там летучие мыши, как и скорпионы, продаются как средства народной медицины. На рынке можно заметить ржавые клетки с домашними животными, лужами крови и валяющимися внутренностями разделанных туш, пишет Росбалт.
По его словам, такой же рынок открылся в Дунгуане на юге КНР. Там выставили охрану, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.
«Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема», — подчеркнул репортер.
По принятой среди ученых версии, коронавирус впервые передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане. Эти рукокрылые благодаря мощной иммунной системе способны быть носителями одновременно более чем полутора десятков смертельных для человека вирусов.
Вирусы совсем не обязательно живут в условиях антисанитарии. Да и к тому же нет подтвержденных данных как вирус передался напрямую в результате разделки тела или через какого-то животного-посредника, но вот точно известно, что вирус даже при недолгой варке или при другой термической обработке умирает.
Ещё ты просто не осознаешь, на сколько у них крупный рынок диких животных и сколько денег крутится там. Естественно государство пытается это урегулировать, но если напрямую попробует запретить, то сильно обожется
Я бы ради интереса на это посмотрела и поржала 😂
А это будет такое же захватывающее, как ебля летучей мыши в презервативе, которая вырывается и пытается укусить за член зубами иглами? 🤣🤣🤣
Не китайцы изобрели, но почему все пандемии из Китая? Плотность населения там не шибко выше плотности населения Москвы.
Много факторов. И та же плотность населения, и подходящий климат, и подходящая живность. Никогда не работает только один фактор, всегда действует совокупность.
В Индии просто холера процветает и дизентерия, вирусам слова не давали ))
не задыхается от вирусов это вы про страну где уровень медицины - трупы топят в речке откуда берут воду для питья сливают туда же нечистоты и стирают?
https://lenta.ru/news/2020/03/31/ih_borba/
ну там Туркмения и закрыта от внешнего рынка на шесть замков, да и не интересна она никому.
в Индии точно бы скрыть не удалось, так как страна сильно интегрирована в мировое пространство
Может, у них организмы закалены этой антисанитарией?
"Климат в Индии" - понятие настолько же широкое, как "климат в России"
Как так получается, что в стране с одной из самых сильных экономик люди жрут всякую херню, типа летучих мышей и гусениц?
А ведь у них еще и знаменитая китайская медицина основана на пожирании/заваривании/настаивании всего чего только можно
Москва одна, а там есть города больше. там есть малые народности типа как у нас чукчи и эскимосы на севере. только кучками больше чем все население РФ.
Я как то общался с парнем из Поднебесной. Говорит, я из маленького городка. Население миллиона 2-3 всего
Я например живу в Гуанчжоу (3 по величине городе Китая), у нас всего 25 млн. населения
Поселок городского типа
Но это единые городские непрерывные застройки, застроенные высотками. Соединённые линиями метро, и автобусными сетями. По сути огромные мега-города. Москва по сравнению с ними, посёлок городского типа, с низенькими домиками
В Ухане плотность 1400ч/км2, а в Москве 4880. Ухань 8500 км, Москва 2500 км. Т.е. примерно равно, но из МСК ни одного вируса, а из Китая - все.
Что ещё расскажешь?
Ты его сам смотрел? Там десяток городов стран перед Китаем с большей плотностью населения.
А теперь посчитай, сколько китайские агломерации из топ 100 имеют суммарную площадь и какое там население. У них почти 190 миллионов живут на площади в 36тыс кв км. Если мне надо будет еще про закон больших чисел сейчас объяснять - то увольте.
Ну это то же самое, как оставить газ включенным и уйти из дома, а потом сказать соседям - ну мы не виноваты, не мы же изобрели газ и то, что он взрывается.
Мне больше интересно, а как вы видите ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ возможность это сделать?
Изолировать Китай?
Погрозить ядерной дубинкой?
Ввести санкции?
А не кажется ли вам, что писька не отросла у иных стран на это?
Ну них же есть Китайская Стена? Вот достроить ее по границе и закрыть нафиг. )
В смысле не отросла писька? Европа + США погрозят и Китай язык в жопу засунет.
Китай? Кому-то пригрозит? Да всем похуй на Китай. Их всю историю маленькая Япония щемила. Воевать они так и не научились на том уровне, на котором воюет США/Европа.
Экономические санкции куда как эффективнее и менее ресурснозатратные, чем полномасштабная война. Было бы крайне невыгодно нападать на РФ. Поэтому и никто воевать с Китаем не собирается.
Но! Так как страна живет и дышет торговлей с другими странами. и не отгорожена от них как КНДР, а мы живем в мире, где господствует парадигма американского доллара (да, поцреоты, признайте это наконец), именно за США будет последнее слово касательно того, что должен сделать Китай в этой ситуации.
Парадигма доллара хоть и господствует, но я не исключаю, что, оставшись без дешевого китайского производства, американские корпорации экстренно не пролоббируют смену правительства на менее категоричное. Более того, я почти уверен, что американские производители прозаично не допустят таких санкций, которые крайне негативно на них повлияют.
Тогда вам этот же вопрос.
Какой вы видите ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ возможность наказания Китая?
Под теоретический я понимаю то, что физически смогут исполнить иные государства, без фантастики научной.
Умиляет вот эта позиция. Что делать я не знаю, но вы там делайте что-нибудь.
Кто они-то? 2 миллиарда китайцев виноваты? Или правительство Китая виновато, что кто-то где-то что-то съел? Вы сумбурно мысли свои выражаете.
Если делать какую-то страну виноватой во всех бедах, то от этого прям легче на душе станет? "Это не мы карантин не хотим соблюдать, лучше пойдём шашлики жарить, ведь эпидемия нас не касается, это все где-то далеко и вообще вина Китая". Только вот правительство Китая сделало дохера и довольно оперативно, а вот какая реакция была у стран Европы и Америки?
Не конкретную, потому что дальше можно винить Италию, Испанию, штаты, а затем и Россию, что точно так же недооценили угрозу и промедляли с действиями. Не Китай виноват в таком пиздеце, что случился в Европе, а обычная человеческая безответственность, которая вещь интернациональная
В чём виноват Китай, и более 90% китайцев, не имеющих к этому отношения? Подавляющее число китайцев не едят диких животных, и всячески осуждают деревенских долбаёбов, с которых обычно инфекции и начинаются. Ты к каждому из них наблюдение приставишь? Что за бред ты несёшь?
А я считаю, что все люди должны быть честными, искренними и дружелюбными друг к другу. Мы одинаково далеки от реальности) На сим со своей стороны беседу закончу.
Маленький ещё
Может быть
Тем не менее, руководство Китая принимает меры по борьбе с ебанутыми традициями своего народа, такими как поедание животных заживо без термической обработки. Активно борются с древними традициями и религией, а именно религия и традиции виноваты в появлении вируса.
Активно? Двадцать лет тоталитарного капитализма и только после короновируса введёт запрет на поедание живых животных? У тебя порядок с головой?
Этот запрет уже много лет действует, а сейчас ещё больше ужесточили наказание
Китайская кухня: от пыток живых к могилам мертвых
Ну вот Китай как-то справился, закрылся и по официальной статистике количество заболевших в Европе уже куда больше и распространяется куда быстрее. Так может ещё больше виноваты правительства тех стран, которые уже видели начало этой пандемии, но все равно нихуя не предпринимали и позволили эпидемии ещё больше разрастись?
Лично я верю куда больше Китайской статистике, чем Российской. Но тут дело не в статистике, а в том, что другие страны видели что происходит и чем это может закончиться и один хрен ничего не сделали.
А я живу в Китае, и верю. Мы уже давно вернулись к обычной жизни, только маски пока носим. В больницах осталось всего около 3000 человек, и их число постоянно уменьшается. Смертей уже практически нет
Ну их больше миллиарда, чисто статистически самая большая вероятность появиться вирусу именно там.
Может и не Китай...https://pikabu.ru/story/statya_2015_goda_pro_koronavirus_uzhe_togda_znali_i_govorili_pro_opasnost_7297508?utm_source=fshare&utm_medium=sharing&fbclid=IwAR3q5INILNbkS5rgilzr3g4sI4jWR-EQl9u-hzqzccMr_7l5aveBSqEYKfg
Просто жрут все что движется.
Перестань двигать еду китайцам.
вы призываете к экстремизму?. Осуждаю
Больше на геноцид похоже.
Не, их одной Царь-бомбой точно не возьмёшь