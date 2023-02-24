Взаимоотношения нарцисса с жертвой это классический треугольник Карпмана, проще говоря созависимый союз, в котором оба привязаны друг к другу. Только один по причине эмоциональной нестабильности и критической разницы между внутренней и внешней самооценок, а другой вынуждено, потому что подавлен тираном. Отсюда вопрос - что чувствует нарцисс, когда его перестает любить жертва?

Всю палитру чувств можно разделить на две стадии, каждая из которых характеризуется определенными защитными реакциями психики. Чтобы чуть лучше понять ощущения нарцисса следует разобрать оба этапа и выяснить причины их возникновения.

Столкновение с реальностью

Нарцисс это типичная личность с серьёзным расхождением самооценок. Внутренняя довольно высокая, иногда сильно завышена. Человек убеждён в своём величии, искренне верит в превосходство над другими или на фоне гиперкомпенсации угодил в зависимость от признания, так как остро нуждается в подтверждении существующего мнения о себе.

В двух словах это звучит так - я классный и достоин самого лучшего. Подобное мышление могли навязать родители, за редким исключением это стандартная модель. В результате мы получаем индивида, который высоко себя ценит, акцентирован на достоинствах и хорошо знаком с собственными "плюсами".

Внешняя самооценка критически низкая, потому что обратная связь резко негативная. Окружающие замечают серьёзные недостатки и раз за разом высказывают мнение, кардинально отличающееся от убеждений нарцисса.

Это и есть столкновение с реальностью, когда уверенный в своём величии получает совершенно иные сигналы из вне. На работе сообщают о профнепригодности, отношения не клеятся, партнеры постоянно отвергают или отстаивают свои личные границы, не желая поклоняться бездарному спутнику.

Неудачи становятся травмирующим событием. Представьте, вы прибыли на соревнования абсолютно уверенным в своей победе. Смотрите на соперников свысока, ходите как павлин с высоко поднятой головой и насмехаетесь над окружающими. Затем слышите стартовый свисток и уже спустя минуту понимаете, что плететесь в конце и догнать никого не можете.

Шок, ужас, разочарование, отчаяние. Данный процесс окажет сильнейшее воздействие на психику, она вдруг обнаружит, что её анализ оказался ошибочным и вся информация о себе ложная. Окружающие спокойно могут обходиться без вас, на ваше место легко нашли более квалифицированного сотрудника, ничего не остановилось и не сломалось. Более того - ваше отсутствие привело к развитию. Это больно.

Анализ собственной личности и её ценности

Так как расхождение между внутренней и внешней самооценкой слишком сильное, психика вынуждена сокращать дистанцию между ними. В абсолютном большинстве случаев самоощущение тянется именно к внутренней самооценке, так как она воспринимается как более достоверная. Но здесь у нарциссов случается поломка.

Происходит это по удивительному принципу. Один защитный механизма врезается в другой. Сначала сознание при оценке личности опирается на ту самооценку, которая ниже, в данном случае на внешнюю. Но в эту же секунду срабатывает другой механизм - защита от внешнего воздействия и оборона убеждений.

Если бы мы слушали каждого встречного, то очень скоро стали бы рабами. Чтобы этого не произошло наша психика активно борется за внутренние убеждения и бросает все ресурсы на их защиту. В результате мы имеем логичный, хоть и ошибочный вывод - окружающие, которые негативно обо мне высказываются, враги. Все их фразы это попытка меня унизить, оскорбить, задеть.

И в этот момент акцент внимания смещается уже на внутреннюю самооценку, а все внешние сигналы воспринимаются как враждебные. Здесь мы получаем эмоцию гнева, которая становится движущей силой организма. Нарцисс переходит к отчаянной борьбе и отправляется на поиски жертвы..

Поиск и подавление жертвы

Что нужно нарциссу на данном этапе? Источник признания. Тот, кто будет давать нужные чувства и эмоции, а именно инструменты повышения чувства собственной значимости. Для этого жертва должна быть зависима и слаба. Без тирана невозможно выжить и подавленный должен это не просто чувствовать сам, но и озвучивать.

Проще говоря находится тот, кто неспособен выжить без своего мучителя. Он сообщает ему и всем остальным, что нарцисс очень умный, красивый, во всём разбирается, обладает ресурсами, интеллектом, талантами, навыками. Ставит высокую оценку, чем спасает тирана от ощущения ущербности и бездарности. Признаёт его величие.

В такой ситуации появляется два типа жертв. Первый - все окружающие, кто хоть немного успешнее нарцисса. Они подвергаются обесцениванию, критике, насмешкам. Эта не красивее меня, просто она сто операций сделала и на косметику миллиард потратила. Этот не умнее, он вообще на свою должность по блату попал. Эти не богаче, они просто украли деньги,я бы тоже так смог, но я не такой!

Второй - близкий человек, загнанный в зависимость. Как правило это ребенок, либо партнер в романтических отношениях. Здесь ситуация любопытная - жертва получает заботу, ласку и любовь, но только до тех пор, пока не заикается о своей самодостаточности и самостоятельности.

Если это муж, то он обязан тотально подчиниться жене. Если жертвой стала супруга, то она попадает под влияние тирана, не имеет права на собственное мнение, должна соответствовать ожиданиям, признать своё положение под мужем и не возражать этому.

Ребёнок должен быть послушным, исполнять несбывшиеся мечты родителя, выполнять все указания, забыть о своей идентичности и никогда не покидать значимого взрослого. Вторую половинку своему чаду выбирает именно родитель, он(а) оценивает и даёт согласие. Если нет, то детям придётся прекратить отношения, иначе их поступок будет воспринят как предательство.

Акт агрессии

Естественно в большинстве случаев жертва начинает сопротивляться. И это приводит к попыткам нарцисса доказать свою важность. Начинается борьба. Так супруг лишается того,что ему нужно,чтобы понял насколько он нуждается в тиране. Доходит до откровенной вставки палок в колёса. Цель одна - он должен осознать ценность, приползти с извинениями и вернуть корону на голову своему мучителю.

Родители-нарциссы подавляют индивидуальность своего ребенка, что делает его беспомощным и слабым. Любое отдаление будет восприниматься как предательство и глупость. Жена тебя не любит так как я. Муж тебя просто использует, не то что я. Без меня ты пропадёшь, со мной жил как в сказке.

Негативные отзывы о себе будут казаться нарциссу актом нападения. Это хорошо видно по политическим диктаторам, которые просто не могут пережить протесты со стороны народа. Любые отрицательные оценки вызывают гнев, потому что нарцисс уверен - я великий и все "нормальные" люди это видят, а остальные просто маргиналы, которые мечтают меня оскорбить!

Нарциссическая мать превратится в отвратительную свекровь и тёщу. Романтические отношения с такими людьми становятся кошмаром с регулярным эмоциональным и даже физическим насилием. Попадание нарцисса во власть закончится тоталитарным режимом с запретами, репрессиями и нищетой собственного народа. Он обязан зависеть от тирана и выпрашивать кусок хлеба, чтобы тот лишний раз почувствовал свою значимость.

Вместо итога

Всё, что чувствует нарцисс, когда его перестает любить жертва, это злость, гнев и ненависть. С точки зрения психологии конструкция до безобразия проста. Тиран думает, что он прекрасен, но окружающие отказываются это принимать и выдают реальную оценку его значимости.

Принять такой тяжёлый удар психика неспособна и сначала ищет тех, кто даст противоположные сигналы, то есть подтвердит величие бедолаги, а потом переходит к подавлению источников отрицательных оценок. А их много, ибо бездарный человек может услышать похвалу разве что из лести.