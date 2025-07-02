Как скатилось Авито

Ух, подержите моё умение планировать



Начали мы строить дачный домик. И запланировала я в него установить 4 окна. Купила их в другом городе, потому что дешевле, а как иначе, я ж папкин экономист. Еле привезли их. Сами еле влезли в машину, но за 200км притараканили. Два купили с рук и два полностью новых.



Но через день оказалось, что из меня получился хороший грузоперевозчик, но очень хуевый планировщик. И одно окно лишнее, причём новое. Обидно, блять. Оно у нас в городе стоит примерно 8 тысяч, я купила за 6800. Но там, на производстве через пару дней оно тоже подорожало, это я на их сайте посмотрела, видимо, сезон начался.



Короче, я выставила его на авито, не назад же везти. Конец мая.



Через неделю пишет тётенька, мол окно надо, спросила, сколько в нем стёкол, уточнила размеры, я ей скинула заводские характеристики, сказала, что размер тоже с завода, а не локтями меряный.



Приезжает она смотреть, перед этим выебла мозги немного. Типа ей срочно надо и завтра к 12 приедет. А у нас ребёнок заболел и надо как-то выехать на дачу показать ей это окно. Окно надо вытащить из места, где оно хранится, это может сделать муж, а я нужна с целью организации продажи, так как ебанутых покупателей хватает, а муж с ними общаться не очень любит, или не хочет, я хз.

И вот эта тётка в день Х не отвечает. И в 11.40 пишет и активно звонит, что ей в 12 все-таки надо срочно окно это забрать.

Я на даче уже была, а мужу срочно пришлось организовать, кто посидит с ребёнком, чтоб бежать встречать эту тётку.

Приехала она с сыном. И началось.

-Ой, нам надо на балкон дверь убрать, замуровать, окно поставить. Оно же явно больше размера.

Смотрит на сына. Сын говорит, у нас проем 72. Я говорю, окно на 75, я ж писала.

Тётка говорит, ну да, мы думали на 3 см расширить несложно, но у вас окно явно больше, а это уже проблемы лишние.

Муж молча даёт ей рулетку. Она измеряет- и нихуя себе о, чудо- окно шириной 75.

хмм, говорит тетка, и молчит.



Кстати, окно я выставила за 7000, ну типа 200р себе на бензин отбила, чтоб не так обидно было.



И тут вторая волна. Тётка такая, "ну вот у меня есть на карте 6000 и криптой 100р и в пятёрочка скидка 150, и вот мне должны были ещё 500 перевести, потому что я репетитор, но это не точно . Смотрит в телефон. Я жду продолжения.

А вот, перевели 500р. Ну вот у меня есть 6500. Отдадите окно? Мы последние деньги собрали, мне даже пришлось занимать."



А вы тоже занимаете деньги и тратите последние копейки на окно? Не то окно, которое вот зимой заткнуть нечем, а жопой холодно, а просто потому что хочется балкон переделать?



Я говорю - нет. А сама злая стою, но вида не подаю. Вдруг Тётка сейчас адекватно говорить начнёт, всякое бывает, а я тут зря злая стою.



Говорю - вы б сразу написали, что у вас не вся сумма, я б вам сказала, что торга нет ( хотя это было в объявлении указано) и вам бы зря ехать не пришлось.



Тут Тётка поймала ещё одну волну и начала страдать, что вот они к нам из деревни ехали (11км от города) и прям столько времени долго добирались и уже готовы вот прям щас окно забрать и всё зря.



Говорю, извините, купите себе б/у окно, да и все.



Ушли они. Тётка бубнила что-то, что вот они издалека приехали и вообще она репетитор. Но как же мне было похуй.



А через неделю звонит мужик - где окно забрать? Скинула ему геолокацию. Приехал, молча деньги перевёл и уехал.

Окно забрал, конечно.



Ну вот есть же простые покупатели. Неужто Тётка реально последние деньги на окно хотела потратить?



Да, вот такая я жадная, 500р не уступила. А с хуя ль его дешевле производителя отдавать, себе в убыток?



Панамка, как всегда, здесь, для моей личной коллекции