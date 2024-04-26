Авито вывел деньги на левую карту

Всем привет!

У меня для вас очередная история кидалова с Авито. Кому лень читать, то сразу напишу, что случилось: продал макбук через Авито-доставку, покупатель забрал макбук, и деньги через минуту после забранного заказа были выведены на не принадлежающую мне карту. Ну и Авито, конечно же, в стороне, деньги же они куда-то отправили.

Подобная история уже случалась с одним из пользователей Пикабу, описана вот здесь. Скинули мне ее уже после того как все случилось.

В общем совсем недавно выставил на продажу свой MacBook Pro 16” в базовой конфигурации, который лежал без дела месяца четыре и, наконец, дошли руки его продать. Авито-доставкой я ранее пользовался и как продавец, и как покупатель и проблем не возникало. Макбук уже сброшен без каких-либо моих паролей, готов к продаже.

Ну и в этот прекрасный день как я подал заявление, со мной связался покупатель, сказал, что из города Владимир, задал совершенно базовые вопросы о конфигурации и вскрылся ли аппарат. Далее он же пишет с другого аккаунт, якобы своей девушки и предлагает созвониться. Созваниваемся через приложение Авито, покупатель попросил скачать Benchmark Heaven, мол, тестики прогнать, мало ли гонево какое-то, а он ноут для компании покупает. Ну ок, загрузил с официального сайта, установил, запустил, начинаю прогонять, в процессе покупатель спрашивает какую версию, говорю что базовую, в ответ предлагает проверить доступна ли Pro Версия хотя бы в триальном периоде, говорю, что нет, просит поставить “их корпоративную”, дает ссылку на Я.Диск, Авито ссылку НЕ блочит, перехожу, загружаю. Ну файл был размером в 800кб, при размере установочного файла в несколько мб с официального сайта. Пытаюсь запустить, MacOS блочит приложение и падает с такой ошибкой.

Запустить в итоге не смогли, забили. Скинул ему результаты тестов и договорились, что придержу ноут для него.

Далее следующий день, покупатель говорит, что вот на днях будет в Москве, на что последовало мое логичное предложение встретиться лично, но тут появляется оплата кредиткой, кешбек от банка (я не спрашивал какого) и мол комиссия Авито и так отобьется. Предлагает отнести в удобный мне пункт выдачи, мол чтобы ноут не ездил. И вот здесь, честно говоря, я не сообразил (у кого-то после прочтения может возникнуть в принципе мысль, что я не очень сообразительный, ну да ладно) предложить ему встретиться у пункта выдачи, проверить ноут, сдать его в пвз и он сразу бы его забрал, а я вывел деньги, но тогда бы не получилось вывести за меня, и я не думаю что он бы согласился, тк не получилось бы кинуть)))) и пришлось бы покупать макбук.

Еще стоит добавить, что аккаунт покупателя и его “девушки” были созданы несколько лет назад, есть один 5* отзыв, есть несколько покупок через Авито доставку в том числе, ну то есть выглядит как аккаунт обычного человека, которому иногда нужно что-то продать, что-то купить.

На следующий день покупатель оформляет заказ, из-за того, что Авито по-умолчанию вычитает комиссию за доставку с продавца, приходится оформлять его несколько раз потому что, комиссия аж 9 (ДЕВЯТЬ!!!!), сука, процентов, и сумма после вычета комиссии получалась меньше мною желаемой, а хотел я 130 000. Со второй попытки подогнали нужную сумму, пошел относить. Перед тем как отнести ноутбук в пвз я сбрасываю и меняю пароль на аккаунте и удаляю его с устройства как сохраненный аккаунт, все-таки там оставался номер моего телефона.

Все приняли, спросили даже паспорт при регистрации “отправления”.

На следующий день иду по улице приходит пуш на телефон, что покупатель забрал товар, можно забрать деньги и за ним же, что деньги вывели. Как уже можно понять, кнопку вывести деньги я даже и не увидел.

Ну а дальше как и в похожей истории, прикрепленной выше: Авито присылает это бумагу о выводе денег, деньги ушли на какую-то левую карту итд. Поддержка сбрасывает мой пароль, вешает на объявление текст о том, что Заблокировано: В этом профиле замечены признаки взлома.

Как-то так. Выводы у меня примерно такие же как и у моего товарища по несчастью. Не совсем понятно, как могли получить доступ к аккаунту, если я только-только поменял пароль, а за сутки никаких нотификаций о попытках новых аутентификаций не было - это как добавление к его первому пункту. Ну и плюс, мне пришлось несколько раз поднимать цену в объявлении и оно повторно уходило на валидацию - это как добавление ко второму.