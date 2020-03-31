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История эпидемий за последние 100 лет

Я графический дизайнер. Несколько дней изучал истории эпидемий и пандемий. Нарисовал логотипы вирусам, как если бы это были спортивные команды. Собрал всю информацию в кучу и решил поделиться с вами.

История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост
История эпидемий за последние 100 лет Коронавирус, Эпидемия, Пандемия, Карантин, Дизайн, Логотип, Длиннопост

Мой первый пост. В тексте могут быть ошибки и некоторые данные могут быть не верными, так как разные источники пишут по своему. Старался брать информацию из более серьёзных источников. Напишите в комментариях что исправить. Будьте здоровы пикабушники.

[моё] Коронавирус Эпидемия Пандемия Карантин Дизайн Логотип Длиннопост
580
1643
designbyvasya
designbyvasya

Найдены дубликаты

Все комментарии Автора
+359
Аватар пользователя STENJK STENJK

Внимательней копипастить надо

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раскрыть ветку 93
+268
InSleaze

И еще у гриппов многих написано H2N2, хотя на лого другие цифры. Но было очень интересно. Спасибо автору

раскрыть ветку 33
+120
Ivanrostov
Почти у всех вирусов происхождение Китай. Китай производит абсолютно всё, даже вирусы.
раскрыть ветку 7
+34
exehtml

Когда я был в начальной школе, я был очень крутым учеником: фулл пятерки по всем предметом, 100% участие в жизни класса, где я был очевидным лидером. Тянул весь класс, а порой и всю школу на всяческих спортивных и интеллектуальных олимпиадах. Не чужды были к этому и мои родственники. И вот однажды нужно было сотворить офигеть какой крутой листочек А2 с заголовком "С днем учителя!". Я рисовал никак, так как обе мои руки растут от ягодиц, но я вызвался. Мои мама и тетка (на 13 лет старше, мамина сестра) тяжело вздохнули и принялись за дело. Весь вечер ватман А2 разрисовывался разноцветными карандашами, фломастерами и/или красками (точно не помню). Убили они часа 4, а может быть даже и 6. И когда мы закончили, мы обнаружили, что огромные буквы, каллиграфически выведенные по линеечке, имеют косяк. Достаточно плотно было написано: "С ДЁМ УЧИТЕЛЯ!" - одна буквы была пропущена. Прошло уже 18-20 лет, поэтому пруфов не будет)

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раскрыть ветку 20
+28
Аватар пользователя Xirurgik Xirurgik

H и N - это обозначение основных патогенных белков. Они могут быть одинаковыми у разных штаммов (это так называют разновидности вирусов) гриппа. Как правило для гриппа они означают максимальную патогенность для "1" и снижается с ростом числа до "7" или больше.

раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Xomyakozavr Xomyakozavr
И со свинным грипом я вот не поняла-написано что вакцина за 12 месяцев выведена,и тут же"лекарств и вакцин от "животных"напастей нет"
+5
Аватар пользователя gayarsenic gayarsenic
А ещё испанка и свиной грипп это одно и тоже. Две вспышки одного заболевания в разные года, а не два разных вируса.
(То есть, если вакцину изобрели в 2009м, считается ли, что верно на первой картинке было бы указать "скорость изобретения вакцины 91 год"?)
+21
Аватар пользователя unspace unspace

А 600к от от 700кк - 1,4kkk = 1% не смутили? 😂

раскрыть ветку 16
0
Аватар пользователя doctorpingvi doctorpingvi

Вероятно, здесь перепутаны данные смертности и летальности. Они немного по-разному считаются

0
Аватар пользователя Ciberbomj Ciberbomj
Хочу поделиться своими расчетами по %смерности от COVID-19: на ленте 01.04.20 написана статистика по короне, где из 855 тыс. заболевших умерло 42 тыс., а вылечилось 177,8 тыс. Т.к. такое заболевание как правило заканчивается либо выздоровлением, либо смертью, то считаем средний шанс пережить болезнь: 177,8+42=219,8 тыс. с завершением болезни. Далее людей с оконченным состоянием болезни делим на кол-во умерших и получаем: 219,8/42= 5,23. Т. е. на пятеро заболевших один умирает. Таким образом вероятность умереть от этой болезни без градации на группы риска составляет 19,12% на сегодняшний день, что как бы не бьется с 4,7% из официальных данных по летальности. Может некорректно считаю конечно... хз
раскрыть ветку 1
-9
tw1ny
6кк-10% +/- , 600к-1%... Что не так?
раскрыть ветку 12
ещё комментарии
+3
Аватар пользователя zzLuuk zzLuuk

Там много неточностей. Например у меня сестра переболела атипичной пневмонией в 2005, а там написано последний случай в 2003

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+33
Аватар пользователя designbyvasya designbyvasya

Я могу ошибаться в данных. Я предупредил в посте. Я дизайнер. Я не учёный. Я как обычный пользователь интернета. Я собрал инфу в интернете. Я эти данные не придумал. Я не преследовал цели развить панику. Я преследовал цель дать ясность народу и сэкономить время. Я даю разрешение кому угодно использовать эти изображения, можно даже не упоминать меня как автора, если надо я могу скинуть исходники кому надо, просто напишите в директ инстаграма. Я из народа. Я сделал это для народа. Я желаю всем здоровья. Я. Я. Я. Я. я. я. я.

раскрыть ветку 18
+44
antiobiotic

При чем тут ошибка в данных? Данные ты взял из конкретного источника, о чем по хорошему надо указать. Но оставить в тексте «Успеть все: как работать, когда дома болеет ребенок». И одинаковые обозначение Гонконского и Русского гриппа, это полная лажа.

Хороший дизайнер не только рюшечки рисует, а еще следит за качеством результата в целом. Особенно, когда сам же подготавливает материал.

И я удивлен. 11 часов прошло, куча ответов автора в комментах. И до сих пор не исправленные ошибки в карточках.

раскрыть ветку 10
+4
Аватар пользователя vonuchkin vonuchkin

что такое н/д?

раскрыть ветку 1
0
AtakaMaka

Откуда исходник, много неточностей, везде пишется, что происхождение китай, хотя на самом деле это не так. Испанку уже даже на китайцев переписывают))) вы найдите хоть данные сколько от испанки умерло в Китае? Что бы такое утверждать.

-2
Sofyushka88
Можно Инстаграм?
раскрыть ветку 3
+6
Аватар пользователя designbyvasya designbyvasya

я ж дизайнер, а не копирайтер, отправлял друзьям на проверку. Оказалось не всё проверили =(

раскрыть ветку 17
+27
Аватар пользователя Induna Induna
С испанским гриппом ты ошибся- испанцы не носят самбреро
раскрыть ветку 7
+10
Аватар пользователя hideka hideka

дизайнер откуда взяли статистику смертей по свиному и гонконскому гриппу? Приведите источники. Ваши цифры завышены в сотни-тысячи раз.

раскрыть ветку 1
0
Аватар пользователя FellexBest FellexBest

А что за шрифт использовался, если не секрет?

раскрыть ветку 6
0
Аватар пользователя PolarBearXXL PolarBearXXL
Простите, чтг под топовым, но может подскажите ссылочку, был подобный пост с иллюстрацией про масштабы эпидемий, начиная с 12 по-моему века...
0
Аватар пользователя koteika.328 koteika.328

И у русского гриппа происхождение "Китай", хотя в тексте - СССР.

В первой карточке строчка "все страны, кроме ..." не влезла.

0
dratha

ахахах. А я перечитываю и понять не могу, к чему это

0
Turchibal
Я тож заметил
+503
Аватар пользователя Brud1ey Brud1ey
И почти все из Китая
раскрыть ветку 147
+48
fire17542

Ну на самом деле, с точки зрения эволюции так и должно быть, страна с большим населением (больше пространство для мутаций одного вируса) и достаточный уровень развитости (транспорт, люди не умирают сразу от не "совершенных" вирусов, в отличии от Индии где даже грипп имеет очень высокий процент смертности(сложно сейчас найти точную цифру из-за коронавируса)).

раскрыть ветку 10
+25
Sigrenium

На самом деле нет. В нашем организме живёт овердохрена микробов, но они нас не убивают, так как они свои, "родные". Убивают нас животные микробы, так как до них все ещё "не дошло", что они находятся не в организме условной свиньи/летучей мыши/коровы, а в организме человека. В итоге то, что у животного вызвало бы лишь лёгкое недомогание и простуду, человека убивает. А для перехода от животного организма к человеческому нужнен очень тесный контакт с животным-носителем.


По факту, почти все заболевания от типичных СХ животных мы уже получили. Оспа пришла от верблюдов, коклюш от свиней, сибирская язва от коров и т.д. Остаются лишь атипичные животные. Как те же летучие мыши.

раскрыть ветку 6
-4
Аватар пользователя sokolcool sokolcool
сложно сейчас найти точную цифру из-за коронавируса
тебе загуглить?
раскрыть ветку 2
+268
Аватар пользователя TheodorTalion TheodorTalion

И Китай за эту хуйню до сих пор не платит.

раскрыть ветку 111
+87
Bukabambuka
Считаю что за последнее они точно должны ответить.
раскрыть ветку 109
+2
Lena.Milena

Может и не Китай...https://pikabu.ru/story/statya_2015_goda_pro_koronavirus_uzhe_togda_znali_i_govorili_pro_opasnost_7297508?utm_source=fshare&utm_medium=sharing&fbclid=IwAR3q5INILNbkS5rgilzr3g4sI4jWR-EQl9u-hzqzccMr_7l5aveBSqEYKfg

+53
ViZiteR

Просто жрут все что движется.

раскрыть ветку 2
+18
Dmitriyone
А все что не движется, двигаю и жрут
раскрыть ветку 1
+8
misiks
Во во, очень странно. Может они хотят сами себя проредить ...
раскрыть ветку 1
+3
Аватар пользователя Brud1ey Brud1ey
И нас заодно
+14
Аватар пользователя leshkaav94 leshkaav94
Кажется туда уже Царь бомбу надо скинуть.
раскрыть ветку 8
+5
dratha

вы призываете к экстремизму?. Осуждаю

раскрыть ветку 2
+7
Аватар пользователя KZORDA KZORDA
Чисто для профилактики