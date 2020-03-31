История эпидемий за последние 100 лет

Я графический дизайнер. Несколько дней изучал истории эпидемий и пандемий. Нарисовал логотипы вирусам, как если бы это были спортивные команды. Собрал всю информацию в кучу и решил поделиться с вами.

Мой первый пост. В тексте могут быть ошибки и некоторые данные могут быть не верными, так как разные источники пишут по своему. Старался брать информацию из более серьёзных источников. Напишите в комментариях что исправить. Будьте здоровы пикабушники.