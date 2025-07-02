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Как скатилось Авито


Вечер добрый, уважаемые! Мой первый пост за последние 7 лет, не ради рейтинга, а ради справедливости. Хочу высказаться про Авито — когда-то удобную и лояльную площадку для продажи всего подряд в рамках закона, а теперь — это что-то среднее между цирком и сетью мониторинга ваших сообщений, дрожащих за 7% ваших кровных. Сегодня мне заблокировали 10 летний аккаунт. Сразу, без предупреждений, и навсегда.

Когда всё началось? Еще лет 5–7 назад Авито была нормальным ресурсом: можно было спокойно общаться с покупателем, договориться о встрече, не боясь, что тебя заблокируют за пару сообщений. Можно было даже указать свой номер в описании - модерация не банила за это. Но потом начались изменения...

Как скатилось Авито Авито, Юристы, Служба поддержки, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив


Кто владеет Авито? А кто его знает…

Сначала проект был дочкой голландской компании Schibsted (владельца «Юлы»), потом его купила американская инвестиционная группа Hellman & Friedman. Сейчас же Авито принадлежит группе компаний Naspers (ныне Prosus ) — крупнейший акционер Tencent, с миллиардами долларов в обороте. То есть сервис перешёл к глобальному корпоративному игроку, которому важна прибыль, а не пользовательский опыт. Честно говоря, было бы даже лучше, если бы Авито купила Mail.ru Group или любая другая крупная российская компания. Хотя бы потому, что они были бы более чувствительны к местному законодательству и общественному мнению.

Полный контроль над пользователями

Теперь за любое движение вне сайта тебе прилетает блокировка. Отправил WhatsApp? Забанили. Указал телефон в описании? Бан. Хотел просто договориться о встрече — иди разбирайся с саппортом. При этом предупреждение системы - это уже анонс блокировки, а не просто предупреждение на будущее. Никакого диалога — только бан и всё.

И самое гадкое — если у тебя были деньги на балансе или активные сделки, то ты их можешь больше не увидеть. Ты заплатил за услугу, они получили прибыль, а ты — заблокирован без объяснений.

Рассказываю свою историю "добра" от Авито.
Сегодня тот самый день, и ведя аккаунт с 2015го года, продавая там всё от хлама, до каких то очень дорогих предметов, постоянно платил им 7% комиссии когда она появилась, и имел 70+ положительных реальных отзывов. Сумма сделок перевалила за 3+ миллиона рублей, не магазин, а просто человек который продавал свои вещи 10 лет.
По итогу, я получил бессрочную блокировку аккаунта за то, что вчера передал покупателю свой WhatsApp номер. Скриншот предоставить не могу, так как более не имею доступа в личку.

Не скрывал, не обманывал, просто хотел ускорить процесс сделки и избежать очередной задержки через внутренний чат. Это оказалось достаточным поводом, чтобы меня полностью отрезали от аккаунта — изначально появился пункт в чате "это действие может нарушать правило Авито" - а после, ровно в 7.00 утра мне пришло весточка радости на почту, то есть, это не предупреждение, это анонс будущей блокировки, за 10 циферок в чат:

Как скатилось Авито Авито, Юристы, Служба поддержки, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

- Почему это важно, и касается не только меня?

Это важно не только мне, потому что за мной стоят тысячи обычных людей, которые используют Авито как площадку для честной продажи и покупки вещей - от детских колясок до инструментов. Это не бизнес, не мошенники, не перекупщики - это люди , которым нужно просто договориться о встрече. Но когда система начинает бить баном за любое отклонение от своих правил - даже за свой телефон - она перестаёт быть помощником и становится врагом.

Я писал в службу поддержки, объяснял ситуацию, просил хотя бы временно разблокировать аккаунт, чтобы завершить сделки и получить посылки, которые уже едут ко мне несколько дней. И знаете, что они предложили? Снять блокировку на 8 часов , чтобы я "дохлебал" то, что осталось, и "ретировался". То есть — забрать то, что успею, и заблокировать снова. При этом у меня остаются деньги покупателей, товары в пути, и незавершённые обязательства. Как мне их выполнить за 8 часов - саппорт не знает, но не может предложить альтернатив.

Как скатилось Авито Авито, Юристы, Служба поддержки, Обман клиентов, Длиннопост, Негатив

С точки зрения закона есть целый ряд пунктов, на которые Авито пох: 309 ГК РФ обязательства должны исполняться добросовестно, ст. 1064 ГК РФ причинённый ущерб. Да даже по закону «О защите прав потребителей» все имеют право на честные условия договора и защиту своих интересов. А не на шаблонный ответ и блокировку.

Я уже оплатил услуги юриста, и в ближайшие 2 дня подаю сначала досудебную, а потом и полноценный судебный иск в сторону ООО «КЕХ еКоммерц» аля Авито. Если пост заимеет хоть какой то отклик, сделаю вторую часть про эту цирковую платформу, со всеми фото и скриншотами о продолжении, и из суда.

Мне не нужен особый режим или привилегии - мне нужна справедливость . Если мы сейчас промолчим, завтра так могут поступить с каждым: заблокируют за слово, за ссылку, за сообщение. Если вам ехал телефон или что угодно другое, из дорогих предметов Авито-доставкой - вы либо потеряете это, либо потеряете время в суде. Если вы думаете, что это не ваша проблема - это проблема всех нас, кто пользуется цифровыми платформами по типу Авито и доверяет им.

Если у вас был похожий опыт - прошу поделиться в комментариях. @Avito.help - ждем вашу стандартную отписку и закапывание своей головы в песок! Ваш выход тоже!

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[моё] Авито Юристы Служба поддержки Обман клиентов Длиннопост Негатив
31
4406
prapor35
Топовый автор

Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт

Работаю в небольшой сельской школе. После поста Про "Авито" несколько неожиданно получил определённую минуту славы и кучу донатов.Основную часть донатов пустил на Диваны, которые не надо вращать

Но кусочек денег всё равно остался. Почитав комментарии к донатам:

Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост
Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост
Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост

И соизмерив оставшуюся сумму со своими хотелками, принял волевое решение: победить въезд в школьный двор.

Въездные ворота хоть и не на виду, но им почти полвека и выглядели так:

Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост
Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост

Каждый год, при приёмке школы мне указывали на их убогий вид, но денег почему-то не выделяли. Рекомендовали поискать внутренние резервы.

А так как у меня осталась определённая сумма от ваших донатов, то пока я её не спустил на красивых женщин, кутёж, коньяк, шашлык и прочие полезности, то скооперировались с товарищем не страдающим от альтернативной анатомии ( у него руки из плеч растут, на Автоваз не возьмут) и в прошлую пятницу увлекательно провели время:

Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост

Что-то из серии ХХХХ

30 метров профтрубы, электроды, отрезные диски, краска. растворитель. Несколько часов работы на свежем воздухе и вот такой результат:

Смотрю на новые ворота)) Пост - отчёт Истории из жизни, Школа, Школьники, Авито, Длиннопост

Может не сильно красиво, но удобно и практично. Плюс: фиксаторы, чтобы от ветра не хлопали и на замок запирать удобно. Теперь на приёмке вопросов не возникнет, да и самим удобнее будет.

Пост не несёт смысловой нагрузки. Не соответствует алгоритмам последнего времени: мигранты, азера, дикие собаки и т.д. Просто отчитываюсь на что спустил деньги полученные от замечательных пикабушников.

P.S. Один пикабушник в комментах к донатам написал: Если всё, что вы пишите в постах правда. то вы хороший человек. Отвечаю: нет. И я не самый хороший человек. И не всё правда. Иногда в историях я меняю имена детей, или класс в котором они учатся.

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[моё] Истории из жизни Школа Школьники Авито Длиннопост
105
28

"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре

На Авито искал квартиру для отдыха семьей в Сочи. Уже как неделю приехал в родные пенаты, а мне вот такая рекомендация пришла.
https://www.avito.ru/krasnodar/kvartiry/1-k._kvartira_44_m_1...
Пару фото из объявления:

"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре Авито, Съемная квартира, Интерьер, Длиннопост
"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре Авито, Съемная квартира, Интерьер, Длиннопост
"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре Авито, Съемная квартира, Интерьер, Длиннопост
"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре Авито, Съемная квартира, Интерьер, Длиннопост
"Пятьдесят оттенков несерого" в Краснодаре Авито, Съемная квартира, Интерьер, Длиннопост
Показать полностью 5
18+ [моё] Авито Съемная квартира Интерьер Длиннопост
12
985

Ответ на пост «Мания непреследования»3

Год назад купила на Авито себе кроксы. С доставкой. В Авито шикарная фича - ты не можешь примерить товар при покупке! Даже к ноге приложить запретили.

Оказались велики. Я продолбалась и в 14 дневный срок вернуть не успела. Ну ладно, может перепродам на том же Авито, но сперва предложу знакомым, может кому подойдет по хорошей цене?

Но опять таки было некогда и они пролежали новые в упаковке в шкафу год. Через год я на них натконулась, принесла их мужу и сказала: «Принеси на работу, может кому подойдет размер?».

Он говорит: «Я сфоткаю и выложу сперва в чат рабочий» (им актуально, там все кроксы носят).

Он на СВОЙ телефон их фоткает и я их обратно убираю в упаковку до решения вопроса.

То есть мы даже их как «кроксы» в слух не упоминали в этот день.

И в этот же вечер мне от Авито приходит уведомление: (приложу фоточку)

Ответ на пост «Мания непреследования» Истории из жизни, Наблюдение, Текст, Авито, Ответ на пост

Короче, я уже почти закончила свою шапочку из фольги, а Вы?

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[моё] Истории из жизни Наблюдение Текст Авито Ответ на пост
141
124

Ответ на пост «Про "решал" на Авито»11

Хех, воспоминание разблокировано.

Продавал аквариум, причем не какой-то там ноунейм, а вполне себе фирменный, импортный, да еще и со всеми ништяками (фильтр, обогрев, лампа), которые были в комплекте, даже коробка была в комплекте.

Надо ли говорить, что сама "банка" была в идеальном состоянии, ну вот просто муха не сидела. Я, как порядочный продавец, все отмыл, продезинфицировал, высушил и подготовил банку к новому хозяину.

Кому интересно, вот такой, называется: AQUAEL LEDDY SET 60 Day/Night

Ответ на пост «Про "решал" на Авито» Авито, Объявление, Продажа, Товары, Наглость, Хамство, Торговля, Мат, Волна постов, Клиенты, Продавец, Жадность, Ответ на пост

Стоимость нового находится в диапазоне 12-18 т.р. (может и дешевле где есть из старых поставок) все зависит от того, где вы его будете покупать. Я выставил за 6 500 руб. Считаю, что это очень недорого и весьма демократично.

P.S. Большими, жирными буквами написал, что БЕЗ ТОРГА!

Не долго ждал и появился покупатель. Договорились, он приехал к моему дому, я выношу ему коробку и далее диалог: П- покупатель, Я

П: -"Слушай, братан, тут такое дело, я вот к тебе из Серпухова ехал, в пробках стоял, давай за 4500, ну хоть на бенз скинь?" -

  • Я: -" 6 500 без торга, я указывал это в объявлении купным шрифтом"

  • П: -"Да бля, че ты ломаешься, да я такой и дешевле мог купить, ты дорого продаешь"-

  • Я: -"Если можете купить дешевле, зачем тогда поехали ко мне, тем более из Серпухова?!"- (50 км. в один конец)

  • П: -"Непонятный набор бурчаний"-

  • Я: -"Или 6500, или давайте расходимся"-

  • П: -"Бля, да давай хотя бы за 5000, нету у меня 6500"-

  • Я: -"Если нету, тогда поищите дешевле. До свидания"-

Далее я собираюсь разворачиваться и уходить, этот персонаж все понял, окликнул меня, достал 6500, молча рассчитался и был таков.

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[моё] Авито Объявление Продажа Товары Наглость Хамство Торговля Мат Волна постов Клиенты Продавец Жадность Ответ на пост
13
199

Ответ L115A1GS3 в «Про "решал" на Авито»11

Авито ещё не самый плохой сервис. А вот юла... С дуру опубликовал там объявление о продаже ИБП. Всё зафоткал, всё описал. В магазине описание и фоток меньше. И началось... Если на авито просто неадекваты пишут, то на юле сплошные боты. Примерно такой диалог: - как состояние? - в объявлении всё подробно. - ок, мне подходит. Вечером приедет курьер, отдадите ему. - вы в 4к км от меня, какой курьер? И таких сообщений по 30 штук каждые 5 минут. Уже на сообщения отвечал: - как состояние? - хреновое. Два года валялся на улиц, пинали ногами, ссали на него. - ок, мне подходит, вечером приедет курьер. С неадекватных покупателей хоть поржать можно, а тут дичайшие боты, которые тупо надоедают. Удалил юлу и больше никогда не установлю

Авито Объявление Продажа Товары Наглость Хамство Торговля Мат Юла (сервис объявлений) Ответ на пост Текст Волна постов
40
1778

Ответ на пост «Про "решал" на Авито»11

Ух, подержите моё умение планировать

Начали мы строить дачный домик. И запланировала я в него установить 4 окна. Купила их в другом городе, потому что дешевле, а как иначе, я ж папкин экономист. Еле привезли их. Сами еле влезли в машину, но за 200км притараканили. Два купили с рук и два полностью новых.

Но через день оказалось, что из меня получился хороший грузоперевозчик, но очень хуевый планировщик. И одно окно лишнее, причём новое. Обидно, блять. Оно у нас в городе стоит примерно 8 тысяч, я купила за 6800. Но там, на производстве через пару дней оно тоже подорожало, это я на их сайте посмотрела, видимо, сезон начался.

Короче, я выставила его на авито, не назад же везти. Конец мая.

Через неделю пишет тётенька, мол окно надо, спросила, сколько в нем стёкол, уточнила размеры, я ей скинула заводские характеристики, сказала, что размер тоже с завода, а не локтями меряный.

Приезжает она смотреть, перед этим выебла мозги немного. Типа ей срочно надо и завтра к 12 приедет. А у нас ребёнок заболел и надо как-то выехать на дачу показать ей это окно. Окно надо вытащить из места, где оно хранится, это может сделать муж, а я нужна с целью организации продажи, так как ебанутых покупателей хватает, а муж с ними общаться не очень любит, или не хочет, я хз.
И вот эта тётка в день Х не отвечает. И в 11.40 пишет и активно звонит, что ей в 12 все-таки надо срочно окно это забрать.
Я на даче уже была, а мужу срочно пришлось организовать, кто посидит с ребёнком, чтоб бежать встречать эту тётку.
Приехала она с сыном. И началось.
-Ой, нам надо на балкон дверь убрать, замуровать, окно поставить. Оно же явно больше размера.
Смотрит на сына. Сын говорит, у нас проем 72. Я говорю, окно на 75, я ж писала.
Тётка говорит, ну да, мы думали на 3 см расширить несложно, но у вас окно явно больше, а это уже проблемы лишние.
Муж молча даёт ей рулетку. Она измеряет- и нихуя себе о, чудо- окно шириной 75.
хмм, говорит тетка, и молчит.

Кстати, окно я выставила за 7000, ну типа 200р себе на бензин отбила, чтоб не так обидно было.

И тут вторая волна. Тётка такая, "ну вот у меня есть на карте 6000 и криптой 100р и в пятёрочка скидка 150, и вот мне должны были ещё 500 перевести, потому что я репетитор, но это не точно. Смотрит в телефон. Я жду продолжения.
А вот, перевели 500р. Ну вот у меня есть 6500. Отдадите окно? Мы последние деньги собрали, мне даже пришлось занимать."

А вы тоже занимаете деньги и тратите последние копейки на окно? Не то окно, которое вот зимой заткнуть нечем, а жопой холодно, а просто потому что хочется балкон переделать?

Я говорю - нет. А сама злая стою, но вида не подаю. Вдруг Тётка сейчас адекватно говорить начнёт, всякое бывает, а я тут зря злая стою.

Говорю - вы б сразу написали, что у вас не вся сумма, я б вам сказала, что торга нет ( хотя это было в объявлении указано) и вам бы зря ехать не пришлось.

Тут Тётка поймала ещё одну волну и начала страдать, что вот они к нам из деревни ехали (11км от города) и прям столько времени долго добирались и уже готовы вот прям щас окно забрать и всё зря.

Говорю, извините, купите себе б/у окно, да и все.

Ушли они. Тётка бубнила что-то, что вот они издалека приехали и вообще она репетитор. Но как же мне было похуй.

А через неделю звонит мужик - где окно забрать? Скинула ему геолокацию. Приехал, молча деньги перевёл и уехал.
Окно забрал, конечно.

Ну вот есть же простые покупатели. Неужто Тётка реально последние деньги на окно хотела потратить?

Да, вот такая я жадная, 500р не уступила. А с хуя ль его дешевле производителя отдавать, себе в убыток?

Панамка, как всегда, здесь, для моей личной коллекции

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[моё] Авито Объявление Продажа Товары Наглость Хамство Торговля Мат Ответ на пост Текст Волна постов
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Ответ на пост «Про "решал" на Авито»11

Год назад было, чуток под Питером, выставил 10 айфон на авито, не в идеале, есть потертости, но функции свои выполняет.
Сделал все фото, даже описал где есть потертости/царапины, вдруг на фото в глаз бросаться не будет.
И блять началось. Часа 3 подряд звонки от хачей, аля - э брат, хуль так дорого дай скидку, прям ща заберу, мамой клянусь.

На след день позвонила девчонка, которая показалась адекватной, задала несколько вопросов о устройстве, ну и назначили встречу на вечер.

Вечер, звонит та же девчонка, говорит что приехала.
Ну выхожу... Окружает меня толпа хачей, давай мне пояснять что я "не попацански живу", требуют скидку, иначе увезут куда подальше.

Такой подставы я не ожидал))
Ну го, говорю, только вы, обезьяны тупые, не учли, что все это происходит под камерами.
Рядом с парадной была разливнуха, там часто соседи тусили, они услышали этот диалог и вступились. Макаки не выдержали и убежали что-то..

На след. день был оставлен отзыв, аля "сделка не удалась, телефон не соответствует описанию, не работает качелька громкости". иииииииии я улетел в бан после попытки его оспорить.

Каеф.
Ну и подобное уже случалось пару лет назад .. Ответ на пост «Авито, ну почему вы такое говни#е?»

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[моё] Авито Объявление Продажа Товары Наглость Хамство Торговля Мат Ответ на пост Текст Волна постов
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