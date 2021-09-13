Авито допускает использование чужих фото в объявлении?!

Увидела на Авито объявление, в котором использованы мои фото. То есть товар продается по фото, которые не имеют никакого отношения к продавцу. Служба поддержки отказывается убирать эти фото из объявления. Нарушаются сразу несколько пунктов: 1. автор фото не давал разрешения для коммерческого использования своих фото продавцом, 2. товар на фото не соответствует продаваемому товару (а есть ли вообще что-то для продажи - вопрос), 3. продавец намеренно вводит покупателей в заблуждение, привлекая внимание к своему объявлению, используя чужие фото. Как быть в такой ситуации?