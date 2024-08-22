Автор текста: Калугина Ксения Александровна

Авторское право — это права на свои произведения в области литературы, науки и искусства.

Авторское право в нашей стране регулирует часть 4-я Гражданского кодекса Российской Федерации, которая посвящена Интеллектуальной собственности и действует с 2018 года.

Когда появилось Авторское право?

Авторское право — это совсем недавняя привилегия. В древности даже имя Автора было НЕ важно, у Автора не было права на имя. Если влиятельным и богатым людям нравились работы, то они могли как-то вознаградить и отметить человека, но не более, бывало и присваивали себе его произведения. Поэтому истинные Авторы многих произведений так и остались неизвестными до сих пор.

Только в 1710 году в Великобритании вышел появился «Акт о поощрении учёности путём наделения авторов и покупателей правами на копирование печатных книг на нижеуказанный период времени».

Кто может быть Автором?

Теперь же, благодаря Авторскому праву, все хотят знать имя Автора и даже его адрес. Быть Автором может каждый человек в любом возрасте. Однако за детей до 14 лет все сделки, связанные с Авторскими правами, например, продажа книги, совершают родители или другие законные представители.

Что делать с Авторскими правами?

Авторские права можно купить, продать, дать попользоваться на время, отдать частично, передать по наследству, сохраняя свое право называться Автором. Но часто Авторские права нарушают, крадут, когда НЕ указывают имя создателя произведения. Ответственность за это описана в Уголовном Кодексе РФ, Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав.

Когда Авторское право НЕ действует?

Авторское право НЕ распространяется на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах (см. ГК РФ Статья 1259. Объекты авторских прав). Интеллектуальная собственность, в отличие от материальной собственности, пока НЕ считается такой уж неприкосновенной...

Автор рисунков: Калугина Зоя

Владимир Георгиевич Сурдин, астроном и просветитель науки, рассказывает во многих своих лекциях о Якове Борисовиче Зельдовиче, советском астрофизике, у которого не было высшего образования:

«И Зельдович настолько был продуктивным теоретиком, что он разбрасывал свои идеи вот просто на семинарах, во время доклада и с желанием так сказать: „Подхватывайте!“. И одна из идей Зельдовича, я просто был на этом семинаре, хорошо это помню, идея о том, что чёрные дыры могут излучать, могут не только поглощать, но и выпускать из себя электромагнитные кванты, и даже частицы, там электроны, протоны и так далее. Эта идея была, как говорят физики, на пальцах качественно показана, а Стивен Хокинг довёл её до математического оформления, и опубликовал, и он считается, так сказать, автором этой идеи, ну, потому что, кто публикует, тот и автор».

Владимир Сурдин — Загадка Черных Дыр (2024) // YouTube. Режим доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=gVw1GzVWPq4

Еще интереснее, что срок владения Интеллектуальной собственностью ограничен. В нашей стране Авторские права действуют в течение жизни Автора, и далее еще 70 лет с момента его смерти. После истечения этого срока объект переходит в народное достояние, т.е. может использоваться всеми.

Авторское право в разных странах различается?!

Занимательный случай произошел в 2014 году, когда макаку хотели признать автором фотографии. Британский фотограф Дэвид Слейтер фотографировал обезьян в джунглях Индонезии. Со временем любопытные животные привыкли к человеку, начали трогать его вещи, нажимать на кнопки и случайно сделали селфи. Фото одной макаки получилось особенно удачным и затем хорошо продавалось. Но, внезапно свободная американская Википедия и калифорнийский блог Techdirt разместили это фото для свободного пользования, так как по их представлениям произведения искусства, созданные животными, не подлежат охране авторским правом и поэтому являются общественным достоянием. А другая американская организация по защите прав животных PETA выступила в суде от имени обезьяны и вообще потребовала присудить Авторские права обезьяне, а гонорары от продажи перечислять на свой счет. В конце концов всё же суд решил, что Авторские права принадлежат человеку, а не макаке. Об этом случае писали британские Daily Mail, BBC, и сама Википедия.

Ферштейн? или Задание на понимание.

Укажите, пожалуйста, в комментариях верные и НЕверные утверждения и дайте обоснование:

1. «Искусство принадлежит народу» (цитата приписывается В.И. Ленину. Из Клара Цеткин. О Ленине. Сборник статей и воспоминаний. — М., Партийное издательство, 1933, стр. 34);

2. Авторские права могут принадлежать людям и животным;

3. Идею можно украсть.

Полезные ссылки:

1) «Акт о поощрении учёности...» королевы Анны https://vikent.ru/enc/3986/

2) ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ и РАЗРАБОТЧИКОВ

3) Зельдович Яков Борисович https://vikent.ru/author/3694/