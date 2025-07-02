Как скатилось Авито
Вечер добрый, уважаемые! Мой первый пост за последние 7 лет, не ради рейтинга, а ради справедливости. Хочу высказаться про Авито — когда-то удобную и лояльную площадку для продажи всего подряд в рамках закона, а теперь — это что-то среднее между цирком и сетью мониторинга ваших сообщений, дрожащих за 7% ваших кровных. Сегодня мне заблокировали 10 летний аккаунт. Сразу, без предупреждений, и навсегда.
Когда всё началось? Еще лет 5–7 назад Авито была нормальным ресурсом: можно было спокойно общаться с покупателем, договориться о встрече, не боясь, что тебя заблокируют за пару сообщений. Можно было даже указать свой номер в описании - модерация не банила за это. Но потом начались изменения...
Кто владеет Авито? А кто его знает…
Сначала проект был дочкой голландской компании Schibsted (владельца «Юлы»), потом его купила американская инвестиционная группа Hellman & Friedman. Сейчас же Авито принадлежит группе компаний Naspers (ныне Prosus ) — крупнейший акционер Tencent, с миллиардами долларов в обороте. То есть сервис перешёл к глобальному корпоративному игроку, которому важна прибыль, а не пользовательский опыт. Честно говоря, было бы даже лучше, если бы Авито купила Mail.ru Group или любая другая крупная российская компания. Хотя бы потому, что они были бы более чувствительны к местному законодательству и общественному мнению.
Полный контроль над пользователями
Теперь за любое движение вне сайта тебе прилетает блокировка. Отправил WhatsApp? Забанили. Указал телефон в описании? Бан. Хотел просто договориться о встрече — иди разбирайся с саппортом. При этом предупреждение системы - это уже анонс блокировки, а не просто предупреждение на будущее. Никакого диалога — только бан и всё.
И самое гадкое — если у тебя были деньги на балансе или активные сделки, то ты их можешь больше не увидеть. Ты заплатил за услугу, они получили прибыль, а ты — заблокирован без объяснений.
Рассказываю свою историю "добра" от Авито.
Сегодня тот самый день, и ведя аккаунт с 2015го года, продавая там всё от хлама, до каких то очень дорогих предметов, постоянно платил им 7% комиссии когда она появилась, и имел 70+ положительных реальных отзывов. Сумма сделок перевалила за 3+ миллиона рублей, не магазин, а просто человек который продавал свои вещи 10 лет.
По итогу, я получил бессрочную блокировку аккаунта за то, что вчера передал покупателю свой WhatsApp номер. Скриншот предоставить не могу, так как более не имею доступа в личку.
Не скрывал, не обманывал, просто хотел ускорить процесс сделки и избежать очередной задержки через внутренний чат. Это оказалось достаточным поводом, чтобы меня полностью отрезали от аккаунта — изначально появился пункт в чате "это действие может нарушать правило Авито" - а после, ровно в 7.00 утра мне пришло весточка радости на почту, то есть, это не предупреждение, это анонс будущей блокировки, за 10 циферок в чат:
- Почему это важно, и касается не только меня?
Это важно не только мне, потому что за мной стоят тысячи обычных людей, которые используют Авито как площадку для честной продажи и покупки вещей - от детских колясок до инструментов. Это не бизнес, не мошенники, не перекупщики - это люди , которым нужно просто договориться о встрече. Но когда система начинает бить баном за любое отклонение от своих правил - даже за свой телефон - она перестаёт быть помощником и становится врагом.
Я писал в службу поддержки, объяснял ситуацию, просил хотя бы временно разблокировать аккаунт, чтобы завершить сделки и получить посылки, которые уже едут ко мне несколько дней. И знаете, что они предложили? Снять блокировку на 8 часов , чтобы я "дохлебал" то, что осталось, и "ретировался". То есть — забрать то, что успею, и заблокировать снова. При этом у меня остаются деньги покупателей, товары в пути, и незавершённые обязательства. Как мне их выполнить за 8 часов - саппорт не знает, но не может предложить альтернатив.
С точки зрения закона есть целый ряд пунктов, на которые Авито пох: 309 ГК РФ обязательства должны исполняться добросовестно, ст. 1064 ГК РФ причинённый ущерб. Да даже по закону «О защите прав потребителей» все имеют право на честные условия договора и защиту своих интересов. А не на шаблонный ответ и блокировку.
Я уже оплатил услуги юриста, и в ближайшие 2 дня подаю сначала досудебную, а потом и полноценный судебный иск в сторону ООО «КЕХ еКоммерц» аля Авито. Если пост заимеет хоть какой то отклик, сделаю вторую часть про эту цирковую платформу, со всеми фото и скриншотами о продолжении, и из суда.
Мне не нужен особый режим или привилегии - мне нужна справедливость . Если мы сейчас промолчим, завтра так могут поступить с каждым: заблокируют за слово, за ссылку, за сообщение. Если вам ехал телефон или что угодно другое, из дорогих предметов Авито-доставкой - вы либо потеряете это, либо потеряете время в суде. Если вы думаете, что это не ваша проблема - это проблема всех нас, кто пользуется цифровыми платформами по типу Авито и доверяет им.
Если у вас был похожий опыт - прошу поделиться в комментариях. @Avito.help - ждем вашу стандартную отписку и закапывание своей головы в песок! Ваш выход тоже!